บัญชีเดโมคืออะไร? ทดลองเทรด Forex ฟรีกับบัญชีเดโม

แพลตฟอร์มการเทรด
xStation5 ช่วยให้คุณสามารถซื้อขายได้จากทุกที่ พร้อมเข้าถึงเครื่องมือทางการเงินกว่า 6,100 รายการ บัญชีเดโม Forex และ CFD เปิดใช้งานได้ฟรี ให้คุณทดลองเทรดด้วยเงินเสมือนจริงบนสินทรัพย์หลากหลายประเภท เหมาะสำหรับการเรียนรู้ระบบ ฟังก์ชันต่าง ๆ และฝึกฝนกลยุทธ์การลงทุนโดยไม่ต้องเสี่ยงใช้เงินจริง
หากคุณกำลังเริ่มต้นเข้าสู่โลกการลงทุน เราขอแนะนำให้สร้างบัญชีเดโมเพื่อฝึกฝนทักษะการเทรด บัญชีทดลองนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่ต้องการเข้าใจการทำงานของตลาดการเงินและตลาดหุ้นอย่างลึกซึ้ง โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการขาดทุนจริง
ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปรู้จักกับบัญชีเดโม Forex CFD ฟังก์ชันการใช้งาน และประโยชน์ที่ช่วยให้คุณพัฒนาทักษะการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บัญชีเดโม Forex CFD คืออะไร?
บัญชีเดโม Forex CFD คือบัญชีทดลองแบบเสมือนจริงที่ให้คุณเริ่มต้นเทรดบนแพลตฟอร์มการลงทุน เช่น xStation5 โดยใช้เงินจำลอง (Virtual Money) บัญชีประเภทนี้ถูกออกแบบมาให้ใกล้เคียงกับบัญชีลงทุนจริงมากที่สุด เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถฝึกฝนและเรียนรู้การเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บัญชีเดโมมีจุดประสงค์หลักด้านการศึกษา และเหมาะสำหรับการใช้งานดังนี้:
ทดลองใช้งานอินเทอร์เฟซและฟีเจอร์ของแพลตฟอร์ม
ทดสอบกลยุทธ์การเทรดและการลงทุน
เรียนรู้วิธีเปิดออร์เดอร์และจัดการคำสั่งซื้อขาย
ทำความเข้าใจหลักการทำงานของตลาดการเงิน
คุณสามารถเริ่มต้นเทรดด้วยบัญชีเดโม Forex CFD ได้ผ่านแพลตฟอร์ม xStation5 ทั้งในรูปแบบเว็บเบราว์เซอร์ เดสก์ท็อป หรือแอปพลิเคชันบนมือถือ
บัญชีเดโมช่วยให้คุณทำความรู้จักกับสินทรัพย์หลากหลายประเภท
เมื่อคุณใช้งานบัญชีเดโม คุณจะสามารถทดลองเทรดสินทรัพย์นับพันรายการได้แบบเสมือนจริง โดยไม่มีความเสี่ยงทางการเงิน สินทรัพย์บางประเภทสามารถเทรดได้เฉพาะในรูปแบบ CFD (พร้อมเลเวอเรจ) ขณะที่บางรายการสามารถเทรดได้ในรูปแบบดั้งเดิมโดยไม่มีเลเวอเรจ เช่น หุ้นและ ETF
กลุ่มสินทรัพย์ในรูปแบบ CFD ประกอบด้วย:
ดัชนี (Indices)
ฟอเร็กซ์ (Forex)
สินค้าโภคภัณฑ์
โลหะมีค่า (Precious Metals)
คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrencies)
หุ้น CFD
ETF CFD
ดูรายการสินทรัพย์ทั้งหมดได้ ที่นี่
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเทรด CFD ได้ที่ บทความนี้
ทำไมคุณควรใช้บัญชีเดโม?
