การฝากเงินเข้าบัญชีซื้อขาย XTB

การฝากเงินเข้าบัญชีซื้อขาย XTB

  • ที่ XTB คุณสามารถที่ฝากเงินเข้าบัญชีได้หลายช่องทาง เช่น การโอนเงินผ่านรหัส QR โอนเงินผ่านธนาคาร, แอปกระเป๋าเงินดิจิทัล Skrill, Neteller และ Zotapay

  • คุณสามารถฝากเงินได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยผ่าน xStation5 

  • การฝากเงินเข้าบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 1 USD หลังจากนั้นคุณสามารถฝากเท่าไหร่ก็ได้ ไม่มีขั้นต่ำ

สามขั้นตอนง่ายๆ ในการฝากเงินเข้าบัญชี

  • ขั้นตอนที่ 1

ลงชื่อเข้าใช้บัญชีผ่าน xStation5 โดยเข้า ห้องจัดการบัญชี 

  • ขั้นตอนที่ 2

คลิกที่แท็บ “Deposits” (ฝากเงิน)

  • ขั้นตอนที่ 3

ในหน้าต่างที่เพิ่งปรากฎขึ้นมาใหม่ คุณสามารถที่จะเลือกบัญชีที่คุณต้องการฝากเงินเข้า ระบุจำนวนเงินที่จะฝาก

*เช่นเดียวกันวิธีการในการฝากเงิน หากคุณเลือกการโอนเงินผ่านธนาคาร คุณจะต้องกรอกข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารที่จำเป็น หากคุณเลือกวิธีฝากเงินอื่นๆ คุณจะต้องทำตามขั้นตอนตามระบบของวิธีการฝากเงินนั้นๆ

 

เงินฝากจะเข้าบัญชีอย่างทันทีหรือไม่? 

หลังจากที่คุณได้ฝากเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เงินทุนที่คุณฝากจะถูกบันทึกสู่บัญชีของคุณโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตามการฝากเงินโดยวิธีการโอนเงินผ่านธนาคารอาจจะใช้เวลาในการดำเนินการเล็กน้อย ยอดเงินฝากอาจจะไม่แสดงทันที

หากคุณต้องการฝากเงินเพิ่มเพื่อเปิดคำสั่งซื้อทันที เราแนะนำให้คุณติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลบัญชีของคุณเพื่อรับความช่วยเหลือในการตรวจสอบการโอนเงิน

หากคุณต้องการทราบเพิ่มเติม

