ยุโรปกำลังไล่ตามทัน 🔼 ข้อมูล CPI ยูโรโซนจะเป็นตัวกำหนดการขึ้นดอกเบี้ยของ ECB หรือไม่?

ดัชนีหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้น แม้ความคาดหวัง ECB จะขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น
ดัชนี Euro Stoxx 50 เปิดตลาดเพิ่มขึ้น 0.60% ขณะที่ DAX ปรับตัวขึ้น 0.55% ตลาดหุ้นยุโรปยังคงเคลื่อนไหวในแดนบวก แม้ความคาดหวังต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ ECB จะเพิ่มสูงขึ้น โดยแรงหนุนหลักมาจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีอย่างแข็งแกร่ง และราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงเล็กน้อย
ข้อมูลเบื้องต้น (Flash data) ที่เผยแพร่โดย Eurostat วันนี้ยืนยันว่าอัตราเงินเฟ้อในยูโรโซนเร่งตัวขึ้นสู่ระดับ 3.2% เมื่อเทียบรายปีในเดือนพฤษภาคม (จาก 3.0% ในเดือนเมษายน) ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายของ ECB และเป็นระดับสูงสุดในรอบกว่า 2.5 ปี
เงินเฟ้อพื้นฐาน (Core inflation) เพิ่มขึ้นเป็น 2.5% ขณะที่เงินเฟ้อภาคบริการพุ่งขึ้นสู่ระดับ 3.5% เมื่อเทียบรายปี
ความคาดหวังของตลาดต่อการปรับขึ้นดอกเบี้ย 25 basis points ของ ECB ในการประชุมวันที่ 11 มิถุนายนปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดย Olli Rehn สมาชิกสภานโยบายการเงิน ECB ระบุว่าการขึ้นดอกเบี้ยอาจเป็น “preemptive hike” ซึ่งสะท้อนว่าเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับที่ต้องจับตา
แรงกดดันด้านเงินเฟ้อส่วนใหญ่มาจากพลังงาน โดยองค์ประกอบพลังงานเพิ่มขึ้น 10.9% เมื่อเทียบรายปีในเดือนพฤษภาคม ซึ่งได้รับแรงหนุนจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
ตลาด swap ปัจจุบันประเมินความเป็นไปได้ของการขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 11 มิถุนายนไว้ที่ 97%
ในบรรดากลุ่มอุตสาหกรรมของ Euro Stoxx 50 กลุ่มโทรคมนาคม/การสื่อสาร (+4.72%) และกลุ่มเทคโนโลยี (+2.17%) เป็นกลุ่มที่ทำผลงานได้ดีที่สุด ขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรม (+1.31%) และกลุ่มการเงิน (+1.03%) ก็ช่วยหนุนการปรับตัวขึ้นของตลาดเช่นกัน
ในทางกลับกัน กลุ่มพลังงาน (–1.12%) และกลุ่มเฮลท์แคร์ (–0.80%) ปิดตลาดในแดนลบ โดยกลุ่มเฮลท์แคร์ถูกกดดันจากข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในกลุ่มไบโอเทค (biotech)
ข้อมูลบริษัท
- Prosus ปรับตัวขึ้นแรงที่สุดในดัชนี Euro Stoxx 50 โดยพุ่งขึ้น 10.73% หน่วยงานกำกับดูแลการผูกขาดของสหภาพยุโรป (EU antitrust authorities) ได้อนุญาตให้ Prosus มีเวลาเพิ่มเติม—ตามคำร้องของ Naspers—เพื่อดำเนินการลดสัดส่วนการถือหุ้นใน Delivery Hero อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเป็นหนึ่งในเงื่อนไขของการเข้าซื้อกิจการ Just Eat Takeaway ในปี 2025 โดยกำหนดเส้นตายใหม่ยังไม่ถูกเปิดเผย
- Infineon Technologies ปรับตัวขึ้น 5.27% ในระหว่างวัน ส่งผลให้ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีเพิ่มขึ้นเป็น +125.7% โดยบริษัทกลายเป็นผู้นำของดัชนีในปีนี้อย่างชัดเจน การปรับขึ้นของกลุ่มชิปได้รับแรงหนุนจากความต้องการศูนย์ข้อมูล (data centers) และ AI ที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ STMicroelectronics ก็พุ่งขึ้นมากกว่า 8% หลังปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้จากธุรกิจ data center เป็นสองเท่า
- Deutsche Post ปรับขึ้น 3.55% ทำระดับสูงสุดในรอบกว่า 4 ปี โดยได้รับแรงหนุนจาก Kepler Cheuvreux ที่ปรับคำแนะนำเป็น “ซื้อ” โดยมองว่าปริมาณการขนส่งที่แข็งแกร่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญของแนวโน้มการเติบโต
- British American Tobacco ลดลง 3.8% ต่อเนื่องเป็นวันที่ 7 ของการปรับตัวลง ข้อมูลยอดขายล่าสุดสะท้อนว่าผู้บริโภคกำลังเปลี่ยนไปใช้สินค้าที่มีราคาถูกลง ซึ่งกดดันอัตรากำไรของบริษัท แม้ว่าบริษัทจะยังคงประมาณการทั้งปีและมีการเติบโตในกลุ่มผลิตภัณฑ์ไร้ควัน (smoke-free)
- Rheinmetall ปรับตัวลง 3.24% หลังจากก่อนหน้านี้ปรับตัวขึ้นแรง บริษัทกำลังเข้าสู่ช่วงพักฐานหลังการปรับขึ้นที่เกี่ยวข้องกับกระแสการเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหม แม้ตั้งแต่ต้นปีหุ้นยังคงลดลง 24.5% แต่บริษัทยังคงได้รับประโยชน์จากการเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมในยุโรป
