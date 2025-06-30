วิธีเลือกแพลตฟอร์มซื้อขาย Forex และ CFD ที่ดีที่สุด

แพลตฟอร์มการเทรดคือกุญแจสำคัญของความสำเร็จในการลงทุน
การเทรดที่ประสบความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่เพียงแค่การวิเคราะห์หรือกลยุทธ์เท่านั้น แต่ยังรวมถึง "แพลตฟอร์มการเทรด" ซึ่งเป็นเครื่องมือหลักของนักลงทุนอีกด้วย การเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสมและตอบโจทย์การใช้งานส่วนตัว จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้การซื้อขายของคุณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
บทความนี้จะพาคุณไปรู้จักกับหัวข้อสำคัญเกี่ยวกับแพลตฟอร์มการเทรด Forex และ CFD ไม่ว่าจะเป็น ความหมายของแพลตฟอร์มการเทรด ประเภทของแพลตฟอร์มที่มีให้เลือกใช้ในปัจจุบัน ฟีเจอร์เด่นที่ควรมองหาในแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดพร้อมทั้งแนะนำ 2 แพลตฟอร์มยอดนิยมที่นักลงทุนทั่วโลกไว้วางใจใช้ในการเทรดจริง
แพลตฟอร์มการเทรด Forex และ CFD คืออะไร?
หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จในการลงทุน คือ แพลตฟอร์มการเทรด ซึ่งเป็นเครื่องมือที่นักลงทุนใช้ในการวางคำสั่งซื้อขาย วิเคราะห์ข้อมูล และติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดแบบเรียลไทม์ การเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสมกับสไตล์การลงทุนของคุณจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
แพลตฟอร์มการเทรด Forex ไม่ได้มีไว้สำหรับการซื้อขายเงินตราต่างประเทศในรูปแบบทางกายภาพ แต่เป็นเครื่องมือที่ให้คุณเข้าถึงการซื้อขาย สัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) ของคู่สกุลเงินต่างๆ
CFD คือสัญญาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งเป็นตราสารอนุพันธ์ที่ใช้เลเวอเรจและเปิดโอกาสให้คุณสามารถทำกำไรได้ทั้งในช่วงที่ราคาขึ้นหรือราคาลง
แพลตฟอร์มการเทรดมีลักษณะอย่างไร?
แพลตฟอร์มการเทรดมักพัฒนาโดยบริษัทโบรกเกอร์ และมีให้ใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ แอปพลิเคชันบนมือถือ หรือผ่านเบราว์เซอร์
นักลงทุนสามารถซื้อขายในตลาด Forex และตลาด OTC (Over-the-Counter) แบบเรียลไทม์ผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งติดตามกราฟราคาที่เคลื่อนไหวตามตลาดจริง แพลตฟอร์มการเทรดที่ดีควรมีฟีเจอร์และคุณสมบัติหลักเช่น มีเครื่องมือวิเคราะห์กราฟทางเทคนิค อินดิเคเตอร์ต่างๆ ข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์ มีอัพเดทข่าวสาร บทวิเคราะห์ และคลังความรู้ด้านการตลาดการเงิน
นอกจากนี้ นักลงทุนสามารถปรับแต่งระบบตามต้องการ ใช้ระบบอัตโนมัติ และเรียนรู้จากวิดีโอหรือสัมมนาที่โบรกเกอร์จัดเตรียมไว้ อีกทั้งยังสามารถติดต่อพูดคุยกับนักวิเคราะห์ตลาดได้โดยตรง
ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือเทรดเดอร์มืออาชีพ แพลตฟอร์มเทรดคือเครื่องมือพื้นฐานที่สุดในการดำเนินกลยุทธ์ของคุณ หากคุณเพิ่งเริ่มต้น แพลตฟอร์มจะช่วยให้คุณสามารถเรียนรู้วิธีวางคำสั่ง วิเคราะห์กราฟ และจัดการพอร์ตโฟลิโอได้ด้วยตัวเอง
ปัจจุบัน โบรกเกอร์ชั้นนำมักมี บัญชีเดโม (บัญชีทดลอง) ให้ผู้ใช้งานได้ฝึกฝนและทำความคุ้นเคยกับฟีเจอร์ต่างๆ โดยไม่ต้องเสี่ยงเงินจริง
