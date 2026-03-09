น้ำมันทะลุ $100 วิกฤตอุปทานพลังงานกดดันตลาด

- น้ำมันจะอยู่เหนือ $100 ต่อไปจนกว่าจะมี
- การเปิดช่องแคบฮอร์มุซ
- การลดความตึงเครียดระหว่างสหรัฐ–อิหร่าน
ในที่สุดสิ่งที่ตลาดกังวลก็เกิดขึ้น ราคาน้ำมันพุ่งแรงทันทีที่ตลาดเปิดช่วงปลายวันอาทิตย์ โดย Brent crude พุ่งจาก 93 ดอลลาร์ขึ้นไปแตะ 119 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่ปี 2022 หลังการปิดกำลังการผลิตน้ำมันหลายแห่งในอ่าวเปอร์เซีย
ในช่วงหนึ่ง WTI พุ่งเกือบ 30% ถือเป็นการเพิ่มขึ้นรายวันที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์
แม้ว่าราคาจะเริ่มปรับตัวลงเล็กน้อยในช่วงเช้า แต่ Brent ยังคงซื้อขายเหนือ 108 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งยังอยู่ในระดับสามหลัก และมีผลกระทบอย่างมหาศาลต่อบรรยากาศของตลาดการเงินในช่วงต้นสัปดาห์
ตลาดหุ้นทั่วโลกถูกเทขาย
การพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันกำลังครอบงำตลาดการเงินทั่วโลก
ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวลงอย่างหนัก
-
ดัชนี Nikkei ญี่ปุ่น -5%
-
ดัชนี ออสเตรเลีย -เกือบ 3%
ขณะที่ futures ของหุ้นยุโรปและสหรัฐชี้ว่าตลาดจะเปิดลบแรง
ในตลาดพันธบัตร อัตราผลตอบแทนพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
-
พันธบัตรรัฐบาลอังกฤษ 10 ปี มีแนวโน้มพุ่งแรง หลังสัปดาห์ก่อนเพิ่มขึ้น 26 bps
-
พันธบัตรอิตาลี เพิ่มขึ้นอีก 12 bps
อังกฤษได้รับผลกระทบมากกว่ายุโรปบางประเทศ เพราะต้องจ่ายราคาก๊าซธรรมชาติสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน
จึงมีความเป็นไปได้ว่าการเทขายพันธบัตรของอังกฤษอาจรุนแรงกว่ายุโรป
วิกฤตอุปทานพลังงานเริ่มรุนแรงขึ้น
ตลาดกำลังจับตาวิกฤตอุปทานพลังงานที่ลึกขึ้น
ตัวอย่างเช่น อิรักกำลังผลิตน้ำมันลดลงอย่างหนัก
-
ก่อนการโจมตี: 4.3 ล้านบาร์เรลต่อวัน
-
ปัจจุบัน: 1.3 ล้านบาร์เรลต่อวัน
หมายความว่า อุปทานน้ำมันโลกหายไปประมาณ 3% จากเหตุการณ์เดียว
ซึ่งถือว่ารุนแรงกว่าผลกระทบหลังจากที่รัสเซียบุกยูเครนเสียอีก
ช่องแคบฮอร์มุซคือจุดชี้ชะตาตลาดน้ำมัน
ปัญหาไม่ได้อยู่ที่แหล่งน้ำมันในอิรัก แต่เป็นปัญหาการขนส่ง
เนื่องจาก ช่องแคบฮอร์มุซถูกปิด และไม่มีเรือบรรทุกน้ำมันผ่านในช่วงสุดสัปดาห์
ผลกระทบคือ
อิรักสูญเสียการส่งออกประมาณ 3 ล้านบาร์เรลต่อวัน
ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ เพราะ 90% ของรายได้รัฐบาลอิรักมาจากการส่งออกน้ำมัน
หากสถานการณ์ยืดเยื้อ อาจกลายเป็น วิกฤตเศรษฐกิจและสังคม
มุมมองเชิงบวก: ราคาน้ำมันอาจลดลงได้
แม้ตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณการลดความตึงเครียด
แต่หาก ช่องแคบฮอร์มุซเปิดอีกครั้งในอีกไม่กี่สัปดาห์
ราคาน้ำมันมีโอกาสปรับตัวลง
อีกปัจจัยหนึ่งคือ ความเป็นไปได้ที่รัฐบาลอิหร่านจะล่มสลาย
หลังการโจมตีทางอากาศอย่างหนักจากสหรัฐ
หากมีสัญญาณว่าระบอบการปกครองกำลังอ่อนแอลง
แรงกดดันต่อราคาน้ำมันอาจลดลงทันที
G7 เตรียมรับมือเงินเฟ้อพุ่ง
รัฐมนตรีคลังของกลุ่ม G7 เตรียมประชุมกัน
หนึ่งในมาตรการที่กำลังหารือคือ
การปล่อยน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Petroleum Reserve)
เพื่อช่วยลดแรงกดดันเงินเฟ้อ
อย่างไรก็ตาม
ปัจจัยที่สามารถทำให้ราคาน้ำมันลดลงจริง ๆ มีเพียง
-
การหยุดยิง
-
หรือการล่มสลายของรัฐบาลอิหร่าน
ความเสี่ยงเศรษฐกิจโลกเพิ่มขึ้น
ตลาดคาดการณ์บนแพลตฟอร์ม Polymarket ให้โอกาส
เพียง 23% ที่จะมีการหยุดยิงระหว่างสหรัฐและอิหร่านภายในสิ้นเดือนมีนาคม
ลดลงจาก 44% เมื่อสัปดาห์ก่อน
ราคาน้ำมันที่สูงกว่า 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล กำลังทำลายความเชื่อมั่นของนักลงทุน
และหากราคายังคงอยู่ระดับสูงเป็นเวลานาน
อาจทำให้
-
ความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลง
-
วิกฤตค่าครองชีพกลับมาอีกครั้ง
-
โอกาสลดดอกเบี้ยทั่วโลกลดลง
สหรัฐรับผลกระทบน้อยกว่ายุโรป
การเทขายหุ้นรุนแรงที่สุดเกิดในยุโรป
-
FTSE 100 -6.23%
-
EuroStoxx 50 -8.3%
แม้ FTSE จะมีหุ้นน้ำมันและกลาโหมจำนวนมากช่วยพยุงตลาด
แต่แรงกดดันจากราคาพลังงานยังคงสูง
ตลาดพันธบัตรเริ่มส่งสัญญาณอันตราย
สัปดาห์ที่ผ่านมา พันธบัตรถูกขายแรงกว่าหุ้น
-
UK 10Y: +25 bps
-
France: +22 bps
-
Italy: +26 bps
-
US 10Y: +10 bps
หากตลาดหุ้นเริ่มปรับตัวตามตลาดพันธบัตร
เราอาจเห็น การเทขายสินทรัพย์เสี่ยงครั้งใหญ่
เงินดอลลาร์กลับมาเป็น Safe Haven
ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอีกครั้ง
เนื่องจากนักลงทุนต้องการ สภาพคล่องสูงที่สุดในช่วงสงคราม
หากสงครามยืดเยื้อและกระทบอุปทานพลังงานหลายเดือน
ดอลลาร์มีแนวโน้มได้รับแรงหนุนต่อเนื่อง
เหตุการณ์สำคัญที่ต้องจับตาสัปดาห์นี้
1️⃣ เงินเฟ้อ CPI สหรัฐ
รายงานเงินเฟ้อเดือนกุมภาพันธ์จะประกาศในวันพุธ
คาดการณ์
-
CPI: 2.4%
-
Core CPI: 2.5%
อย่างไรก็ตาม ตัวเลขนี้อาจ ล้าสมัยทันที
เพราะราคาพลังงานพุ่งแรงในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา
2️⃣ GDP รายเดือนของสหราชอาณาจักร
เศรษฐกิจอังกฤษปลายปี 2025 เติบโตเพียง 0.1%
นักวิเคราะห์คาดว่า
-
GDP เดือนมกราคม: +0.2%
แต่การพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันอาจทำให้การฟื้นตัวนี้ถูกทำลาย
สรุป
สัปดาห์นี้ตลาดการเงินโลกจะถูกขับเคลื่อนโดย
3 ปัจจัยหลัก
1️⃣ ความขัดแย้งตะวันออกกลาง
2️⃣ ราคาน้ำมันเหนือ $100
3️⃣ ความเสี่ยงเงินเฟ้อกลับมา
และเป็นไปได้สูงว่า
ข่าวจากสงครามจะมีอิทธิพลต่อตลาดมากกว่าข้อมูลเศรษฐกิจ
บทวิเคราะห์โดย: Kathleen Brooks ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย XTB
