อ่านเพิ่มเติม

เริ่มต้นลงทุนใน Data Centers (ศูนย์ข้อมูล) สำหรับมือใหม่

บทความที่เกี่ยวข้อง:
หุ้น investing
เวลาอ่าน: 2 นาที
ศูนย์ข้อมูลที่เต็มไปด้วย Rack Servers และ Supercomputers
Source: Adobe Stock Photos

Data Centers (ศูนย์ข้อมูล) เปรียบเสมือนคลังสินค้าและโรงงานของปัญญาประดิษฐ์ ที่เต็มไปด้วยเซิร์ฟเวอร์และ GPU ขั้นสูง ไม่ใช่แค่ AI เท่านั้นที่ผลักดันความต้องการในภาคส่วนนี้ แต่ Cloud Computing ก็เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญเช่นกัน ในบทความนี้เราจะตอบคำถามว่า Data Centers คืออะไร และบริษัทประเภทใดที่จะได้ประโยชน์จากเทรนด์การขยายตัวนี้ อ่านต่อเพื่อเรียนรู้แนวทางการลงทุนและโอกาสในตลาดศูนย์ข้อมูล”

เนื้อหาคอนเทนต์

ในยุคที่เศรษฐกิจดิจิทัลเติบโตอย่างรวดเร็ว Data Centers กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเทคโนโลยีสมัยใหม่ สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้เป็นที่ตั้งของทรัพยากรการประมวลผลขั้นสูง ที่ขับเคลื่อนตั้งแต่ คลาวด์คอมพิวติ้ง และ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ไปจนถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตในชีวิตประจำวัน

สำหรับนักลงทุน ศูนย์ข้อมูลถือเป็นโอกาสสร้างกำไร เนื่องจากความต้องการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลยังคงเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่อง บทความนี้จะแนะนำแนวทางสำคัญในการลงทุนในศูนย์ข้อมูล ครอบคลุมทั้งหุ้นจากภาคส่วนนี้ และเน้นบทบาทของ AI, คลาวด์คอมพิวติ้ง และ อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ที่มีผลต่ออนาคตของศูนย์ข้อมูล

ประเด็นสำคัญ

  • ศูนย์ข้อมูลคือสถานที่ที่รวบรวมทรัพยากรการประมวลผลที่สำคัญ เช่น เซิร์ฟเวอร์ ระบบจัดเก็บข้อมูล และอุปกรณ์เครือข่าย
  • การลงทุนในศูนย์ข้อมูลเกี่ยวข้องกับการทำความเข้าใจส่วนประกอบสำคัญที่จำเป็นในการสร้างและใช้งาน ซึ่งรวมถึงชั้นวางเซิร์ฟเวอร์ (server racks), GPU (หน่วยประมวลผลกราฟิก) และฮาร์ดแวร์อื่นๆ
  • ความต้องการศูนย์ข้อมูลได้รับแรงหนุนจากเทรนด์ AI, คลาวด์คอมพิวติ้ง และอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์
  • การกระจายการลงทุนในศูนย์ข้อมูลสามารถรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ หุ้นเทคโนโลยี และ ETF เฉพาะทาง

Data Center (ศูนย์ข้อมูล) คืออะไร?

ตามที่นักวิเคราะห์ของ BofA อ้างถึง IEA (International Energy Agency) จนถึงปี 2030 Data Centers (ศูนย์ข้อมูล) อาจคิดเป็น 8% ของความต้องการไฟฟ้าของสหรัฐอเมริกา โดยมี 11% ในสถานการณ์บวกสูงสุด และ 5% ในสถานการณ์ลบสูงสุด ตัวเลขนี้ถือว่ามหาศาล แล้ว Data Centers (ศูนย์ข้อมูล) คืออะไร?

