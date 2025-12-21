วิธีลงทุนใน ETF ลิเธียมและแร่ธาตุหายาก

ความนิยมของ โลหะหายาก เพิ่มขึ้นเกินขอบเขตพลังงานหมุนเวียน จากความตึงเครียดระหว่าง สหรัฐฯ-จีน และ ยุโรป-รัสเซีย ชี้ให้เห็นถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับ โลหะกลยุทธ์ เช่น ลิเธียม ซีเรียม โมลิบดีนัม และนีโอแมกเนต เส้นความต้องการแบบวัฏจักรสะท้อนถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้น เรียนรู้วิธีลงทุนใน ETF โลหะหายาก เพื่อเพิ่มโอกาสทางเลือกการลงทุน
เศรษฐกิจโลกกำลังปรับตัวสู่ net-zero ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง และเป็นไปได้ยากที่จะเกิดขึ้น หากขาดโลหะหายากและโลหะกลยุทธ์ บริษัทบางแห่งจึงมีโอกาสกลายเป็นผู้เล่นสำคัญในภาคส่วนนี้ และวอลล์สตรีทก็ไม่เคยหยุดมองหา “ผู้ชนะ” นักลงทุนจึงมีหลายทางเลือกในการเข้าถึงตลาด โลหะหายาก ผ่าน ETF และหุ้น
อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุนใด ๆ แม้จะมีโอกาสเติบโตในระยะยาว ภาคส่วนนี้ยังมีอุปสรรคและความเสี่ยงอยู่บ้าง ในบทความนี้ คุณจะได้อ่านถึงมุมมอง ข้อดีข้อเสีย และเครื่องมือที่จะช่วยให้เข้าถึงตลาดโลหะหายาก
ETF โลหะหายาก อาจเป็นคำตอบสำหรับการเติบโตที่คาดหวังในภาค พลังงานหมุนเวียน ยานยนต์ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ แต่ภาคส่วนนี้ก็มีความเสี่ยงเป็นวัฏจักรของตัวเอง และไม่ใช่ทุกบริษัทที่จะได้ประโยชน์จากแนวโน้มระยะยาวทั่วไป บทความนี้ให้ภาพรวมของ กองทุนเด่นในตลาดนี้ ปัจจัยตลาดที่มีผลกระทบ และความเสี่ยงการลงทุนที่ควรรู้ อ่านต่อเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับ หุ้นลิเธียมและ ETF โลหะหายาก
ความกังวลเกี่ยวกับการระบาดของโควิด-19 ทำให้ธนาคารกลางลดอัตราดอกเบี้ยสู่ระดับฉุกเฉิน ซึ่งช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจและตลาดหุ้น เพราะผู้บริโภคมีความยืดหยุ่นกว่าที่คาด และบริษัทสามารถพัฒนาวัคซีนได้ หลังจากมีการอัดฉีดสภาพคล่องขนาดใหญ่ เงินเฟ้อสูงขึ้น ธนาคารกลางจึงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างกว้างขวาง ส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์และทรัพยากร เช่น ลิเธียมและโลหะหายากอ่อนตัวลง แม้มีแรงต้านจากวัฏจักรและความผันผวนสูง ผู้ผลิตลิเธียมรายใหญ่ Albemarle และ Sociedad Quimica Minera de Chile ทำผลงานเหนือกว่า S&P 500 ระหว่างมีนาคม 2020-กุมภาพันธ์ 2024 ในขณะที่ VanEck Rare Earth ETF ทำผลงานต่ำกว่าตลาด เนื่องจากบริษัทในพอร์ตมีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยและการชะลอตัวของจีน
หมายเหตุ: ผลการดำเนินงานในอดีต ไม่รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต (ที่มา: XTB Research)
การใช้งานของโลหะหายาก
ในตารางธาตุ กลุ่มนี้ประกอบด้วย 15 แลงทานีด รวมถึง สแกนเดียมและอิตเทรียม ซึ่งมีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดสูง และมีบทบาทสำคัญในหลากหลายการใช้งานทั้งอิเล็กทรอนิกส์ แสง แม่เหล็ก และตัวเร่งปฏิกิริยา
โลหะหายากที่รู้จักมากที่สุดคือ ลิเธียม (lithium) ซึ่งถูกใช้โดยเฉพาะในแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า สามตัวเร่งสำคัญที่อาจส่งผลต่อตลาดโลหะหายากในระยะยาว ได้แก่ การเปลี่ยนผ่านสู่ net-zero การนำยานยนต์ไฟฟ้ามาใช้ และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงการใช้จ่ายด้านการป้องกันประเทศเพิ่มขึ้น ทำให้ความต้องการโลหะหายากบางชนิด เช่น โมลิบดีนัม เพิ่มสูงตามไปด้วย
คำว่า “rare” ถูกเรียกใช้ครั้งแรกเนื่องจากความ หายากเมื่อถูกค้นพบ และครอบคลุมทั้ง แรร์เอิร์ธแบบเบาและแบบหนัก ความต้องการตลาดของ แรร์เอิร์ธ คาดว่าจะเติบโตขึ้น เนื่องจากมีการใช้อย่างแพร่หลายทั่วอุตสาหกรรม
ห่วงโซ่อุปทานของแรร์เอิร์ธมี วัฏจักรสูง แต่สามารถได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนผ่านสู่ เศรษฐกิจ net-zero และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ความต้องการที่เพิ่มขึ้นนี้อาจนำไปสู่การเพิ่มการผลิตแรร์เอิร์ธ แม้ในช่วง การผลิตต่ำสุดของวัฏจักร บริษัทก็อาจมีกำไรสูงขึ้นหากราคาฟื้นตัวในช่วงที่อุปทานจำกัด
โลกปัจจุบันที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีได้สร้าง บทบาทสำคัญให้กับ REEs ตั้งแต่เป็นส่วนประกอบสำคัญของ หน้าจอโทรศัพท์มือถือ, การตรวจสอบธนบัตร, การส่งสัญญาณไฟเบอร์ออปติก ไปจนถึงการมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนผ่านสู่ พลังงานสะอาด แรร์เอิร์ธมีความสำคัญทุกที่
ประสิทธิภาพสูงและความต้องการการบำรุงรักษาต่ำทำให้ REEs มีบทบาทสำคัญใน กังหันลมและมอเตอร์รถยนต์ไฟฟ้า ในด้าน กลาโหมและอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี เช่น แม่เหล็กซาแมเรียม-โคบอลต์ในขีปนาวุธตามความร้อน และ แม่เหล็ก REE แข็งแรงที่ทำจากอัลลอยด์นีโอดีเมียมและซาแมเรียม ใช้พลังงานจาก REEs
ข้อดีข้อเสียของการลงทุนใน ETF โลหะหายาก
แต่ละภาคส่วนของตลาดมีปัจจัยเสี่ยงเฉพาะตัว รวมถึงตัวเร่งบวกในการเติบโต การลงทุนใน ETF โลหะหายาก จึงมาพร้อมกับข้อดีและข้อเสียเฉพาะตัว
กระจายความเสี่ยง ด้วยการจัดสรรเงินลงทุนไปยังสินทรัพย์ที่ไม่สัมพันธ์กันโดยตรง (ราคาของโลหะหายากมักไม่เคลื่อนไหวพร้อมกับการลงทุนแบบดั้งเดิม เช่น หุ้นและพันธบัตร) ได้รับการเปิดเผยต่ออุตสาหกรรมที่มีความต้องการเพิ่มขึ้น ซึ่งขับเคลื่อนโดยความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และการเปลี่ยนผ่านสู่ net-zero ความหายากของโลหะ อาจสร้างผลตอบแทนสูงสำหรับนักลงทุน เนื่องจากโลหะเหล่านี้ถูกใช้อย่างแพร่หลายในเทคโนโลยี
อย่างไรก็ตาม ข้อเสีย ก็ไม่อาจมองข้ามได้
- ตลาดทรัพยากรเชิงกลยุทธ์มี วัฏจักรสูงและความผันผวนมาก (เช่น ลิเธียม)
- สภาพคล่องต่ำและความผันผวนของตลาด รวมถึงความไม่สมดุลของข้อมูลที่เกิดจากบริษัทเหมืองขนาดใหญ่ไม่กี่แห่งควบคุมตลาด
- การลงทุนใน ETF โลหะหายาก เผชิญความเสี่ยงหากมีการพัฒนาวัสดุทางเลือกใหม่ ซึ่งอาจลดความต้องการและผลตอบแทนของนักลงทุน
ดังนั้น แม้ ศักยภาพการเติบโตและความต้องการตลาด ทำให้ ETF โลหะหายากเป็นโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจ นักลงทุนต้องพิจารณา ความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ ก่อนเข้าสู่ตลาดเฉพาะกลุ่มนี้ การประเมิน ความสามารถในการรับความเสี่ยง วัตถุประสงค์การลงทุน และความเข้าใจในตลาด ถือเป็นสิ่งสำคัญ
ความเสี่ยงและทางเลือก
การลงทุนในโลหะหายากและโลหะเชิงกลยุทธ์ก็มีความเสี่ยงเช่นกัน ทั้งความผันผวนของตลาด ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ และความต้องการที่อาจลดลงจากการพัฒนาวัสดุทางเลือก ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนควรพิจารณา ดังนั้นการมีแนวทางลงทุนที่รอบรู้และเป็นกลยุทธ์จึงจำเป็นเมื่อเข้าสู่ตลาดแรร์เอิร์ธ
ก่อนที่จะลงทุนในตลาด REE ควรพิจารณาปัจจัยสำคัญหลายประการ ด้วยบทบาทสำคัญของลิเธียมในการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียว ตลาดโลหะหายากทั่วโลกจึงคาดว่าจะเติบโต แม้ว่าความเติบโตนี้จะเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงอนาคตที่น่าจับตามองของภาคส่วน แต่การพิจารณาปัจจัยแปรผันที่อาจส่งผลต่อการเติบโตก็ถือเป็นเรื่องสำคัญ ปัจจัยสำคัญบางประการที่ควรพิจารณา ได้แก่
- นโยบายและกฎระเบียบของรัฐบาล
- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
- อุปสงค์และอุปทาน
- ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
- ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และความตึงเครียดทางการค้า
- การแข่งขันในตลาดและแนวโน้มราคา
ด้วยการวิเคราะห์และทำความเข้าใจปัจจัยเหล่านี้อย่างรอบคอบ นักลงทุนสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและบริหารตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเทียบกับกองทุนในภาคเหมืองแร่ประเภทอื่น ๆ การจัดพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายของ ETF โลหะหายาก อาจส่งผลให้เกิดความผันผวนสูงและผลการดำเนินงานไม่สม่ำเสมอในระยะกลางถึงระยะยาว ดังนั้นนักลงทุนจึงควรเข้าใจ สินทรัพย์พื้นฐานที่ ETF ถือครอง และวิธีที่สินทรัพย์เหล่านั้นมีส่วนต่อผลการดำเนินงานโดยรวม
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมก็มีบทบาทเช่นกัน เนื่องจากการสกัดและแปรรูปโลหะหายากอาจสร้าง ความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญ ซึ่งอาจทำให้นักลงทุนที่เน้นความยั่งยืนและ ESG รู้สึกกังวล สุดท้ายเมื่อการลงทุนใน ETF โลหะหายากที่มีการเปิดรับบริษัทเหมืองแร่ต่างประเทศ นักลงทุนควรพิจารณา ความเสี่ยงทางการเมือง เช่น การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หุ้น (stocks) เป็นอีกทางเลือกแทน ETF
