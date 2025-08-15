ตำนานการเก็งกำไร CBOT และเรื่องจริงจากตลาดสินค้าโภคภัณฑ์

ท่ามกลางเสียงครึกโครมของรางรถไฟและกระสอบธัญพืชที่กระทบกัน ตลาดซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ชิคาโก (Chicago Board of Trade - CBOT) ได้ถือกำเนิดขึ้น ที่นี่ไม่ใช่เพียงสถานที่แลกเปลี่ยนข้าวสาลีหรือข้าวโพด แต่คือเวทีของความเสี่ยง สัญชาตญาณ และการเก็งกำไร ตลอดเวลากว่า 170 ปี มีนักเก็งกำไรผู้กล้าหาญนับไม่ถ้วนก้าวเข้าสู่ตลาด ไม่ใช่แค่เพื่อหากำไรแต่เพื่อสร้างประวัติศาสตร์
บทความนี้จะพาไปรู้จักชีวิต กลยุทธ์ และบทเรียนจากนักเก็งกำไรชื่อดังแห่ง CBOT พร้อมอธิบายให้เข้าใจง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น ซึมซับความลึกซึ้งและความซับซ้อนของโลกฟิวเจอร์ส และค้นพบมรดกการซื้อขายที่ทรงคุณค่าซึ่งยังคงส่งอิทธิพลมาถึงปัจจุบัน
ประเด็นสำคัญ
- Chicago Board of Trade (CBOT) ถือเป็นหนึ่งในตลาดซื้อขายล่วงหน้าที่เก่าแก่และทรงอิทธิพลที่สุดในโลก
- นักเก็งกำไรมีบทบาทสำคัญในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ โดยช่วยเพิ่มสภาพคล่องและสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง
- บุคคลในตำนานอย่าง Jesse Livermore และ Arthur Cutten คือผู้วางรากฐานให้กับยุคเริ่มต้นของการเก็งกำไร
- ในโลกของการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ ความเสี่ยง จังหวะเวลา และจิตวิทยา มีความสำคัญไม่แพ้ข้อมูล
- สำรวจเรื่องราว กลยุทธ์ และบทเรียนที่เทรดเดอร์ยุคใหม่สามารถเรียนรู้จากอดีต
ตลาด CBOT คืออะไร ?
Chicago Board of Trade (CBOT) ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1848 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการซื้อขายธัญพืชระหว่างเกษตรกรและผู้ซื้อ ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา CBOT ได้กลายเป็นศูนย์กลางระดับโลกด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตร และมีบทบาทในการกำหนดราคาที่ส่งผลต่อค่าครองชีพทั่วโลก
ลองนึกถึง CBOT ว่าเป็นสนามรบแห่งแรกของข้าวสาลี ข้าวโพด ถั่วเหลือง และแนวคิดทางการเงิน ผู้ค้าในอดีตไม่ได้แค่ซื้อขายสินค้าเท่านั้น แต่ขับเคลื่อนทั้งตลาด ด้วยแค่เสียงตะโกนหรือสัญญาณมือจากพื้นซื้อขาย
ปัจจุบัน CBOT เป็นส่วนหนึ่งของ CME Group แต่บทบาทในฐานะแกนหลักของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ระดับโลกยังคงชัดเจนไม่เปลี่ยนแปลง
