หยุดการขาดทุน (Stop Loss)

Stop Loss เป็นประเภทของการปิดคำสั่งชนิดหนึ่ง เพื่อที่จะปิดการลงทุนอัตโนมัติ เมื่อราคาในตลาดอยู่ที่ระดับใดระดับหนึ่งซึ่งเป็นจุดที่มักจะมีการขาดทุน
Stop Loss เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่เทรดเดอร์ ซึ่งถูกใช้เพื่อลดความเสี่ยงของการลงทุน
ถ้าหากคุณไม่อยากที่จะขาดทุนมากไปกว่าระดับใดระดับหนึ่ง Stop Loss จะปิดการลงทุนเมื่อราคาอยู่ที่ระดับการขาดทุนที่คุณได้ระบุไว้
Stop Loss เป็นไปอย่างอัตโนมัติ - ดังนั้นคุณไม่ต้องจัดการกับสถานะการลงทุนของคุณโดยตัวคุณเองอยู่ตลอดเวลา ฟังก์ชั่นนี้ช่วยให้เพิ่มความสามารถในการควบคุมและความสะดวกสบายในการลงทุน
เทรดเดอร์ที่มีประสบการ์จะรู้ว่ากุญแจที่นำไปสู่ความสำเร็จอย่างหนึ่งในตลาดการเงินระยะยาวคือการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างชาญฉลาด การใช้งาน stop loss เป็นวิธีการหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ทันท่วงที
คำสั่ง Stop Loss คืออะไร?
Stop loss เป็นคำสั่งปิดประเภทหนึ่งที่ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถระบุราคาในตลาด ซึ่งเป็นราคาที่ต้องการปิดสถานะการลงทุนเพื่อรักษาสถานะของลงทุนไม่ให้มีการขาดทุนมากขึ้นไปกว่าเดิม การลงทุนจะถูกปิดอัตโนมัติโดยระบบของเราเมื่อถึงจุดที่มักจะมีความเสี่ยงในการขาดทุน ซึ่งนี่เป็นที่มาของชื่อ Stop Loss เพราะว่าคำสั่งหยุดนี้หยุดการขาดทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
คำสั่ง Stop Loss ทำงานอย่างไรในภาคปฎิบัติ?
ลองมาดูตัวอย่างที่อยู่ด้านบนนี้ เทรดเดอร์ได้ทำการเปิดการลงทุนด้วยการถือสถานะซื้อบนคู่สกุลเงิน EURUSD โดยที่เขาคาดว่าตลาดจะเพิ่มมูลค่าขึ้นไปกว่า 1.09935 ซึ่งแสดงด้วยเส้นแรก คุณจะสังเกตเห็นเส้นที่สองที่อยู่ด้านล่างซึ่งเป็น Stop Loss ที่ถูกตั้งไว้ที่ 1.09842 หมายความว่าถ้าตลาดลดมูลค่าลงไปต่ำกว่าระดับที่ตั้งไว้ในเส้นที่สอง สถานะซื้อขายของเทรดเดอร์จะถูกปิดอัตโนมัติที่จุดขาดทุนนี้ - และดังนั้นสถานะซื้อขายของเทรดเดอร์จะถูกปกป้องจากการขาดทุนหากราคาขยับลงไปต่ำกว่าเดิม ซึ่งเป็นการลดการขาดทุนนั้นเอง
Stop Loss มีประโยชน์อย่างมากในการบริหารจัดการความเสี่ยงและรักษาระดับของการขาดทุนให้อยู่ในปริมาณที่น้อยที่สุดในระดับที่คุณยอมรับได้และอยู่ในการควบคุม
Stop Loss ให้การปกป้องสถานะซื้อขายอย่างสมบูรณ์ไหม?
แม้ว่าคำสั่ง stop loss เป็นหนึ่งในวิธีการที่ดีที่สุดเพื่อจะจัดการกับความเสี่ยงและควบคุมการสูญเสียให้อยู่ในที่สามารถยอมรับได้ แต่มันไม่ได้ปกป้องบัญชีของคุณ 100%
Stop Loss เป็นฟังก์ชั่นที่ให้คุณใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและมันช่วยปกป้องบัญชีของคุณจากการกลับตัวของตลาด แต่โปรดตระหนักไว้ว่ามันไม่สามารถการันตีสถานะของคุณได้ทุกครั้ง ถ้าตลาดผันผวนกระทันหันและมีการสร้างช่องว่างของราคาเกินกว่าระดับ Stop Loss (ราคากระโดดจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยไม่มีการซื้อขายในช่วงราคาที่อยู่ในระหว่างนั้น) มีโอกาสที่สถานะการลงทุนของคุณอาจจะถูกปิดที่จุดที่แย่ที่สุดเกินกว่าที่คุณต้องการ สิ่งนี้เรียกว่า การไหลของราคา (price slippage)
ติดต่อสอบถามผู้ดูแลบัญชีของเราเกี่ยวกับข้อมูลเพิ่มเติมหรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ที่นี่