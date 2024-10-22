อ่านเพิ่มเติม

วิวัฒนาการของการทำเหมืองทองคำ

วิวัฒนาการของการทำเหมืองทองคำ

การขุดทองคำมีประวัติศาสตร์ยาวนาน ทองคำ คือโลหะมีค่าที่ถูกค้นพบและใช้ตั้งแต่สมัยโบราณ การขุดทองคำเริ่มจากการใช้แรงงานคนและพัฒนาเป็นการใช้เครื่องจักร ทองคำ คือ สัญลักษณ์ของความมั่งคั่งและมีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจและวัฒนธรรมทั่วโลก

จุดเริ่มต้นของการทำเหมืองทองคำและการใช้งาน

ไม่มีวัฒนธรรมหรือยุคสมัยใดในประวัติศาสตร์มนุษย์ที่สามารถปฏิเสธได้ว่าการค้นพบทองคำเปลี่ยนวิถีที่มนุษยชาติเริ่มรับรู้คุณค่า ทองคำที่ถูกค้นพบนั้นมีความเกี่ยวข้องกับความมั่งคั่งและอำนาจมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่อียิปต์โบราณผ่านแอซเท็ก ราชวงศ์ต่างๆ ของจีน และสมบัติล้ำค่าของกรีกและโรมัน ทองคำที่ถูกค้นพบทำหน้าที่เป็นรากฐานของเศรษฐกิจโลกสมัยใหม่ ทั้งในรูปแบบของเงินตรา ไม่ว่าจะเป็นเหรียญทองหรือทองคำแท่ง และมูลค่าของทองคำก็เป็นตัวชี้วัดความมั่งคั่งเสมอมา

ชิ้นส่วนทองคำที่เก่าแก่ที่สุดที่รู้จักกันในปัจจุบัน เพิ่งถูกค้นพบโดยนักโบราณคดีใกล้กับเมืองวาร์นา ประเทศบัลแกเรีย ซึ่งทองคำได้รับการยกย่องในด้านคุณสมบัติที่โดดเด่นและน่าหลงใหลมาโดยตลอด เครื่องประดับทองคำโบราณชิ้นหนึ่งมีอายุประมาณ 6600 ปี และเป็นหนึ่งในการค้นพบทองคำที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์จนถึงปัจจุบัน

โลหะส่วนใหญ่ไม่สามารถมีคุณสมบัติพิเศษเช่นเดียวกับทองคำได้ เนื่องจากความเสถียรทางเคมี โลหะมีค่าสีทองจึงเป็นหนึ่งในโลหะชนิดแรกๆ ที่ถูกสกัดจากตะกอนทรายและกรวด ซึ่งมีอยู่ตามธรรมชาติในรูปแบบบริสุทธิ์ ทองคำมีมูลค่าสูงในอารยธรรมยุคแรกด้วยเหตุผลหลายประการ รวมถึงความสวยงาม ความต้านทานต่อการกัดกร่อน รูปลักษณ์ที่หลากหลาย และความอเนกประสงค์ หลายวัฒนธรรมยังรู้ว่าแหล่งแร่ทองคำและเงินมักจะมาพร้อมกับแร่ธาตุอื่นๆ ทำให้โลหะมีค่านี้เป็นที่ต้องการมากที่สุด

อารยธรรมโบราณดูเหมือนจะได้รับทองคำและเงินจากแหล่งต่างๆ เช่น จากตะวันออกกลาง วัฒนธรรมโบราณให้ความสำคัญกับทองคำและประดับประดาพระวิหารและสุสานของพวกเขาอย่างหรูหราเพื่อเป็นการเคารพเทพเจ้าและบุคคลสำคัญ