บทบาทของนักเก็งกำไรในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
นักเก็งกำไรไม่ใช่นักพนัน แต่คือผู้กล้าเผชิญความเสี่ยงด้านราคา เพื่อแลกกับโอกาสในการได้รับผลตอบแทน ขณะที่เกษตรกรใช้การป้องกันความเสี่ยง (hedging) เพื่อปกป้องผลผลิตของตน นักเก็งกำไรเลือกที่จะเดิมพันกับราคาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ว่าจะขึ้นหรือลง
แม้บทบาทของพวกเขาจะถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่บ่อยครั้ง แต่หากปราศจากนักเก็งกำไร ตลาดอาจหยุดชะงัก พวกเขาเพิ่มสภาพคล่อง ช่วยให้การเข้าซื้อหรือขายเป็นไปได้ง่ายขึ้น และมักมองเห็นแนวโน้มอุปสงค์-อุปทานก่อนที่ข่าวจะออกสู่สาธารณะ
แม้จะไม่ได้ปลูกหรือเก็บเกี่ยวผลผลิต แต่มูฟเมนต์ของพวกเขาส่งผลต่อทั้งห่วงโซ่อาหาร ในหลายแง่มุม พวกเขาเปรียบเสมือน "เครื่องชี้ทิศทาง" ของความรู้สึกในตลาด
5 เรื่องราวการเก็งกำไรที่น่าทึ่งจาก CBOT
เบื้องหลังเสียงอื้ออึงของพื้นที่ซื้อขาย ท่ามกลางฝุ่นชอล์กและใบคำสั่งที่ปลิวว่อน ตลาด Chicago Board of Trade เป็นพยานให้กับการเดิมพันที่บ้าคลั่งที่สุดในประวัติศาสตร์การเงิน เหล่านี้ไม่ใช่แค่การซื้อขาย แต่คือสงคราม ระหว่างสัญชาตญาณและข้อมูล ระหว่างความทะนงตนและความถ่อมตน ระหว่างเสียงนาฬิกาที่เดินไปกับน้ำหนักของสัญญาเปิดหลายล้านเหรียญ ด้านล่างนี้คือ 5 เรื่องราวจาก CBOT ที่สะท้อนจิตวิญญาณแห่งการเก็งกำไรในรูปแบบที่แท้จริงที่สุด
1. สงครามข้าวสาลีของ Arthur Cutten ปี 1924
เขาถูกขนานนามว่า “ราชาข้าวสาลี” แต่ Arthur Cutten เคยเป็นแค่เจ้าหน้าที่คลังสินค้าที่มีมือหยาบและจักรยานคันหนึ่ง พอถึงปี 1924 เขาไม่ได้แค่เก็งกำไรข้าวสาลี แต่เหมือนกับเป็นผู้บังคับตลาดนั้นเอง Cutten เชื่อว่าความต้องการข้าวสาลีทั่วโลกจะพุ่งสูงขึ้นเพราะผลผลิตในยุโรปไม่ดี เขาจึงสะสมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าปริมาณมหาศาล
เทรดเดอร์ในหลุมพูดเล่นกันว่า Cutten คุมตลาดข้าวสาลีครึ่งรัฐแคนซัส ราคาพุ่งสูง สื่อมวลชนรายงานข่าวอย่างครึกโครม รัฐบาลจับตามอง
Cutten กลายเป็นชื่อที่คนในวงการธัญพืชพูดถึงมากที่สุด และช่วงเวลาหนึ่งเขาก็คือจังหวะชีวิตของราคาขนมปัง แต่ทันใดนั้นสภาพอากาศดีขึ้น ผลผลิตยุโรปฟื้น ราคากลับตกลงอย่างรุนแรง หลายคนที่ตามเขาล้มเหลว แต่ Cutten ก็ยังรอดมาได้ การเทรดของเขากลายเป็นตำนานเตือนใจว่า แม้แต่ราชาก็ไม่สามารถควบคุมฝนฟ้าได้
2. การบีบข้าวสาลีของ Hutchinson ปี 1888
Benjamin P. Hutchinson หรือ “Old Hutch” เป็นพ่อค้าของชำที่กลายมาเป็นนักเก็งกำไรใหญ่ ในปี 1888 เขาพยายามทำสิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้: ผูกขาดตลาดข้าวสาลี