ประเภทของแพลตฟอร์มการเทรด
แพลตฟอร์มการเทรดสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ แพลตฟอร์มที่พัฒนาโดยโบรกเกอร์เองหรือที่เรียกว่าแพลตฟอร์มภายใน (เช่น xStation) และแพลตฟอร์มที่พัฒนาโดยบุคคลที่สามซึ่งเชี่ยวชาญในด้านนี้และให้สิทธิ์ใช้งานแก่โบรกเกอร์ภายใต้รูปแบบลิขสิทธิ์ (เช่น MetaTrader 4)
แพลตฟอร์มที่พัฒนาโดยโบรกเกอร์เองมีข้อได้เปรียบมากมาย เนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าได้อย่างเต็มที่ เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นโดยตรงจากทีมงานของโบรกเกอร์เองช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ทั้งในด้านคุณภาพ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และการให้บริการลูกค้าที่เป็นมืออาชีพ นอกจากนี้ นักลงทุนยังสามารถปรับแต่งระบบให้เหมาะสมกับสไตล์การลงทุนของตนเองได้อย่างยืดหยุ่น
ในทางกลับกัน แพลตฟอร์มที่พัฒนาโดยบุคคลที่สามมักจะมีเพียงฟังก์ชันพื้นฐานทั่วไป ซึ่งอาจทำให้การปรับแต่งหรือสร้างระบบเฉพาะตัวทำได้ยาก อีกทั้งยังไม่สามารถมอบประสบการณ์เต็มรูปแบบจากโบรกเกอร์ให้กับนักลงทุนได้อย่างครบถ้วน การอัปเดตระบบก็อาจล่าช้ากว่าเช่นกัน
โบรกเกอร์จะมีแพลตฟอร์มใน 3 เวอร์ชัน ได้แก่ คอมพิวเตอร์ เว็บเบราว์เซอร์ และแอปพลิเคชันมือถือ
- โปรแกรมติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยการดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ จากนั้นทำการตั้งค่าและเปิดใช้งานแพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นเวอร์ชันที่มีความเสถียรสูงสุด เร็วที่สุด และเชื่อถือได้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดของโปรแกรมประเภทนี้คือการตั้งค่าและข้อมูลทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้เฉพาะในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงได้จากอุปกรณ์อื่น ๆ เวอร์ชันนี้จึงเริ่มได้รับความนิยมน้อยลง โดยเฉพาะในกลุ่มนักลงทุนรายย่อยที่ใช้สมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์หลัก
- เว็บแอปพลิเคชันถือเป็นเทรนด์ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่เทคโนโลยีคลาวด์และเว็บเบราว์เซอร์มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ช่วยให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลจำนวนมหาศาลและตั้งค่าบัญชีได้จากทุกอุปกรณ์ผ่านระบบสำรองข้อมูลบนคลาวด์ ส่งผลให้นักลงทุนสามารถจัดการบัญชีและตั้งค่าต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วจากทุกที่
- แอปพลิเคชันมือถือกำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก เนื่องจากช่วยให้นักลงทุนสามารถติดตามสถานะบัญชีและดำเนินการซื้อขายได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ อย่างไรก็ตาม ความท้าทายสำคัญของนักพัฒนาแอปฯ คือการออกแบบอินเทอร์เฟซให้รองรับฟีเจอร์ครบถ้วนในขนาดหน้าจอที่จำกัด แอปพลิเคชันส่วนใหญ่จึงเน้นฟังก์ชันการติดตามตลาดและการเปิดคำสั่งซื้อขายเป็นหลัก และยังไม่สามารถรองรับการวิเคราะห์ขั้นสูงได้ แต่โบรกเกอร์ชั้นนำระดับโลกก็ได้พัฒนาแอปพลิเคชันมือถือที่มีประสิทธิภาพสูงและใช้งานง่ายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
