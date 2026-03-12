Market wrap: หุ้นยุโรปพยายามทรงตัว แม้ราคาน้ำมันพุ่งแรง 🔍

ยุโรปกำลังพยายามฟื้นตัวหลังเปิดตลาดอ่อนตัว โดยดัชนี DAX ของเยอรมนี ขณะนี้เคลื่อนไหวใกล้ระดับทรงตัว ขณะที่นักลงทุนยังคงต้องประเมินความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้น หลังราคาน้ำมันดิบ Brent ค่อย ๆ ขยับกลับเข้าใกล้ระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล อีกครั้ง รายงานล่าสุดเกี่ยวกับการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน การหยุดชะงักของท่าเรือ รวมถึงการโจมตีด้วยโดรนและขีปนาวุธระลอกใหม่ในตะวันออกกลาง ยังคงกดดันบรรยากาศการลงทุนทั่วโลก ขณะที่การปล่อยน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์ก่อนหน้านี้ของ IEA ถูกมองว่าเป็นเพียงมาตรการบรรเทาระยะสั้น มากกว่าจะเป็นทางออกที่ยั่งยืน
ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นยุโรปกำลังดีดตัวขึ้นหลังจากเริ่มต้นวันอย่างอ่อนแอ โดยได้รับแรงหนุนจากบรรยากาศการลงทุนใน Wall Street ที่ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ดัชนี Euro Stoxx 50 ยังคงปรับตัวลดลงราว 0.3%
ปฏิกิริยาของตลาดเมื่อวันพุธสะท้อนให้เห็นว่า การปล่อยน้ำมันสำรองของ IEA ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นจุดเปลี่ยนเชิงโครงสร้างของตลาด แต่เป็นเพียงการบรรเทาความตึงเครียดชั่วคราวท่ามกลางความขัดแย้งกับอิหร่านที่ยืดเยื้อ
ในขณะเดียวกัน ตลาดพันธบัตรยังคงเผชิญแรงกดดัน ซึ่งยิ่งทำให้แนวโน้มของตลาดหุ้นยุโรปซับซ้อนมากขึ้น โดยเฉพาะสำหรับภาคธุรกิจที่อ่อนไหวต่อ ต้นทุนทางการเงิน
ตลาดเอเชียปิดการซื้อขายในแดนลบอย่างชัดเจน โดยดัชนี MSCI Asia Pacific ลดลง 1.3%, Topix ลดลง 1.3% และ Taiex ของไต้หวัน ลดลง 1.6% ขณะที่ตลาดในฮ่องกงและจีนแผ่นดินใหญ่ก็ปิดลบเช่นกัน
ในฝั่งสินทรัพย์ดิจิทัล คริปโทเคอร์เรนซี ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้นอย่างระมัดระวัง โดย Bitcoin ซื้อขายใกล้ระดับ 70,500 ดอลลาร์ ขณะที่ ทองคำและเงิน ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยราคาเงินพุ่งขึ้นมากกว่า 2% และขยับเหนือระดับ 86 ดอลลาร์ต่อออนซ์
บริษัทในยุโรปที่มีการลงทุนใน private credit อาจได้รับความสนใจ หลังจาก Morgan Stanley และ Cliffwater จำกัดการถอนเงินจากกองทุน private credit มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ เนื่องจากมีคำขอไถ่ถอนจำนวนมากจากนักลงทุน
ข่าวหุ้นรายตัว
-
Repsol ได้รับการปรับเพิ่มคำแนะนำเป็น Outperform จาก RBC Capital Markets โดยนักวิเคราะห์คาดว่า ค่าการกลั่นน้ำมัน จะยังคงอยู่ในระดับสูงตลอดปี 2026 ท่ามกลางความปั่นป่วนจากความขัดแย้ง สหรัฐ-อิสราเอล-อิหร่าน
-
