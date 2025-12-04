ข่าวเด่น: การผลิตภาคอุตสาหกรรมสหรัฐฯ ออกมาตามคาด ↔️

15:15 – การผลิตภาคอุตสาหกรรมสหรัฐฯ (กันยายน):
MoM: 0.1% (คาดการณ์ 0%, ก่อนหน้า -0.1%)
อัตราการใช้กำลังการผลิต: 75.9% (คาดการณ์ 77.3%, ก่อนหน้า 75.8%)
การผลิตรายเดือนปรับตัวขึ้นเล็กน้อย จาก -0.1% เป็น +0.1% เติบโตเหนือการคาดการณ์ที่ 0%
อัตราการใช้กำลังการผลิตยังคงอยู่ในระดับใกล้เคียงเดิม ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้
EURUSD (M1)
Source: xStation5
ตลาดเด่น: CHN.cash
ข่าวเด่น: คำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมเยอรมนีเดือนตุลาคมออกมาสูงกว่าคาด ส่งผลให้ EURUSD ขยับขึ้น 📌
ปฏิทินเศรษฐกิจ: รายงาน PCE (ประกาศล่าช้า) คือไฮไลต์สำคัญของวันนี้ 🔎
สรุปข่าวเข้า