การลงทุนในภาคโลหะหายากสามารถทำได้ไม่เพียงผ่าน ETF แต่ยังสามารถ ซื้อหุ้นของบริษัท ด้วย การลงทุนประเภทนี้อาจให้ผลตอบแทนสูงกว่า แต่มีความหลากหลายน้อยกว่า เนื่องจากไม่มีบริษัทขนาดใหญ่ที่เชี่ยวชาญด้านโลหะหายากครบวงจร ความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นเฉพาะอาจสูงกว่าการลงทุนใน ETF ที่มีการกระจายความเสี่ยงดี
ตัวอย่างเช่น Freeport-McMoRan ให้การเปิดรับตลาดโมลิบดีนัม (ไม่ใช่เพียงอย่างเดียว) และ Albemarle ให้การเปิดรับโอกาสในตลาดลิเธียม (แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า) แต่การลงทุนในหุ้นยังมีความเสี่ยงสำคัญ เช่น ขาดทุนถาวรหรือการล้มเหลวของการลงทุน
แม้ตลาดโลหะหายากจะเป็นตลาดเฉพาะและซับซ้อน แต่ก็เป็น โอกาสการลงทุนที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยี ด้วยการใช้งานอย่างกว้างขวางในหลายอุตสาหกรรมและความต้องการทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น โลหะหายากจึงเป็นช่องทางการลงทุนที่น่าดึงดูด แต่ผู้ลงทุนควรพิจารณาความเสี่ยงและบริหารพอร์ตโฟลิโออย่างสมดุล
ETF โลหะหายาก
หนึ่งใน ETF โลหะหายากยอดนิยม คือ VanEck Rare Earth/Strategic Metals UCITS ETF (VVMX.DE) ซึ่งเป็นการลงทุนที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้าถึง หุ้นของบริษัททั่วโลก ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การกลั่น และการรีไซเคิลโลหะและแร่เชิงกลยุทธ์
ETF นี้มีการเปิดรับ บริษัทแรร์เอิร์ธรายใหญ่ของจีน เกือบหนึ่งในสามของพอร์ตหุ้นใหญ่ที่สุดของจีน ได้แก่ Jinduincheng Molybdenum และ China Northern Rare Earth Group High Tech Co. หุ้นทั้งสองมีสัดส่วนมากกว่า 10% ของพอร์ตโดยรวม
นอกจากนี้ ETF ยังถือหุ้นบริษัทตะวันตกขนาดใหญ่ เช่น กลุ่มเหมืองแร่-เคมี Albemarle ซึ่งเป็นผู้จัดหาลิเธียมสำหรับแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุด หรือบริษัทออสเตรเลีย Pilbara Minerals ซึ่งมีพอร์ตทั้งลิเธียมและแรร์เอิร์ธ Tantalite
ด้วยการเป็น กองทุนที่มีประสบการณ์และพอร์ตโฟลิโอหลากหลาย VanEck Rare Earth จึงเป็นโอกาสการลงทุนเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ที่ต้องการสำรวจศักยภาพของตลาดโลหะหายากระดับโลก อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก ETF มีการเปิดรับ บริษัทจีนเป็นสัดส่วนมาก นักลงทุนจึงควรพิจารณา ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องด้วย
บทบาทของจีน
ในตลาด REE จีนมีบทบาทเด่น โดย ผลิตแรร์เอิร์ธประมาณ 60% ของโลกและแปรรูปอุปทานทั้งหมดถึง 85% ความโดดเด่นนี้มาพร้อมกับความเสี่ยง เช่น ความเปราะบางของห่วงโซ่อุปทาน ความเสี่ยงต่อการหยุดชะงัก และความกังวลทางภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งนักลงทุนใน ETF โลหะหายากควรตระหนัก
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา จีนใช้ การควบคุม REE เป็นเครื่องมือทางการเมือง เช่น การสั่งห้ามส่งออกเพื่อตอบโต้ข้อพิพาทระหว่างประเทศ ส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนในตลาดและความผันผวนของราคา
เหตุการณ์เหล่านี้สะท้อนถึงความสำคัญของ การกระจายความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง เมื่อการลงทุนในภาคส่วนนี้ โลหะหายากถือเป็นสินค้ากลยุทธ์ที่สำคัญ
อย่างไรก็ตาม ความพยายามในการลดอิทธิพลของจีนในตลาด REE กำลังดำเนินไป ซึ่งรวมถึงโครงการใหม่และความร่วมมือทางธุรกิจเพื่อจัดตั้ง โรงงานแปรรูปในพื้นที่อื่น และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการปัจจุบัน
ด้วยเหตุนี้ ตลาดแรร์เอิร์ธกำลังอยู่บนจุดเปลี่ยน สร้างโอกาสใหม่สำหรับนักลงทุนทั่วโลก
หุ้นบริษัทผู้ผลิตลิเธียม
ลิเธียมถือเป็นหนึ่งในวัสดุเชิงกลยุทธ์สำคัญ มีการใช้งานอย่างกว้างขวางในเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น รถยนต์ไฟฟ้า สมาร์ทโฟน โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต และเครื่องมือไฟฟ้า ลิเธียมเป็นหนึ่งในทรัพยากรหลักสำหรับ การเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ (net-zero) ด้วยเหตุนี้ นักลงทุนจำนวนมากจึงติดตามตลาดนี้อย่างใกล้ชิด เพราะ เศรษฐกิจปล่อยก๊าซเป็นศูนย์ต้องการการลงทุนมหาศาล และเป็นแนวโน้มที่คาดว่าจะดำเนินต่อไปในระยะยาว
แบตเตอรี่ลิเธียมมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับ ตลาดลิเธียมโดยรวม คือผู้ผลิตลิเธียม หากไม่มีผู้ผลิต ตลาดเทคโนโลยีใด ๆ ก็ไม่สามารถใช้ลิเธียมได้ ผู้ผลิตลิเธียมที่ใหญ่ที่สุดเป็น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ นักลงทุนสามารถลงทุนโดยการซื้อหุ้นของพวกเขา
- ความต้องการลิเธียมมี วัฏจักรสูง และขึ้นอยู่กับแนวโน้มผู้บริโภค ความต้องการจาก รถยนต์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค อาจได้รับผลกระทบจากระดับ อัตราดอกเบี้ย
- หุ้นลิเธียมมี ความผันผวนสูง และมักมีช่วงผลกำไรเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างรวดเร็ว
- นักลงทุนควรพิจารณา ระดับหนี้และวิเคราะห์งบดุลของบริษัท
- ช่วงวัฏจักรต่ำอาจเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนระยะยาวที่ ยอมรับความเสี่ยงสูง
- บริษัทที่มี ระดับหนี้ต่ำและข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน สามารถรอให้ความต้องการฟื้นตัวได้ แต่ นักลงทุนไม่สามารถทราบจุดเปลี่ยนของวัฏจักรได้อย่างแน่นอน
หุ้นลิเธียม
- Albemarle Corp. (ALB.US) - ผู้จัดหาลิเธียมสำหรับแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดของโลก บริษัทยังดำเนินธุรกิจในภาคเคมี รวมถึงตัวเร่งปฏิกิริยาและผลิตภัณฑ์พิเศษจากโบรมีน
- Sociedad Química y Minera de Chile (SQM.US) - กลุ่มบริษัทเคมีและผู้ผลิตลิเธียมรายใหญ่ที่สุดของโลก อีกทั้งยังเป็นผู้จัดหาปุ๋ยและไอโอดีนรายใหญ่
- Lithium Americas (LAC.US) - บริษัทมุ่งเน้นการทำเหมืองและผลิตลิเธียม รวมถึงการวิจัยในห้องปฏิบัติการ โดยมีความร่วมมือทางธุรกิจกับ General Motors (GM.US)
- Piedmont Lithium (PLL.US) - ผู้จัดหาลิเธียมรายเล็กแต่สำคัญสำหรับโซ่อุปทานรถยนต์ไฟฟ้า บริษัทมุ่งเน้นการสร้างกำไรและความมั่นคงทางการเงิน
