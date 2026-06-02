ตลาดเด่นรายวัน: EURUSD จะไปทางไหนต่อ?(02.06.2026)

คู่เงิน EUR/USD ล่าสุดเคลื่อนไหวในกรอบค่อนข้างแคบ โดยสลับระหว่างการปรับตัวขึ้นและลงตลอดช่วงที่ผ่านมา และเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยการปรับตัวลง หลังจากมีข่าวเชิงลบเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลาง

ภูมิรัฐศาสตร์

เมื่อวานนี้ สำนักข่าว Tasnim รายงานว่า การแลกเปลี่ยนข้อความระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านได้ถูกระงับลง ซึ่งถูกมองว่าเป็นการตอบโต้ของอิหร่านต่อการโจมตีอย่างต่อเนื่องของอิสราเอลในเลบานอน

โอกาสในการบรรลุข้อตกลงอย่างรวดเร็วระหว่างสองฝ่ายลดลง ส่งผลลบต่อบรรยากาศตลาด

หลังจากนั้น ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์มีคำสั่งให้อิสราเอลหยุดการโจมตีกรุงเบรุต พร้อมระบุว่าการเจรจามีความคืบหน้า “อย่างรวดเร็วมาก” ทำให้บรรยากาศตลาดเริ่มทรงตัว และช่วยให้ EUR/USD ฟื้นตัวกลับมาได้บางส่วน

อย่างไรก็ตาม ข่าวสารจากเตหะรานและวอชิงตันยังคงมีความไม่สอดคล้องกันสูง ซึ่งทำให้ตลาดมีแนวโน้มผันผวนต่อเนื่อง

ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค

เมื่อวานนี้มีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อของยูโรโซน โดยเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core CPI) ออกมาสูงกว่าคาดที่ระดับ 2.5% ซึ่งแทบจะยืนยันความเป็นไปได้ในการขึ้นดอกเบี้ยของ ECB ในเดือนมิถุนายน

ขณะนี้ตลาดให้น้ำหนักความเป็นไปได้ของการขึ้นดอกเบี้ยดังกล่าวอยู่ที่ประมาณ 96%

อย่างไรก็ตาม ปฏิกิริยาของตลาดต่อข้อมูลดังกล่าวค่อนข้างจำกัด

ในวันนี้ ตลาดกำลังจับตาการประกาศตัวเลข JOLTS เดือนเมษายน ซึ่งจะเป็นตัวชี้นำก่อนตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ในวันศุกร์

หากข้อมูลออกมาตามคาดและสะท้อนว่าตลาดแรงงานสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่งในระดับหนึ่ง อาจเพิ่มความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed และหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

รูปที่ 1: EUR/USD (17.12.2025 - 02.06.2026)

ที่มา: xStation, 02.06.2026

คู่เงิน EUR/USD กำลังอยู่ในช่วงการเคลื่อนไหวแบบ “สะสมกำลัง” (Consolidation) อย่างชัดเจน โดยเห็นได้จากการที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) หลัก ได้แก่ EMA 50, EMA 100 และ EMA 150 เริ่มแบนราบและเคลื่อนไหวตัดกันไปมา

ลักษณะดังกล่าวเป็นการยืนยันว่าตลาดได้สูญเสียโมเมนตัมเชิงทิศทางที่แข็งแกร่ง และกำลังเข้าสู่แนวโน้มแบบ Sideways อย่างเต็มรูปแบบ

ในภาพทางเทคนิคที่กว้างขึ้น เหตุการณ์สำคัญคือการที่ราคาทดสอบและสามารถยืนเหนือแนวรับสำคัญได้สำเร็จ ซึ่งก็คือระดับ Fibonacci retracement 61.8%

ความไม่ชัดเจนของนักลงทุนยังสะท้อนผ่านอินดิเคเตอร์ประเภท Oscillator เช่นกัน โดย RSI เคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 46.8 ซึ่งอยู่ในโซนกลาง (Neutral zone) และต่ำกว่าระดับ 50 เล็กน้อย

สิ่งนี้สะท้อนถึงภาวะสมดุลของแรงซื้อและแรงขาย โดยฝั่งขายมีอำนาจเหนือกว่าเพียงเล็กน้อย แต่ยังไม่แข็งแกร่งพอที่จะกดดันให้เกิดการปรับตัวลงลึกเพิ่มเติม

Michał Jóźwiak
นักวิเคราะห์ตลาดการเงิน, XTB


 
2 มิถุนายน 2026, 16:51

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก