การเทรดดัชนี – ดัชนีตลาดหุ้นคืออะไร?

ในตลาดการเงิน ดัชนีตลาดหุ้นทำหน้าที่ต่างๆ มากมายโดยช่วยให้นักลงทุนพิจารณาอารมณ์ของตลาดและเปรียบเทียบผลตอบแทนของการลงทุนต่างๆ นายหน้าและตลาดหลักทรัพย์ยังเสนอเครื่องมือทางการเงินที่สะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาของเกณฑ์มาตรฐานตราสารทุนบางประเภท สิ่งนี้ทำให้ดัชนีมีความสำคัญไม่เพียงเพราะบทบาทในการให้ข้อมูลเท่านั้น แต่ยังเนื่องมาจากวัตถุประสงค์ในการลงทุนด้วย ในบทความนี้ เราจะพยายามอธิบายว่าดัชนีหุ้นคืออะไร และจะใช้ประโยชน์จากดัชนีเหล่านี้อย่างไรเมื่อลงทุนในตลาดหุ้น
ตราสารทางการเงินโดยเฉพาะอนุพันธ์ อาจมีความเสี่ยงสูง โปรดพิจารณาว่าคุณเข้าใจลักษณะของตราสาร และสามารถยอมรับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินทุน การลงทุนตราสารทางการเงินอาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน โปรดทำความเข้าใจในความเสี่ยงทั้งหมดก่อนตัดสินใจลงทุน
ดัชนีหุ้นคืออะไร?
ดัชนีตลาดหุ้นหรือดัชนีหุ้นเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดส่วนหนึ่งของตลาดหุ้น กล่าวอีกนัยหนึ่ง มันเป็นวิธีการติดตามประสิทธิภาพของกลุ่มสินทรัพย์ในลักษณะที่เป็นมาตรฐาน เนื่องจากดัชนีสะท้อนถึงตลาดหุ้น ภาคส่วน ส่วนทางภูมิศาสตร์ หรือภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วโลก มาตรฐานเหล่านี้ได้รับการพัฒนาอย่างโปร่งใสและมีการกำหนดวิธีการไว้อย่างชัดเจน นอกจากนั้นยังมีดัชนีที่อ้างอิงถึงตลาดตราสารหนี้ สินค้าโภคภัณฑ์ หรืออัตราดอกเบี้ย แต่ในบทความนี้เราจะเน้นเฉพาะดัชนีหุ้นเท่านั้น
โครงสร้างอาจแตกต่างกันอย่างมากเนื่องจากดัชนีอาจใช้หลักการที่แตกต่างกัน (เช่น การถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด การถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ปรับตามจำนวนหุ้นที่ซื้อขายรวมกัน หรือการถ่วงน้ำหนักเท่ากัน) อย่างไรก็ตาม แนวคิดหลักยังคงเหมือนเดิม นั่นคือ ดัชนีตลาดหุ้นเป็นกลุ่มหุ้นที่จำลองการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ที่รวมกันเหล่านั้น
ความสำคัญของดัชนี
ดัชนีหุ้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อตลาดการเงินโลก ก่อนอื่น ช่วยให้นักลงทุนประเมินผลลัพธ์ของตลาดหุ้น - รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน ด้วยวิธีนี้ นักลงทุนสามารถกำหนดอารมณ์ของตลาดและเปรียบเทียบตลาดหุ้นต่างๆ ได้ ดัชนียังทำหน้าที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานตราสารทุนเนื่องจากกองทุนที่มีการจัดการเชิงรุกใช้เพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุน ดัชนีหุ้นมักเกี่ยวข้องกับคำว่า “การซื้อขายดัชนี” หรือ “การลงทุนดัชนี”
แนวคิดทั้งสองมีความสำคัญในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การเพิ่มขึ้นของกองทุนดัชนีและ ETF ดึงดูดนักลงทุนจำนวนมากเนื่องจากเป็นโซลูชั่นที่มีต้นทุนต่ำที่ให้ประโยชน์ในการกระจายความเสี่ยง ในทางกลับกัน การซื้อขายดัชนีอาจหมายถึง CFD ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ทั้งในการเก็งกำไรและป้องกันความเสี่ยง
ดัชนีหลักในตลาดโลก
หลังจากที่อธิบายความหมายของดัชนีหุ้นและความสำคัญของดัชนีต่อตลาดโลกแล้ว ก็ถึงเวลาแสดงรายการดัชนีหลักๆ ของโลกบางส่วน อย่างที่คุณเห็น นักลงทุนให้ความสนใจกับดัชนีจากประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นหลัก เนื่องจากเกณฑ์มาตรฐานเหล่านั้นสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของตลาดในตลาดหลักทรัพย์หลักๆ ซึ่งรวมถึง: New York Stock Exchange (NYSE), Nasdaq, London Stock Exchange (LSE), Euronext หรือ Shanghai Stock Exchange (SSE) XTB มีสัญญา CFD ดัชนีให้เลือกหลากหลาย โดยตั้งชื่อแบบเข้าใจง่ายและคุ้นหู เพื่อให้นักลงทุนใช้งานได้สะดวกขึ้น นี่คือตัวชี้วัดสำคัญบางส่วน:
- US30 - สัญญาสำหรับดัชนีที่ประกอบด้วยบริษัทขนาดใหญ่ 30 แห่งที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาใน NYSE หรือ NASDAQ
- US500 - สัญญาสำหรับดัชนีที่ประกอบด้วยบริษัทที่ใหญ่ที่สุด 500 แห่งในสหรัฐอเมริกา มักถือเป็นบารอมิเตอร์ของผลการดำเนินงานโดยรวมของตลาดหุ้น ดัชนีนี้เป็นเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของพอร์ตการลงทุนที่ใช้งานอยู่
- US100 - สัญญาดัชนีครอบคลุมบริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุด 100 แห่งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ
- UK100 - สัญญาดัชนีครอบคลุมบริษัท 100 แห่งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนโดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงสุด
- EU50 - สัญญาดัชนีครอบคลุมหุ้นยูโรโซนที่ใหญ่ที่สุดและมีสภาพคล่องมากที่สุด 50 หุ้น หุ้นถูกครอบงำโดยบริษัทจากฝรั่งเศสและเยอรมนี
- JAP225 - สัญญาดัชนีครอบคลุม 225 บริษัทใหญ่ที่จดทะเบียนในญี่ปุ่น
- HKComp - สัญญาดัชนีที่ติดตามผลการดำเนินงานของหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง
- AUS200 - สัญญาดัชนีครอบคลุมบริษัทจดทะเบียนที่ใหญ่ที่สุด 200 แห่งในออสเตรเลีย
โปรดทราบว่าข้อมูลที่นำเสนอนั้นอ้างอิงถึงข้อมูลผลการดำเนินที่ผ่านมา และด้วยเหตุนี้จึงไม่ใช่ตัวบ่งชี้ที่น่าเชื่อถือสำหรับผลการดำเนินในอนาคต
ควรสังเกตว่าตามทฤษฎีแล้ว ไม่สามารถซื้อหรือขายดัชนีได้โดยตรง เนื่องจากดัชนีหุ้นเป็นเพียงดัชนี (เกณฑ์มาตรฐาน) ที่เคลื่อนไหวไปตามหุ้นอ้างอิง อย่างไรก็ตาม มีเครื่องมือทางการเงินมากมายที่สะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาของดัชนีหลักๆ ของโลก เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ออปชัน ETF CFD หรือกองทุนดัชนี นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมคำว่า “การลงทุนดัชนี” หรือ “การซื้อขายดัชนี” จึงถูกนำมาใช้บ่อยครั้ง
สัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) มักใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็งกำไรและป้องกันความเสี่ยง สัญญาเหล่านั้นมีข้อดีหลายประการ เช่น สภาพคล่องสูง อุปสรรคในการเข้าต่ำ และต้นทุนการทำธุรกรรมต่ำ วัตถุประสงค์ในการกระจายความเสี่ยง ชั่วโมงการทำตลาดที่ยาวนาน ความเป็นไปได้ของการซื้อขายระยะยาวด้วยเลเวอเรจ การซื้อขาย CFD มักจะมีไว้สำหรับเทรดเดอร์ที่ไม่ชอบความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม อาจเหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีความทนทานต่อความเสี่ยงสูงกว่าด้วย สิ่งนี้ไม่ได้เปลี่ยนความจริงที่ว่าการขายชอร์ตมีความยืดหยุ่นมากกว่าและช่วยให้เกิดกลยุทธ์ที่มีประโยชน์มากมาย คุณจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายระยะสั้นจากบทความของเราที่ชื่อว่า "การขายชอร์ต - การซื้อขายชอร์ตคืออะไร" ที่นี่ โปรดทราบว่า CFD ใช้เลเวอเรจ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการขาดทุนเกินกว่าเงินลงทุน
สัญญา CFD ส่วนใหญ่ถูกใช้เพื่อการเก็งกำไร เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะซื้อเพื่อทำกำไรเมื่อราคาขึ้น หรือเปิดสถานะขายเพื่อทำกำไรเมื่อราคาลง การใช้เลเวอเรจช่วยขยายทั้งโอกาสทำกำไรและความเสี่ยงขาดทุนได้ การเทรดดัชนียังสามารถเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่หลากหลาย ตัวอย่างเช่น หากเชื่อว่าหุ้นขนาดเล็กจะให้ผลตอบแทนดีกว่าหุ้นบลูชิป ก็อาจเลือกซื้อดัชนีที่รวมหุ้นเหล่านั้น หรือหากคาดว่าตลาดหลักทรัพย์บางประเทศจะปรับตัวลงจากปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ เทรดเดอร์ก็อาจเลือกขายดัชนีของประเทศนั้น ๆ ได้