บางที การผลิตทองคำจากการขุดที่โด่งดังที่สุดในสมัยโบราณ - ในอียิปต์โบราณ - ย้อนกลับไปถึง 3100 ปีก่อนคริสตกาล ในช่วงเวลาก่อนราชวงศ์ ทำให้ชาวอียิปต์โบราณเป็นหนึ่งในอารยธรรมแรกๆ ที่สกัดแร่ทองคำอย่างกว้างขวาง แม้ว่าจุดเริ่มต้นที่แน่นอนของการทำเหมืองทองคำและ "ยุคทองคำ" ในอียิปต์ก่อนราชวงศ์จะไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่ชาวอียิปต์โบราณเกือบจะเก็บเกี่ยวทองคำและเงินที่ขุดได้จากแหล่งตะกอน alluvial ตลอดช่วงเวลานั้น

สุสานของตุตันคามุนแห่งราชวงศ์อียิปต์ที่ 18 ซึ่งค้นพบในปี พ.ศ. 2465 โดยโฮเวิร์ด คาร์เตอร์ นักโบราณคดีชาวอังกฤษ ถือได้ว่าเป็นการค้นพบทองคำบริสุทธิ์ที่โด่งดังที่สุดในอียิปต์ (และในประวัติศาสตร์) โลงศพชั้นในของกษัตริย์ตุต ซึ่งมีน้ำหนักประมาณ 110.4 กิโลกรัม (243.4 ปอนด์) เป็นหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์ที่ทำจากทองคำแท่ง และเคยเป็นหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์ที่สำคัญที่สุดสำหรับชาวอียิปต์โบราณ

ในช่วงจักรวรรดิโรมัน ทองคำกลายเป็นรูปแบบของสกุลเงิน และมีการนำ Aureus ("aurei" - คำภาษาละตินแปลว่า "ทองคำ") ซึ่งเป็นเหรียญทองคำของกรุงโรมโบราณมาใช้ ในขั้นต้น Aureus มีมูลค่าเท่ากับ 25 Denarii เงินบริสุทธิ์ และออกจำหน่ายเป็นประจำตั้งแต่ศตวรรษที่ 1 ก่อนคริสตกาลจนถึงต้นศตวรรษที่ 4

ในปี ค.ศ. 312 คอนสแตนตินมหาราชได้นำเหรียญทองอีกเหรียญหนึ่งมาใช้ - Solidus ทองคำ - เพื่อพยายามสร้างความขาดแคลนและความไว้วางใจในสกุลเงินโรมัน ซึ่งกลายเป็นกระดูกสันหลังทางการเงินใหม่ในยุโรป การสถาปนาระบบการเงินที่มั่นคงของคอนสแตนติน ตรงกันข้ามกับชาวโรมันที่ละทิ้งมัน ช่วยในการวางรากฐานสำหรับจักรวรรดิไบแซนไทน์ให้กลายเป็นมหาอำนาจระดับโลกต่อไป แต่ทองคำทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตเหรียญทองทั้งหมดได้มาอย่างไร? ลองสำรวจประวัติศาสตร์การทำเหมืองทองคำกันเถอะ

วิธีการทำเหมืองทองคำมีอะไรบ้าง

การทำเหมืองแร่แบบลานแร่

การทำเหมืองทองคำแบบรางโยก ประมาณ พ.ศ. 2443

การทำเหมืองแร่แบบลานแร่ หรือแบบ placer เป็นหนึ่งในวิธีการแรกๆ ที่ใช้ในการค้นหาทองคำดิบ บันทึกทางประวัติศาสตร์ระบุว่าเหมือง placer ขนาดใหญ่แห่งแรกสำหรับการสกัดทองคำก่อตั้งขึ้นในช่วงจักรวรรดิโรมันประมาณ 25 ปีก่อนคริสตกาล กระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการใช้น้ำเป็นเครื่องมือในการขุดแบบไฮดรอลิกเพื่อสกัด ย้าย รวมศูนย์ และกู้คืนแร่ธาตุหนักจากตะกอนทรายและกรวดที่พบในแหล่งลานแร่ การทำเหมืองในเหมือง placer อาศัยความหนาแน่นสูงของทองคำ ซึ่งช่วยให้จมเร็วกว่าแร่ธาตุซิลิเซียสที่เบากว่าในน้ำ เทคนิคนี้ใช้เพื่อสกัดตะกอนจากพื้นที่ต่างๆ เช่น ทรายและกรวดที่มีทองคำ ซึ่งสะสมอยู่ในแม่น้ำและลำธารเมื่อกระแสน้ำช้าลง พื้นฐานของการทำเหมือง placer ส่วนใหญ่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา แม้ว่าจะมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเกิดขึ้น รวมถึงการทำเหมืองแบบไฮดรอลิกสมัยใหม่

