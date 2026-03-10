Market Wrap: หุ้นพลังงานร่วง หลังตลาดหวังสงครามอิหร่านใกล้จบ 🌍

ภาพรวมตลาด (Markets)
บรรยากาศเชิงบวกในยุโรปยังคงแข็งแกร่ง โดยสัญญา EU50 ปรับตัวขึ้นประมาณ 0.2% ขณะที่ดัชนีที่ปรับตัวขึ้นโดดเด่นที่สุดคือ
-
SPA35 (IBEX 35 ของสเปน): +2.2%
-
W20 (WIG20 ของโปแลนด์): +1.9%
ด้านดัชนีหลักอื่น ๆ
-
DE40 (DAX ของเยอรมนี): +0.35%
-
FRA40 และ SUI20 ปรับตัวลดลงเล็กน้อยประมาณ -0.05%
ในแง่ของกลุ่มอุตสาหกรรม หุ้นพลังงานเป็นกลุ่มที่อ่อนแอที่สุด หลังจากราคาน้ำมันปรับตัวลงตามคำกล่าวของ Donald Trump ที่บ่งชี้ถึงโอกาสการคลี่คลายความตึงเครียดกับอิหร่าน และการที่สัญญาน้ำมัน Brent Crude Oil กลับลงมาต่ำกว่า 100 ดอลลาร์/บาร์เรล (ปัจจุบันประมาณ 93 ดอลลาร์)
-
Shell plc: -1.1%
-
BP plc: -1.7%
ด้านหุ้นรายตัว Novo Nordisk ถูก TD Cowen ปรับลดคำแนะนำเป็น “Hold” จากความกังวลเกี่ยวกับสิทธิบัตรของยา Semaglutide นักวิเคราะห์ยังชี้ถึงผลการทดลอง CagriSema ที่ออกมาอ่อนแอ รวมถึงจำนวนใบสั่งยา Ozempic ที่ลดลง แม้ว่าบริษัทจะยังคงลงทุนเพิ่มกำลังการผลิตและร่วมมือกับ Hims & Hers Health ก็ตาม ปัจจุบันหุ้นปรับตัวลงประมาณ 1.4%
ในตลาดค่าเงิน ดัชนีค่าเงินดอลลาร์ U.S. Dollar Index (USDIDX) เคลื่อนไหวทรงตัว ขณะที่ความผันผวนของ FX ส่วนใหญ่เกิดในสกุลเงินที่มีความเสี่ยงสูงและสกุลเงินของตลาดเกิดใหม่ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการกลับมาของ risk appetite
-
AUDUSD: +0.4%
-
USDBRL: -0.5%
-
USDMXN: -0.6%
เศรษฐกิจและการเมือง (Economy & Politics)
Donald Trump ให้สัมภาษณ์กับ Fox News โดยระบุถึง “ความเป็นไปได้ของการเจรจากับอิหร่าน” ซึ่งถูกมองว่าเป็นสัญญาณของการลดความตึงเครียดในภูมิภาค
ขณะเดียวกัน รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐ Pete Hegseth ก็ย้ำคำเตือนของทรัมป์ว่า สหรัฐฯ จะตอบโต้รุนแรงกว่าที่เคย หากอิหร่านปิดกั้นการขนส่งน้ำมันผ่าน Strait of Hormuz
เพื่อลดความเสี่ยงของวิกฤตพลังงาน ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป Ursula von der Leyen ประกาศว่า European Commission จะจัดสรรเงิน 200 ล้านยูโร สำหรับการลงทุนใน เทคโนโลยีนิวเคลียร์ โดยเงินทุนจะมาจาก ระบบซื้อขายสิทธิการปล่อยคาร์บอนของสหภาพยุโรป
ด้านนโยบายการเงิน ความเห็นจากเจ้าหน้าที่ของ European Central Bank (ECB) สะท้อนท่าที ระมัดระวังและไม่รีบร้อน ต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับดอกเบี้ย ท่ามกลางความเสี่ยงที่ราคาพลังงานอาจเพิ่มขึ้นในระยะยาว
-
Joachim Nagel Mueller: “ความเป็นไปได้ของการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น แต่เราไม่ควรรีบร้อน”
-
Gediminas Šimkus: “เราควรรักษาความสงบ และตัดสินใจจากข้อมูลที่ดีที่สุดในวันประชุม”
ในฝั่งเศรษฐกิจสหรัฐ ดัชนี NFIB Small Business Optimism Index เดือนกุมภาพันธ์ลดลงมาอยู่ที่ 98.8 จุด แม้ว่ายอดขายปัจจุบันจะเพิ่มขึ้น 7 จุด แต่ ความคาดหวังต่อยอดขายในอนาคตลดลงอย่างมาก
ตลาดแรงงานยังคง ตึงตัว
-
33% ของบริษัท ระบุว่าไม่สามารถหาคนเติมตำแหน่งว่างได้
-
54% ของเจ้าของธุรกิจ รายงานว่าการสรรหาพนักงานทำได้ยาก
ขณะเดียวกัน แผนการจ้างงานใหม่ของธุรกิจขนาดเล็กลดลงสู่ระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2025 ซึ่งอาจสะท้อนความระมัดระวังของภาคธุรกิจต่อแนวโน้มเศรษฐกิจในอนาคต
