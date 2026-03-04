สหรัฐขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าขึ้นเป็น 15%

สหรัฐประกาศขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าทั่วโลกเป็น 15% 🇺🇸
Scott Bessent ระบุว่าการปรับขึ้นนี้จะเริ่มบังคับใช้ในสัปดาห์นี้ แทนภาษีเดิม 10% หลังคำตัดสินของศาลสูงสุดที่ยกเลิกโครงการภาษีก่อนหน้า เนื่องจากขัดต่อกฎหมายปัจจุบัน โดยอัตราใหม่นี้เป็นเพียงชั่วคราว คาดว่าจะกลับไปที่ระดับเดิมในไม่กี่เดือนข้างหน้าเมื่อมีกรอบภาษีที่มั่นคงมากขึ้น
ผลกระทบทางเศรษฐกิจหลายด้าน:
-
ผู้บริโภคอาจเจอราคาสินค้านำเข้าปรับตัวสูงขึ้น เพิ่มแรงกดดันเงินเฟ้อระยะสั้น
-
บริษัทที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศอาจเผชิญต้นทุนวัตถุดิบและชิ้นส่วนสูงขึ้น ต้องปรับกลยุทธ์จัดซื้อ เปลี่ยนผู้ขาย หรือส่งต่อค่าใช้จ่ายให้ลูกค้า
-
ตลาดการเงิน โดยเฉพาะภาคที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ อาจเกิดความผันผวนและความไม่แน่นอน
ด้านการเมืองและภูมิรัฐศาสตร์:
-
ส่งสัญญาณว่าสหรัฐพร้อมใช้เครื่องมือด้านนโยบายการค้าเพื่อรักษาความได้เปรียบ แม้เผชิญข้อจำกัดทางกฎหมาย
-
อาจเร่งการปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานโลก และกระตุ้นให้คู่ค้าทางการค้า เช่น จีนและสหภาพยุโรป เข้าสู่การเจรจาหรือพิจารณามาตรการตอบโต้
โดยรวม การปรับขึ้นภาษีสะท้อนความมุ่งมั่นของรัฐบาลสหรัฐในการปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าและการเมือง ส่งผลต่อราคาสินค้า ต้นทุนบริษัท ความผันผวนตลาด และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในกลยุทธ์เศรษฐกิจและการเมืองของสหรัฐ