การร่อนทอง

การร่อนทอง

ในช่วงยุคตื่นทองครั้งใหญ่ของศตวรรษที่ 19 คนงานเหมืองได้นำวิธีการร่อนทองมาใช้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเติมน้ำปริมาณมากลงในกระทะพร้อมกับดินหรือก้อนกรวดที่บรรจุทองคำจำนวนหนึ่งกำมือ โดยการล้างและคัดแยกกรวดในกระทะ คนงานเหมืองจะแยกแร่ธาตุที่หนักกว่าออก และดักจับผงทองคำและเศษโลหะมีค่าขนาดใหญ่ไว้

ต่อมา คนงานเหมืองเริ่มใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า "รางโยก" เพื่อสกัดแร่ในปริมาณที่มากกว่าที่ทำได้จากการร่อนทอง วิธีนี้ซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่าการวนส่วนผสมไปรอบๆ เกี่ยวข้องกับการเทน้ำลงบนกรวดที่วางบนแผ่นเหล็กที่มีรูพรุน ทำให้อนุภาคขนาดเล็กผ่านรูและลงบนผ้ากันเปื้อนที่กระจายอย่างสม่ำเสมอทั่วชิ้นไม้หรือเหล็กที่มีร่อง ซึ่งจัดเรียงตั้งฉากกับด้านล่างและด้านข้างของรางโยก เมื่อวัสดุเคลื่อนที่ผ่านรางโยก ทองคำจะถูกดักจับไว้บนร่องและสามารถสกัดออกมาได้ในภายหลัง

การทำเหมืองแบบเปิดหน้าดินและการทำเหมืองใต้ดิน

การทำเหมืองแบบเปิดหน้าดิน

เมื่อความต้องการในการดำเนินงานขนาดใหญ่ขึ้น คนงานเหมืองในสหราชอาณาจักรเริ่มใช้วิธีการเจาะและระเบิดเพื่อทำลาย "ขั้นบันได" ของหินใกล้ผิวโลก และขนส่งชิ้นส่วนที่มีแร่ขนาดเล็กเพื่อแยกออกจากหินเสีย ในปัจจุบัน เหมืองทองคำแบบเปิดหน้าดินสมัยใหม่ครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่และใช้อุปกรณ์การขุดขนาดมหึมา การทำเหมืองแบบเปิดหน้าดินเป็นหนึ่งในวิธีการที่ใช้กันมากที่สุดในการสกัดทองคำและการหาโลหะอื่นๆ

 

เหมืองทองคำใต้ดินเก่า

หากแหล่งแร่อยู่ลึกลงไปใต้พื้นผิว จำเป็นต้องเคลื่อนย้ายหินหรือของเสียจำนวนมาก จึงต้องใช้วิธีการอื่น แต่ก็อาจส่งผลให้ราคาทองคำสูงขึ้น การทำเหมืองใต้ดินมีราคาแพงกว่าการทำเหมืองแบบเปิดหน้าดิน และต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะทางที่ขึ้นอยู่กับรูปทรงเรขาคณิตของแหล่งแร่ (ขนาด รูปร่าง และทิศทาง) ระดับของการเกิดแร่ ความแข็งแรงของส่วนประกอบหิน และความลึกของแหล่งแร่