พลตฟอร์มการซื้อขาย FX และ CFD ที่ดีต้องมีความรวดเร็ว ใช้งานง่าย และอัปเดตข้อมูลตลาดล่าสุดอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีฟังก์ชันและเครื่องมือวิเคราะห์ที่จำเป็น แพลตฟอร์มควรเหมาะสมกับนักลงทุนทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนระยะยาวหรือระยะสั้น ระบบการซื้อขายที่โบรกเกอร์จัดเตรียมให้นั้นมักถูกมองว่าเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายแบบรายวัน
ฟีเจอร์เด่นของแพลตฟอร์มที่ดี
ขึ้นอยู่กับแต่ละโบรกเกอร์ว่าแพลตฟอร์มการซื้อขายที่พวกเขาให้บริการจะเป็นแพลตฟอร์มของตัวเองหรือแพลตฟอร์มจากบุคคลที่สาม โดยทั่วไป แพลตฟอร์มทั้งสองประเภทนี้ถูกออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกัน คือช่วยให้นักลงทุนสามารถเข้าร่วมในตลาดได้ ปัจจุบันแพลตฟอร์มต่าง ๆ มีฟังก์ชันและเครื่องมือที่คล้ายคลึงกัน ความแตกต่างที่ทำให้แพลตฟอร์มใดประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับเทคโนโลยี อินเทอร์เฟซ และรายละเอียดปลีกย่อย
แพลตฟอร์มการซื้อขายที่ดีต้องสามารถตอบโจทย์ลูกค้าที่มีความต้องการสูงที่สุดได้ เครื่องมือพื้นฐานที่เชื่อมโยงนักลงทุนกับตลาดการเงินต้องได้รับการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้งานอย่างโปร่งใส มีนวัตกรรมใหม่ ๆ และที่สำคัญต้องใช้งานง่ายเป็นมิตรกับผู้ใช้
เมื่อเลือกแพลตฟอร์มการลงทุนที่ดี นอกจากความต้องการและความชอบส่วนตัวแล้ว นักลงทุนควรให้ความสำคัญกับเกณฑ์ต่าง ๆ เช่น ความเร็วและความน่าเชื่อถือ ฟังก์ชันที่ครบครันและการใช้งานที่สะดวก เครื่องมือที่หลากหลาย ฟีเจอร์เสริมฟรี ความสามารถในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์หลากหลาย และความสะดวกในการใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ความเร็วและความน่าเชื่อถือ
โดยทั่วไปแล้ว การตัดสินใจซื้อขายต้องทำอย่างรวดเร็วทันที ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมั่นใจว่าแพลตฟอร์มจะทำงานได้รวดเร็วและมีความน่าเชื่อถือสูง ในหลายกรณี ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการซื้อขายขึ้นอยู่กับการตัดสินใจที่ถูกต้องโดยไม่มีความล่าช้าที่เกิดจากปัญหาของแพลตฟอร์ม หนึ่งในเกณฑ์สำคัญในการเลือกแพลตฟอร์มการซื้อขายคือประเภทของคำสั่งต่าง ๆ — ตั้งแต่คำสั่งตลาด คำสั่งรอเปิด ปิดกำไร ตัดขาดทุน หรือคำสั่งหยุด — และความรวดเร็วในการส่งคำสั่งและแก้ไขคำสั่งแบบเรียลไทม์
ฟีเจอร์หลากหลายและใช้งานง่าย
การใช้งานที่ง่ายจะช่วยสร้างความรู้สึกสบายใจให้กับผู้ใช้ นี่จึงเป็นเหตุผลที่นักพัฒนามักให้ความสำคัญกับความเป็นมิตรกับผู้ใช้และอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย เพราะในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การหาเครื่องมือหรือฟังก์ชันพื้นฐานที่ซับซ้อนและเสียเวลานั้นอาจทำให้นักลงทุนพลาดโอกาสในการซื้อขาย สิ่งที่ลูกค้าคาดหวังคือไม่ต้องเสียเวลามากกับการเรียนรู้แพลตฟอร์มและฟังก์ชันต่าง ๆ
เครื่องมือช่วยวิเคราะห์
