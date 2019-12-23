การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน

-
ไม่เหมือนกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค,ซึ่งให้ความสนใจในเบื้องต้นไปที่ปฏิกิริยาของราคาและแนวโน้ม การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานใช้ข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อประเมินมูลค่าของตราสารสินค้า
-
ในขณะที่นักวิเคราะห์ทางเทคนิคเชื่อว่าข้อมูลทั้งหมดที่พวกเขาต้องการถูกเก็บอยู่ในแผนภูมิเรียบร้อยแล้ว การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานมีมุมมองในด้านอื่นๆ ได้แก่ ปัจจัยทางการเมือง สังคม และสภาพทางเศรษฐกิจ เช่นเดียวกันกับข้อมูลเศรษฐศาสตร์มหาภาคและผลกำไรของบริษัท
-
คุณสามารถติดตามข้อมูลขั้นพื้นฐานที่ปล่อยออกมาโดยใช้ปฏิทินทางเศรษฐกิจของเรา
-
การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิคไม่จำเป็นจะต้องแยกกัน; ในความเป็นจริงแล้วนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จบางคนกล่าวว่าการผสมระหว่างการวิเคราะห์ทั้งสองแบบเป็นสิ่งที่จำเป็น
รูปแบบของการวิเคราะห์ตลาดที่ได้รับความนิยมมากที่สุด สามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภท::
ในขณะที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคจำกัดอยู่ที่การวิเคราะห์แผนภูมิ, การวิเคราะห์พื้นฐานขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐศาสตร์มหาภาคและเหตุการณ์ทางการเมือง
การวิเคราะห์พื้นฐานคืออะไร?
การวิเคราะห์พื้นฐานเป็นการประเมินตลาดทางการเงินที่มีความแม่นยำสูง สำหรับการประเมินที่มีเป้าหมายในการมูลค่าที่แท้จริง นักวิเคราะห์พื้นฐานใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วหลายๆ ข้อมูลในการประเมิน อาทิ รายงานผลกำไรของบริษัท ข้อมูลทางเศรษศาสตร์มหาภาค เหตุการณ์ทางภูมิศาสตร์การเมือง นโยบายของธนาคารกลาง ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม และอื่นๆ ที่ช่วยให้พวกเขาสามารถวิเคราะห์ได้ เทรดเดอร์ที่ใช้การวิเคราะห์พื้นฐานจะใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการหาความแตกต่างระหว่างราคาของตลาด ณ ปัจจุบันและมูลค่าที่แท้จริงของมัน จากนั้นพวกเขาจะเทรดโดยอาศัยแนวโน้มที่ว่าราคาของตลาดอาจจะกลับมาอยู่ในมูลค่าที่มันควรจะเป็น
เทรดเดอร์มักจะให้ความสนใจกับรายงานเศรษฐศาสตร์มหาภาคที่มีความสำคัญ ซึ่งมีผลกระทบและความผันผวนต่อตลาดอีกด้วย ผลกระทบต่อตลาดขึ้นอยู่กับการเปรียบเทียบระหว่างผลการดำเนินงานที่แท้จริงของรายงานเศรษฐศาสตร์มหาภาคและข้อมูลที่เป็นฉันทามติของตลาด ยิ่งมีความแตกต่างกันมากเท่าไหร่ ยิ่งทำให้มีผลกระทบต่อตลาดมากขึ้นเท่านั้น
นอกเหนือไปจากข้อมูลทางเศรษศาสตร์มหาภาคแล้ว ปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในการวิเคราะห์พื้นฐานก็คือนโยบายการเงินที่ถูกกำหนดโดยธนาคารกลาง อัตราดอกเบี้ย การดำเนินการเปิดตลาด และการแซกแทรกของธนาคารกลางที่มีผลกระทบต่อสภาพของตลาด และสิ่งเหล่านี้ยังถูกจับตามองจากนักวิเคราะห์ทางการเงินและเทรดเดอร์ เป็นต้น
การวิเคราะห์พื้นฐานมีการพิจารณาปัจจัยภายนอกอื่นๆ ที่อาจจะมีผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวมูลค่าหรือราคาของสินค้าด้วย อุบัติภัยทางธรรมชาติ ยกตัวอย่างเช่น น้ำท่วม หรือ แผนดินไหว สามารถมีผลกระทบต่อความแข็งแรงพื้นฐานของหลักทรัพย์นั้นได้ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานได้ที่นี่
ปฏิทินทางเศรษฐกิจของเราช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับข้อมูลทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจสำคัญๆ ตามปฏิทินและข่าวเหล่านั้นยังถูกจัดอันดับจากผลกระทบที่เป็นไปได้อีกด้วย คุณยังจะเห็นอีกว่าปฏิทินมาพร้อมกับแพลตฟอร์ม xStation ของเรา
คุณสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวชี้วัดทางเศรษฐศาสตร์มหาภาคที่มีผลกระทบต่อแนวโน้มมากที่สุดใน Trading Academy ของ XTB
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์พื้นฐาน