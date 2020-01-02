บทเรียนนี้จะกล่าวถึง:
- การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานคืออะไร
- บทบาทของธนาคารกลาง
- ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิค
การวิเคราะห์สองประเภทที่พบบ่อยที่สุดเมื่อพูดถึงตลาดการเงินคือการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
ในบทเรียนนี้ เราจะมาดูการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานโดยละเอียด
แตกต่างจากการวิเคราะห์ทางเทคนิค ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การเคลื่อนไหวของราคา แนวโน้ม และรูปแบบเป็นหลัก เพื่อช่วยระบุว่าราคาอาจมุ่งไปที่ใดต่อไป นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจะพิจารณาข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อช่วยในการกำหนดมูลค่าสัมพัทธ์ของตลาด จากนั้นพวกเขามองหาความคลาดเคลื่อนระหว่างราคาตลาดปัจจุบันและการประเมินมูลค่าของตนเองเพื่อหาโอกาสในการซื้อขาย
ลองนึกภาพว่าคุณต้องการซื้อรถยนต์ คุณเคยเห็นคันที่คุณชอบในราคา 10,000 ดอลลาร์ แต่คุณไม่รู้ว่านี่เป็นราคาที่ยุติธรรมหรือไม่ ดังนั้น คุณจะค้นคว้าข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ถามความคิดเห็นจากคนอื่น เปรียบเทียบกับราคาที่เสนอในตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ต่างๆ และทำการค้นคว้าข้อมูลทั่วไปเพื่อประเมินว่าราคา 'ยุติธรรม' หรือไม่ และรถคันนั้นคุ้มค่าเงินหรือไม่
สิ่งที่คุณทำในสถานการณ์นี้คือการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก - คุณคำนึงถึงปัจจัยพื้นฐานทั้งหมดที่มีบทบาทในการตัดสินใจว่าราคาสะท้อนถึงมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์หรือไม่
ค้นหาเบาะแส
นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานใช้ข้อมูลที่มีอยู่มากมาย รวมถึงรายงานผลประกอบการของบริษัท เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ นโยบายของธนาคารกลาง ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม และอื่นๆ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ พวกเขาค้นหาเบาะแสเกี่ยวกับทิศทางของตลาดในอนาคต
เบาะแสดังกล่าวมักพบได้ในข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค ซึ่งเป็นสาเหตุว่าทำไมการรู้ว่าข้อมูลสำคัญจะเผยแพร่เมื่อใดจึงมีความสำคัญต่อเทรดเดอร์ปัจจัยพื้นฐาน ตลาดมักจะให้ความสำคัญกับการอ่านค่าเศรษฐกิจมหภาคที่อาจมีความสำคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อตลาดและทำให้เกิดความผันผวน
ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคและสาเหตุที่ข้อมูลเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อตลาดการเงิน:
- อัตราเงินเฟ้อ - อัตราเงินเฟ้อคืออัตราที่ระดับราคาทั่วไปของสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น ธนาคารกลางพยายามจำกัดอัตราเงินเฟ้อ และหลีกเลี่ยงภาวะเงินฝืด เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศดำเนินไปอย่างราบรื่น พวกเขาทำเช่นนี้โดยการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ตัวอย่างเช่น เมื่อธนาคารกลางประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ย สิ่งนี้อาจนำไปสู่การแข็งค่าของสกุลเงินนั้นๆ
- การว่างงาน - ข้อมูลจากตลาดแรงงาน เช่น การจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ อาจมีอิทธิพลอย่างมากในตลาดการเงิน และอาจทำให้เกิดความผันผวนในดัชนีและ Forex รายงานการจ้างงานจะเผยแพร่ในวันศุกร์แรกของทุกเดือน และแสดงถึงจำนวนพนักงานที่ได้รับค่าจ้างทั้งหมดของธุรกิจใดๆ ในสหรัฐอเมริกา ตลาดนี้อาจมีความอ่อนไหวต่อข้อมูลประเภทนี้มาก เนื่องจากมีความสำคัญในการระบุอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อ เพื่อยกตัวอย่าง หากการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น สิ่งนี้อาจตีความได้ว่าเป็นข้อบ่งชี้ที่ดีว่าเศรษฐกิจกำลังเติบโต หากการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สิ่งนี้อาจบ่งชี้ว่าอัตราเงินเฟ้ออาจเพิ่มขึ้น หากการจ้างงานออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ เทรดเดอร์ Forex อาจขาย USD โดยคาดว่าสกุลเงินจะอ่อนค่าลง หากสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ มูลค่าของดอลลาร์สหรัฐอาจเพิ่มขึ้น
