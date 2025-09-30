อ่านเพิ่มเติม

☕️ กาแฟฟิวเจอร์สร่วง 1.8% หลังจากพุ่งต่อเนื่อง 3 วัน

08:34 30 กันยายน 2025

☕ Arabica Coffee ฟิวเจอร์สปรับตัวลด 1.8% หลังฟื้นตัว 3 วัน

  • สัญญา COFFEE สูญเสียโมเมนตัมขาขึ้นหลังทะลุ Fibonacci 23.6% ของแนวโน้มก่อนหน้า

  • ราคาหลุด EMA10 (สีเหลือง) ขณะนี้ใกล้ราคาที่เปิดวันศุกร์

  • แนวรับสำคัญ: EMA30 และ EMA100 (สีม่วงอ่อน–เข้ม)

ปัจจัยสภาพอากาศบราซิล:

  • Climatempo คาดว่า 2 สัปดาห์ข้างหน้าจะมี ฝน 40–80% ในบางวัน ที่ Sao Paulo (Arabica) และ Espirito Santo (Robusta)

  • แต่ Minas Gerais ยังคงแห้งแล้ง → อาจช่วยจำกัดการร่วงของราคาเพิ่มเติม

 

Source: xStation5

หุ้น:
