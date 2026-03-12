สรุปข่าวเช้า: ความตึงเครียดความขัดแย้งดันราคาน้ำมันแตะ 100 ดอลลาร์ (12.03.2025)

- แม้ความตึงเครียดในตะวันออกกลางจะเพิ่มสูงขึ้น แต่ตลาดวอลล์สตรีทปิดการซื้อขายด้วยแนวโน้มผสม ดาวโจนส์ปรับลดลง 0.6% ขณะที่ S&P 500 ลดลงเพียงเล็กน้อย ส่วนแนสแดกร่วงเล็กน้อยประมาณ 0.1% เมื่อวานนี้
- ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กล่าวว่า กองกำลังสหรัฐฯ ดำเนินการได้เร็วกว่ากำหนดและเร็ว ๆ นี้อาจไม่เหลือเป้าหมายโจมตีในอิหร่าน ตลาดตีความคำกล่าวเหล่านี้ว่าเป็นสัญญาณที่อาจบ่งชี้ว่าความขัดแย้งในภูมิภาคกำลังคลี่คลาย
- อย่างไรก็ตาม ความตึงเครียดยังคงสูง แม้ว่าการแถลงของทำเนียบขาวล่าสุดจะบ่งชี้ว่าปฏิบัติการอาจใกล้สิ้นสุดแล้ว ถึงแม้น้ำเสียงของทรัมป์จะมองในแง่ดี เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ และอิสราเอลบางรายยังเตรียมพร้อมสำหรับการโจมตีเพิ่มเติมอย่างน้อยสองสัปดาห์
- ในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา มีรายงานเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ถูกโจมตีใกล้ท่าเรือเจเบล อาลี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เหตุโจมตีทำให้เกิดไฟเล็กน้อยบนเรือ แต่ดับได้อย่างรวดเร็วและลูกเรือปลอดภัย
- โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในโอมานก็ได้รับแรงกดดันเช่นกัน การโจมตีด้วยโดรนทำให้เกิดไฟขนาดใหญ่ที่สถานีผลิตน้ำมันมินา ใกล้ท่าเรือซาลาลาห์ เจ้าหน้าที่ได้อพยพเรือออกจากท่าเทียบเรือส่งออกน้ำมันมินา อัล ฟาฮาล เป็นการป้องกันล่วงหน้า
- ในภาคใต้ของอิรัก ใกล้ท่าเรืออุม กัสร์ มีรายงานอย่างน้อยหนึ่งเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านเกิดเพลิงไหม้ และบางรายงานระบุว่าเรือบรรทุกน้ำมันหลายลำได้รับผลกระทบ
- เหตุการณ์ล่าสุดและความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลางกำลังดันราคาน้ำมันกลับขึ้นใกล้ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
- FBI เตือนว่า อิหร่านอาจพิจารณาโจมตีด้วยโดรนฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ เพื่อตอบโต้การปฏิบัติการของสหรัฐฯ แม้ยังไม่มีการเปิดเผยเป้าหมายหรือช่วงเวลาที่ชัดเจน
- สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ประกาศปล่อยน้ำมันสำรองเชิงกลยุทธ์สูงสุด 400 ล้านบาร์เรล โดยสหรัฐฯ สนับสนุน 172 ล้านบาร์เรลใน 3 เดือนข้างหน้า
- ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น อูเอดะ เตือนว่าค่าเงินเยนอ่อนอาจทำให้เงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นเมื่อราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น
- ดัชนีหุ้นเอเชียปรับลดลงในวันนี้ เนื่องจากราคาน้ำมันปรับตัวใกล้ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอีกครั้งจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางและปัญหาการจัดส่ง ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นลด 0.63% Kospi ของเกาหลีใต้ลด 0.75% และ ASX 200 ของออสเตรเลียลด 0.58%
- ออสเตรเลียอนุญาตให้นำเข้าน้ำมันที่มีปริมาณซัลเฟอร์สูงขึ้นเป็นการชั่วคราว เพื่อเพิ่มอุปทานท่ามกลางความไม่แน่นอนของห่วงโซ่อุปทานโลกและหลีกเลี่ยงการขาดแคลน ซึ่งสะท้อนความเปราะบางของประเทศต่อความผันผวนของตลาดน้ำมันโลก
- ในตลาดโลหะมีค่า ทองคำปรับขึ้นกว่า 0.5% แตะราว 5,150 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ส่วนเงินเพิ่มประมาณ 1.7% เกิน 86 ดอลลาร์ต่อออนซ์
- ในตลาดคริปโตบรรยากาศเป็นลบ Bitcoin ลดประมาณ 1.3% หลุด 70,000 ดอลลาร์อีกครั้ง ขณะที่ Ethereum ลดมากกว่า 1.5% เหลือราว 2,020 ดอลลาร์