ตลาดการเงินคือพื้นที่ที่คุณต้องใช้เงินจริงในการลงทุน ดังนั้น ก่อนเริ่มลงทุนจริง การฝึกใช้งานแพลตฟอร์มเทรดจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะช่วยให้คุณเรียนรู้วิธีใช้งานระบบได้อย่างมั่นใจ แม้ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนระยะยาว การเข้าใจวิธีเปิดคำสั่งและวางแผนการเทรดในเชิงเทคนิคก็ยังถือว่าจำเป็น
แพลตฟอร์ม xStation5 ได้รับการออกแบบให้ใช้งานง่าย แม้มีฟีเจอร์ระดับมืออาชีพมากมาย เช่น เครื่องมือวิเคราะห์กราฟ อินดิเคเตอร์ และเครื่องมือปรับแต่งขั้นสูงต่าง ๆ
การใช้บัญชีเดโมจะช่วยให้คุณคุ้นเคยกับอินเทอร์เฟซของแพลตฟอร์ม ไม่รู้สึกสับสนเมื่อต้องใช้งานจริง พร้อมทั้งได้ฝึกฝนการซื้อขายและเข้าใจการเคลื่อนไหวของตลาด โดยไม่ต้องเสี่ยงใช้เงินจริงเลยแม้แต่บาทเดียว
ข้อดีและคุณสมบัติของบัญชีเดโม
การสร้างบัญชีเดโม Forex CFD กับแพลตฟอร์ม xStation5 นั้น ฟรี 100% และไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ เพิ่มเติม ถือเป็นโอกาสดีในการเรียนรู้การใช้งานแพลตฟอร์ม และทดลองกลยุทธ์การเทรดโดยไม่ต้องเสี่ยงใช้เงินจริง
จะเปิดบัญชีเดโมได้อย่างไร?
ขั้นตอนในการเปิดบัญชีเดโมนั้นง่ายและรวดเร็ว:
เพียงกรอกอีเมลของคุณและตั้งรหัสผ่านสำหรับบัญชี ไม่จำเป็นต้องอัปโหลดเอกสารหรือยืนยันตัวตน
เข้าไปที่เว็บไซต์ของเรา: https://www.xtb.com/th เพื่อเริ่มขั้นตอนสมัคร
หลังจากสมัครเสร็จเรียบร้อย คุณสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งาน แพลตฟอร์ม xStation5 เวอร์ชันเบราว์เซอร์ ได้ทันที โดยไปที่
👉https://www.xtb.com/th → เข้าสู่ระบบ (Login) → เลือกแพลตฟอร์ม xStation5
ทดลองใช้งานแพลตฟอร์ม xStation5 ด้วยบัญชีเดโม
คุณสามารถดาวน์โหลดแพลตฟอร์ม xStation5 เวอร์ชันเดสก์ท็อปได้จากหน้าเว็บไซต์:
👉 https://www.xtb.com/th/trading-services/trading-platforms/xstation
เมื่อเปิดบัญชีเดโม คุณจะสามารถทดลองใช้งานแพลตฟอร์ม เทรดตราสารทางการเงินหลายพันรายการ เช่น น้ำมัน (OIL), ดัชนี US500, ทองคำ (GOLD) หรือหุ้นยอดนิยมอย่าง Apple และ Microsoft — ทั้งหมดนี้ด้วย เงินเสมือนจริงโดยไม่มีความเสี่ยง
เงื่อนไขของบัญชี DEMO
บัญชีเดโมมีอายุการใช้งาน 30 วัน
สามารถสร้างบัญชีเดโมใหม่ได้ด้วย อีเมลเดิม
ต้องการขยายระยะเวลาการใช้งาน? ติดต่อฝ่ายขายหรือผู้จัดการบัญชีที่ดูแลคุณได้
บัญชีเดโม Forex CFD มีเงินเสมือนให้ใช้งานจำนวน 100,000 หน่วย ตามสกุลเงินบัญชี
คุณสามารถเปิดบัญชีจริงได้ฟรีทุกเมื่อ
หากคุณมีบัญชีจริงแล้ว จะสามารถปรับยอดเงินเสมือนในบัญชีเดโมได้จาก Client Office
ลูกค้าสามารถมีบัญชีเดโมที่ใช้งานได้แบบ ไม่จำกัดระยะเวลา
บัญชีเดโมสามารถเข้าถึงฟีเจอร์เดียวกับบัญชีจริง เช่น อินดิเคเตอร์ ข้อมูล และกราฟ
ได้รับสิทธิ์เข้าถึงบทวิเคราะห์ตลาดที่จัดทำโดยนักวิเคราะห์จากทีม XTB
มีเมนู “การศึกษา” ภายในแพลตฟอร์ม ช่วยสอนการใช้งานจริง และแนะนำแนวทางวิเคราะห์ตลาด
ข้อแตกต่างระหว่างบัญชีเดโม และบัญชีจริง
แม้บัญชีเดโมจะใกล้เคียงกับบัญชีจริงมากที่สุด แต่ยังคงมีความแตกต่างเล็กน้อยเนื่องจากข้อจำกัดทางเทคโนโลยี:
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล หรือสิทธิในการจองซื้อหุ้น (Corporate Actions) สำหรับบัญชีเดโม
การเทรดหุ้นและ ETF ในรูปแบบ CFD มีความล่าช้า ประมาณ 15 นาที
การส่งคำสั่งซื้อขายไม่ได้สะท้อน "ความลึกของตลาด (Market Depth)" และคำสั่งจะถูกดำเนินการที่ราคาตลาดในขณะนั้นเสมอ
ข้อดีของบัญชีเดโมในการเรด Forex CFD
ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ต้องยืนยันตัวตน
เทรดได้แบบไม่ต้องเสี่ยงเงินจริง
เลือกเทรดตราสารได้หลายพันรายการ
ทดสอบฟังก์ชันของแพลตฟอร์ม xStation5 ได้อย่างครบถ้วน
ทดลองใช้เลเวอเรจเพื่อเข้าใจโอกาสและความเสี่ยง (CFD)
ทำความคุ้นเคยกับหน้าตาและเครื่องมือภายในแพลตฟอร์ม
ทดสอบกลยุทธ์และใช้งานอินดิเคเตอร์หลายร้อยตัว
มีเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์เชิงเทคนิคและพื้นฐาน
เข้าถึงเมนู ข่าวสารตลาด (News) และ คลังความรู้ (Education) เกี่ยวกับการเทรด
เทรดอะไรได้บ้างในบัญชีเดโม?
บัญชีเดโมช่วยให้คุณทดลองเทรดได้กับตราสารทางการเงินมากกว่า 6,100 รายการ (จำนวนอาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ) ผ่านแพลตฟอร์ม xStation5
ตรวจสอบรายการทั้งหมดได้ ที่นี่ หรือค้นหาโดยตรงในช่อง Search ภายในแพลตฟอร์ม
ดัชนี CFD
ดัชนีหุ้นสะท้อนสภาพตลาดหุ้นในประเทศหรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น S&P 500 ประกอบด้วย 500 บริษัทใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ ที่ผ่านเกณฑ์เข้มงวดของ Standard & Poor's ดัชนี NASDAQ สะท้อนมูลค่าหลัก ๆ ในกลุ่มเทคโนโลยี ส่วนดัชนี VIX วัดความผันผวนของดัชนี S&P 500 และเป็นที่รู้จักในชื่อ “ดัชนีความกลัว” บนแพลตฟอร์ม xStation5 เราเปิดให้เทรดฟิวเจอร์สและสัญญา CFD แบบมีเลเวอเรจบนดัชนีหลัก ๆ จากสหรัฐฯ ยุโรป และจีน
สินค้าโภคภัณฑ์ CFD
สินค้าโภคภัณฑ์ CFD ที่มีในแพลตฟอร์ม xStation5 แบ่งออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มเกษตรกรรม (ถั่วเหลือง, กาแฟ, น้ำตาล, โกโก้, ข้าวสาลี) กลุ่มพลังงาน (น้ำมันดิบ, ก๊าซธรรมชาติ, น้ำมันเบนซิน) กลุ่มโลหะอุตสาหกรรม (สังกะสี, อะลูมิเนียม) กลุ่มโลหะมีค่า (ทองคำ, เงิน) และสินค้าอื่น ๆ เช่น ปศุสัตว์ ตั๋วเงินคลัง และสิ่งแวดล้อม
Forex CFD
ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือ Forex มีสัญญา CFD ให้เลือกมากมายทั้งคู่เงินหลัก (EURUSD, GBPUSD) คู่เงินรอง (NZDCAD, CHFJPY) และคู่เงินเกิดใหม่ (USDPLN, USDTRY) ตลาด Forex มีเลเวอเรจสูงสุด ทำให้นักลงทุนสามารถสร้างความผันผวนสูงแม้ราคาจะเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อย
หุ้นและ ETFs
หุ้นและกองทุนรวม ETFs เป็นสินทรัพย์ที่มีประวัติยาวนานหลายร้อยปี เรามีหุ้นหลายพันรายการจากตลาดหลักทรัพย์ยุโรปและอเมริกา และยังคงเพิ่มรายการใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง คุณสนใจเทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือไม่? อาจเป็นบริษัทของ Meta Platforms หรือ Apple ที่น่าสนใจสำหรับคุณ หรือคุณอาจติดตามตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และคาดการณ์ราคาน้ำมันที่กำลังจะเพิ่มขึ้น ลองดูราคาหุ้นของ Chevron หรือ Total หรือจะเป็นหุ้นกลุ่มธนาคารอย่าง Deutsche Bank, Santander, JP Morgan และ Bank of America ก็หาได้ในที่เดียว คุณยังสามารถค้นหา ETF เช่น S&P 500 ที่ทำนายการเติบโตของตลาดหุ้นสหรัฐฯ เพื่อช่วยลดความผันผวนและเริ่มลงทุนแบบพาสซีฟด้วยความเสี่ยงต่ำ
หุ้นและ ETFs แบบ CFD
หุ้นบางส่วนที่เรามีในเวอร์ชันปกติ ก็มีให้เทรดในรูปแบบ CFD (สัญญาสำหรับความแตกต่าง) ด้วย เช่นเดียวกับหุ้นและ ETFs แบบ CFD คุณจะสามารถเปิดตำแหน่งแบบมีเลเวอเรจ และยังสามารถเปิดตำแหน่งขายชอร์ตเพื่อทำกำไรจากราคาที่ลดลงได้
วิธีเปิดออเดอร์แรกในบัญชี Forex CFD DEMO?
