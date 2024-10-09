การลงทุนทองคำคืออะไร เริ่มต้นการซื้อขายทองคำออนไลน์สำหรับผู้เริ่มต้น

ปัจจุบันการซื้อขายทองคำได้รับการยอมรับว่าเป็นการลงทุนที่ปลอดภัยโดยเทรดเดอร์จำนวนมากทั่วโลก แม้แต่ผู้ที่ไม่ได้ซื้อขายในตลาดการเงินโดยพิจารณาจากอุปสงค์และอุปทานของทองคำหรือความผันผวนของราคา
ในอดีต ทองคำถือเป็นสินทรัพย์ที่รักษามูลค่าไว้ได้ แม้ว่าเศรษฐกิจจะไม่มีเสถียรภาพหรือความผันผวนของราคาก็ตาม เนื่องจากมีลักษณะเฉพาะ
การลงทุนในทองคำเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเสมอสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการกระจายพอร์ตการลงทุนของตนและป้องกันความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อ หรือเพียงแค่ชื่นชมความงามและคุณค่าที่ทองคำมีอยู่
ทุกวันนี้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้นำมาซึ่งทางเลือกที่หลากหลายสำหรับการลงทุนในโลหะมีค่านี้ ในบทความนี้ เราจะมาเรียนรู้วิธีการซื้อขาย หรือเทรดทองคำ วิธีการซื้อขาย CFD ทองคำ
ตราสารทางการเงินที่เรานำเสนอ โดยเฉพาะ CFD อาจมีความเสี่ยงสูง โปรดพิจารณาว่าคุณเข้าใจลักษณะของตราสาร และสามารถยอมรับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินทุน การลงทุนตราสารทางการเงินอาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน โปรดทำความเข้าใจในความเสี่ยงทั้งหมดก่อนตัดสินใจลงทุน
สิ่งแรกที่คุณต้องทำคือการสำรวจวิธีการซื้อขายทองคำและความต้องการทองคำในตลาดปัจจุบัน รวมถึงประเภทของทองคำที่มีอยู่ในตลาด การซื้อขายสินทรัพย์ทางกายภาพ เช่น ทองคำแท่ง เหรียญ และเครื่องประดับ เป็นรูปแบบการลงทุนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในหมู่นักลงทุนรายบุคคล
นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกการซื้อขายอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น การลงทุนในกองทุนรวมทองคำ (ETFs) หุ้นของบริษัทขุดทอง และสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้า สำหรับรูปแบบการซื้อขายเหล่านี้ นักลงทุนไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของทองคำจริง
ทองคำแท่ง
ทองคำแท่ง หรือทองแท่ง เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับนักลงทุนที่ต้องการซื้อทองคำในรูปแบบแท่ง ทองคำแท่งมักจะขายเป็นกรัมหรือออนซ์ โดยมีการประทับตราความบริสุทธิ์ ผู้ผลิต และน้ำหนักไว้ที่ด้านหน้าของแท่ง
เมื่อซื้อทองคำแท่ง ความบริสุทธิ์เป็นปัจจัยสำคัญที่บ่งบอกถึงมูลค่าและคุณภาพของทองคำแท่งนั้น ทองคำแท่งที่มีคุณภาพต้องมีความบริสุทธิ์อย่างน้อย 99.5% ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งหากคุณต้องการเก็บรักษาแท่งเหล่านี้ไว้ในบัญชีเกษียณอายุส่วนบุคคล (IRA) เนื่องจากกฎระเบียบไม่อนุญาตให้เก็บทองคำที่มีความบริสุทธิ์ต่ำกว่าในรูปแบบนี้
มีหลายบริษัทที่จำหน่ายทองคำแท่ง แต่เราขอแนะนำให้คุณเลือกซื้อจากบริษัทที่มีชื่อเสียงเท่านั้น คุณอาจต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม เช่น ค่าประกันภัย เพื่อให้มั่นใจว่าทองคำแท่งของคุณจะถูกขนส่งอย่างปลอดภัย
เหรียญทองคำ