Data Centers (ศูนย์ข้อมูล) คือสถานที่เฉพาะสำหรับเก็บเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบโทรคมนาคม และระบบจัดเก็บข้อมูล หน้าที่หลักของมันคือการให้การเข้าถึงข้อมูลและแอปพลิเคชันอย่างต่อเนื่อง ทำให้มั่นใจได้ถึงความพร้อมใช้งานสูง ความน่าเชื่อถือ และความปลอดภัยสำหรับธุรกิจและองค์กร

โดยพื้นฐาน Data Centers (ศูนย์ข้อมูล) ถูกออกแบบมาเพื่อเก็บข้อมูลขนาดมหาศาล จัดการและประมวลผลข้อมูลสำคัญ รองรับแอปพลิเคชันที่ต้องใช้ข้อมูลจำนวนมาก และเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ สำหรับเทคโนโลยีต่างๆ เช่น AI, คลาวด์คอมพิวติ้ง, และ Big Data Analytics

ส่วนประกอบสำคัญที่จำเป็นในการสร้างและเริ่มต้นศูนย์ข้อมูล

à¸­à¸´à¸à¹à¸à¸à¸£à¸²à¸à¸´à¸à¸à¸£à¹à¸­à¸¡à¹à¸­à¸à¸­à¸à¸à¸­à¸¡à¸à¸´à¸§à¹à¸à¸­à¸£à¹à¹à¸¥à¸°à¹à¸¡à¹à¸à¸£à¸à¸´à¸à¸à¸µà¹à¸­à¹à¸²à¸à¸­à¸´à¸à¸à¸¶à¸à¸¨à¸¹à¸à¸¢à¹à¸à¹à¸­à¸¡à¸¹à¸¥
 

Image source: XTB.com

ในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล จำเป็นต้องมีผลิตภัณฑ์และระบบที่สำคัญหลายอย่าง:

  • ตู้แร็คเซิร์ฟเวอร์ (Server Racks): โครงหรือตู้สำหรับใส่เซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์เครือข่าย และฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์อื่นๆ หลายเครื่อง
  • เซิร์ฟเวอร์ (Servers): หน่วยประมวลผลหลักที่ทำหน้าที่ประมวลผลและจัดเก็บข้อมูล
  • หน่วยประมวลผลกราฟิก (GPUs - Graphics Processing Units): จำเป็นสำหรับงานที่ต้องการพลังการประมวลผลสูง เช่น แอปพลิเคชัน AI และ Machine Learning
  • ระบบจัดเก็บข้อมูล (Storage Systems): อุปกรณ์ต่างๆ เช่น SSD (Solid State Drives) และ HDD (Hard Disk Drives) ที่ใช้จัดเก็บข้อมูล
  • อุปกรณ์เครือข่าย (Networking Equipment): เราเตอร์, สวิตช์, และไฟร์วอลล์ที่จัดการการไหลของข้อมูลและความปลอดภัย
  • ระบบจ่ายไฟ (Power Supply Systems): เครื่องสำรองไฟ (UPS - Uninterruptible Power Supplies) และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองเพื่อให้แน่ใจว่ามีไฟฟ้าต่อเนื่อง
  • ระบบระบายความร้อน (Cooling Systems): เครื่องปรับอากาศและระบบทำความเย็นเพื่อรักษาระดับอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการทำงานของอุปกรณ์
  • ระบบรักษาความปลอดภัย (Security Systems): มาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพและไซเบอร์เพื่อปกป้องศูนย์ข้อมูลและเนื้อหา

ดังเช่นกรณีที่กล่าวถึงบ่อยครั้งจากยุคตื่นทองที่ผู้ผลิตพลั่วและสิ่วทำเงินได้มากที่สุด จริงๆ แล้วเราไม่รู้แน่ชัด แต่มันก็สมเหตุสมผล เช่นเดียวกันในตอนนี้ นักลงทุนมองว่าผู้ผลิตส่วนประกอบสำคัญที่จำเป็นสำหรับการผลิตและจัดหาสูตรข้อมูลคือผู้ชนะในยุคเฟื่องฟูของเทคโนโลยี AI เรากำลังพูดถึงบริษัทต่างๆ เช่น Nvidia (GPU และบริการ), Arista Networks (สวิตช์เครือข่าย, ซอฟต์แวร์คลาวด์), Supermicro Computers (ตู้แร็คเซิร์ฟเวอร์), Dell และ IBM เป็นต้น

ผู้ได้รับประโยชน์จากความต้องการศูนย์ข้อมูลที่เพิ่มขึ้น

เนื่องจากความต้องการแอปพลิเคชัน AI ที่เพิ่มขึ้น ผู้ผลิตโครงสร้างพื้นฐานฮาร์ดแวร์อาจเป็นผู้ได้รับประโยชน์หลักในระยะยาวจากแนวโน้มศูนย์ข้อมูล อย่างไรก็ตาม เรื่องราวจาก Cisco ในปี 2020 แสดงให้เห็นว่าความต้องการฮาร์ดแวร์ (เราเตอร์, สวิตช์ในยุคฟองสบู่ดอทคอม) อาจเป็นวัฏจักร การจัดหาสินค้าที่มากเกินไปเป็นหนึ่งในความเสี่ยงหลักในระยะยาว