การเปิดออเดอร์ก็เหมือนกับการลงทุนในสินทรัพย์ ก่อนจะลงทุน คุณสามารถกำหนดระยะเวลาการถือครองและขนาดออเดอร์ รวมถึงตั้งคำสั่งป้องกัน (เช่น
Stop Loss, Take Profit) เพื่อช่วยปกป้องคุณในกรณีราคาปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว หรือช่วยล็อกกำไรแม้คุณไม่ได้อยู่ในแพลตฟอร์ม
เหตุผลที่คุณอยากลงทุนมีได้หลายอย่าง และขึ้นอยู่กับตัวคุณเอง เช่น การเห็นโอกาสใหญ่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง การคาดการณ์ผลประกอบการทางการเงินที่ดี หรือการเติบโตของธุรกิจที่บริษัทนั้นดำเนินการอยู่
เหตุผลเหล่านี้จะแตกต่างกันไปตามประเภทของสินทรัพย์ที่คุณลงทุน เช่น การคาดการณ์ราคาบิทคอยน์ต่างจากราคาน้ำมัน หรือราคาหุ้น Microsoft แต่ทั้งหมดล้วนมีจุดร่วมคือการคาดการณ์ความต้องการที่เพิ่มขึ้น
ไปที่
www.xtb.com/th และเปิดบัญชีเดโมบนแพลตฟอร์ม xStation5 เพื่อทดลองเทรด เลือกสินทรัพย์ที่ต้องการเริ่มเทรด เช่น น้ำมัน (OIL)
ค้นหาสินทรัพย์นั้นในช่องค้นหาของแพลตฟอร์ม xStation5
ปรับขนาดออเดอร์ (Volume) และใช้เครื่องคิดเลขที่มีในแพลตฟอร์ม
หากเป็นสินทรัพย์ประเภท CFD ให้เลือกทิศทางการเทรด (ซื้อหรือขาย)
เปิดออเดอร์เรียบร้อยแล้ว
คุณสามารถตั้งคำสั่งป้องกัน เช่น Stop Loss, Take Profit หรือ Trailing Stop เพื่อจัดการออเดอร์ได้
สามารถปิดออเดอร์ได้ทุกช่วงเวลาที่ตลาดเปิด เพื่อบริหารกำไรหรือขาดทุนของคุณ
เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นและใช้สำหรับการศึกษาเท่านั้น ความคิดเห็น การวิเคราะห์ ราคา หรือเนื้อหาอื่น ๆ ในเอกสารนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำในการลงทุน หรือเพื่อให้ความเข้าใจด้านกฎหมายของประเทศ Belize
ผลประกอบการในอดีตไม่ได้เป็นการรับประกันถึงผลประกอบการในอนาคต การกระทำหรือการตัดสินใจใด ๆ ตามข้อมูลในเอกสารนี้ เป็นความเสี่ยงของผู้ดำเนินการเอง XTB ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือผลกำไรหรือขาดทุนใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมจากการใช้ข้อมูลในเอกสารนี้ ทุกการตัดสินใจลงทุนควรพิจารณาอย่างรอบคอบ และเป็นความรับผิดชอบของท่านเอง