Neste ถูกปรับคำแนะนำขึ้นเป็น Outperform จาก Sector Perform โดย RBC มองว่าผู้ผลิตเชื้อเพลิงหมุนเวียนจากฟินแลนด์รายนี้จะได้รับประโยชน์จากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบัน
-
Hochschild Mining ถูกปรับเพิ่มคำแนะนำเป็น Overweight จาก Neutral โดย JPMorgan ซึ่งชี้ถึงแรงหนุนจากราคาทองคำและเงินที่แข็งแกร่ง รวมถึงจุดเข้าลงทุนที่น่าสนใจหลังราคาหุ้นปรับตัวลงก่อนหน้า
-
Ferragamo รายงานผลประกอบการทั้งปีที่ ดีกว่าคาด และผู้บริหารแสดงความเชื่อมั่นต่อผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปี อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์บางส่วนยังคงระมัดระวัง โดยมองว่ากระบวนการฟื้นฟูธุรกิจยังต้องใช้เวลา
การเปลี่ยนแปลงคำแนะนำจากนักวิเคราะห์
การปรับเพิ่มคำแนะนำ (Upgrades)
-
Epiroc – ปรับเพิ่มเป็น Overweight ที่ Morgan Stanley; ราคาเป้าหมาย 262 SEK
-
Faron Pharma – ปรับเพิ่มเป็น Buy ที่ Inderes
-
Hochschild Mining – ปรับเพิ่มเป็น Overweight ที่ JPMorgan; ราคาเป้าหมาย 990 เพนนี
-
Impianti – ปรับเพิ่มเป็น Outperform ที่ EnVent S.p.A.; ราคาเป้าหมาย €1
-
Neste – ปรับเพิ่มเป็น Outperform ที่ RBC; ราคาเป้าหมาย €30
-
Nichols – ปรับเพิ่มเป็น Buy ที่ Deutsche Bank; ราคาเป้าหมาย 1,150 เพนนี
-
Rentokil – ปรับเพิ่มเป็น Buy ที่ UBS; ราคาเป้าหมาย 540 เพนนี
-
Repsol – ปรับเพิ่มเป็น Outperform ที่ RBC; ราคาเป้าหมาย €25
การปรับลดคำแนะนำ (Downgrades)
-
Also – ปรับลดเป็น Hold ที่ Berenberg; ราคาเป้าหมาย 165 CHF
-
Bodycote – ปรับลดเป็น Sector Perform ที่ RBC; ราคาเป้าหมาย 775 เพนนี
-
Quilter – ปรับลดเป็น Underperform ที่ Avior Capital Markets
-
Sandvik – ปรับลดเป็น Equal-weight ที่ Morgan Stanley; ราคาเป้าหมาย 356 SEK
การเริ่มต้นบทวิเคราะห์ (Initiations)
-
Asta Energy Solutions – เริ่มต้นบทวิเคราะห์ด้วยคำแนะนำ Add ที่ Baader Helvea
-
Aumovio – เริ่มต้นบทวิเคราะห์ด้วยคำแนะนำ Outperform ที่ Oddo BHF; ราคาเป้าหมาย €50
-
CSG – เริ่มต้นบทวิเคราะห์ด้วยคำแนะนำ Accumulate ที่ Erste Group; ราคาเป้าหมาย €36
-
Eviso – เริ่มต้นบทวิเคราะห์ด้วยคำแนะนำ Outperform ที่ Mediobanca; ราคาเป้าหมาย €10.20
-
INVISIO AB – เริ่มต้นบทวิเคราะห์ด้วยคำแนะนำ Hold ที่ ABG; ราคาเป้าหมาย 280 SEK
การกลับมาเริ่มต้นบทวิเคราะห์อีกครั้ง (Reinstatements)
-
Pennon – กลับมาเริ่มต้นบทวิเคราะห์อีกครั้งด้วยคำแนะนำ Outperform ที่ BNP Paribas; ราคาเป้าหมาย 575 เพนนี
ขณะเดียวกัน หุ้นของ Rheinmetall จากเยอรมนีกำลังพยายามทรงตัวหลังจากการปรับตัวลงอย่างแรงเมื่อวานนี้ อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นยังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ €1,640 ซึ่งเป็นบริเวณของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA200 (เส้นสีแดง)