การผลิตทองคำเทียม

เป็นที่น่าสนใจที่จะทราบว่าการผลิตทองคำในห้องปฏิบัติการเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ นอกจากนี้ ทองคำเทียมสามารถสร้างขึ้นจากธาตุอื่นๆ ได้ อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยานิวเคลียร์และมีค่าใช้จ่ายสูงมาก จนในปัจจุบันการขายทองคำที่สร้างขึ้นจากธาตุอื่นๆ ยังไม่ทำกำไร โดยทั่วไป ทองคำผลิตจากโลหะอื่นๆ - โดยปกติคือแพลตตินัม ซึ่งมีโปรตอนน้อยกว่าทองคำหนึ่งตัว หรือจากปรอท ซึ่งมีโปรตอนมากกว่าทองคำหนึ่งตัว

โดยการยิงนิวตรอนใส่  นิวเคลียสของแพลตตินัมหรือปรอท จะสามารถทำให้นิวตรอนหลุดออกหรือเพิ่มเข้าไป ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดทองคำผ่านการสลายตัวของกัมมันตภาพรังสีตามธรรมชาติ ควรสังเกตว่าทองคำส่วนใหญ่ที่สร้างขึ้นจากธาตุอื่นๆ นั้นมีกัมมันตภาพรังสี ซึ่งเป็นอันตรายต่อมนุษย์และไม่สามารถขายในเชิงพาณิชย์ได้ นอกจากนี้ หลังจากการสลายตัวของกัมมันตภาพรังสีเป็นเวลาสองสามวัน ทองคำกัมมันตภาพรังสีจะไม่ใช่ทองคำอีกต่อไปและเปลี่ยนกลับไปเป็นโลหะอื่นอีกครั้ง เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของทองคำ จำเป็นต้องใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์และการขจัดสิ่งปนเปื้อนทางเคมีของโลหะกัมมันตภาพรังสี สรุป: แท่งทองคำนิวเคลียร์หรือเหรียญเงิน? ไม่น่าเป็นไปได้มาก

จากกระบวนการนี้ เห็นได้ชัดว่าการสร้างทองคำที่ไม่ใช่กัมมันตภาพรังสีมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าที่สามารถได้รับจากการขาย เช่น แท่งทองคำ ดังนั้น การสร้างทองคำจากธาตุอื่นๆ ในปัจจุบันจึงเป็นการทดลองในห้องปฏิบัติการที่มีราคาแพงและไม่ใช่กิจกรรมเชิงพาณิชย์ที่ใช้งานได้จริง บางทีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอาจทำให้การสร้างทองคำในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ หรือ - บางที - เครื่องปฏิกรณ์ฟิวชัน เป็นกิจการทางเศรษฐกิจที่ทำกำไรได้ในที่สุด

ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจเกี่ยวกับการทำเหมืองทองคำ

ทองคำพบได้ในอะไรบ้าง

ทองคำในยุคปัจจุบันอาจปรากฏอยู่ในรูปของแหล่งแร่ทองคำขนาดใหญ่ที่เรียกว่า lodes หรือ veins ในหินที่แตกหัก นอกจากนี้ยังสามารถกระจายตัวอยู่ภายในเปลือกโลกได้ แหล่งแร่ lode ส่วนใหญ่เกิดขึ้นเมื่อของเหลวที่ร้อนไหลเวียนผ่านหินที่มีทองคำ ดึงทองคำขึ้นมาและรวมตัวกันในตำแหน่งใหม่ๆ ในเปลือกโลก ความแตกต่างทางเคมีในของเหลวและหิน รวมถึงความแตกต่างทางกายภาพในหิน ก่อให้เกิดแหล่งแร่ lode หลายประเภท

มีโอกาสสูงที่จะพบทองคำควบคู่ไปกับแร่ธาตุมีค่าอื่นๆ เช่น ควอตซ์และเงิน บริษัทเหมืองแร่หลายแห่งที่ขายทองคำและเงินจากการทำเหมืองของพวกเขา ก็จะขายแร่ธาตุอื่นๆ ด้วย

