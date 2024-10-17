การลงทุนในหุ้นอเมริกา | หุ้น Apple

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท Apple Inc.
Apple Inc. เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่คูเปอร์ติโน รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เป็นหนึ่งในผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลรายใหญ่ที่สุดที่มีส่วนประกอบและซอฟต์แวร์เป็นของตัวเอง นอกจากนี้ บริษัทยังมีส่วนร่วมในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค เช่น iPhone, iPad, iPod และบริการและแอปพลิเคชัน เช่น iCloud, iOS, Mac OS หรือ Apple TV นอกจากนี้ บริษัทยังจำหน่ายและส่งมอบแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น iTunes Store, App Store, iBookstore และ Mac App Store Apple Inc. มีร้านค้าปลีกในกว่า 300 แห่งทั่วโลก
ประวัติ Apple
Apple Inc. เป็นบริษัทสัญชาติอเมริกันที่มีโลโก้อันโด่งดังเป็นรูปแอปเปิลที่ถูกกัดออก ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 1976 โดย Steve Wozniak, Steve Jobs และ Ronald Wayne Apple เริ่มต้นจากโรงรถ และเมื่อเวลาผ่านไปก็กลายเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เกี่ยวข้องกับการผลิตคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค
ในช่วงแรก บริษัทดำเนินการในชื่อ Apple Computer Inc. จากนั้นจึงเปลี่ยนชื่อเป็น Apple Inc. ในปี 2007 อาคารหลักของบริษัทตั้งอยู่ในเมืองคูเปอร์ติโน รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ในช่วงแรก สำนักงานใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่ใน Apple Campus I ที่ 1 Infinite Loop และตั้งแต่ปี 2017 บริษัทก็ได้มีสำนักงานใหญ่ในสถานที่อื่น Apple Park เป็นผลงานการออกแบบของ Steve Jobs บริษัทใช้สถานที่ทั้งสองแห่ง
แนวทางสร้างสรรค์ของ Steve Jobs ถือเป็นทรัพย์สินและข้อได้เปรียบของ Apple กล่าวกันว่าอัจฉริยภาพของเขานั้นล้ำหน้าไปมาก ในขณะที่โซลูชันและผลิตภัณฑ์อันปฏิวัติวงการก็มีส่วนช่วยสร้างความเป็นจริงใหม่ ในบริษัท เขาดำรงตำแหน่งประธานและซีอีโอหลายคน โดยมีช่วงพักงานหนึ่งครั้งเนื่องจากมีปัญหาขัดแย้งกับจอห์น สคัลลีย์ในปี 1985 ด้วยเหตุผลด้านสุขภาพ ในปี 2011 จ็อบส์จึงตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งและมองว่าทิม คุก ซึ่งร่วมงานกับแอปเปิล อิงค์มาตั้งแต่ปี 1998 เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งต่อจากเขา
Apple เปิดตัวในตลาด Nasdaq ของสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 1980 ในวันเปิดตัว ราคาหุ้นถูกกำหนดไว้ที่ 22 ดอลลาร์ บริษัทขายหุ้น 4.6 ล้านหุ้นในเวลานั้น ในวันนั้น ใครก็ตามที่ลงทุนในหุ้น Apple (AAPL) ในการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรกจะได้รับผลตอบแทน 32% เนื่องจากราคาหุ้นปิดในวันเปิดตัวคือ 29 ดอลลาร์ และมูลค่าตลาดของบริษัทหรือมูลค่าตามราคาตลาดเพิ่มขึ้นเป็น 1,778 พันล้านดอลลาร์ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปี 2021 มีการแบ่งหุ้น Apple สี่ครั้ง อัตราส่วนสำหรับสามตัวแรกคือ 2 ต่อ 1 และสำหรับหนึ่งในนั้นคือ 7 ต่อ 1 ซึ่งหมายความว่านักลงทุนได้รับหุ้นมากขึ้น แต่ราคาก็ลดลงตามสัดส่วน
