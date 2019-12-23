อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน

บทความที่เกี่ยวข้อง:
fundamental analysis become a Trader
เวลาอ่าน: 1 นาที
source: AdobeStock

การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานใช้ข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อประเมินมูลค่าของตราสารสินค้า

เนื้อหาคอนเทนต์

  • ไม่เหมือนกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค,ซึ่งให้ความสนใจในเบื้องต้นไปที่ปฏิกิริยาของราคาและแนวโน้ม การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานใช้ข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อประเมินมูลค่าของตราสารสินค้า

  • ในขณะที่นักวิเคราะห์ทางเทคนิคเชื่อว่าข้อมูลทั้งหมดที่พวกเขาต้องการถูกเก็บอยู่ในแผนภูมิเรียบร้อยแล้ว การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานมีมุมมองในด้านอื่นๆ ได้แก่ ปัจจัยทางการเมือง สังคม และสภาพทางเศรษฐกิจ เช่นเดียวกันกับข้อมูลเศรษฐศาสตร์มหาภาคและผลกำไรของบริษัท

  • คุณสามารถติดตามข้อมูลขั้นพื้นฐานที่ปล่อยออกมาโดยใช้ปฏิทินทางเศรษฐกิจของเรา

  • การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิคไม่จำเป็นจะต้องแยกกัน; ในความเป็นจริงแล้วนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จบางคนกล่าวว่าการผสมระหว่างการวิเคราะห์ทั้งสองแบบเป็นสิ่งที่จำเป็น

รูปแบบของการวิเคราะห์ตลาดที่ได้รับความนิยมมากที่สุด สามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภท::

ในขณะที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคจำกัดอยู่ที่การวิเคราะห์แผนภูมิ, การวิเคราะห์พื้นฐานขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐศาสตร์มหาภาคและเหตุการณ์ทางการเมือง 

การวิเคราะห์พื้นฐานคืออะไร?

การวิเคราะห์พื้นฐานเป็นการประเมินตลาดทางการเงินที่มีความแม่นยำสูง สำหรับการประเมินที่มีเป้าหมายในการมูลค่าที่แท้จริง นักวิเคราะห์พื้นฐานใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วหลายๆ ข้อมูลในการประเมิน อาทิ รายงานผลกำไรของบริษัท ข้อมูลทางเศรษศาสตร์มหาภาค เหตุการณ์ทางภูมิศาสตร์การเมือง นโยบายของธนาคารกลาง ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม และอื่นๆ ที่ช่วยให้พวกเขาสามารถวิเคราะห์ได้ เทรดเดอร์ที่ใช้การวิเคราะห์พื้นฐานจะใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการหาความแตกต่างระหว่างราคาของตลาด​ ณ ปัจจุบันและมูลค่าที่แท้จริงของมัน จากนั้นพวกเขาจะเทรดโดยอาศัยแนวโน้มที่ว่าราคาของตลาดอาจจะกลับมาอยู่ในมูลค่าที่มันควรจะเป็น

เทรดเดอร์มักจะให้ความสนใจกับรายงานเศรษฐศาสตร์มหาภาคที่มีความสำคัญ ซึ่งมีผลกระทบและความผันผวนต่อตลาดอีกด้วย ผลกระทบต่อตลาดขึ้นอยู่กับการเปรียบเทียบระหว่างผลการดำเนินงานที่แท้จริงของรายงานเศรษฐศาสตร์มหาภาคและข้อมูลที่เป็นฉันทามติของตลาด ยิ่งมีความแตกต่างกันมากเท่าไหร่ ยิ่งทำให้มีผลกระทบต่อตลาดมากขึ้นเท่านั้น

นอกเหนือไปจากข้อมูลทางเศรษศาสตร์มหาภาคแล้ว ปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในการวิเคราะห์พื้นฐานก็คือนโยบายการเงินที่ถูกกำหนดโดยธนาคารกลาง อัตราดอกเบี้ย การดำเนินการเปิดตลาด และการแซกแทรกของธนาคารกลางที่มีผลกระทบต่อสภาพของตลาด และสิ่งเหล่านี้ยังถูกจับตามองจากนักวิเคราะห์ทางการเงินและเทรดเดอร์ เป็นต้น

การวิเคราะห์พื้นฐานมีการพิจารณาปัจจัยภายนอกอื่นๆ ที่อาจจะมีผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวมูลค่าหรือราคาของสินค้าด้วย อุบัติภัยทางธรรมชาติ ยกตัวอย่างเช่น น้ำท่วม หรือ แผนดินไหว สามารถมีผลกระทบต่อความแข็งแรงพื้นฐานของหลักทรัพย์นั้นได้ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานได้ที่นี่

ปฏิทินทางเศรษฐกิจของเราช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับข้อมูลทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจสำคัญๆ ตามปฏิทินและข่าวเหล่านั้นยังถูกจัดอันดับจากผลกระทบที่เป็นไปได้อีกด้วย คุณยังจะเห็นอีกว่าปฏิทินมาพร้อมกับแพลตฟอร์ม xStation ของเรา

คุณสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวชี้วัดทางเศรษฐศาสตร์มหาภาคที่มีผลกระทบต่อแนวโน้มมากที่สุดใน Trading Academy ของ XTB 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์พื้นฐาน

เกี่ยวข้อง บทความ

1 นาที
หยุดการขาดทุน (Stop Loss)

อ่านเพิ่มเติม
1 นาที
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานคืออะไร?

อ่านเพิ่มเติม
1 นาที
แผนภูมิกราฟแต่ละประเภท

อ่านเพิ่มเติม

หากคุณต้องการทราบเพิ่มเติม

ฟอเร็ก สินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนี หุ้น fundamental analysis CFDs ETFs แพลตฟอร์ม glossary คำแนะนำ Investire become a Trader education investing strategy Sustainability

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก