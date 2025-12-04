อ่านเพิ่มเติม
08:19 · 4 ธันวาคม 2025

ข่าวเด่น: การผลิตภาคอุตสาหกรรมสหรัฐฯ ออกมาตามคาด ↔️

15:15 – การผลิตภาคอุตสาหกรรมสหรัฐฯ (กันยายน):

  • MoM: 0.1% (คาดการณ์ 0%, ก่อนหน้า -0.1%)

  • อัตราการใช้กำลังการผลิต: 75.9% (คาดการณ์ 77.3%, ก่อนหน้า 75.8%)

การผลิตรายเดือนปรับตัวขึ้นเล็กน้อย จาก -0.1% เป็น +0.1% เติบโตเหนือการคาดการณ์ที่ 0%
อัตราการใช้กำลังการผลิตยังคงอยู่ในระดับใกล้เคียงเดิม ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้

