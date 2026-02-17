อ่านเพิ่มเติม
08:30 · 17 กุมภาพันธ์ 2026

ข่าวเด่นวันนี้ 17 ก.พ.

  • Wall Street หยุดทำการเนื่องในวันหยุดฟีดเดอรัล ฟิวเจอร์ส US100 ร่วง 0.2%

 

  • วันนี้การซื้อขายใน Wall Street ไม่เกิดขึ้นเนื่องในวันหยุดของรัฐบาลกลาง ฟิวเจอร์สดัชนีสหรัฐฯ ปิดตลาดด้วยการปรับขึ้นเล็กน้อยเพียงเชิงสัญลักษณ์ ยกเว้น US100 (Nasdaq 100) ฟิวเจอร์สที่ลดลง 0.2%
  • ในยุโรป การซื้อขายเป็นไปแบบผสม แต่ส่วนใหญ่ปิดตลาดในแดนบวก ยกเว้น DAX ลดลง 0.4% ขณะที่ FTSE 100 ขึ้นเกือบ 0.3% CAC 40 ปรับขึ้นน้อยกว่า 0.1% และ IBEX 35 ขึ้น 1%
  • ในตลาดอัตราแลกเปลี่ยน ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่น คู่สกุลที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ USD/JPY ซื้อขายอยู่ราว 153.5
  • ตลาดโลหะมีค่าเผชิญแรงกดดันเล็กน้อยจากดอลลาร์ที่แข็งค่า ทองคำลดลงประมาณ 0.8% ต่ำกว่า 5,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่เงินลดลง 0.4% และทดสอบระดับ 76 ดอลลาร์ต่อออนซ์
  • ตลาดน้ำมันฟื้นตัว Brent crude oil ปรับขึ้น 1.6% ใกล้ 69 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วน WTI crude oil ขึ้นเกือบ 1.8% ทดสอบระดับ 64 ดอลลาร์
  • สัญญาก๊าซธรรมชาติ (NATGAS) เผชิญแรงกดดันหนัก ลดลงประมาณ 4.5%
  • ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีมีความผสมผสานและแรงกดดันแบบคัดเลือก Bitcoin ลดลงประมาณ 1.2% ต่ำกว่า 68,000 ดอลลาร์ ขณะที่ Ethereum ปรับขึ้นกว่า 0.6% ซื้อขายราว 1,980 ดอลลาร์
 

Source: xStation5

19 กุมภาพันธ์ 2026, 21:41

ไมเคิล เบอร์รี่ และ Palantir: นักวิเคราะห์ชื่อดังตั้งข้อกล่าวหาหนัก
19 กุมภาพันธ์ 2026, 21:36

สรุปตลาด 🚩 ตลาดยุโรปและ EUR/USD ปรับตัวลง ท่ามกลางความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์สหรัฐฯ–อิหร่านที่ตึงเครียดสูงขึ้น
19 กุมภาพันธ์ 2026, 19:07

น้ำมัน (OIL): ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้น ท่ามกลางความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงระหว่าง สหรัฐอเมริกา และ อิหร่าน ⚔️
19 กุมภาพันธ์ 2026, 15:09

สรุปข่าวเช้า 19 ก.พ.
