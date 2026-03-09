อ่านเพิ่มเติม
น้ำมันทะลุ $100 วิกฤตอุปทานพลังงานกดดันตลาด

ประเด็นหลัก
-
-
-
-

  • น้ำมันจะอยู่เหนือ $100 ต่อไปจนกว่าจะมี
  • การเปิดช่องแคบฮอร์มุซ
  • การลดความตึงเครียดระหว่างสหรัฐ–อิหร่าน

ในที่สุดสิ่งที่ตลาดกังวลก็เกิดขึ้น ราคาน้ำมันพุ่งแรงทันทีที่ตลาดเปิดช่วงปลายวันอาทิตย์ โดย Brent crude พุ่งจาก 93 ดอลลาร์ขึ้นไปแตะ 119 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่ปี 2022 หลังการปิดกำลังการผลิตน้ำมันหลายแห่งในอ่าวเปอร์เซีย

ในช่วงหนึ่ง WTI พุ่งเกือบ 30% ถือเป็นการเพิ่มขึ้นรายวันที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์

แม้ว่าราคาจะเริ่มปรับตัวลงเล็กน้อยในช่วงเช้า แต่ Brent ยังคงซื้อขายเหนือ 108 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งยังอยู่ในระดับสามหลัก และมีผลกระทบอย่างมหาศาลต่อบรรยากาศของตลาดการเงินในช่วงต้นสัปดาห์

image.png

ตลาดหุ้นทั่วโลกถูกเทขาย

การพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันกำลังครอบงำตลาดการเงินทั่วโลก

ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวลงอย่างหนัก

  • ดัชนี Nikkei ญี่ปุ่น -5%

  • ดัชนี ออสเตรเลีย -เกือบ 3%

ขณะที่ futures ของหุ้นยุโรปและสหรัฐชี้ว่าตลาดจะเปิดลบแรง

ในตลาดพันธบัตร อัตราผลตอบแทนพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

  • พันธบัตรรัฐบาลอังกฤษ 10 ปี มีแนวโน้มพุ่งแรง หลังสัปดาห์ก่อนเพิ่มขึ้น 26 bps

  • พันธบัตรอิตาลี เพิ่มขึ้นอีก 12 bps

อังกฤษได้รับผลกระทบมากกว่ายุโรปบางประเทศ เพราะต้องจ่ายราคาก๊าซธรรมชาติสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน

จึงมีความเป็นไปได้ว่าการเทขายพันธบัตรของอังกฤษอาจรุนแรงกว่ายุโรป

วิกฤตอุปทานพลังงานเริ่มรุนแรงขึ้น

ตลาดกำลังจับตาวิกฤตอุปทานพลังงานที่ลึกขึ้น

ตัวอย่างเช่น อิรักกำลังผลิตน้ำมันลดลงอย่างหนัก

  • ก่อนการโจมตี: 4.3 ล้านบาร์เรลต่อวัน

  • ปัจจุบัน: 1.3 ล้านบาร์เรลต่อวัน

หมายความว่า อุปทานน้ำมันโลกหายไปประมาณ 3% จากเหตุการณ์เดียว

ซึ่งถือว่ารุนแรงกว่าผลกระทบหลังจากที่รัสเซียบุกยูเครนเสียอีก

ช่องแคบฮอร์มุซคือจุดชี้ชะตาตลาดน้ำมัน

ปัญหาไม่ได้อยู่ที่แหล่งน้ำมันในอิรัก แต่เป็นปัญหาการขนส่ง

เนื่องจาก ช่องแคบฮอร์มุซถูกปิด และไม่มีเรือบรรทุกน้ำมันผ่านในช่วงสุดสัปดาห์

ผลกระทบคือ

อิรักสูญเสียการส่งออกประมาณ 3 ล้านบาร์เรลต่อวัน

ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ เพราะ 90% ของรายได้รัฐบาลอิรักมาจากการส่งออกน้ำมัน

หากสถานการณ์ยืดเยื้อ อาจกลายเป็น วิกฤตเศรษฐกิจและสังคม

มุมมองเชิงบวก: ราคาน้ำมันอาจลดลงได้

แม้ตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณการลดความตึงเครียด

แต่หาก ช่องแคบฮอร์มุซเปิดอีกครั้งในอีกไม่กี่สัปดาห์

ราคาน้ำมันมีโอกาสปรับตัวลง

อีกปัจจัยหนึ่งคือ ความเป็นไปได้ที่รัฐบาลอิหร่านจะล่มสลาย

หลังการโจมตีทางอากาศอย่างหนักจากสหรัฐ

หากมีสัญญาณว่าระบอบการปกครองกำลังอ่อนแอลง

แรงกดดันต่อราคาน้ำมันอาจลดลงทันที

G7 เตรียมรับมือเงินเฟ้อพุ่ง

รัฐมนตรีคลังของกลุ่ม G7 เตรียมประชุมกัน

หนึ่งในมาตรการที่กำลังหารือคือ

การปล่อยน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Petroleum Reserve)

เพื่อช่วยลดแรงกดดันเงินเฟ้อ

อย่างไรก็ตาม

ปัจจัยที่สามารถทำให้ราคาน้ำมันลดลงจริง ๆ มีเพียง

  • การหยุดยิง

  • หรือการล่มสลายของรัฐบาลอิหร่าน

ความเสี่ยงเศรษฐกิจโลกเพิ่มขึ้น

ตลาดคาดการณ์บนแพลตฟอร์ม Polymarket ให้โอกาส

เพียง 23% ที่จะมีการหยุดยิงระหว่างสหรัฐและอิหร่านภายในสิ้นเดือนมีนาคม

ลดลงจาก 44% เมื่อสัปดาห์ก่อน

ราคาน้ำมันที่สูงกว่า 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล กำลังทำลายความเชื่อมั่นของนักลงทุน

และหากราคายังคงอยู่ระดับสูงเป็นเวลานาน

อาจทำให้

  • ความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลง

  • วิกฤตค่าครองชีพกลับมาอีกครั้ง

  • โอกาสลดดอกเบี้ยทั่วโลกลดลง

สหรัฐรับผลกระทบน้อยกว่ายุโรป

การเทขายหุ้นรุนแรงที่สุดเกิดในยุโรป

  • FTSE 100 -6.23%

  • EuroStoxx 50 -8.3%

แม้ FTSE จะมีหุ้นน้ำมันและกลาโหมจำนวนมากช่วยพยุงตลาด

แต่แรงกดดันจากราคาพลังงานยังคงสูง

ตลาดพันธบัตรเริ่มส่งสัญญาณอันตราย

สัปดาห์ที่ผ่านมา พันธบัตรถูกขายแรงกว่าหุ้น

  • UK 10Y: +25 bps

  • France: +22 bps

  • Italy: +26 bps

  • US 10Y: +10 bps

หากตลาดหุ้นเริ่มปรับตัวตามตลาดพันธบัตร

เราอาจเห็น การเทขายสินทรัพย์เสี่ยงครั้งใหญ่

เงินดอลลาร์กลับมาเป็น Safe Haven

ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอีกครั้ง

เนื่องจากนักลงทุนต้องการ สภาพคล่องสูงที่สุดในช่วงสงคราม

หากสงครามยืดเยื้อและกระทบอุปทานพลังงานหลายเดือน

ดอลลาร์มีแนวโน้มได้รับแรงหนุนต่อเนื่อง

เหตุการณ์สำคัญที่ต้องจับตาสัปดาห์นี้

1️⃣ เงินเฟ้อ CPI สหรัฐ

รายงานเงินเฟ้อเดือนกุมภาพันธ์จะประกาศในวันพุธ

คาดการณ์

  • CPI: 2.4%

  • Core CPI: 2.5%

อย่างไรก็ตาม ตัวเลขนี้อาจ ล้าสมัยทันที

เพราะราคาพลังงานพุ่งแรงในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา

2️⃣ GDP รายเดือนของสหราชอาณาจักร

เศรษฐกิจอังกฤษปลายปี 2025 เติบโตเพียง 0.1%

นักวิเคราะห์คาดว่า

  • GDP เดือนมกราคม: +0.2%

แต่การพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันอาจทำให้การฟื้นตัวนี้ถูกทำลาย

สรุป

สัปดาห์นี้ตลาดการเงินโลกจะถูกขับเคลื่อนโดย

3 ปัจจัยหลัก

1️⃣ ความขัดแย้งตะวันออกกลาง
2️⃣ ราคาน้ำมันเหนือ $100
3️⃣ ความเสี่ยงเงินเฟ้อกลับมา

และเป็นไปได้สูงว่า

ข่าวจากสงครามจะมีอิทธิพลต่อตลาดมากกว่าข้อมูลเศรษฐกิจ

บทวิเคราะห์โดย: Kathleen Brooks ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย XTB

10 มีนาคม 2026, 23:35

