Long Position (สถานะซื้อ)

เวลาอ่าน: 1 นาที
สถานะซื้อ (Long Position)

สถานะซื้อ (Long Position) หมายถึงการซื้อตราสารในตลาดโดยคาดหวังว่าราคาของตราสารนั้นจะเพิ่มขึ้น การถือสถานะซื้อมักจะเกิดขึ้นเมื่อเทรดเดอร์คาดการณ์ว่าราคาจะสูงขึ้น ในการซื้อขายหุ้นทั่วไป การถือสถานะซื้อจะหมายถึงการเป็นเจ้าของหุ้นนั้นๆ ซึ่งแตกต่างจากการขายชอร์ต (Short Position)

  • การถือสถานะซื้อในตลาดหมายถึงการซื้อตราสารเฉพาะ โดยคาดหวังว่าราคาของตราสารนั้นจะเพิ่มขึ้น
  • สิ่งที่ตรงกันข้ามกับการถือสถานะซื้อคือการถือสถานะขาย (Short Position)

หากเทรดเดอร์คาดการณ์ว่าราคาของตราสารที่เลือกจะเพิ่มขึ้น พวกเขามักจะเลือกที่จะถือสถานะซื้อ หรืออีกนัยหนึ่งคือซื้อตราสารนั้น การถือสถานะซื้อไม่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาที่เทรดเดอร์ตั้งใจจะเปิดการซื้อขายก่อนที่จะปิด

หากทำการซื้อขายหุ้นที่ไม่ใช่ CFD การถือครองสถานะซื้อจะเท่ากับสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของหุ้นนั้นๆ ซึ่งตรงข้ามกับการขายชอร์ต

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการถือสถานะซื้อหรือขายบนแพลตฟอร์ม xStation โปรดอ่านบทความของเราเกี่ยวกับวิธีการวางคำสั่งซื้อขายบน xStation 5

 

ตราสารทางการเงินที่เรานำเสนอ โดยเฉพาะ CFD อาจมีความเสี่ยงสูง โปรดพิจารณาว่าคุณเข้าใจลักษณะของตราสาร และสามารถยอมรับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินทุน การลงทุนตราสารทางการเงินอาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน โปรดทำความเข้าใจในความเสี่ยงทั้งหมดก่อนตัดสินใจลงทุน

เนื้อหาของบทความนี้มีไว้เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปและวัตถุประสงค์ในการศึกษาเท่านั้น ความคิดเห็น การวิเคราะห์ ราคา หรือเนื้อหาอื่น ๆ ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำด้านการลงทุนภายใต้กฎหมายของเบลีซ

ประสิทธิภาพที่ผ่านมาไม่ได้บ่งบอกถึงผลลัพธ์ในอนาคตเสมอ และลูกค้าที่ตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูลนี้ถือเป็นความเสี่ยงของตนเองทั้งหมด XTB จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียผลกำไรใดๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการใช้หรือการพึ่งพาข้อมูลดังกล่าว การตัดสินใจซื้อขายทั้งหมดควรขึ้นอยู่กับวิจารณญาณที่เป็นอิสระของคุณเสมอ

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก