- การถือสถานะซื้อในตลาดหมายถึงการซื้อตราสารเฉพาะ โดยคาดหวังว่าราคาของตราสารนั้นจะเพิ่มขึ้น
- สิ่งที่ตรงกันข้ามกับการถือสถานะซื้อคือการถือสถานะขาย (Short Position)
หากเทรดเดอร์คาดการณ์ว่าราคาของตราสารที่เลือกจะเพิ่มขึ้น พวกเขามักจะเลือกที่จะถือสถานะซื้อ หรืออีกนัยหนึ่งคือซื้อตราสารนั้น การถือสถานะซื้อไม่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาที่เทรดเดอร์ตั้งใจจะเปิดการซื้อขายก่อนที่จะปิด
หากทำการซื้อขายหุ้นที่ไม่ใช่ CFD การถือครองสถานะซื้อจะเท่ากับสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของหุ้นนั้นๆ ซึ่งตรงข้ามกับการขายชอร์ต
หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการถือสถานะซื้อหรือขายบนแพลตฟอร์ม xStation โปรดอ่านบทความของเราเกี่ยวกับวิธีการวางคำสั่งซื้อขายบน xStation 5
ตราสารทางการเงินที่เรานำเสนอ โดยเฉพาะ CFD อาจมีความเสี่ยงสูง โปรดพิจารณาว่าคุณเข้าใจลักษณะของตราสาร และสามารถยอมรับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินทุน การลงทุนตราสารทางการเงินอาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน โปรดทำความเข้าใจในความเสี่ยงทั้งหมดก่อนตัดสินใจลงทุน
เนื้อหาของบทความนี้มีไว้เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปและวัตถุประสงค์ในการศึกษาเท่านั้น ความคิดเห็น การวิเคราะห์ ราคา หรือเนื้อหาอื่น ๆ ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำด้านการลงทุนภายใต้กฎหมายของเบลีซ
ประสิทธิภาพที่ผ่านมาไม่ได้บ่งบอกถึงผลลัพธ์ในอนาคตเสมอ และลูกค้าที่ตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูลนี้ถือเป็นความเสี่ยงของตนเองทั้งหมด XTB จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียผลกำไรใดๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการใช้หรือการพึ่งพาข้อมูลดังกล่าว การตัดสินใจซื้อขายทั้งหมดควรขึ้นอยู่กับวิจารณญาณที่เป็นอิสระของคุณเสมอ