Old Hutch เชื่อว่าอุปทานมีจำกัด จึงสะสมสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามากที่สุดเท่าที่จะทำได้ จนในช่วงหนึ่งเขาควบคุมข้าวสาลีในชิคาโกมากกว่า 12 ล้านบุชเชล เมื่อถึงเวลาส่งมอบ ไม่มีใครมีของพอขาย ราคาพุ่งสูงขึ้น ผู้ผลิตแป้งและคนทำขนมปังตื่นตระหนก
การเคลื่อนไหวนี้ทำให้ราคาข้าวสาลีสูงเกินจริง จนหนังสือพิมพ์ในเมืองกล่าวหาว่าเขากำลัง “กดดันชาติด้วยผลประโยชน์ส่วนตัว” แต่ Old Hutch ไม่แสดงความเสียใจ เขาขายสัญญาได้ในจุดสูงสุดและเดินจากไปพร้อมกับความมั่งคั่ง
ในยุคนั้นหน่วยงานกำกับดูแลยังมีเครื่องมือน้อย แต่เหตุการณ์นี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ประชาชนเรียกร้องให้มีกฎเกณฑ์ควบคุมตลาดล่วงหน้า Old Hutch พิสูจน์ว่าเพียงคนเดียวที่มีความเด็ดเดี่ยวและทุนมากพอ สามารถเขย่าห่วงโซ่อาหารทั้งระบบได้
3. การชอร์ตฝ้ายของ Jesse Livermore ปี 1907
แม้ Jesse Livermore จะโด่งดังที่ Wall Street แต่เขาก็มีบทบาทในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ของ CBOT พอสมควร ปี 1907 เขาทำข่าวด้วยการชอร์ตฝ้ายในขณะที่คนอื่นถือยาว
มีข่าวลือว่าเขากำลังบลัฟ พยายามทำให้ตลาดหวั่นไหว แต่ Livermore ไม่ได้บลัฟ เขาศึกษาข้อมูลเรื่องความล่าช้าในการขนส่งและสภาพอากาศ และพบว่าอุปทานจะทะลักเข้าสู่ตลาดในไม่ช้า เมื่อราคาพุ่งสูงสุด เขากลับเพิ่มการชอร์ตอย่างเงียบๆ
ราคาฝ้ายตกอย่างหนัก เทรดเดอร์ที่เคยล้อเขาในวันจันทร์กลับเงียบไปในวันศุกร์ Livermore ทำกำไรได้หลายล้าน
ความลับของเขาคือการใช้ข้อมูลที่ตลาดละเลย และไม่ตื่นตระหนก “เงินที่แท้จริงคือการนั่งนิ่ง” เขากล่าวไว้ ซึ่งครั้งนี้การนั่งนิ่งทำให้เขารวยกว่าบริษัทโบรกเกอร์หลายแห่ง
4. การทะเลาะวิวาทในบริเวณซื้อขายถั่วเหลือง ปี 1973
ทศวรรษ 1970 เป็นยุคที่ทุกอย่างดูดิบเถื่อนและเร้าใจกว่าที่เคย เส้นผมยาวเคียงคู่กับสัญญาซื้อขายระยะยาว และเสียงในลานเทรดของ CBOT ดังยิ่งกว่าคอนเสิร์ตร็อก
ในปี 1973 ราคาถั่วเหลืองพุ่งทะยาน จากแรงหนุนของยอดส่งออกเป็นประวัติการณ์ไปยังญี่ปุ่นและสหภาพโซเวียต
มาร์ตี้ ฮาร์เนตต์ เทรดเดอร์หนุ่มวัยเพียง 24 ปี ตัดสินใจกระโดดขึ้นคลื่น เขาซื้อสัญญาถั่วเหลืองนับพันฉบับ และกลายเป็นดาวเด่นของลานเทรดในเวลาไม่กี่วัน แม้จะมีเทรดเดอร์รุ่นใหญ่เตือนให้เขาถอนตัวก่อนรายงานของ USDA จะประกาศออกมา แต่มาร์ตี้กลับไม่ฟัง
รายงาน USDA ออกมาแสดงให้เห็นว่าปริมาณสต็อกมากกว่าคาด ราคาถั่วเหลืองตก 20% ในวันเดียว
กำไรบนกระดาษของ Harnett หายไปเร็วกว่าเวลาที่กาแฟในเดือนกรกฎาคมจางหาย บทเรียนของเขาเจ็บปวดและเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาทุกคน: อย่ายึดติดกับสถานะการลงทุนของตัวเอง โดยเฉพาะเมื่อเทรดถั่วเหลือง แต่ความกล้าหาญของเขากลับกลายเป็นตำนานในวงการเทรด ณ CBOT ที่ซึ่ง “ความไม่กลัว” มักได้รับความเคารพมากกว่าความสำเร็จเสียอีก
5. การแกว่งของราคาข้าวโพดปี 1996
ปี 1996 ราคาข้าวโพดแกว่งตัวแรงเหมือนประตูโรงนาในพายุ เงื่อนไขปลูกช้าและภัยแล้งเกิดขึ้น เทรดเดอร์ที่รู้จักในนาม “D-Train” เข้าไปซื้อสัญญาล่วงหน้าข้าวโพดเดือนกรกฎาคมในราคาประมาณ $3.25 และดูราคาพุ่งสูงถึง $5.00
แต่ก่อนที่เขาจะขายออก ฝนตกในไอโอวา ทำให้ตลาดลดลง 50 เซนต์ในชั่วโมงเดียว แทนที่จะขายออกเขากลับเพิ่มสถานะโดยหวังว่าจะฟื้นตัวแต่ราคากลับไม่ฟื้น
เมื่อสัญญาหมดอายุ เขาขาดทุนหลายล้าน แต่ตำนานของ D-Train ยังคงอยู่ ไม่ใช่เพียงเป็นเรื่องเตือนใจ แต่เป็นสัญลักษณ์ของความเร็วที่ตลาดฟิวเจอร์สสามารถพลิกผันจากความรุ่งเรืองสู่ความล่มสลาย CBOT สอนทุกคนว่า “เวลาไม่เพียงแต่มีค่าเป็นเงิน แต่ยังสามารถเผาทำลายเงินได้”
ประวัติของนักเทรดผู้โด่งดัง
บรรดาพ่อค้าในชุดสูทและหมวกที่รวมตัวกันรอบโต๊ะซื้อขายที่ Chicago Board of Trade ซึ่งบันทึกภาพยุคเริ่มแรกของการเก็งกำไรสินค้าโภคภัณฑ์และการเจรจาต่อรองในตลาด
1. Jesse Livermore – เด็กหนุ่มนักกล้า
Livermore เริ่มเทรดตั้งแต่อายุ 15 ปี สร้างชื่อเสียงในบัคเก็ตช็อปที่บอสตัน ก่อนจะย้ายไปวอลล์สตรีท เขาไม่ได้เน้นแค่สินค้าโภคภัณฑ์ แต่การเทรดข้าวสาลีของเขากลายเป็นตำนาน
เขาชอร์ตฝ้ายและข้าวสาลีในปริมาณที่ทำให้ข่าวดังและสร้างแรงสั่นสะเทือนในตลาด ความลับของเขาคือ ความอดทน จังหวะ และความเชื่อว่า “ตลาดไม่เคยผิด”
เรื่องราวของเขาเป็นบทเรียนชั้นเยี่ยมด้านจิตวิทยาและการควบคุมอารมณ์ พร้อมคำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการใช้เลเวอเรจเกินพอดีและความหยิ่งยโส
2. Arthur Cutten – ราชาข้าวสาลีแห่งชิคาโก
Cutten เดินทางมายังชิคาโกด้วยจักรยานและเงินไม่กี่เหรียญ ภายในสิบปีเขากลายเป็นผู้ครอบครองตลาดข้าวสาลี จากเจ้าหน้าที่ธรรมดาสู่ราชาของ CBOT
เขามีสัญชาตญาณตลาดที่น่าทึ่ง มักเดิมพันครั้งใหญ่ตามแนวโน้มราคา การตัดสินใจของเขามีอิทธิพลต่อราคาธัญพืชในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 และยุคเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่
แม้จะถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานกำกับดูแลในภายหลัง Cutten ยังคงเป็นสัญลักษณ์ของนักเก็งกำไรที่สร้างตัวเองด้วยสัญชาตญาณตลาด
3. Benjamin Hutchinson – “Old Hutch”
หนึ่งในตำนานการเทรดยุคแรก Hutchinson ผูกขาดตลาดข้าวสาลีชิคาโกในปี 1888 จนราคาพุ่งทะยาน เขาไม่กลัวใครและไม่สนใจเสียงวิจารณ์จากสาธารณะ
เรื่องราวของเขาเผยบทเรียนแรกเกี่ยวกับความเสี่ยงของการบีบตลาด ช่องว่างกฎระเบียบ และอิทธิพลของบุคคลเดียวที่สามารถกระทบราคาสินค้าอาหารทั่วสหรัฐฯ
4. Richard Dennis – ปรมาจารย์แห่งเต่า
Dennis เปลี่ยนเงิน 1,600 ดอลลาร์ เป็นกว่า 200 ล้านดอลลาร์ด้วยการเทรดฟิวเจอร์ส รวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์อย่างถั่วเหลือง ข้าวโพด และน้ำตาล แต่สิ่งที่เขาฝากไว้คือ “การทดลองนักเทรดเต่า” ที่พิสูจน์ว่าการเทรดสามารถสอนกันได้
วิธีของเขาเป็นระบบตามเทรนด์ และยึดมั่นในความเชื่อที่ว่า “วินัยชนะอารมณ์” เขาเป็นผู้ชายที่ยึดกฎ ไม่ใช่เสียงรบกวน
5. Paul Tudor Jones – นักเก็งกำไรสมัยใหม่
แม้จะไม่ได้เริ่มต้นจาก CBOT แต่ Jones ก็เทรดฟิวเจอร์สที่รวมถึงธัญพืชและฝ้าย เขาทำนายวิกฤตปี 1987 ได้อย่างแม่นยำและบริหาร Tudor Investment Corp
เขาผสมผสานเศรษฐศาสตร์มหภาคกับการจดจำรูปแบบ โดยรวมสัญชาตญาณกับโมเดลเข้าด้วยกัน การเทรดของเขาสะท้อนนักเก็งกำไรรุ่นเก่าของ CBOT: กล้าหาญ, มีสมาธิ และศึกษาข้อมูลอย่างลึกซึ้ง
จากคฤหาสน์สู่ตลาด: ประติมากรรมของ Arthur Cutten
รูปปั้นหน้าอาคาร Chicago Board of Trade เป็นสัญลักษณ์ของภูมิปัญญาและประเพณีในประวัติศาสตร์การค้าสินค้าโภคภัณฑ์และตลาดการเงิน
ในความเงียบสงบของเลคฟอเรสต์ รัฐอิลลินอยส์ ที่เวลาผ่านไปพร้อมเสียงใบไม้ร่วงและบรรยากาศของความมั่งคั่งเก่า บ้านหลังใหญ่ของ Arthur Cutten เคยเป็นสัญลักษณ์แห่งความทะเยอทะยาน คฤหาสน์ของ “ราชาข้าวสาลี” โดดเด่นด้วยความสง่างามแบบคลาสสิก พร้อมประติมากรรมบรอนซ์สูงกว่า 8 ฟุต ตั้งตั้งอยู่สองข้างทางเข้าสวนใหญ่
ประติมากรรมเหล่านี้ไม่ใช่เพียงของตกแต่ง แต่เป็นสัญลักษณ์แทนชีวิตที่ Cutten สร้างขึ้น
ชิ้นแรกเป็นรูปเทพธิดา Demeter เทพธิดากรีกแห่งธัญพืชและการเก็บเกี่ยว ถือกำข้าวสาลีในมือข้างหนึ่ง และตาชั่งในมืออีกข้างหนึ่ง
ชิ้นที่สองเป็นรูปชายกล้ามโตในแบบ Mercury เทพแห่งการค้าโรมัน สวมรองเท้าปีกและถือม้วนสัญญาตลาดในมือ
ประติมากรรมเหล่านี้ Cutten ได้นำมาจากอาคาร CBOT แห่งเก่า ก่อนที่ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์จะย้ายสถานที่
หลังจาก Cutten เสียชีวิตในปี 1936 ที่ดินของเขาถูกปล่อยให้ทรุดโทรม คฤหาสน์ถูกทุบทิ้ง พื้นที่ถูกแบ่งขาย และสิ่งของเหล่านี้ถูกกระจัดกระจายไป
ประติมากรรมเหล่านั้นจึงหายสาบสูญไปนานกว่า 70 ปี หายไปจากความทรงจำของสาธารณะ จนกระทั่งเกิดเรื่องราวที่เหมาะสมกับข่าวลือในแผงเทรด CBOT ซึ่งพลิกผันอย่างไม่น่าเชื่อ
การค้นพบ
- ในปี 2007 นักประวัติศาสตร์ศิลป์เอกชนที่กำลังจัดทำบัญชีชิ้นงานสำหรับนักสะสมในภาคกลางตะวันตกของสหรัฐฯ ได้พบประติมากรรมสองชิ้นที่ดูคุ้นตาในโรงเก็บของเก่าที่มีฝุ่นเกาะนอกเมืองเพโอเรีย
- ลายเซ็นที่สลักอักษรย่อ “A.C.” ที่ฐานของประติมากรรมตรงกับศิลปินที่ Arthur Cutten เคยว่าจ้างจากโรงเรียนศิลปะ Beaux-Arts ที่นิวยอร์ก
- ภาพถ่ายเก่าๆ ยืนยันชัดเจนว่าประติมากรรมเหล่านี้คือผลงานของ Cutten เจ้าหน้าที่ CBOT ซึ่งได้รับแจ้งผ่านเครือข่ายผู้รักษาประวัติศาสตร์ต่างตกตะลึง
- ไม่เพียงแต่ Cutten เคยเป็นผู้มีอำนาจในตลาดการซื้อขายของพวกเขาเท่านั้น แต่ยังทิ้งสมบัติที่มีความหมายถึงมรดกของเขาไว้ด้วย
- หลังจากการเจรจา การตรวจสอบทางกฎหมาย และการฟื้นฟู ประติมากรรมเหล่านี้จึงถูกนำกลับมาไว้ที่อาคาร CBOT ในปี 2011
ตอนนี้เขาอยู่ที่ไหน?
คุณจะพบประติมากรรมเหล่านี้ตั้งอยู่ด้วยความสง่างามอย่างเงียบ ๆ ในโถงกลางอาคาร Chicago Board of Trade บนแท่นหินแกรนิตสีดำ พร้อมแสงสปอตไลต์ส่องอย่างละมุนละไม เทพธิดา Demeter คอยเฝ้าดูคอลเลกชันสัญญาธัญพืชโบราณจากยุค 1920 ดวงตาทองสัมฤทธิ์ของเธอมองไปยังอนาคตของตลาด ในขณะที่ Mercury ยืนเคียงข้างเธอ มือหนึ่งถือม้วนสัญญา ดูเหมือนยังคงกระซิบสัญญาณการซื้อขายให้กับผู้กล้าในห้องโถง พวกเขาไม่ใช่เพียงงานศิลปะ แต่คือวัตถุโบราณจากยุคทองของการเก็งกำไร ตลาดที่ถูกหล่อหลอมด้วยโลหะกลายเป็นแคปซูลเวลาของอดีต
มรดกหล่อด้วยบรอนซ์
เป็นภาพที่งดงามและเปี่ยมความหมายที่ชายผู้เคยครองตลาดข้าวสาลีแห่ง CBOT ผู้เคยเอาชนะแรงกระแทกจากเสียงโห่ร้องในแผงเทรด และหลบเลี่ยงการกำกับดูแลด้วยชั้นเชิงทางการเงิน กลับมาเฝ้ามองสถาบันที่เขามีส่วนสร้างขึ้นอย่างเงียบงัน
ไม่ใช่ผ่านคำปราศรัยหรือพาดหัวข่าว แต่ผ่านงานศิลปะที่เคยสูญหายและได้รับการค้นพบอีกครั้ง ซึ่งเปรียบเสมือนบทบันทึกแห่งชีวิตที่เริ่มต้นจากการปั่นจักรยานข้ามเมือง สู่การวางออร์เดอร์ซื้อขายนับพันล้านบุชเชลในตลาดโลก
ชื่อของ Arthur Cutten อาจไม่ปรากฏในข่าวการเงินอีกต่อไป แต่จิตวิญญาณของเขายังคงถูกหล่อหลอมไว้ในกำแพงของ CBOT
ประวัติย่อและเหตุการณ์สำคัญของ CBOT
- 1848 – ก่อตั้ง CBOT ในฐานะตลาดข้าวโพดเงินสด
- 1865 – สัญญาฟิวเจอร์สมาตรฐานฉบับแรกสำหรับข้าวโพด
- 1870s – เกิดแผงเทรดบนพื้นตลาด CBOT ที่โด่งดัง
