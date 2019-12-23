อ่านเพิ่มเติม

ราคาปิดคืออะไร?

ราคาปิดสามารถถูกแสดงบนแผนภูมิได้โดยการใช้การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของราคาของตลาดในช่วงระยะเวลา 1 วัน (Daily interval หรือ D1) โดยการใช้ฟังก์ชั่นจุดตัดที่มีอยู่บนแพลตฟอร์มสำหรับการลงทุน

  • เราสามารถให้นิยามราคาปิดได้ว่าอัตราการปิดตัวล่าสุดในวันนั้น

  • บ่อยครั้งที่ราคาปิดกลายเป็นตัวชี้วัดความอ่อนไหวของตลาด

ราคาปิดสามารถถูกแสดงบนแผนภูมิได้โดยการใช้การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของราคาของตลาดในช่วงระยะเวลา 1 วัน (Daily interval หรือ D1) โดยการใช้ฟังก์ชั่นจุดตัดที่มีอยู่บนแพลตฟอร์มสำหรับการลงทุน

 

 

 

ที่มา: xStation 5

หลักจากเลือกเครื่องมื่อจุดตัด จากนั้นวางมันลงไปบนแผนภูมิ

ตลาดทุกแห่งปิดพร้อมกันหรือเปล่า?

ไม่ใช่ ตลาดของสินค้าไม่ได้ปิดพร้อมกัน ถ้าคุณต้องการที่จะติตตามข้อมูลเกี่ยวกับเวลาปิดตลาดและเวลาเปิดตลาด เราแนะนำให้คุณลองดู แพลตฟอร์มแสดงเวลาในการลงทุน 

มีเวลาปิดตลาดสำหรับสินค้าประเภทคู่เงินไหม?

คุณสามารถลงทุนในตลาดคู่เงินได้ทุกวันตลอดสัปดาห์ เริ่มจากวันอาทิตย์เวลา 22 นาฬิกา จนถึงเวลาตลาดปิดในวันศุกร์ตอน 21 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่น ในอีกด้านหนึ่งคุณสามารถดูราคาปิดจากแท่งเทียนไขในรอบวันได้ ซึ่งจะเปลี่ยนเมื่อวันเปลี่ยน ตัวอย่าง เช่น ราคาของตลาด ณ เวลาเที่ยงคืน