ไม่เพียงแต่ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์เท่านั้น แต่บริษัทที่มีรูปแบบธุรกิจที่เน้นการผลิตพลังงานก็อาจได้รับความสนใจจากนักลงทุนเช่นกัน มีแนวโน้มว่าหาก AI มีประสิทธิภาพมากขึ้นในระยะยาว ความต้องการพลังงานก็จะสูงขึ้น การคาดการณ์ว่าบริษัทใดจะสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ได้นั้นเป็นเรื่องยาก

หนึ่งใน "หุ้นฮาร์ดแวร์" ที่ได้รับความนิยมคือ Nvidia, Arista Networks, Dell, Qualcomm, AMD หรือ Super Micro Computer บริษัทเหล่านี้บางแห่งมีรูปแบบธุรกิจที่หลากหลายในด้านซอฟต์แวร์ด้วย ซึ่งสร้าง "คูเมือง" (moats) เช่น CUDA จาก Nvidia หรือโซลูชันเครือข่ายคลาวด์ของ Arista

à¸à¸£à¸²à¸à¹à¸ªà¸à¸à¸à¹à¸­à¸¡à¸¹à¸¥à¸à¸²à¸£à¸¥à¸à¸à¸¸à¸à¹à¸à¸ªà¸µà¸à¹à¸²à¸à¹
 

Image source: XTB.com

การพุ่งขึ้นของ Nvidia ตั้งแต่ปี 2016 (หนึ่งในปีที่ดีที่สุดของบริษัท) จนถึงปี 2024 มีลักษณะคล้ายกับการเติบโตของ Cisco Systems ตั้งแต่ IPO ของ America Online ในปี 1992 จนถึงจุดสูงสุดในปี 2000 แผนภูมิแสดง Nvidia ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2016 ถึง 19 มิถุนายน 2024 และ Cisco ตั้งแต่ 19 มีนาคม 1992 ถึง 19 มิถุนายน 2024 (จุดสูงสุดใน "ยุคดอทคอม")

ในช่วงฟองสบู่ดอทคอม นักลงทุนซื้อหุ้น Cisco อย่างคึกคัก เนื่องจากบริษัทผลิตเราเตอร์และอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตที่มีความต้องการสูง จนทำให้เกิดการประเมินมูลค่าที่สูงเกินไป และส่งผลให้ Cisco ปรับตัวลดลงในช่วงเศรษฐกิจถดถอย แม้ว่าธุรกิจยังเติบโตต่อเนื่อง

แผนภูมินี้เปรียบเทียบผลตอบแทนของ Cisco ในยุค IPO กับ Nvidia ตั้งแต่ปี 2016 ซึ่งหุ้น Nvidia เพิ่มขึ้นกว่า 250% จากความต้องการ GPU ที่สูง อย่างไรก็ตาม ผลจากอดีตไม่สามารถรับประกันผลในอนาคตได้ การเติบโตของ Nvidia คล้าย Cisco ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดวิกฤติซ้ำ นักลงทุนปี 2023–2024 อาจผิดพลาดเหมือนปี 1998–2000 หรือไม่ อนาคตจะเป็นตัวบอก (ที่มา: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.)

AI และ Data Center (ศูนย์ข้อมูล)

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังผลักดันความต้องการศูนย์ข้อมูลอย่างมีนัยสำคัญ แอปพลิเคชัน AI ต้องการความสามารถในการประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลจำนวนมหาศาล GPU ประสิทธิภาพสูง และ ฮาร์ดแวร์ AI เฉพาะทาง เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการฝึกโมเดล Machine Learning ที่ซับซ้อนและการรันอัลกอริทึม AI สิ่งนี้ส่งผลให้เกิดการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูล (CAPEX) ซึ่งช่วยเพิ่มยอดคำสั่งซื้อและโอกาสในการเติบโตให้กับบริษัทฮาร์ดแวร์

