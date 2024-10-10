รวม 3 วิธีลงทุนในตลาดทองคำสำหรับนักลงทุนมือใหม่

สำหรับหลายๆ คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ไม่ค่อยสนใจตลาดการเงิน การซื้อขายทองคำถือเป็นการลงทุนที่ปลอดภัย โลหะมีค่านี้ถือเป็นสินทรัพย์ที่สามารถรักษามูลค่าได้เสมอมาด้วยคุณสมบัติอันเป็นเอกลักษณ์ ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยี ปัจจุบันเรามีช่องทางมากมายในการเข้าร่วมตลาดทองคำ แล้วจะมีแนวทางในการลงทุนที่เหมาะกับนักลงทุนได้บ้าง บทความนี้จะสรุปมาให้แล้ว
3 วิธีลงทุนในตลาดทองคำ
มีหลายวิธีในการซื้อขายทองคำ วิธีที่ดั้งเดิมที่สุดคือการซื้อทองคำจริง เช่น ทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ หรือเครื่องประดับทองคำ อย่างไรก็ตาม วิธีนี้มีข้อเสีย เช่น ค่าธรรมเนียมการซื้อขายสูง ค่าธรรมเนียมการเก็บรักษา และสภาพคล่องต่ำ
ทุกวันนี้ โลกได้เปลี่ยนแปลงไปมาก เทคโนโลยีใหม่และการเคลื่อนย้ายทุนอย่างเสรีทำให้การซื้อขายทองคำง่ายขึ้น ตลาดการเงินในปัจจุบันช่วยให้นักลงทุนสามารถซื้อทองคำได้ด้วยค่าธรรมเนียมต่ำ หรือแม้กระทั่งไม่มีค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
1. ลงทุนในตลาดทองคำผ่านสัญญาซื้อขายส่วนต่าง CFD
การซื้อขายสัญญาทองคำหรือ CFD ทองคำ มีข้อดีหลายประการ การกล่าวถึงเป็นพิเศษจะต้องทำจากค่าธรรมเนียมต่ำและความสามารถในการใช้เลเวอเรจ การซื้อขายทองคำแบบเลเวอเรจต้องใช้หลักประกันเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าสัญญาทั้งหมด เนื่องจากมีความเสี่ยงสูง ตราสารนี้จึงมักถูกใช้โดยเทรดเดอร์ทองคำมืออาชีพหรือผู้ที่ซื้อขายทองคำในระหว่างวันเท่านั้น (เดย์เทรด) นอกจากนี้ เมื่อทำการซื้อขาย CFD ทองคำ นักลงทุนสามารถเปิดคำสั่งขายชอร์ตได้ นี่เป็นกลยุทธ์ที่มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อลงทุนในทองคำ
แพลตฟอร์มการซื้อขายทองคำมักจะให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อีกด้วย เช่น forex นี่คือเหตุผลที่หลายคนสับสนระหว่างการซื้อขาย CFD ทองคำ กับ "ทองคำ forex" ซึ่งเป็นการเรียกที่ผิด เนื่องจาก FX หรือ Forex หมายถึงการซื้อขายสกุลเงินหรือการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ความสับสนนี้ไม่สามารถปฏิเสธความจริงที่ว่าการซื้อขาย CFD ทองคำนั้นง่ายขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากโบรกเกอร์ชั้นนำของโลกมักจะสนับสนุนการซื้อขายทองคำออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มการซื้อขายของพวกเขาเอง
2. ลงทุนในตลาดทองคำผ่านกองทุนรวม ETF
การซื้อขาย Gold ETF หรือการซื้อขายทองคำผ่าน ETF (Exchange Traded Funds) กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้ การซื้อขาย ETF ทองคำเป็นอีกวิธีหนึ่งในการมีส่วนร่วมในตลาดทองคำ หลายๆ คนกล่าวว่าการซื้อขาย ETF ทองคำเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการลงทุนในทองคำสำหรับผู้เริ่มต้นหรือผู้ที่ต้องการซื้อและถือทองคำในระยะยาว
แล้วจะลงทุนใน ETF ทองคำได้อย่างไร? เพียงจินตนาการว่า ETF ทองคำเหมือนกับหุ้นตัวเดียวเนื่องจากมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เช่นกัน เมื่อลงทุนใน ETF ทองคำ นักลงทุนไม่ได้เป็นเจ้าของทองคำจริง แต่ยังคงสามารถมีส่วนร่วมในตลาดทองคำได้ เนื่องจาก ETF มาตรฐานส่วนใหญ่ (ETF วานิลลา - เป็นเพียงการซื้อขายสินทรัพย์บริสุทธิ์) มักจะเป็นเจ้าของทองคำจำนวนหนึ่งตามแต่ละหุ้นที่ออก ETF ติดตามราคาทองคำ และการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในราคาทองคำจะสะท้อนให้เห็นในราคาตลาดของ ETF
3. ซื้อขายทองคำผ่านหุ้นของบริษัทขุดแร่
อีกวิธีหนึ่งในการลงทุนทองคำคือการซื้อหุ้นของบริษัทเหมืองแร่ เนื่องจากบริษัทเหล่านี้ขึ้นอยู่กับราคาตลาดของทองคำทั้งหมด โดยทั่วไปความสนใจในบริษัทเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ราคาทองคำสูงขึ้น เหตุผลก็คือเนื่องจากตลาดคาดหวังว่ายอดขายและกำไรของบริษัทเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน ดังนั้นจึงมีความสัมพันธ์กันอย่างมากระหว่างราคาทองคำกับหุ้นบริษัทเหมืองแร่บางแห่ง
นอกจากนี้ บางบริษัทยังจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอีกด้วย ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับการลงทุนโดยตรงในโลหะมีค่า เช่น ทองคำ สำหรับนักลงทุนระยะยาว นี่อาจเป็นปัจจัยที่สำคัญมาก และในบางกรณี การลงทุนในหุ้นของบริษัทเหมืองทองคำอาจน่าสนใจกว่าการลงทุนโดยตรงในทองคำเสียอีก
หุ้นของบริษัทขุดทองมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับราคาทองคำ ซึ่งหมายความว่าหุ้นของบริษัทเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นเมื่อราคาทองคำสูงขึ้น ในทางกลับกัน ราคาหุ้นจะลดลงเมื่อราคาทองคำลดลง Barrick Gold Corp (GOLD.US) เป็นหนึ่งในผู้ผลิตทองคำรายใหญ่ที่สุดของโลก ที่มา: xStation5
ประสิทธิภาพและข้อมูลในอดีตไม่รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต
เวลาที่เหมาะสมในการเข้าร่วมตลาดทองคำ
หลายๆ คนจะสงสัยว่าเวลาใดคือเวลาที่ดีที่สุดในการซื้อขายทองคำ โดยทั่วไปแล้ว ทองคำถือเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าโลหะมีค่านี้เป็นสินทรัพย์ที่ค่อนข้างปลอดภัยในช่วงเวลาที่ยากลำบาก เช่น วิกฤตทางการเงินหรือภาวะเศรษฐกิจถดถอย ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ธนาคารกลางซื้อทองคำเป็นสินทรัพย์สำรอง แต่เนื่องจากคนส่วนใหญ่เชื่อว่าโลหะมีค่านี้สามารถรักษามูลค่าของมันได้ ในทำนองเดียวกัน การตัดสินใจของนักลงทุนก็ได้รับอิทธิพลจากทฤษฎีนี้เช่นกัน ดังนั้นจึงเห็นได้ง่ายว่าทองคำมักปรากฏในพอร์ตการลงทุนจำนวนมาก
นอกจากนี้ หลายคนยังรีบลงทุนในทองคำในช่วงที่อัตราเงินเฟ้อสูงเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียมูลค่าของเงิน ในเวลานั้นทองคำถูกมองว่าเป็นเครื่องป้องกันความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อ แม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างราคาทองคำกับอัตราเงินเฟ้อจะไม่ชัดเจนเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไป เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อไม่ได้เพิ่มขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและผลกระทบของโครงการผ่อนคลายเชิงปริมาณ การลงทุนในทองคำยังคงเป็นกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดในประเทศต่างๆ ระดับเงินเฟ้อที่ค่อนข้างสูง
ทองคำยังอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่ช่วยสร้างสมดุลให้กับพอร์ตการลงทุนได้ กลยุทธ์นี้มีความน่าสนใจเป็นพิเศษสำหรับนักลงทุนที่ไม่ชอบความเสี่ยง เนื่องจากการกระจายพอร์ตการลงทุนช่วยลดความเสี่ยงและความผันผวนให้เหลือน้อยที่สุด
อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ระหว่างราคาทองคำกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ระยะยาวเกิดขึ้นหลังวิกฤตการเงินโลก เมื่อนักลงทุนแห่ซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (หรือที่เรียกว่าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ) จะทำให้อัตราผลตอบแทนลดลงซึ่งจะส่งผลดีต่อตลาดทองคำ ในทางกลับกัน เมื่อนักลงทุนตัดสินใจขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อัตราผลตอบแทนของสหรัฐฯ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งจะสร้างแรงกดดันต่อราคาทองคำ
หลังวิกฤติการเงินโลก ความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างราคาทองคำกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีมีความชัดเจนมาก ดังนั้นอัตราผลตอบแทนของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นมักจะส่งผลให้ราคาทองคำลดลง ที่มา: fred.stlouisfed.org
เวลาที่ดีสำหรับการซื้อขายทองคำ
เราได้พูดคุยถึงแง่มุมต่างๆ มากมายของการซื้อและการขายทองคำ แล้วกรอบเวลาใดคือเวลาที่เหมาะสมในการซื้อขายทองคำ? แม้ว่าปัจจัยนี้จะไม่มีความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับนักลงทุนระยะยาวซึ่งมีแนวโน้มลงทุนในทองคำเป็นเวลาหลายปี แต่ก็อาจมีความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่ซื้อขายทองคำเพียงวันเดียวเท่านั้น
โดยทั่วไป จะมีช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูงสุดสองช่วงในระหว่างวัน: เมื่อเซสชั่นยุโรปเปิดและเซสชั่นสหรัฐอเมริกาเปิด ชั่วโมงการซื้อขายสูงสุดในยุโรปอยู่ที่ประมาณ 8.00 น. GMT (15.00 น. ตามเวลาไทย) อย่างไรก็ตาม กิจกรรมส่วนใหญ่ในตลาดทองคำมักจะเกิดขึ้นหลังจากเซสชั่นของสหรัฐฯ เปิดขึ้น ตามการประมาณการ จุดสูงสุดนี้อาจมากกว่าสองเท่าของจุดสูงสุดของเซสชันยุโรปด้วยซ้ำ ความผันผวนที่เพิ่มขึ้นกินเวลาตั้งแต่ประมาณ 13.00 น. GMT (20.00 น. ตามเวลาไทย) จนถึงประมาณ 16.00 น. GMT (23.00 น. ตามเวลาไทย) ช่วงเวลานี้อาจกลายเป็นเวลาที่ดีที่สุดในการซื้อขายทองคำ