แหล่งแร่ทองคำและเงินในควอตซ์

ทองคำยังพบได้ในทางน้ำขนาดเล็กที่ไหลผ่านชั้นหินและแร่ธาตุเหล่านี้ เมื่อกระแสน้ำแรงพอที่ลำธาร แม่น้ำ และห้วยจะพัดพาได้ น้ำจะพัดพาเศษทองคำ ซึ่งมักเรียกว่าก้อนทองเล็กๆ หรือเกล็ดทองคำ ลงไปตามทางน้ำ ขณะที่ทองคำถูกพัดพาจากแหล่งกำเนิดลงสู่ทางน้ำ ชิ้นส่วนต่างๆ จะตกลงบนพื้นท้องน้ำ และในที่สุดก็ถูกปกคลุมด้วยดินและทราย

เหมืองทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลกและแหล่งแร่ของพวกเขา

 

แหล่งแร่ทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เหมืองทองคำที่ลึกที่สุดในโลกอยู่ที่ไหน

เหมืองทองคำ Mponeng ของ AngloGold Ashanti ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองโจฮันเนสเบิร์กในแอฟริกาใต้ ปัจจุบันเป็นเหมืองทองคำที่ลึกที่สุดในโลก ณ สิ้นปี พ.ศ. 2561 เหมือง Mponeng มีความลึกในการดำเนินงาน ใต้พื้นผิว คาดว่าการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจะทำให้ความลึกในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 4.3 กิโลเมตร เหมืองใต้ดินแห่งนี้ใช้วิธีการขุดแบบ sequential grid mining กระบวนการเจาะเพลาที่ Mponeng เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2524 ในขณะที่โรงงานทองคำและเพลาต่างๆ เริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. 2529

เหมืองทองคำใกล้โจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้

ทองคำที่ร่อนได้มีลักษณะอย่างไร

ในขณะที่ร่อนผ่านตะกอนและทราย ทองคำดิบที่ร่อนได้จะมีลักษณะเป็นสีเหลืองทองเหลืองและสว่าง หากคุณสงสัยว่าเป็นทองคำ ให้ใช้มือบังระหว่างทองคำกับแสงแดดเพื่อสร้างร่มเงาเหนือทองคำ หากยังคงดูสว่างในกระทะ ก็มีโอกาสสูงที่เป็นทองคำแท้ ทองคำดิบมีเนื้อสัมผัสที่เรียบแต่เป็นหลุมเป็นบ่อ ซึ่งเกิดจากการที่ทองคำกลิ้งไปตามแม่น้ำและลำธาร เมื่อคุณถือไว้ในฝ่ามือและวางหินที่มีขนาดเท่ากันไว้ข้างๆ ทองคำแท้จะรู้สึกหนักกว่าอย่างเห็นได้ชัด

วิธีการสังเกตทองคำปลอม?

ระวังเกล็ด "ทองคำปลอม" - ไอรอนไพไรต์ มันจะแตกออกง่ายเมื่อคุณขูดด้วยเล็บในกระทะร่อนทอง ก้อนทองคำหรือเกล็ดทองคำมีพื้นผิวที่เงางามระยิบระยับเมื่อถูกบิดไปมาในแสง แต่จะไม่เป็นประกายระยิบระยับ ทองคำปลอมจะส่องประกายระยิบระยับในแสง สะท้อนแสงและสร้างเอฟเฟกต์ระยิบระยับในกระทะ ทองคำบริสุทธิ์แท้จะมีสีเหลืองสดใส มีพื้นผิวที่เป็นโลหะเงางาม และความงามตามธรรมชาติ แม้แต่ผงทองคำเล็กๆ

