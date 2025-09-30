☕️ กาแฟฟิวเจอร์สร่วง 1.8% หลังจากพุ่งต่อเนื่อง 3 วัน

☕ Arabica Coffee ฟิวเจอร์สปรับตัวลด 1.8% หลังฟื้นตัว 3 วัน
สัญญา COFFEE สูญเสียโมเมนตัมขาขึ้นหลังทะลุ Fibonacci 23.6% ของแนวโน้มก่อนหน้า
ราคาหลุด EMA10 (สีเหลือง) ขณะนี้ใกล้ราคาที่เปิดวันศุกร์
แนวรับสำคัญ: EMA30 และ EMA100 (สีม่วงอ่อน–เข้ม)
ปัจจัยสภาพอากาศบราซิล:
Climatempo คาดว่า 2 สัปดาห์ข้างหน้าจะมี ฝน 40–80% ในบางวัน ที่ Sao Paulo (Arabica) และ Espirito Santo (Robusta)
แต่ Minas Gerais ยังคงแห้งแล้ง → อาจช่วยจำกัดการร่วงของราคาเพิ่มเติม
Source: xStation5