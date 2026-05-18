สรุปข่าวเช้าตลาดการเงิน (18.05.2026)

🌍 ภูมิรัฐศาสตร์
- การเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านเข้าสู่ภาวะชะงักงัน โดย Trump ได้โพสต์บน Truth Social เตือนว่า “เวลาของเตหะรานกำลังหมดลง” และ “จะไม่เหลืออะไรเลย” หากอิหร่านไม่รีบดำเนินการ ซึ่งตลาดมองว่านี่เป็นสัญญาณเพิ่มความเสี่ยงต่อการกลับมาใช้ปฏิบัติการทางทหารอีกครั้ง
- มีรายงานว่าโดรนโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ขณะที่ Trump เตรียมเรียกประชุม Situation Room ในวันอังคารเพื่อหารือทางเลือกทางทหารต่ออิหร่าน หลังจากมีการประชุมกับทีมที่ปรึกษาด้านความมั่นคงครั้งแรกไปแล้วเมื่อวันเสาร์
- ท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-จีน การประชุม Trump-Xi ส่งผลให้จีนประกาศว่าจะนำเข้าสินค้าเกษตรจากสหรัฐฯ อย่างน้อยปีละ 17 พันล้านดอลลาร์จนถึงปี 2028 (รวมถึงถั่วเหลืองและเนื้อวัว) ขณะที่สหรัฐฯ ได้รับคำมั่นเกี่ยวกับแร่หายาก อย่างไรก็ตาม ทั้งสองฝ่ายยังให้รายละเอียดข้อตกลงไม่ตรงกัน
📊 เศรษฐกิจ
ข้อมูลเศรษฐกิจจีนเดือนเมษายนออกมาแย่กว่าคาดอย่างมาก:
• ยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้นเพียง 0.2% YoY (ต่ำสุดตั้งแต่ธันวาคม 2022; คาดการณ์ 2%)
• การผลิตภาคอุตสาหกรรมชะลอลงเหลือ 4.1% YoY (คาดการณ์ 5.9%)
• การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรหดตัว 1.6% YoY ในช่วง 4 เดือนแรกของปี
ราคาบ้านใหม่ในจีนลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 35 ขณะที่ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศร่วง 21.6% YoY ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 7 โดย NBS ระบุว่าสภาพแวดล้อมภายนอก “มืดมนและซับซ้อน” พร้อมเรียกร้องนโยบายการคลังเชิงรุกมากขึ้น แต่ Politburo ยังไม่ได้ประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่
ญี่ปุ่นยืนยันแผนออกพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนงบประมาณพิเศษสำหรับลดผลกระทบด้านพลังงานจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง โดยนายกรัฐมนตรี Takaichi ได้สั่งให้รัฐมนตรีคลังพิจารณามาตรการขยายแพ็กเกจกระตุ้น ซึ่งส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรญี่ปุ่นพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 1996
📉 ตลาดโลก
Wall Street ปิดลบเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา และตลาดเอเชียเช้าวันจันทร์ก็ปรับตัวลงในวงกว้าง ราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้น และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่รุนแรงขึ้น กลายเป็น “ส่วนผสมที่เป็นพิษ” สำหรับตลาดหุ้นทั่วโลก
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี เพิ่มขึ้นสู่ 4.631% สูงสุดนับตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2025 ขณะที่บอนด์ยีลด์อายุ 30 ปี แตะระดับสูงสุดของปีที่ 5.159% สะท้อนการปรับมุมมองของตลาดต่อโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมท่ามกลางแรงกระแทกด้านพลังงาน
🌏 เอเชีย
ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้เปิดใช้กลไก ‘sidecar’ ติดต่อกันเป็นครั้งที่สอง (มาตรการควบคุมการซื้อขายอัลกอริทึมในตลาดหุ้น) หลังดัชนีร่วงแรงถึง 4.68% ระหว่างวัน ก่อนจะฟื้นตัวกลับมาปิดบวกได้ในท้ายที่สุด ความตึงเครียดยังเพิ่มขึ้นจากข้อพิพาทด้านค่าจ้างของ Samsung Electronics โดยสหภาพแรงงานเข้าสู่กระบวนการเจรจาผ่านรัฐบาลเพื่อหลีกเลี่ยงการนัดหยุดงานในบริษัทที่คิดเป็นเกือบ 25% ของการส่งออกเกาหลีใต้