ก้อนทองคำดิบที่ร่อนได้

ตื่นทอง - ประวัติศาสตร์และข้อเท็จจริง

เมืองผีเก่าแก่จากประมาณปี พ.ศ. 2402 เป็นที่รู้จักในชื่อ "เมืองที่เลวร้ายที่สุดในตะวันตก" ในช่วงยุคตื่นทองในศตวรรษที่ 19 ในสหรัฐอเมริกา

ยุคตื่นทอง หรือที่เรียกว่าไข้ทองคำ เกิดขึ้นเมื่อมีการค้นพบทองคำ ซึ่งบางครั้งมาพร้อมกับแร่ธาตุมีค่าอื่นๆ นำไปสู่การหลั่งไหลของคนงานเหมืองที่หวังจะร่ำรวย ในขณะที่คนขุดแร่และเจ้าของเหมืองส่วนใหญ่ไม่ได้กำไรจากการทำเหมืองทองคำ แต่ด้วยมูลค่าของทองคำ ทำให้บางคนสามารถสะสมทรัพย์สมบัติจำนวนมากได้ และพ่อค้าและผู้ประกอบการขนส่งได้รับผลประโยชน์อย่างมาก การเพิ่มขึ้นของปริมาณทองคำในโลกอันเป็นผลมาจากยุคตื่นทองเหล่านี้ กระตุ้นการค้าและการลงทุนทั่วโลก นักประวัติศาสตร์ได้บันทึกการอพยพครั้งใหญ่ การค้า การล่าอาณานิคม และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับยุคตื่นทอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศตวรรษที่ 19 ไว้อย่างกว้างขวาง

การค้นพบทองคำที่ Sutter's Mill ในแคลิฟอร์เนียในปี พ.ศ. 2391 ก่อให้เกิดการหลั่งไหลของผู้คนที่ต้องการขุดและสกัดทองคำจากพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งในประวัติศาสตร์อย่างกะทันหันมากที่สุด (เรียกว่ายุคตื่นทองแคลิฟอร์เนีย) โดยมีผู้คนจากทั่วทุกมุมโลก หรือที่รู้จักกันในชื่อ forty-niners แห่กันไปที่แคลิฟอร์เนีย ยุคตื่นทองนี้นำไปสู่การตั้งถิ่นฐานอย่างรวดเร็วของชาวอเมริกันในแคลิฟอร์เนีย และการเข้าร่วมเป็นรัฐในสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2393

ยุคตื่นทอง Porcupine ในพื้นที่ Timmins รัฐออนแทรีโอ เป็นยุคตื่นทองที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในอเมริกาเหนือ ต้องใช้การทำเหมืองที่สำคัญกว่าและอุปกรณ์ราคาแพงกว่าเพื่อให้ได้ทองคำที่ค้นพบมากกว่ายุคตื่นทองอื่นๆ แม้ว่าจะถึงจุดสูงสุดในช่วงทศวรรษที่ 1940 และ 1950 แต่มันก็ยังคงดำเนินอยู่จนถึงทุกวันนี้ และผลิตทองคำได้มากกว่า 200 ล้านออนซ์ ทำให้เป็นที่ตั้งของแหล่งแร่ทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลกในยุคปัจจุบัน ยุคตื่นทองครั้งสำคัญอื่นๆ เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 19 ในประเทศต่างๆ เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ บราซิล ชิลี แอฟริกาใต้ และแคนาดา

อนาคตของการทำเหมืองทองคำ

NASA ระบุว่าทองคำเป็น "ทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ" ในอวกาศ ดาวเทียมหลายดวงมีแผ่นไมลาร์เคลือบทองคำเพื่อป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์ ในขณะเดียวกัน ชั้นทองคำบางๆ บนกระจกหน้าหมวกของนักบินอวกาศจะหักเหรังสีจากดวงอาทิตย์ NASA อ้างว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กบนดาวเทียมที่ส่งข้อมูลทั่วโลกนั้นขึ้นอยู่กับส่วนประกอบทองคำเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ ทนทานต่อการกัดกร่อน และปราศจากไฟฟ้าสถิต