แพลตฟอร์มการซื้อขาย xStation5 ของ XTB ให้ข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการเกี่ยวกับ CFD สำหรับดัชนีหลักของโลก ที่มา: xStation5
สัญญา CFD หรือที่เรียกว่า ‘ตราสารเลเวอเรจ’ ช่วยให้นักลงทุนเข้าถึงตลาดได้ด้วยเงินฝากเพียงเล็กน้อย พูดง่าย ๆ คือไม่จำเป็นต้องมีเงินก้อนใหญ่ก็เริ่มลงทุนได้ ยกตัวอย่างเช่น (DE30 บนกราฟด้านบน) หากใช้เลเวอเรจ 1:20 นักลงทุนต้องใช้มาร์จิ้นเพียง 5% ของมูลค่าสัญญา อย่างไรก็ตาม ต้องเข้าใจว่า CFD มีความเสี่ยงสูง เพราะเลเวอเรจอาจเพิ่มทั้งกำไรและขาดทุนได้
นอกจากการเก็งกำไรแล้ว CFD ยังใช้สำหรับการป้องกันความเสี่ยงได้ เช่น หากนักลงทุนถือหุ้นสหรัฐที่อยู่ในดัชนี S&P 500 มูลค่ารวมประมาณ 20,000 ดอลลาร์ แต่คาดว่าตลาดอาจปรับฐานจากความไม่แน่นอน (เช่น การระบาดใหญ่หรือสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์) โดยไม่ต้องการขายหุ้นที่ถืออยู่ ก็สามารถใช้ CFD ที่อิงการเคลื่อนไหวของ S&P 500 เพื่อป้องกันพอร์ตได้
ตัวอย่างเช่น หากเปิดสถานะขาย (Short) CFD เทียบเท่า 0.10 ล็อต จะครอบคลุมพอร์ตมูลค่า 20,000 ดอลลาร์ ทำให้ผลกระทบของการขาดทุนจากหุ้นลดลง แต่ในทางกลับกัน หากราคาหุ้นปรับขึ้น นักลงทุนก็จะไม่ได้กำไรจากพอร์ตมากนัก เพราะถูกหักล้างด้วยขาดทุนจากสถานะ Short ของ CFD ดังนั้น โดยทั่วไปการป้องกันความเสี่ยงมักจะครอบคลุมเพียงบางส่วน ไม่ได้ปิดความเสี่ยงทั้งหมด
นอกจากนี้ สิ่งสำคัญที่ต้องกล่าวถึงคือการซื้อขาย CFD เกี่ยวข้องกับการโอนเงิน สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าดัชนี CFD ส่วนใหญ่อิงตามราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำหรับแต่ละตลาดมักจะมีรายการสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจำนวนมากซึ่งมีวันหมดอายุตั้งแต่หนึ่งเดือนไปจนถึงหลายปีในอนาคต และปริมาณสูงสุดมักจะอยู่ในสัญญาล่าสุด เมื่อสัญญาปัจจุบันหมดอายุ เทรดเดอร์ฟิวเจอร์สจำเป็นต้องเปิดสัญญาฟิวเจอร์สอื่น
อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ CFD ไม่จำเป็นต้องใช้มาตรการใดๆ เนื่องจากกระบวนการแปลงจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ กล่าวโดยสรุป การกลิ้งคือการดำเนินการทางเทคนิคในการโอนตำแหน่งของเทรดเดอร์ไปยังสัญญาถัดไปที่มีอยู่ กระบวนการนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ และจากมุมมองของเทรดเดอร์ กำไรจะยังคงเท่าเดิม
สรุป
การซื้อขายดัชนีถือเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ที่นักลงทุนและเทรดเดอร์ควรรู้ แม้จะมีความเสี่ยงจากการใช้เลเวอเรจ แต่ก็สามารถใช้เป็นวิธีป้องกันความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดความเสี่ยงโดยรวมให้น้อยลง ทั้งนี้ เพื่อให้การลงทุนได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด นักลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเทรดดัชนีอย่างรอบด้าน
เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นและใช้สำหรับการศึกษาเท่านั้น ความคิดเห็น การวิเคราะห์ ราคา หรือเนื้อหาอื่น ๆ ในเอกสารนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำในการลงทุน หรือเพื่อให้ความเข้าใจด้านกฎหมายของประเทศ Belize
ผลประกอบการในอดีตไม่ได้เป็นการรับประกันถึงผลประกอบการในอนาคต การกระทำหรือการตัดสินใจใด ๆ ตามข้อมูลในเอกสารนี้ เป็นความเสี่ยงของผู้ดำเนินการเอง XTB ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือผลกำไรหรือขาดทุนใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมจากการใช้ข้อมูลในเอกสารนี้
ทุกการตัดสินใจลงทุนควรพิจารณาอย่างรอบคอบ และเป็นความรับผิดชอบของท่านเอง