นักลงทุนไม่สามารถวิเคราะห์ตลาดได้หากขาดเครื่องมือช่วยเหลือ โบรกเกอร์จึงพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคได้อย่างครบถ้วน การมีเครื่องมือวาดเส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และระดับ Fibonacci ทั้งแบบถอยหลังและขยาย ถือเป็นมาตรฐานขั้นพื้นฐาน อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมสูง โบรกเกอร์ต้องมีชุดเครื่องมือวิเคราะห์ที่หลากหลาย เนื่องจากนักลงทุนแต่ละคนมีกลยุทธ์ที่แตกต่างกัน บางคนอาจใช้ประโยชน์จากคลื่น Elliott หรือดัชนี Gann ขณะที่บางคนอาจเน้นการใช้รูปแบบกราฟต่าง ๆ
นอกจากเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคแล้ว แพลตฟอร์มที่มีคุณภาพยังควรมีอัตราส่วนวิเคราะห์ที่หลากหลาย เพื่อรองรับกลยุทธ์เฉพาะตัวของนักลงทุนแต่ละคน โบรกเกอร์จึงต้องนำเสนอตัวเลือกเครื่องมือที่ครอบคลุมและตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างกันอย่างแท้จริง
โบรกเกอร์ยังคงขยายและพัฒนาเครื่องมือทางการเงินใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุนที่ต้องใช้เครื่องมือสแกนและตัวกรองที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโบรกเกอร์ที่มีผลิตภัณฑ์หุ้นจำนวนมากถึงหลักพัน ซึ่งจำเป็นต้องมั่นใจว่าลูกค้าสามารถคัดกรองสินทรัพย์ตามพารามิเตอร์ที่กำหนดได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
ข้อมูลสถิติของบัญชีก็มีความสำคัญที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถติดตามประวัติการซื้อขายและนำไปใช้ในการวางกลยุทธ์สำหรับการตัดสินใจลงทุนในอนาคต แพลตฟอร์มที่ดีจึงต้องมีชุดเครื่องมือที่ครบวงจร พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถปรับแต่งแพลตฟอร์มให้เหมาะสมกับสไตล์และความต้องการเฉพาะตัวของตนเองได้อย่างเต็มที่
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
ลูกค้าทุกคนต้องการหาแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ดีและไม่มีค่าใช้จ่าย ในปัจจุบัน โบรกเกอร์ที่มีคุณภาพจะให้บริการฟรีทั้งเครื่องมือ เอกสารการวิเคราะห์ และเนื้อหาการอบรมต่าง ๆ
ผลิตภัณฑ์หลากหลาย
สิ่งที่ดึงดูดนักลงทุน นอกเหนือจากเกณฑ์ที่กล่าวมา คือความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ หากลูกค้าสามารถซื้อขายสินทรัพย์ทุกประเภทบนแพลตฟอร์มเดียว พร้อมฟีเจอร์ครบครัน และมีค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม การรักษาฐานลูกค้าจึงเป็นเรื่องที่ทำได้อย่างง่ายดาย
ความสะดวกในการใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ในปัจจุบัน นอกจากเวอร์ชันบนคอมพิวเตอร์แล้ว แพลตฟอร์มการซื้อขายยังรองรับการใช้งานบนอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น สมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต ดังนั้น ความยืดหยุ่นและความสะดวกสบายในการซื้อขายและบริหารพอร์ตลงทุนได้ทุกที่ทุกเวลาจึงเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญ โบรกเกอร์ชั้นนำจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาแอปพลิเคชันการซื้อขายบนมือถือให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
แพลตฟอร์ม xStation
หนึ่งแพลตฟอร์มยอดนิยมสำหรับการเทรดในตลาด Forex และ CFD คือ xStation ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มต้นทางที่พัฒนาขึ้นครั้งแรกในปี 2011 โดย Dom Maklerski X-Trader Brokers (โบรกเกอร์ X-Trade Brokers) และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย แพลตฟอร์มมืออาชีพและทันสมัยนี้ได้รับรางวัลและเกียรติยศมากมาย พร้อมมอบเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค การวิเคราะห์ตลาด ข่าวสาร ปฏิทินเศรษฐกิจ และสถิติทางเศรษฐกิจมหภาคให้กับผู้ใช้