เอลโดราโดอวกาศสีทอง

ปรากฏว่ามีดาวเคราะห์น้อยขนาดมหึมาที่มีทองคำและโลหะหายากอื่นๆ อยู่มากมาย ดาวเคราะห์น้อย Psyche ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างดาวอังคารและดาวพฤหัสบดี ไม่เหมือนกับดาวเคราะห์น้อยหินและน้ำแข็งส่วนใหญ่ที่เต็มไปด้วยแร่โลหะอื่นๆ รวมถึงทองคำ เหล็ก และนิกเกิลที่ถูกค้นพบ มูลค่าโดยประมาณของโลหะทั้งหมดนั้นอยู่ที่ประมาณ 700 ล้านล้านล้านดอลลาร์ หากนำความมั่งคั่งนั้นมาแบ่งปันให้กับชาวโลก 7.6 พันล้านคน แต่ละคนจะได้รับประมาณ 92 พันล้านดอลลาร์

ยานอวกาศไร้คนขับของ NASA มีกำหนดจะมุ่งหน้าไปยัง Psyche ในปลายปี พ.ศ. 2566 เพื่อสำรวจดาวเคราะห์น้อย ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 140 ไมล์ และเป็นหนึ่งในวัตถุที่สำคัญที่สุดในแถบดาวเคราะห์น้อยในอวกาศ อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรเริ่มใช้จ่ายเงินหลายพันล้านจาก Psyche ในตอนนี้ ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าเราอาจต้องใช้เวลาหลายทศวรรษกว่าจะสามารถขุดทองคำและโลหะหายากอื่นๆ ในอวกาศได้ เนื่องจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่

ย้อนกลับไปสู่ดวงจันทร์

ในภารกิจของ NASA เมื่อปี พ.ศ. 2552 จรวดพุ่งชนดวงจันทร์ และยานอวกาศลำที่สองได้วิเคราะห์การระเบิด เผยให้เห็นว่าพื้นผิวดวงจันทร์มีองค์ประกอบต่างๆ มากมาย รวมถึงทองคำ เงิน และปรอทที่ถูกค้นพบ อย่างไรก็ตาม การสำรวจอวกาศจะเป็นยุคใหม่ของการขุดโลหะมีค่าเพื่อการผลิต "ทองคำแท่งอวกาศ" ในอนาคต ไม่เพียงแต่สำหรับสหรัฐอเมริกาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงประเทศอื่นๆ อีกมากมายด้วย

เรากำลังจะกลับไปยังดวงจันทร์และเริ่มการทำเหมืองในอวกาศ

ราคาทองคำปัจจุบัน

 

ตราสารทางการเงินที่เรานำเสนอ โดยเฉพาะ CFD อาจมีความเสี่ยงสูง
โปรดพิจารณาว่าคุณเข้าใจลักษณะของตราสาร และสามารถยอมรับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินทุน
การลงทุนตราสารทางการเงินอาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน โปรดทำความเข้าใจในความเสี่ยงทั้งหมดก่อนตัดสินใจลงทุน
เนื้อหาของบทความนี้มีไว้เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปและวัตถุประสงค์ในการศึกษาเท่านั้น ความคิดเห็น การวิเคราะห์ ราคา หรือเนื้อหาอื่น ๆ ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำด้านการลงทุนภายใต้กฎหมายของเบลีซ
ประสิทธิภาพที่ผ่านมาไม่ได้บ่งบอกถึงผลลัพธ์ในอนาคตเสมอ และลูกค้าที่ตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูลนี้ถือเป็นความเสี่ยงของตนเองทั้งหมด XTB จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียผลกำไรใดๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการใช้หรือการพึ่งพาข้อมูลดังกล่าว การตัดสินใจซื้อขายทั้งหมดควรขึ้นอยู่กับวิจารณญาณที่เป็นอิสระของคุณเสมอ

 