เหรียญทองคำเป็นของสะสมยอดนิยมและเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุน อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับทองคำแท่ง คุณอาจต้องจ่ายมากกว่าสำหรับปริมาณทองคำเท่ากันในรูปแบบเหรียญ
เหรียญทองคำมักมีปริมาณทองคำต่ำกว่าทองคำแท่ง ตัวอย่างเช่น เหรียญ American Eagle หนึ่งออนซ์มีทองคำเพียง 91.67% ส่วนที่เหลือของน้ำหนักเหรียญจะทำจากเงินและทองแดง ดังนั้น ควรตรวจสอบปริมาณทองคำในเหรียญให้ละเอียดก่อนซื้อ
คุณสามารถซื้อเหรียญทองคำได้ผ่านตัวแทนจำหน่าย โรงรับจำนำ และผู้ค้าปลีกที่คุณไว้วางใจ หากเลือกซื้อเหรียญทองคำออนไลน์ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเหรียญทองคำถูกจัดจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการรับรองในฐานข้อมูล
เครื่องประดับ
การซื้อเครื่องประดับ โดยเฉพาะเครื่องประดับโบราณ อาจถือเป็นวิธีหนึ่งในการลงทุนทองคำ อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับเหรียญทองคำ คุณอาจต้องจ่ายเงินเพิ่มสำหรับปริมาณทองคำที่ได้รับจริง นอกจากนี้ ค่าพรีเมียมอาจแตกต่างกันไปตามผู้ผลิต ตั้งแต่ 20% ถึง 300%
ควรระวังว่าไม่ใช่ทุกสิ่งที่แวววาวจะเป็นทองคำ ผู้ผลิตอาจใช้โลหะผสมที่รวมทองคำกับโลหะอื่น ๆ เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์ทนทานขึ้นหรือปรับสีของมัน คุณภาพของทองคำในเครื่องประดับวัดเป็นกะรัต และทองคำที่มีกะรัตสูงกว่าจะมีมูลค่าสูงกว่า ควรเลือกซื้อเครื่องประดับที่มีตราประทับกะรัตเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพที่แท้จริงของเครื่องประดับที่คุณเป็นเจ้าของ
ปัจจัยที่ต้องพิจารณาเมื่อซื้อทองคำจริง (Physical Gold)
เมื่อซื้อทองคำจริง นักลงทุนควรพิจารณาปัจจัยบางประการต่อไปนี้:
การจัดเก็บและการรักษาความปลอดภัย
ทองคำแท่งหรือเหรียญทองคำต้องการพื้นที่จัดเก็บที่ปลอดภัย แม้ว่าหลายคนอาจเก็บทองคำไว้ที่บ้าน แต่หลายๆ นักลงทุนยังคงเลือกการจัดเก็บที่มีการดูแลมากกว่า ควรพิจารณาตัวเลือกการจัดเก็บที่มีความปลอดภัยสูงก่อนการซื้อทองคำ และแน่นอนว่าการจัดเก็บที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นจะเพิ่มค่าใช้จ่ายในการลงทุน
การประกันภัย
ไม่ว่าคุณจะเลือกเก็บทองคำไว้ที่บ้านหรือในที่ที่มีการดูแล สิ่งสำคัญคือต้องมั่นใจว่าทรัพย์สินของคุณจะไม่ถูกขโมยหรือสูญหายจากภัยธรรมชาติ ซึ่งอาจเพิ่มค่าใช้จ่ายในการประกันภัยสำหรับเจ้าของบ้านหรือผู้เช่า ดังนั้นควรตรวจสอบรายละเอียดค่าใช้จ่ายนี้กับผู้ให้บริการประกันภัย
ผู้ผลิต
เพื่อให้แน่ใจว่ามูลค่าการลงทุนของคุณจะเพิ่มขึ้นตามเวลา ควรซื้อทองคำจากแหล่งที่มีชื่อเสียง ก่อนการซื้อ ควรตรวจสอบความน่าเชื่อถือโดยการตรวจสอบข้อมูลอย่างเป็นทางการของตัวแทนจำหน่ายทองคำที่คุณเลือก
ความบริสุทธิ์
ปริมาณทองคำในเหรียญทองคำ ทองคำแท่ง หรือเครื่องประดับมีผลกระทบอย่างมากต่อมูลค่าจริงและมูลค่าการลงทุน ดังนั้นควรมั่นใจว่าทองคำที่คุณเลือกลงทุนมีความบริสุทธิ์เพียงพอเพื่อรักษามูลค่าของมันตามเวลา ควรเลือกสินทรัพย์ทองคำที่มีความบริสุทธิ์อย่างน้อย 91% ถึง 99%
อัตราแลกเปลี่ยนทองคำในปัจจุบัน
คุณสามารถดูแผนภูมิข้อมูลหุ้นทองคำปัจจุบันสำหรับตราสาร CFD ซึ่งมีราคาตามแผนภูมิราคาทองคำได้ที่ด้านล่างนี้ ข้อมูลกำลังได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์
วิธีการลงทุนทองคำในปัจจุบัน
โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปมากในช่วงสองสามทศวรรษที่ผ่านมา การเปิดเสรีการไหลเวียนของเงินทุนและเทคโนโลยีใหม่ทำให้กลยุทธ์การซื้อขายทองคำง่ายกว่าการซื้อและจัดเก็บทองคำแท่งมาก นอกจากนี้ ตลาดการเงินยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนลงทุนในแร่ทองคำโดยมีค่าธรรมเนียมต่ำมากหรือแม้แต่ไม่มีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมอีกด้วย
การซื้อขายทองคำผ่าน CFD เป็นหนึ่งในตัวเลือกยอดนิยมในหมู่นักลงทุน วิธีนี้มีข้อดีหลายประการเมื่อเทียบกับการลงทุนในทองคำจริง เช่น ต้นทุนที่ต่ำ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งโอกาสในการใช้เลเวอเรจทางการเงิน ด้วย CFD ทองคำ คุณสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโลหะมีค่านี้ได้โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของในรูปแบบทางกายภาพ เนื่องจากเทคนิคการซื้อขายทองคำแบบเลเวอเรจต้องใช้เงินทุนในเปอร์เซ็นต์ที่แน่นอนสำหรับสถานะทั้งหมด จึงหมายถึงมีความเสี่ยงสูง ดังนั้นวิธีนี้จึงเหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเทรดเดอร์ทองคำ การเปิดสถานะขายในการซื้อขาย CFD จะมีประโยชน์ในกลยุทธ์การซื้อขายทองคำของนักลงทุนที่หลากหลาย
การซื้อขาย CFD ทองคำ มักจะง่ายและสะดวก เนื่องจากโบรกเกอร์ชั้นนำของโลกอนุญาตให้ซื้อขายทองคำออนไลน์ผ่านบัญชีซื้อขายบนแอพและแพลตฟอร์มของโบรกเกอร์เอง ทองคำมีการซื้อขายบนแพลตฟอร์มการซื้อขายภายใต้รหัส XAU คู่ฟอเร็กซ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดซึ่งวัดเป็นดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์คือ XAU/USD
นอกจากนี้ยังมีคู่อัตราแลกเปลี่ยน CFD อื่นๆ ที่ขึ้นอยู่กับโบรกเกอร์อาจรวมถึงสกุลเงินยูโร (XAU/EUR), ปอนด์อังกฤษ (XAU/GBP), เยนญี่ปุ่น (XAU/JPY) และฟรังก์สวิส (XAU/CHF)
หมายเหตุ: แม้ว่าการซื้อขาย CFD ทองคำจะคล้ายกับการซื้อขายฟอเร็กซ์ ดังนั้นบางคนจึงใช้วลีเช่น “การซื้อขายทองคำ forex” หรือ “forex ทองคำ” เมื่อกล่าวถึงการซื้อขายทองคำ สิ่งนี้ผิดตามคำจำกัดความ เนื่องจาก FX หรือ forex หมายถึงการซื้อขายสกุลเงิน
ข้อดีของการซื้อขาย CFD ทองคำ
การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์อาจต้องใช้กระบวนการที่ใช้เวลานาน แต่การสร้างบัญชีซื้อขาย CFD นั้นค่อนข้างง่ายและรวดเร็ว ค่าใช้จ่ายในการซื้อทองคำก็ค่อนข้างแพงเช่นกัน - ราคาทองคำแท่งโดยเฉลี่ยสูงถึง 40,000 € โดยไม่คำนึงถึงสถานการณ์อุปสงค์และอุปทานของตลาดนี้ สำหรับการซื้อขาย Gold CFD นี่ถือเป็นตัวเลือกการซื้อขายที่ช่วยประหยัดต้นทุนเมื่อเข้าถึงและเข้าร่วมในตลาด
- สภาพคล่องในการซื้อขายทองคำ
ตามการประมาณการ ปริมาณการซื้อขายทองคำในแต่ละวันอยู่ที่ประมาณ 58 พันล้านยูโร และแซงหน้าคู่สกุลเงินอื่น ๆ ส่วนใหญ่ ยกเว้น EUR/GBP, GBP/USD และ USD/JPY
ปริมาณการซื้อขายที่สูงทำให้ CFD ของทองคำมีสภาพคล่องสูงในตลาดทองคำ ซึ่งหมายความว่า CFD ทองคำมีราคาถูกกว่าการซื้อขายเมื่อเทียบกับเครื่องมือทางการเงินอื่นๆ และค่าคอมมิชชั่นมักจะต่ำมาก นอกจากนี้ สภาพคล่องที่สูงทำให้การขายสัญญา CFD เป็นเรื่องง่าย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อไปที่กล่าวถึง