คลาวด์คอมพิวติ้งและศูนย์ข้อมูล

คลาวด์คอมพิวติ้งพึ่งพาศูนย์ข้อมูลอย่างมากในการจัดหาทรัพยากรด้านไอทีที่ปรับขนาดได้และยืดหยุ่นผ่านอินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ เช่น Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure และ Google Cloud ลงทุนหลายพันล้านในศูนย์ข้อมูลเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น การลงทุนในบริษัทที่ให้บริการคลาวด์หรือสร้างศูนย์ข้อมูลจึงเป็นโอกาสที่ทำกำไรได้

เซมิคอนดักเตอร์และศูนย์ข้อมูล

เซมิคอนดักเตอร์ คือกระดูกสันหลังของศูนย์ข้อมูลสมัยใหม่ ซึ่งขับเคลื่อนทุกอย่างตั้งแต่เซิร์ฟเวอร์ไปจนถึงอุปกรณ์เครือข่าย ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของศูนย์ข้อมูล การลงทุนในบริษัทเซมิคอนดักเตอร์จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะได้รับประโยชน์จากการเติบโตของความต้องการศูนย์ข้อมูล

สรุป

การลงทุนในศูนย์ข้อมูลเป็นการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์เพื่อใช้ประโยชน์จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ซึ่งขับเคลื่อนโดย AI, คลาวด์คอมพิวติ้ง และความก้าวหน้าในเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ การทำความเข้าใจส่วนประกอบที่จำเป็นและปัจจัยขับเคลื่อนตลาดจะช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดและได้รับประโยชน์จากการเติบโตในภาคส่วนที่สำคัญนี้

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นและใช้สำหรับการศึกษาเท่านั้น ความคิดเห็น การวิเคราะห์ ราคา หรือเนื้อหาอื่น ๆ ในเอกสารนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำในการลงทุน หรือเพื่อให้ความเข้าใจด้านกฎหมายของประเทศ Belize
ผลประกอบการในอดีตไม่ได้เป็นการรับประกันถึงผลประกอบการในอนาคต การกระทำหรือการตัดสินใจใด ๆ ตามข้อมูลในเอกสารนี้ เป็นความเสี่ยงของผู้ดำเนินการเอง XTB ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือผลกำไรหรือขาดทุนใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมจากการใช้ข้อมูลในเอกสารนี้ ทุกการตัดสินใจลงทุนควรพิจารณาอย่างรอบคอบ และเป็นความรับผิดชอบของท่านเอง
à¸à¸³à¸à¸²à¸¡à¸à¸à¸à¹à¸­à¸¢

คำถามที่พบบ่อย

การลงทุนในศูนย์ข้อมูลช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีความต้องการเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งขับเคลื่อนโดยเทรนด์ AI, คลาวด์คอมพิวติ้ง และการเติบโตของข้อมูลอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การลงทุนในศูนย์ข้อมูลยังสามารถให้ผลตอบแทนที่มั่นคง เนื่องจากมักมีสัญญาเช่าระยะยาวกับผู้เช่า

ระบบระบายความร้อนเป็นส่วนสำคัญในการรักษาอุณหภูมิของอุปกรณ์ภายในศูนย์ข้อมูลให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ช่วยป้องกันความร้อนสูงเกินไปและรับประกันการทำงานของระบบได้อย่างเชื่อถือได้

GPU เป็นส่วนประกอบที่สำคัญสำหรับงานประมวลผลที่ซับซ้อน โดยเฉพาะในแอปพลิเคชันด้าน AI และ Machine Learning ทำให้ GPU กลายเป็นส่วนที่จำเป็นต่อการทำงานของศูนย์ข้อมูลสมัยใหม่

คลาวด์คอมพิวติ้งต้องการความสามารถในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลจำนวนมาก ส่งผลให้ผู้ให้บริการคลาวด์ต้องลงทุนในศูนย์ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เกี่ยวข้อง บทความ

3 นาที
อัตราดอกเบี้ยมีผลกระทบอย่างไรต่อตลาดหุ้น ?

อ่านเพิ่มเติม
3 นาที
มือใหม่กับหุ้นสาธารณูปโภค: รู้ก่อนลงทุน

อ่านเพิ่มเติม
2 นาที
ลงทุนอสังหาริมทรัพย์ด้วย REIT, ETF และหุ้น – คู่มือสำหรับมือใหม่

อ่านเพิ่มเติม

หากคุณต้องการทราบเพิ่มเติม

ฟอเร็ก สินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนี หุ้น fundamental analysis CFDs ETFs แพลตฟอร์ม glossary คำแนะนำ Investire become a Trader education investing strategy Sustainability

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก