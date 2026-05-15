08:48 · 15 พฤษภาคม 2026

Xi Jinping จะช่วยเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งหรือไม่❓

ประเด็นหลัก
  • รายงานจาก NYT เผยรายละเอียดที่น่าประหลาดใจเกี่ยวกับการโจมตีอิหร่านของซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 💥
ตามรายงานของ The New York Times ซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ดำเนินการโจมตีแบบลับ (covert strikes) บนดินแดนอิหร่าน เพื่อตอบโต้การโจมตีที่มุ่งเป้าไปยังทั้งสองราชอาณาจักรในช่วงความขัดแย้งที่ยังดำเนินอยู่ในตะวันออกกลาง นี่ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ทั้งสองประเทศลงมือโจมตีอิหร่านโดยตรง ซึ่งสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนของดุลอำนาจในภูมิภาค

ขณะเดียวกัน ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่า สี จิ้นผิง ผู้นำจีน ได้แสดงความพร้อมที่จะช่วยรักษาให้ช่องแคบฮอร์มุซยังคงเปิดใช้งานได้ และยืนยันว่าจีนจะไม่จัดส่งอุปกรณ์ทางทหารให้อิหร่าน

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นจากสถานการณ์ดังกล่าว ขณะที่ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง โดยได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังต่อการลดความตึงเครียด และการเปิดเส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญอีกครั้ง ซึ่งคิดเป็นประมาณ 20% ของอุปทานน้ำมันทั่วโลก

ความผันผวนของตลาดเห็นได้ชัดในช่วงปิดการซื้อขายของยุโรป โดยค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและดัชนีหุ้นยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง
Source: xStation

15 พฤษภาคม 2026, 08:52