- โอกาสในการเปิดตำแหน่งซื้อหรือขายในการซื้อขาย CFD ทองคำ
เมื่อซื้อขาย CFD นักลงทุนไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับจังหวะการซื้อขายเมื่อตลาดอยู่ในภาวะกระทิง สภาพคล่องที่สูงของ CFD ทองคำช่วยใช้ประโยชน์จากความผันผวนของราคาทองคำทั้งในตลาดกระทิงและตลาดหมี หากคุณคิดว่าราคาทองคำจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงิน คุณจะเปิดสถานะซื้อ (ซื้อ) และหากคุณคิดว่าราคาทองคำจะอ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับสกุลเงิน คุณจะเปิดสถานะขาย (ขาย)
- ความมั่นคงในการซื้อขาย CFD ทองคำ
เนื่องจาก CFD ช่วยให้เทรดเดอร์ได้รับประโยชน์แม้ในช่วงตลาดหมี CFD ทองคำจึงเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ สิ่งนี้ทำให้เทรดเดอร์มีความมั่นคงและมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแม้ในตลาดที่ไม่เสถียร
- การใช้เลเวอเรจในการซื้อขาย CFD ทองคำ
CFD เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ใช้เลเวอเรจ คุณไม่จำเป็นต้องใช้จำนวนเงินเต็มจำนวนเพื่อเปิดตำแหน่งใดๆ การซื้อขาย CFD ทองคำมักมาพร้อมกับเลเวอเรจสูง ส่งผลให้ข้อกำหนดมาร์จิ้นต่ำ
ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกเลเวอเรจ 50:1 บนตำแหน่งที่ 39,000 USD คุณจำเป็นต้องใช้เพียง 780 USD เพื่อเปิดสถานะทั้งหมดสำหรับสัญญา CFD 1 สัญญามูลค่า 39,000 USD ในทำนองเดียวกัน คุณจะต้องฝากเงินเพียง 390 USD พร้อมเลเวอเรจ 100:1
- ความผันผวนในการซื้อขาย CFD ทองคำ
ตลาดทองคำมีความผันผวนมาก และราคามีแนวโน้มที่จะผันผวนมากกว่าคู่สกุลเงินแบบดั้งเดิม เช่น EUR/GBP ความผันผวนของราคาอยู่ที่ประมาณ 50-100 pip เกือบทุกวัน ความผันผวนนี้ทำให้เทรดเดอร์มีโอกาสมากขึ้นเมื่อเข้าสู่ตลาดทองคำ
โดยสรุป การซื้อขาย CFD ทองคำออนไลน์นำเสนอการเข้าถึงตลาด สภาพคล่อง ความสามารถในการซื้อหรือขาย ความมั่นคง โอกาสในการใช้เลเวอเรจทางการเงิน โอกาสในการซื้อขายในตลาดที่มีความผันผวนสูง ข้อดีเหล่านี้ทำให้วิธีนี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับเทรดเดอร์ที่สนใจโลหะมีค่านี้
CFD เป็นตราสารทางการเงินที่ซับซ้อนเนื่องจากมีการใช้เลเวอเรจ นอกจากความสามารถในการสร้างผลกำไรจำนวนมากแล้ว ยังเพิ่มความเป็นไปได้ที่จะขาดทุนสูงอีกด้วย ดังนั้นการซื้อขาย CFD จึงไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน คุณควรพิจารณาก่อนเลือกซื้อขาย
ข้อเสียของการซื้อขาย CFD ทองคำ
นอกเหนือจากข้อดีที่พูดถึงข้างต้นแล้ว การซื้อขาย CFD ทองคำยังมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้แก่:
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้มาร์จิ้น
การซื้อขาย CFD ทองคำด้วยมาร์จิ้นโดยใช้เลเวอเรจสามารถเพิ่มผลกำไร แต่ยังเพิ่มความเสี่ยงที่จะขาดทุนสำหรับนักลงทุนอีกด้วย นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงควรเลือกเลเวอเรจอย่างระมัดระวังเมื่อซื้อขาย CFD
- ความท้าทายจากความผันผวนของตลาด
