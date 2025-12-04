อ่านเพิ่มเติม
08:22 · 4 ธันวาคม 2025

ข่าวเด่น:EURUSD ปรับลดเล็กน้อย หลังตัวเลข ISM ออกมาดีกว่าคาดเล็กน้อย 🔎

EUR/USD
ฟอเร็ก
03:00 PM BST, สหรัฐอเมริกา – ข้อมูล ISM พฤศจิกายน:

  • ISM Non-Manufacturing PMI: 52.6 (คาดการณ์ 52.0; ก่อนหน้า 52.4)

  • ISM Non-Manufacturing Prices: 65.4 (ก่อนหน้า 70.0)

  • ISM Non-Manufacturing New Orders: 52.9 (ก่อนหน้า 56.2)

  • ISM Non-Manufacturing Employment: 48.9 (ก่อนหน้า 48.2)

  • ISM Non-Manufacturing Business Activity: 54.5 (ก่อนหน้า 54.3)

ดัชนี S&P Global US Services PMI เดือนพฤศจิกายน สะท้อนการเติบโตที่มั่นคงในภาคบริการ โดยตัวเลขหลักอยู่ที่ 54.1 แสดงการขยายตัว แต่เป็นระดับต่ำสุดในรอบ 5 เดือน
ธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้นในอัตราที่เร็วที่สุดนับตั้งแต่ปลายปี 2024 และบริษัทต่าง ๆ เพิ่มการจ้างงาน โดยได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นหลังการปิดทำการของรัฐบาล และคาดการณ์การเติบโตที่แข็งแกร่งขึ้นพร้อมดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า

อย่างไรก็ตาม ต้นทุนปัจจัยการผลิตเพิ่มสูงสุดในรอบ 6 เดือน จากแรงกดดันค่าแรงและอัตราภาษี ทำให้บริษัทปรับขึ้นราคาสินค้าเร็วขึ้น ซึ่งอาจส่งผลต่อความเป็นไปได้ของการลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม

โดยรวม เมื่อรวมกับภาคการผลิตที่แข็งแกร่ง การสำรวจชี้ว่าการเติบโตของ GDP รายปีไตรมาส 4 อยู่ราว 2.5% โดยเฉพาะได้รับแรงขับเคลื่อนจากกิจกรรมบริการทางการเงินที่เข้มแข็ง

 

 

5 ธันวาคม 2025, 16:23

