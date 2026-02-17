ข่าวเด่นวันนี้ 17 ก.พ.

- Wall Street หยุดทำการเนื่องในวันหยุดฟีดเดอรัล ฟิวเจอร์ส US100 ร่วง 0.2%
- วันนี้การซื้อขายใน Wall Street ไม่เกิดขึ้นเนื่องในวันหยุดของรัฐบาลกลาง ฟิวเจอร์สดัชนีสหรัฐฯ ปิดตลาดด้วยการปรับขึ้นเล็กน้อยเพียงเชิงสัญลักษณ์ ยกเว้น US100 (Nasdaq 100) ฟิวเจอร์สที่ลดลง 0.2%
- ในยุโรป การซื้อขายเป็นไปแบบผสม แต่ส่วนใหญ่ปิดตลาดในแดนบวก ยกเว้น DAX ลดลง 0.4% ขณะที่ FTSE 100 ขึ้นเกือบ 0.3% CAC 40 ปรับขึ้นน้อยกว่า 0.1% และ IBEX 35 ขึ้น 1%
- ในตลาดอัตราแลกเปลี่ยน ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่น คู่สกุลที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ USD/JPY ซื้อขายอยู่ราว 153.5
- ตลาดโลหะมีค่าเผชิญแรงกดดันเล็กน้อยจากดอลลาร์ที่แข็งค่า ทองคำลดลงประมาณ 0.8% ต่ำกว่า 5,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่เงินลดลง 0.4% และทดสอบระดับ 76 ดอลลาร์ต่อออนซ์
- ตลาดน้ำมันฟื้นตัว Brent crude oil ปรับขึ้น 1.6% ใกล้ 69 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วน WTI crude oil ขึ้นเกือบ 1.8% ทดสอบระดับ 64 ดอลลาร์
- สัญญาก๊าซธรรมชาติ (NATGAS) เผชิญแรงกดดันหนัก ลดลงประมาณ 4.5%
- ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีมีความผสมผสานและแรงกดดันแบบคัดเลือก Bitcoin ลดลงประมาณ 1.2% ต่ำกว่า 68,000 ดอลลาร์ ขณะที่ Ethereum ปรับขึ้นกว่า 0.6% ซื้อขายราว 1,980 ดอลลาร์