แม้ว่าทองคำมักถูกมองว่าเป็นแหล่งหลบภัยในช่วงสภาวะตลาดหุ้นที่ไม่สามารถคาดเดาได้ แต่ความผันผวนสูงของตลาดทองคำก็ไม่ได้เป็นประโยชน์เสมอไป แม้แต่การเคลื่อนไหวของตลาดเพียงเล็กน้อยก็สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อราคา CFD ทองคำ เมื่อเทียบกับความต้องการทองคำ ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียที่สำคัญ
นอกจากนี้ ในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูง แนวโน้มที่จะเกิดการชะลอตัวอย่างกะทันหันเพิ่มขึ้น ดังนั้นเทรดเดอร์จึงจำเป็นต้องติดตามและรักษาระดับมาร์จิ้นของตนอย่างใกล้ชิด พวกเขายังอาจจำเป็นต้องดำเนินการคำสั่งมาร์จิ้นโดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งการไม่ดำเนินการอาจส่งผลให้สถานะถูกบังคับให้ปิดอย่างกะทันหันและส่งผลให้เกิดการขาดทุน
- ค่าใช้จ่ายในการถือออเดอร์ระยะยาว
ตลาด CFD ทองคำมักขึ้นชื่อในด้านโอกาสในการทำกำไรจากความผันผวนของราคาทองคำในระยะสั้น เทรดเดอร์บางรายอาจเลือกที่จะถือตำแหน่งของตนในระยะยาว โบรกเกอร์สามารถใช้อัตราการลงทุนซ้ำเพื่อรักษาสถานะ ซึ่งบางครั้งอาจต้องใช้ต้นทุนจำนวนมาก นักลงทุนจำเป็นต้องพิจารณาต้นทุนที่แท้จริงในการรักษาสถานะก่อนทำการซื้อขาย
เริ่มต้นการซื้อขาย CFD ทองคำออนไลน์
หากคุณกำลังมองหาที่จะเริ่มซื้อขาย Gold CFD ออนไลน์ คุณต้องเข้าใจวิธีนำทางตลาด การซื้อขายในตลาด CFD ที่ซับซ้อนอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนในการเริ่มต้น:
เรียนรู้เกี่ยวกับตลาด
การซื้อขาย CFD เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับทั้งตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และการซื้อขาย CFD เพื่อนำทางตลาดให้ประสบความสำเร็จ สิ่งสำคัญคือต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องในทั้งสองอย่าง
เทรดเดอร์ควรใช้เวลาทำความเข้าใจตลาดทองคำ CFD ผ่านปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อตลาดตลอดจนความผันผวนของราคาทองคำ ปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นในการตัดสินใจซื้อขายโดยใช้ข้อมูลรอบด้าน เช่น วิธีวิเคราะห์ตลาด อุปสงค์ทองคำ และข้อผิดพลาดทั่วไปเพื่อหลีกเลี่ยง เมื่อทำการซื้อขาย
การวางแผนการซื้อขาย
ตามที่คนมักกล่าวว่า "ไม่มีแผนคือการวางแผนที่จะล้มเหลว" การมีแผนที่มั่นคงเป็นสิ่งสำคัญเมื่อทำการซื้อขายทองคำ CFD แผนการซื้อขายควรรวมถึง: เป้าหมายการซื้อขาย ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง วิธีการวิเคราะห์ที่เหมาะสม กลยุทธ์การซื้อขาย และเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงและทุน
ทักษะการวิเคราะห์
มีสองวิธีหลักในการวิเคราะห์ราคาทองคำ: การวิเคราะห์ทางเทคนิคและการวิเคราะห์พื้นฐาน
การวิเคราะห์พื้นฐานเกี่ยวข้องกับการศึกษาข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคและจิตวิทยาตลาดเพื่อทำนายการเคลื่อนไหวของราคา นักเทรดจะวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจ เช่น อัตราเงินเฟ้อ ความไม่แน่นอนทางการเมือง และอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงติดลบ เพื่อทำการตัดสินใจที่มีข้อมูลเกี่ยวกับตลาด
ในทางกลับกัน การวิเคราะห์ทางเทคนิคเกี่ยวข้องกับการศึกษาการเคลื่อนไหวและรูปแบบราคาที่ผ่านมาเพื่อทำนายการเคลื่อนไหวและแนวโน้มในอนาคต ซึ่งสามารถทำได้โดยการใช้การเคลื่อนไหวของราคา รูปแบบกราฟ และตัวชี้วัดการซื้อขายทางเทคนิค เลือกวิธีการวิเคราะห์ที่เหมาะสมที่สุดกับสไตล์และความชอบในการซื้อขายของคุณ หรือพิจารณาการผสมผสานทั้งสองวิธี