การเปิดตัว Nasdaq ของ Apple เป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ เนื่องจากครั้งสุดท้ายที่ใครก็ตามสามารถระดมทุนได้มากขนาดนี้ในการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะคือในปี 1956 เมื่อ Ford Motor Company ทำได้ ในวันเปิดตัวตลาดหุ้นของ Apple มีคนประมาณ 300 คนที่กลายเป็นเศรษฐี ซึ่งถือเป็นสถิติในเวลานั้น 40 คนเป็นพนักงานและนักลงทุนของ Apple ในขณะที่ Steve Jobs เอง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของบริษัท คาดว่าจะมีรายได้มากกว่า 200 ล้านเหรียญ
ในประวัติศาสตร์การจดทะเบียน ราคาหุ้นของ Apple มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพียง 3 ครั้งเท่านั้น และยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น การปรับราคาครั้งแรกเกิดขึ้นในปี 1991-1997 ครั้งที่สองเกิดขึ้นในปี 2000 ในช่วงที่ฟองสบู่ดอตคอมแตก ในขณะที่ครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเงินครั้งใหญ่ในปี 2008 ตั้งแต่นั้นมา ราคาหุ้นของบริษัทก็เพิ่มขึ้นมากกว่า 50 เท่า
Apple เป็นที่รู้จักในฐานะบริษัทแรกที่ทะลุ 1 พันล้านเหรียญและทะลุ 2 พันล้านเหรียญในประวัติศาสตร์ปัจจุบันของตลาดทุน เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นครั้งแรกในปี 2018 และต่อมาในปี 2020 ส่งผลให้ Apple ยังคงเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดและมีราคาแพงที่สุดในโลกที่ใครๆ ก็สามารถลงทุนได้ รวมถึงนักลงทุนรายบุคคลด้วย
แบรนด์ Apple ได้รับความนิยมทั่วโลก
บริษัท Apple Inc. มีเครือข่ายร้านเครื่องเขียนที่เรียกว่า Apple Store ซึ่งมีอยู่ทั่วโลก ร้านเครื่องเขียนแห่งแรกของ Apple เปิดทำการเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2001 ที่ Tysons Corner Center ในเมืองแมคเลน ประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงหลายปีต่อจากนั้น ก็มีการเปิดร้านอื่นๆ ขึ้นเรื่อยๆ เช่น ในญี่ปุ่น (2003) สหราชอาณาจักร (2004) อิตาลี (2007) ออสเตรเลีย จีน สวิตเซอร์แลนด์และเยอรมนี (2008) ฝรั่งเศส (2009) สเปน (2010) และเนเธอร์แลนด์ (2012)
บริษัทได้ทุ่มเททำงานมาหลายปีเพื่อสร้างชื่อเสียงในปัจจุบัน โดยเน้นที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองและมอบคุณภาพที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า Apple เป็นแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในโลก เป็นตัวแทนของความหรูหราและเป็นตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่พึงปรารถนาอย่างยิ่ง การใช้จ่ายมหาศาลในการโฆษณา การตลาด และการจัดวางผลิตภัณฑ์ทำให้ Apple เป็นที่รู้จักในสื่อตลอดเวลา ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการพัฒนาและการขายผลิตภัณฑ์
ลงทุนในหุ้น Apple
เนื่องจาก Apple จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ นักลงทุนจึงสามารถลงทุนและซื้อหุ้นของบริษัทได้ นักลงทุนรายบุคคลสามารถซื้อหุ้นของ Apple ได้บนแพลตฟอร์ม xStation
ซื้อหุ้น Apple ( AAPL.US) บนแพลตฟอร์มการลงทุน xStation 5
คุณสามารถลงทุนหุ้น CFD ของ Apple หรือซื้อหุ้น Apple แบบ real stock บนแพลตฟอร์ม xStation 5 ของ XTB
