ขนาดของการลงทุนขั้นต่ำคือเท่าไหร่?

ที่ XTB เราพยายามอย่างดีที่สุดที่จะดูแลและให้ความช่วยเหลือ ไม่ใช่แค่นักลงทุนที่มีประสบการณ์ในการลงทุน แต่ยังรวมไปถึงผู้ที่เริ่มต้นใหม่ทุกคน นี่เป็นเหตุผลที่เราให้โอกาสในการลงทุนทั้งการลงทุนขนาดใหญ่และขนาดเล็กโดยขั้นต่ำในการลงทุน คือ 0.01  ล็อต

ขนาดของการลงทุนมีดังต่อไปนี้:

  • ไฟลท์มาตรฐาน (ตัวอย่างเช่น: 6 ไฟลท์

  • ลอตขั้นต่ำ (ตัวอย่างเช่น: 0.3 ลอต)

  • ไฟลท์แบบMicro (ตัวอย่างเช่น: 0.01 ลอต)

เมื่อกล่าวถึงขั้นตอนในการลงทุนขั้นต่ำ สิ่งที่สำคัญคือขนาดของการลงทุนที่ 0.01 ลอต หมายถึง นักลงทุนเปิดการลงทุน ตัวอย่างเช่น ด้วยขนาดของการลงทุนที่ 3.51 ลอต

