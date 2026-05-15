ข่าวเด่นวันนี้ 15 พ.ค.

🔑 ปัจจัยขับเคลื่อนหลักของตลาด
- ตัวเร่งสำคัญของทั้งเซสชันคือการประชุมสุดยอด Trump–Xi ที่กรุงปักกิ่ง ซึ่ง Jensen Huang CEO ของ Nvidia กล่าวว่านี่เป็นเหตุการณ์ที่มีความสำคัญเชิงประวัติศาสตร์ Xi Jinping ยืนยันต่อกลุ่มผู้นำธุรกิจที่เข้าร่วม รวมถึง Elon Musk, Tim Cook และ Jensen Huang ว่า “ประตูของจีนในการเปิดประเทศจะเปิดกว้างมากขึ้นเรื่อย ๆ” แรงหนุนเพิ่มเติมมาจากผลประกอบการที่โดดเด่นของ Cisco และการเปิดตัวอย่างร้อนแรงของหุ้น Cerebras Systems ในตลาด Nasdaq
🌍 ภูมิรัฐศาสตร์
- The New York Times เปิดเผยว่าซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ดำเนินการโจมตีลับในดินแดนอิหร่าน เพื่อตอบโต้การโจมตีต่อทั้งสองประเทศ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ทั้งสองประเทศโจมตีอิหร่านโดยตรง สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของดุลอำนาจในภูมิภาคอย่างมีนัยสำคัญ ระหว่างการประชุมที่ปักกิ่ง Trump ประกาศว่า Xi Jinping แสดงความพร้อมช่วยรักษาให้ช่องแคบฮอร์มุซยังเปิดใช้งาน และยืนยันว่าจีนจะไม่ส่งอาวุธให้เตหะราน นอกจากนี้จีนยังแสดงความสนใจเพิ่มการนำเข้าน้ำมันดิบจากสหรัฐฯ ซึ่งตลาดตีความว่าเป็นสัญญาณ de-escalation ที่สำคัญในเส้นทางพลังงานโลก อย่างไรก็ตาม ไต้หวันยังคงเป็นประเด็นตึงเครียด โดย Xi เตือนว่าการสนับสนุนเอกราชของไต้หวันถือเป็น “เส้นแดง”
📊 ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค
- ข้อมูล PPI สหรัฐฯ ออกมาสูงกว่าคาดอย่างชัดเจน: PPI YoY อยู่ที่ 6.0% เทียบกับคาด 4.8% และ MoM พุ่ง 1.4% เทียบกับคาด 0.5% อย่างไรก็ตาม ตลาดตอบสนองค่อนข้างจำกัด โดยความน่าจะเป็นของการขึ้นดอกเบี้ย Fed ภายในสิ้นปียังอยู่ที่ราว 33–35% ข้อมูล Retail Sales ออกมาตามคาดที่ 0.5% MoM แต่ Import Prices เพิ่มขึ้น 1.9% สูงกว่าคาด 1.0% และ Export Prices พุ่ง 3.3% เทียบกับคาด 1.2% เศรษฐกิจโปแลนด์ชะลอตัว โดย GDP Q1 2026 โตเพียง 0.5% QoQ ต่ำสุดตั้งแต่ Q3 2024 แม้ทั้งปีตลาดยังคาดเติบโตประมาณ 3.5%
📈 ดัชนีหุ้น
- วอลล์สตรีทปิดตลาดปรับตัวขึ้นแข็งแกร่ง: Dow Jones กลับมายืนเหนือระดับ 50,000 จุด ส่วน S&P 500 และ Nasdaq ทำจุดสูงสุดใหม่ระหว่างวัน ในยุโรป DAX นำตลาดด้วยการเพิ่มขึ้น 1.3% หนุนโดย Siemens ที่บวกกว่า 3% ขณะที่ตลาดบางแห่งปิดทำการในวันหยุด ส่วนเอเชียภาพรวมผสม: KOSPI เกาหลีใต้บวก 1.8% และขึ้นเกือบ 90% YTD ขณะที่ Shanghai Composite ลดลง 1.5% และ Nikkei ญี่ปุ่นลดลง 1%
💼 หุ้นรายตัว
- Cisco คือดาวเด่นของวัน พุ่ง 14–18% หลังรายงาน Q3 FY2026 ที่แข็งแกร่ง รายได้อยู่ที่ 15.8 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 12% YoY และคำสั่งซื้อ AI infrastructure โตมากกว่า 50% ส่งผลให้คาดการณ์รายได้ AI ทั้งปีเพิ่มจาก 5 พันล้านเป็น 9 พันล้านดอลลาร์ Nvidia บวกมากกว่า 4% หลังมีรายงาน Reuters ว่าสหรัฐฯ อนุญาตขายชิป H200 ให้บริษัทจีน 10 แห่ง พร้อมการมีส่วนร่วมของ Jensen Huang ในคณะผู้แทนที่ปักกิ่ง Cerebras Systems กลายเป็น IPO ที่สร้างความฮือฮา เปิดตลาดที่ 350 ดอลลาร์ สูงกว่าราคา IPO 90% ด้านลบ หุ้น Doximity ร่วง 21–23% หลังแนวโน้มผลประกอบการผิดหวังและถูกลดคำแนะนำโดยสถาบันการเงิน ขณะเดียวกัน Apple เผชิญแรงกดดันใหม่ หลัง Bloomberg รายงานว่า OpenAI กำลังพิจารณาการดำเนินคดีกับ Apple กรณีการผสาน ChatGPT ใน iOS ที่ไม่สร้างผลประโยชน์ตามคาด เพิ่มความไม่แน่นอนต่อการสร้างรายได้จาก AI ของ Apple
💱 ค่าเงิน
- ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าตลอดวัน หนุนจากผลประชุม Trump–Xi และตัวเลข PPI ที่ร้อนแรง USDIDX บวก 0.31% และ EURUSD อ่อนลงสู่ 1.1679 GBPUSD ลดลง 0.73% ในกลุ่ม EM สกุลเงินวอนเกาหลีใต้และแรนด์แอฟริกาใต้ทำผลงานดี ขณะที่เรียลบราซิลอ่อนแอที่สุดจากประเด็นการเมืองที่เกี่ยวข้องกับ Flavio Bolsonaro
🛢️ สินค้าโภคภัณฑ์
- ทองแดงทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ทะลุ 14,000 ดอลลาร์ต่อตัน จากวิกฤตกำมะถันและอุปทาน รวมถึงการผลิตในชิลีที่ลดลง 6% และการแบนส่งออกกรดซัลฟิวริกของจีนตั้งแต่ 1 พฤษภาคม น้ำมันยังยืนเหนือ 100 ดอลลาร์ โดย WTI ปิดที่เหนือ 101 ดอลลาร์ และ Brent ที่ 105.71 ดอลลาร์ ทองคำลดลงเล็กน้อย 0.19% ส่วนเงินร่วงหนักกว่า 3% เหลือราว 84.75 ดอลลาร์ต่อออนซ์
₿ คริปโต
- Bitcoin นำตลาดบวก 2.68% แตะ 81,433 ดอลลาร์ หนุนจากความเชิงบวกหลังวุฒิสภาสหรัฐฯ ผ่านร่าง Clarity Act ซึ่งเป็นกฎหมายโครงสร้างตลาดคริปโตฉบับใหญ่ครั้งแรก หุ้นที่เกี่ยวข้องกับคริปโตพุ่งแรงเช่น Coinbase +9%, Figure +9%, Galaxy +6% และ Strategy กับ Sharplink บวกประมาณ 7%
BREAKING: ราคาก๊าซธรรมชาติ (NATGAS) ปรับตัวสูงขึ้น หลังการเปิดเผยข้อมูล EIA ของสหรัฐฯ