ดัชนี JP225 (Nikkei) ลดลงราว 1.27% มาอยู่ใกล้ระดับ 61,032 จุด ท่ามกลางแรงกดดันจากบอนด์ยีลด์ญี่ปุ่นที่พุ่งขึ้นสูงสุดในรอบเกือบ 30 ปี และความเสี่ยงด้าน stagflation จากราคาพลังงานที่สูงขึ้น
ดัชนี CHN.cash ของจีนลดลง 0.27% สู่บริเวณ 8,583 จุด ขณะที่ UK100 ลดลง 0.27% ส่วนฟิวเจอร์สยุโรปบ่งชี้การเปิดตลาดในแดนลบ:
• DAX -1%
• CAC -0.95%
• FTSE MIB -0.8%
• FTSE 100 -0.2%
💱 ค่าเงิน
USD ยังคงเป็นสกุลเงินหลักที่แข็งแกร่งที่สุดในขณะนี้ โดยแข็งค่ามากกว่า CHF และ EUR ขณะที่ AUD และ JPY อ่อนค่าที่สุด โดย AUD ถูกกดดันจากข้อมูลเศรษฐกิจจีนที่อ่อนแอ ซึ่งจีนเป็นคู่ค้าหลักของออสเตรเลีย
USDJPY เพิ่มขึ้น +0.23% สู่บริเวณ 158.98 สะท้อนแรงกดดันต่อ JPY แม้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรญี่ปุ่นจะปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ USDPLN เพิ่มขึ้น +0.21% สู่ 3.6556 และ EURPLN เพิ่มขึ้น +0.08% สู่ 4.2487 ดัชนี DXY (USDIDX) เพิ่มขึ้นเล็กน้อย +0.04% สู่บริเวณ 99.25 ยังคงเคลื่อนไหวใกล้ระดับจิตวิทยา 100 จุด
🛢️ สินค้าโภคภัณฑ์
น้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้น +1.89% สู่บริเวณ 107.57 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ Brent ทะลุ 111 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล (+1.90%) จากถ้อยแถลงที่แข็งกร้าวขึ้นของ Trump ต่ออิหร่าน การโจมตีด้วยโดรนใน UAE และความกังวลเกี่ยวกับเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบ Hormuz
ก๊าซธรรมชาติพุ่งขึ้น 2.33% สู่ระดับ 3.03 ดอลลาร์ กลายเป็นสินทรัพย์ที่ปรับตัวดีที่สุดของวัน ส่วนทองคำอ่อนตัวเล็กน้อย (-0.20%) สู่บริเวณ 4,536 ดอลลาร์/ออนซ์ ขณะที่เงินลดลง 1.32% สู่ประมาณ 75.22 ดอลลาร์/ออนซ์ จากแรงกดดันของบอนด์ยีลด์และค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่า
📱 บริษัท
- Ryanair เตรียมประกาศผลประกอบการวันนี้ก่อนตลาดเปิด ขณะที่ Baidu (BIDU.US) ก็จะรายงานผลก่อนเปิดตลาดเช่นกัน โดยตลาดจับตาผลกระทบของต้นทุนพลังงานและการใช้จ่ายผู้บริโภคจีนต่อรายได้โฆษณา
- NVIDIA (NVDA.US) มีกำหนดประกาศผลประกอบการไตรมาสในวันพุธหลังตลาดปิด โดยตลาดคาด EPS ที่ 1.78 ดอลลาร์ และรายได้ประมาณ 78.98 พันล้านดอลลาร์ ราคาหุ้นพุ่งขึ้นกว่า 20% ในเดือนที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้น 26.5% ตั้งแต่ต้นปี แตะระดับสูงสุดใหม่ตลอดกาล
- ในวันพุธ TJX, Target และ Lowe’s จะรายงานผลประกอบการเช่นกัน ส่วนวันพฤหัสบดี Walmart (ก่อนตลาดเปิด) และ Take-Two Interactive (หลังตลาดปิด) จะตามมา โดยผลประกอบการของ Walmart จะเป็นบททดสอบสำคัญเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของผู้บริโภคสหรัฐฯ ท่ามกลางต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น
₿ คริปโต
Bitcoin ลดลง 1.71% สู่บริเวณ 76,909 ดอลลาร์ ต่ำสุดในรอบกว่า 2 สัปดาห์ จากแรงเทขายสินทรัพย์เสี่ยงท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ บอนด์ยีลด์ที่พุ่งขึ้น และข้อมูลเศรษฐกิจจีนที่อ่อนแอ
🔭 สิ่งที่ต้องติดตามวันนี้
• 09:00 GDP ไตรมาส 1 ของสวิตเซอร์แลนด์
• 14:00 Core Inflation เดือนเมษายนของโปแลนด์
คำถามสำคัญของวันนี้คือ ตลาดยุโรปได้สะท้อนความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ไปมากน้อยแค่ไหน หรือการเปิดตลาดจะยังเห็นแรงขายต่อเนื่อง? การประชุม Situation Room ของ Trump ในวันอังคาร อาจกลายเป็นตัวเร่งความไม่แน่นอนรอบใหม่ของตลาด