- GDP - ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเป็นตัวชี้วัดสินค้าและบริการทั้งหมดที่ผลิตในช่วงเวลาที่กำหนด นายธนาคารกลางและนักลงทุนดูการเติบโตของ GDP เพื่อดูว่าเศรษฐกิจแข็งแกร่งขึ้นหรือไม่ เมื่อเศรษฐกิจเติบโต บริษัทต่างๆ จะสร้างผลกำไรที่สูงขึ้นและผู้คนมีรายได้มากขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่ตลาดหุ้นที่สูงขึ้นและสกุลเงินที่แข็งค่าขึ้น
วิธีที่การเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคสามารถส่งผลกระทบต่อตลาดนั้นขึ้นอยู่กับความคาดหวังของตลาด โดยทั่วไปแล้ว ยิ่งความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและความเป็นจริงมากเท่าใด ปฏิกิริยาก็อาจจะมากขึ้นเท่านั้น หากตลาดคาดว่าธนาคารกลางจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยและธนาคารทำเช่นนั้น ปฏิกิริยาอาจ 'รวมอยู่ในราคาแล้ว' และเป็นธุรกิจตามปกติ อย่างไรก็ตาม เมื่อการเผยแพร่สร้างความประหลาดใจให้กับตลาด นั่นคือช่วงเวลาที่อาจเกิดความผันผวนครั้งใหญ่
คุณสามารถรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานทั้งหมดได้ด้วยปฏิทินเศรษฐกิจที่ครอบคลุมของเรา ผลกระทบต่อตลาดขึ้นอยู่กับการเปรียบเทียบระหว่างการอ่านค่าเศรษฐกิจมหภาคจริงและความคาดหวังของตลาด ซึ่งยิ่งความแตกต่างมากเท่าใด ผลกระทบต่อตลาดก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น คุณสามารถรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานได้ด้วยปฏิทินเศรษฐกิจที่ครอบคลุมของเรา การประกาศแต่ละครั้งจะถูกจัดประเภทเป็น สูง ปานกลาง หรือ ต่ำ ในแง่ของผลกระทบและศักยภาพในการจุดประกายความผันผวนของตลาด
ธนาคารกลางควบคุมโลก
ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว หนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานคือนโยบายการเงินที่ดำเนินการโดยธนาคารกลาง อัตราดอกเบี้ย การดำเนินงานในตลาดเปิด และการแทรกแซงของธนาคารกลางมีอิทธิพลต่อสภาวะตลาด และนักวิเคราะห์ทางการเงินและเทรดเดอร์จะติดตามอย่างใกล้ชิด ธนาคารกลางที่มีอิทธิพลมากที่สุด ได้แก่ ธนาคารกลางสหรัฐ (US) ธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ (UK) ธนาคารกลางยุโรป (EU) และธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (ญี่ปุ่น)
มาดูตัวอย่างกัน เศรษฐกิจสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 3% ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2017 ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเป็น 2.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี เฟดเลือกที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นสูงขึ้น ดังนั้นเทรดเดอร์จึงตัดสินใจนำเงินไปลงทุนใน USD เนื่องจากอาจสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้น การเคลื่อนไหวดังกล่าวสามารถนำไปสู่ความต้องการดอลลาร์สหรัฐที่สูงขึ้น ซึ่งผลักดันราคาให้สูงขึ้น โปรดทราบว่ามีหลายปัจจัยที่สามารถส่งผลกระทบต่อราคาตลาด และก่อนหน้านี้เป็นเพียงตัวอย่างเพื่อการศึกษา
ไม่ใช่แค่นักการธนาคารและข้อมูล
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานยังพิจารณาถึงอิทธิพลภายนอกที่อาจส่งผลต่อมูลค่าของตราสารหรือการเคลื่อนไหวของราคา ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น น้ำท่วมหรือแผ่นดินไหว อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อความแข็งแกร่งพื้นฐานของสินทรัพย์ ตัวอย่างเช่น การระเบิดของท่อส่งน้ำมันที่สำคัญอาจนำไปสู่การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของราคาน้ำมัน เนื่องจากสินค้าโภคภัณฑ์ขนส่งและซื้อได้ยากขึ้น ในสถานการณ์เช่นนี้ คุณสามารถ Long น้ำมันโดยใช้ CFDs
มุมมองที่แตกต่าง
ตราสารทางการเงินที่เรานำเสนอ โดยเฉพาะ CFD อาจมีความเสี่ยงสูง โปรดพิจารณาว่าคุณเข้าใจลักษณะของตราสาร และสามารถยอมรับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินทุน การลงทุนตราสารทางการเงินอาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน โปรดทำความเข้าใจในความเสี่ยงทั้งหมดก่อนตัดสินใจลงทุน
เนื้อหาของบทความนี้มีไว้เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปและวัตถุประสงค์ในการศึกษาเท่านั้น ความคิดเห็น การวิเคราะห์ ราคา หรือเนื้อหาอื่น ๆ ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำด้านการลงทุนภายใต้กฎหมายของเบลีซ
ประสิทธิภาพที่ผ่านมาไม่ได้บ่งบอกถึงผลลัพธ์ในอนาคตเสมอ และลูกค้าที่ตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูลนี้ถือเป็นความเสี่ยงของตนเองทั้งหมด XTB จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียผลกำไรใดๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการใช้หรือการพึ่งพาข้อมูลดังกล่าว การตัดสินใจซื้อขายทั้งหมดควรขึ้นอยู่กับวิจารณญาณที่เป็นอิสระของคุณเสมอ