- 1920s – นักเก็งกำไรอย่าง Cutten และ Livermore ครองข่าว
- 1930s – ยุคเศรษฐกิจตกต่ำ นำไปสู่กฎระเบียบ Commodity Exchange Act (1936)
- 1970s – เริ่มต้นเทรดอิเล็กทรอนิกส์ เปลี่ยนแปลงตลาดช้าๆ
- 2007 – CBOT รวมตัวกับ CME Group
- ปัจจุบัน – CBOT ยังคงเป็นมาตรฐานโลกสำหรับฟิวเจอร์สเกษตร
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ CBOT
เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นและใช้สำหรับการศึกษาเท่านั้น ความคิดเห็น การวิเคราะห์ ราคา หรือเนื้อหาอื่น ๆ ในเอกสารนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำในการลงทุน หรือเพื่อให้ความเข้าใจด้านกฎหมายของประเทศ Belize
ผลประกอบการในอดีตไม่ได้เป็นการรับประกันถึงผลประกอบการในอนาคต การกระทำหรือการตัดสินใจใด ๆ ตามข้อมูลในเอกสารนี้ เป็นความเสี่ยงของผู้ดำเนินการเอง XTB ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือผลกำไรหรือขาดทุนใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมจากการใช้ข้อมูลในเอกสารนี้
ทุกการตัดสินใจลงทุนควรพิจารณาอย่างรอบคอบ และเป็นความรับผิดชอบของท่านเอง
- จุดเริ่มต้นของ Arthur Cutten: เขามาถึงชิคาโกตอนวัยรุ่น มีเพียงจักรยานและเงินในกระเป๋าไม่กี่เหรียญ ก่อนจะกลายเป็นผู้ครองตลาดข้าวด้วยการเทรดมูลค่าหลายล้านดอลลาร์
- Old Hutch กับการบีบตลาด: ปี 1888 Benjamin Hutchinson พยายามผูกขาดตลาดข้าวสาลี จนช่างทำแป้งต้องขอข้าวโดยตรงกับเขา
- สำนักงานเทรดของ Livermore: Jesse Livermore สร้างห้องเทรดส่วนตัวที่มีเครื่องเทปติกเกอร์ ซึ่งเป็นสิ่งหรูหราในยุคนั้น คล้ายกับ Bloomberg terminal สมัยใหม่
- ที่ตั้งเดิมของ CBOT: การเทรดครั้งแรกเกิดขึ้นในอาคารไม้เหนือร้านขายอาหารสัตว์ ไม่มีพื้นหินอ่อน มีแต่ความทะเยอทะยานดิบๆ ในปี 1930 CBOT ย้ายไปยังอาคารอาร์ตเดโคในชิคาโกที่โด่งดัง
- Dennis และกลุ่มเต่า: Richard Dennis โฆษณาหานักเทรดเพื่อทดลองโปรแกรม “เต่า” หลายคนกลายเป็นเศรษฐี
- การเก็งกำไรและ Dust Bowl: ในยุค 1930 การเก็งกำไรเกินควรถูกตำหนิว่าเป็นสาเหตุราคาข้าวสูงท่ามกลางวิกฤตเกษตรกรรม
- J.P. Morgan ที่ CBOT: Morgan เคยมาดูการเทรดในแผงเทรด เรียกมันว่า “เหมือนนักสู้โรมันยุคใหม่”
- ผู้หญิงในตลาด: ช่วงต้น 1980 ผู้หญิงเริ่มเข้ามาในแผงเทรด ต้องเผชิญกับความท้าทายจากวัฒนธรรมชายล้วน
- เสียงระฆัง CBOT: การเทรดเริ่มต้นด้วยเสียงระฆังโรงเรียนที่คนทำความสะอาดตี ตามธรรมเนียมโบราณ
- น้ำท่วมของกระดาษ: ก่อนยุคคอมพิวเตอร์ การยกเลิกคำสั่งซื้อขายจะถูกขว้างขึ้นฟ้าในแผงเทรดเหมือนหิมะตก