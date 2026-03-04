อ่านเพิ่มเติม
4 มีนาคม 2026

ราคาน้ำมันร่วง หลัง NYT รายงานอิหร่านเจรจากับ CIA เรื่องระงับปฏิบัติการทางทหาร💡

รายงานล่าสุดจาก The New York Times ว่าอิหร่านเสนอเจรจาสิ้นสุดสงคราม ทำให้ความเชื่อมั่นตลาดดีขึ้นในช่วงไม่กี่นาทีที่ผ่านมา
ตัวแทนอิหร่านสื่อสารกับ CIA ว่าพร้อมเจรจา ขณะที่เจ้าหน้าที่สหรัฐยังระแวงเจตนาที่แท้จริง
ตลาดการเงินตอบสนองด้วยความเสี่ยงที่สูงขึ้น: สัญญาล่วงหน้า S&P 500 และดัชนียุโรปปรับตัวขึ้น ดอลลาร์อ่อนค่าลงไปต่ำสุดของวัน และผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐปรับลด
ราคาน้ำมันจำกัดการขึ้นก่อนหน้า ส่วนราคาก๊าซในยุโรปลดลงอย่างชัดเจน
นักลงทุนมองว่าเป็นสัญญาณการคลี่คลายความตึงเครียดในตะวันออกกลาง แม้ความไม่แน่นอนยังสูงอยู่

 