การจัดการความเสี่ยงและทุน
นอกจากการกำหนดจุดเข้าและออกที่เหมาะสมแล้ว สิ่งสำคัญคือต้องใช้กฎการจัดการความเสี่ยงและทุน ซึ่งรวมถึงจำนวนทุนที่สามารถเสี่ยงต่อการซื้อขายแต่ละครั้ง ขาดทุนสูงสุดที่คุณสามารถยอมรับได้ และอัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทนเพื่อให้แน่ใจว่าพอร์ตการลงทุนมีความสมดุล วางแผนการลดความเสี่ยงโดยใช้คำสั่งหยุดขาดทุนและคำสั่งจำกัดเพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุนใหญ่ โดยเฉพาะเมื่อมีความผันผวนสูงในตลาด
แผนการที่ดีขึ้นอยู่กับความรู้ของคุณเกี่ยวกับตลาด ตัวอย่างเช่น หากคุณไม่คุ้นเคยกับผลกระทบของการลื่นไถลต่อจุดหยุดของคุณ แผนของคุณอาจไม่รวมถึงการใช้จุดหยุดที่รับประกันเพื่อลดความเสี่ยง สิ่งสำคัญคือต้องยึดมั่นในแผนที่วางไว้ เพราะวินัยเป็นปัจจัยสำคัญในการซื้อขายที่มีกำไรอย่างต่อเนื่อง
การเลือกโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญในการบรรลุเป้าหมายการซื้อขายของคุณ ควรเลือกโบรกเกอร์ที่ให้บริการและการสนับสนุนที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ควรพิจารณาสิ่งต่อไปนี้:
- การกำกับดูแล: เลือกโบรกเกอร์ที่ได้รับการกำกับดูแลโดยองค์กรที่มีชื่อเสียง เพื่อให้มั่นใจว่าเงินทุนและข้อมูลส่วนตัวของคุณจะได้รับการปกป้องอย่างปลอดภัย
- ค่าธรรมเนียม: มองหาโบรกเกอร์ที่มีค่าคอมมิชชั่นที่แข่งขันได้และสเปรดที่ต่ำมาก โดยไม่กระทบต่อคุณภาพการซื้อขาย
- แพลตฟอร์มการซื้อขาย: เลือกโบรกเกอร์ที่มีแพลตฟอร์มและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มประสบการณ์การซื้อขายของคุณ
- ข้อกำหนดเกี่ยวกับมาร์จิ้นและเลเวอเรจ: เลือกโบรกเกอร์ที่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับเงินฝากและเลเวอเรจที่เหมาะสมกับความสามารถและเป้าหมายการซื้อขายของคุณ
- การสนับสนุนลูกค้า: มองหาโบรกเกอร์ที่มีบริการสนับสนุนลูกค้าที่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการซื้อขายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ปัจจุบัน กองทุน ETF ทองคำได้รับความนิยมมากขึ้นเนื่องจากเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในการเข้าถึงทองคำ บางคนกล่าวว่าการซื้อ ETF เพื่อซื้อขายทองคำอาจเป็นวิธีที่ดีในการลงทุนในทองคำสำหรับผู้เริ่มต้นหรือผู้ที่ต้องการซื้อทองคำเป็นการลงทุนระยะยาว เนื่องจากการสร้าง ETF นั้นเข้าใจง่าย นอกจากนี้ยังเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อขายทองคำออนไลน์
การซื้อ ETF ทองคำนั้นง่ายมาก เพราะ ETF ทำงานเหมือนหุ้นรายตัวและสามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งหมายความว่านักลงทุนไม่ได้เป็นเจ้าของทองคำจริง ๆ แต่ยังคงมีการสัมผัสกับสินค้านั้น เนื่องจาก ETF มาตรฐานส่วนใหญ่ถือทองคำแท่งจำนวนหนึ่งต่อหุ้นของกองทุนที่ออก ผลที่ได้คือ ETF จะติดตามมูลค่าของตลาดทองคำ และการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของราคาทองคำที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจะสะท้อนในราคาตลาดของการซื้อขายแลกเปลี่ยน
กองทุน ETF ทองคำคืออะไร?
กองทุน ETF ทองคำทำงานคล้ายกับกองทุนรวมและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เช่นเดียวกับกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้น บริษัทจัดการสินทรัพย์ (AMC) จะรวบรวมเงินจากนักลงทุนเพื่อลงทุนในหุ้น อย่างไรก็ตาม สำหรับกองทุน ETF ทองคำ สินทรัพย์พื้นฐานคือทองคำบริสุทธิ์ AMC จะจัดสรรหน่วยให้กับนักลงทุนที่สามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ราคาของ ETF จะสัมพันธ์กับราคาทองคำพื้นฐาน เพิ่มความยืดหยุ่นในการลงทุนในทองคำจริง
กองทุน ETF ทองคำทำงานอย่างไร
แต่ละหน่วยของกองทุน ETF ทองคำแทนทองคำบริสุทธิ์ 99.5% หนึ่งกรัม ทองคำนี้จะถูกเก็บรักษาในคลังของธนาคารผู้ดูแล และมูลค่าของมันจะกำหนดราคาของหน่วยนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น หาก AMC กำหนดมูลค่าของทองคำหนึ่งกรัมต่อหน่วย ราคาของแต่ละหน่วยจะประมาณเท่ากับราคาของทองคำหนึ่งกรัม
ประโยชน์ของการซื้อขายกองทุน ETF ทองคำ
การซื้อขายกองทุน ETF ทองคำมีประโยชน์หลายอย่าง เช่น:
• ไม่มีความผันผวนของราคา: ETF ซื้อขายในอัตราเดียวกัน ไม่เหมือนกับทองคำที่มีราคาต่างกันในแต่ละสถานที่
• ความบริสุทธิ์ของทองคำ: ความบริสุทธิ์ของ ETF ได้รับการรับรองที่ 99.5% ซึ่งเป็นมาตรฐาน ตลาดทองคำจริงขาดความโปร่งใสในการสร้างความเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์
• สภาพคล่อง: ETF จดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับ ทำให้สะดวกและมีสภาพคล่อง
• ไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกขโมย: ทองคำถูกเก็บในรูปแบบ demat ทำให้การลงทุนปลอดภัยและลดความกังวลเกี่ยวกับทองคำจริง นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา
• ไม่มีค่าธรรมเนียมการซื้อขาย: ETF ทองคำไม่มีค่าธรรมเนียมการซื้อขายเมื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
• ไม่มีภาษีทางอ้อม: การซื้อขาย ETF ได้รับการยกเว้นภาษีทางอ้อม เช่น ภาษี GST 3% จากมูลค่าการซื้อและขายของทองคำจริง
ลงทุนในหุ้นทองคำ
การซื้อหุ้นของบริษัทผลิตทองคำแทนการซื้อทองคำจริง
แทนที่จะซื้อทองคำจริง คุณสามารถเริ่มต้นการซื้อขายโดยการซื้อหุ้นของบริษัทที่ผลิตทองคำได้ วิธีนี้ทำให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงตลาดทองคำทางอ้อมได้ เนื่องจากผู้ผลิตทองคำพึ่งพาราคาทองคำในตลาดเป็นอย่างมาก แนวโน้มของบริษัทเหล่านี้มักจะสดใสเมื่อราคาทองคำสูงขึ้น เพราะคาดว่ารายได้และกำไรของผู้ขุดทองจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
ดังนั้น จึงมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมากระหว่างราคาทองคำและหุ้นทองคำบางตัว สิ่งที่น่าสนใจคือบริษัทขุดทองยังสามารถจ่ายเงินปันผลได้ ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบใหญ่เมื่อเทียบกับการลงทุนในทองคำจริง ข้อดีนี้อาจสำคัญสำหรับนักลงทุนที่มองหาผลตอบแทนระยะยาว และในบางกรณี การซื้อหุ้นทองคำอาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการลงทุนในทองคำแบบดั้งเดิม (การซื้อทองคำจริง)
โปรดทราบว่าข้อมูลที่นำเสนอข้างต้นอ้างอิงถึงประสิทธิภาพที่ผ่านมา และไม่ใช่ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพในอนาคตที่เชื่อถือได้
หุ้นทองคำมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับราคาทองคำ ซึ่งหมายความว่าหุ้นของบริษัทเหมืองแร่ทองคำจะมีราคาเพิ่มขึ้นพร้อมกับราคาทองคำที่สูงขึ้น ในทางกลับกัน หุ้นทองคำมีแนวโน้มลดลงเมื่อราคาทองคำดิ่งลง Barrick Gold Corp (GOLD.US) ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้ผลิตทองคำรายใหญ่ที่สุดในโลก ที่มา: xStation5
ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการซื้อขายทองคำ
หลายคนสงสัยว่าเมื่อไหร่คือเวลาที่ดีที่สุดในการซื้อขายทองคำ นักเทรดหลายคนมองว่าทองคำเป็น "สินทรัพย์ปลอดภัย" ซึ่งถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่ค่อนข้างปลอดภัยในช่วงเวลาที่ยากลำบาก เช่น ในช่วงวิกฤตหรือภาวะเศรษฐกิจถดถอย
ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ธนาคารกลางเก็บทองคำเป็นสินทรัพย์สำรอง โดยคาดหวังว่าทองคำจะรักษามูลค่าของมัน เหตุผลนี้ยังส่งผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนรายย่อย ทำให้ทองคำเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ได้รับความนิยมในพอร์ตการลงทุนของนักลงทุน
นอกจากนี้ ทองคำยังเป็นที่นิยมในช่วงที่มีอัตราเงินเฟ้อสูง เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นมักทำให้ผู้คนกังวลเกี่ยวกับมูลค่าของเงินที่ลดลง ทองคำจึงถูกคาดหวังให้เป็นเครื่องมือป้องกันเงินเฟ้อ แม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างราคาทองคำและเงินเฟ้อจะไม่สำคัญเท่าเดิม (เนื่องจากโลกไม่ได้เผชิญกับภาวะเงินเฟ้อสูงมาหลายปี และโปรแกรมการผ่อนคลายเชิงปริมาณก็มีผลกระทบต่อสถานการณ์นี้) การซื้อทองคำยังคงเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดในประเทศที่มีอัตราเงินเฟ้อสูง
ทองคำยังถือเป็นสินทรัพย์ที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนได้ ตัวเลือกนี้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ไม่ชอบความเสี่ยงและความผันผวน
ทองคำ - อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี
โปรดทราบว่าข้อมูลที่นำเสนอข้างต้นอ้างอิงถึงประสิทธิภาพที่ผ่านมา และไม่ใช่ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพในอนาคตที่เชื่อถือได้
หลังวิกฤติการเงินโลก ความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างราคาทองคำกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีมีความชัดเจนมาก ดังนั้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นมักส่งผลให้ราคาทองคำลดลง ที่มา: fred.stlouisfed.org
ช่วงเวลาการซื้อขายทองคำ
เราพูดถึงหลายแง่มุมของการซื้อขายทองคำไปแล้ว แล้วช่วงเวลาการซื้อขายทองคำล่ะ? แม้ว่าจะไม่สำคัญมากสำหรับนักลงทุนระยะยาวที่มีวิสัยทัศน์หลายปี แต่มันอาจสำคัญมากสำหรับการซื้อขายทองคำในวันเดียวกันและราคาทองคำ
โดยทั่วไป มีสองช่วงเวลาสำคัญในการซื้อขายทองคำเมื่อมีความต้องการทองคำสูงสุด – ตลาดยุโรปเปิดและตลาดสหรัฐฯ เปิด ช่วงเวลาสูงสุดของยุโรปเกิดขึ้นประมาณ 8 โมงเช้า GMT (9 โมงเช้า CET) และอาจเป็นช่วงเวลาที่ราคาทองคำขึ้นหรือลง
อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการซื้อขายส่วนใหญ่ในตลาดทองคำมักเกิดขึ้นหลังจากตลาดสหรัฐฯ เปิด – ตามการประมาณการบางอย่าง ช่วงเวลาสูงสุดนี้อาจมากกว่าช่วงเวลาสูงสุดในยุโรปถึงสองเท่า ความผันผวนสูงสุดจะเกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณบ่าย 1 โมง GMT (บ่าย 2 โมง CET) จนถึงประมาณ 4 โมงเย็น GMT (5 โมงเย็น CET) ช่วงเวลานี้อาจเป็นช่วงเวลาที่ดีในการสังเกต เช่น การเปลี่ยนแปลงราคาทองคำของดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเมื่อความต้องการทองคำเพิ่มขึ้น และอาจเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการซื้อหรือขายทองคำ
โปรดพิจารณาว่าคุณเข้าใจลักษณะของตราสาร และสามารถยอมรับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินทุน
การลงทุนตราสารทางการเงินอาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน โปรดทำความเข้าใจในความเสี่ยงทั้งหมดก่อนตัดสินใจลงทุน
เนื้อหาของบทความนี้มีไว้เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปและวัตถุประสงค์ในการศึกษาเท่านั้น ความคิดเห็น การวิเคราะห์ ราคา หรือเนื้อหาอื่น ๆ ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำด้านการลงทุนภายใต้กฎหมายของเบลีซ
ประสิทธิภาพที่ผ่านมาไม่ได้บ่งบอกถึงผลลัพธ์ในอนาคตเสมอ และลูกค้าที่ตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูลนี้ถือเป็นความเสี่ยงของตนเองทั้งหมด XTB จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียผลกำไรใดๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการใช้หรือการพึ่งพาข้อมูลดังกล่าว การตัดสินใจซื้อขายทั้งหมดควรขึ้นอยู่กับวิจารณญาณที่เป็นอิสระของคุณเสมอ