xStation ผสานฟีเจอร์เครื่องสแกนหุ้นและ ETF ขั้นสูง ช่วยให้นักลงทุนค้นหาหุ้นได้หลายพันตัวอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่วินาที โดย xStation มีให้เลือกใช้ใน 3 รูปแบบ คือ โปรแกรมติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ แพลตฟอร์มบนเว็บเบราว์เซอร์ และแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน
แพลตฟอร์มนี้โดดเด่นด้วยฟังก์ชันล้ำสมัย พร้อมระบบหน้าต่างและพื้นที่การใช้งานที่กว้างขวาง รวมถึงความสามารถในการปรับแต่งให้เหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละคน ทีมพัฒนา xStation ตั้งใจสร้างแพลตฟอร์มที่ทันสมัยและใช้งานง่าย เพื่อให้นักลงทุนทุกคนสามารถปรับใช้ให้ตรงกับความต้องการของตนเองได้
XTB โบรกเกอร์ Forex และ CFD ชั้นนำ ให้บริการแพลตฟอร์ม xStation ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุนอย่างแท้จริง แพลตฟอร์มนี้ได้รับความนิยมเป็นอันดับสองจากลูกค้า
xStation เคยได้รับรางวัลหลายรางวัลและติดอันดับสูงในหลายรายการภายในวงการ ด้วยความง่ายต่อการใช้งาน ฟังก์ชันครบครัน และอินเทอร์เฟซที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ นอกจากนี้ยังรองรับการใช้งานบนหลากหลายอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน และแม้แต่สมาร์ทวอทช์
นักลงทุนจะได้รับข้อมูลตลาดล่าสุดแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องค้นหาด้วยตนเอง แพลตฟอร์ม xStation มอบโอกาสรับฟังข่าวสารผ่านการถ่ายทอดสด เพื่ออัปเดตโอกาสการเทรดใหม่ๆ ฟีเจอร์สำคัญได้แก่ ปฏิทินเศรษฐกิจมหภาคที่ช่วยให้นักลงทุนเข้าใจข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ รวมถึงข้อมูลย้อนหลังและการคาดการณ์ รวมถึงเครื่องมือวิเคราะห์ที่ช่วยวาดเส้นแนวรับแนวต้าน โมเดลราคา และช่องแนวโน้มต่างๆ บนกราฟ
แพลตฟอร์มยังมีตัวชี้วัดมากมาย เช่น ก้อนเมฆ Ichimoku, ช่วง Bollinger, ระดับ Fibonacci, ดัชนี Gann, คลื่น Elliott และอื่นๆ อีกมากมาย ตัวชี้วัดและเครื่องมือใน xStation จะช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
นอกจากนี้ xStation ยังให้ผู้ใช้เข้าถึงบทวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งมีข้อมูลการเรียนรู้ เรื่องจิตวิทยาตลาด สถิติของบัญชี รวมถึงเครื่องมือสแกนหุ้นและ ETF อีกด้วย
เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นและใช้สำหรับการศึกษาเท่านั้น ความคิดเห็น การวิเคราะห์ ราคา หรือเนื้อหาอื่น ๆ ในเอกสารนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำในการลงทุน หรือเพื่อให้ความเข้าใจด้านกฎหมายของประเทศ Belize
ผลประกอบการในอดีตไม่ได้เป็นการรับประกันถึงผลประกอบการในอนาคต การกระทำหรือการตัดสินใจใด ๆ ตามข้อมูลในเอกสารนี้ เป็นความเสี่ยงของผู้ดำเนินการเอง XTB ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือผลกำไรหรือขาดทุนใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมจากการใช้ข้อมูลในเอกสารนี้
ทุกการตัดสินใจลงทุนควรพิจารณาอย่างรอบคอบ และเป็นความรับผิดชอบของท่านเอง