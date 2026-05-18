ตลาดพันธบัตรเผชิญแรงขายหนัก❗️TNOTE ร่วงต่ำกว่าระดับต่ำสุดในรอบ 1 ปี 📉

สัญญาฟิวเจอร์สพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี (TNOTE) ร่วงลง 0.6% แตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2025 ขณะที่นักลงทุนเริ่มปรับมุมมองต่อนโยบายการเงินใหม่อีกครั้ง โดยตลาดกำลังเร่งปรับคาดการณ์ไปสู่ท่าทีที่เข้มงวดมากขึ้นของ Fed หลังแรงกดดันเงินเฟ้อเร่งตัว และความตึงเครียดทางการทูตที่ยังไร้ทางออกหลังการประชุมระหว่าง Trump และ Xi Jinping
สัญญา TNOTE ร่วงลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลทั้ง 3 เส้น (EMA100, EMA30 และ EMA10) ตอกย้ำโมเมนตัมขาลง แม้ RSI จะยังเคลื่อนไหวเหนือระดับสำคัญที่ 30 อยู่ก็ตาม
ที่มา: xStation5
Bond Yield พุ่งแตะระดับสูงสุดรอบหลายปี
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 30 ปี พุ่งขึ้นสู่ระดับ 5.117% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2025 หลังตลาดเร่งปรับความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อใหม่อย่างรุนแรง
แรงพุ่งของ Bond Yield ครั้งนี้เปรียบเสมือน “บททดสอบแรก” สำหรับ Kevin Warsh ประธาน Fed คนใหม่ ที่ต้องรับมือกับภาวะที่อัตราผลตอบแทนระยะยาวเริ่มเข้ามามีบทบาทกำหนดสภาวะการเงินของตลาดมากขึ้นเรื่อย ๆ
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่พุ่งทำจุดสูงสุดใหม่ กำลังเร่งตัวแรงกว่าประเทศอื่น ๆ ส่งผลให้ดอลลาร์กลับมาแข็งค่าอีกครั้งหลังการประชุมระหว่าง Trump และ Xi Jinping
ที่มา: XTB Research
เงินเฟ้อยัง “ร้อนแรง” ต่อเนื่อง
ชุดข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดที่ออกมา “ปั่นป่วน” ตลาด ประกอบด้วย:
- CPI พุ่งแตะ 3.8%
- PPI รายปีเร่งขึ้นสู่ 6%
- ราคานำเข้าปรับขึ้นแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2022
ทั้งหมดนี้สะท้อนว่า ความตึงเครียดในตะวันออกกลางกำลังเริ่มส่งผ่านไปยังต้นทุนระดับค้าส่งและราคาสินค้าผู้บริโภคอย่างชัดเจน
ข้อมูลดังกล่าวยังทำให้แรงกดดันจาก Donald Trump ที่เรียกร้องให้ Fed ลดดอกเบี้ย กลายเป็นเรื่องที่ยากต่อการอธิบายและสนับสนุนมากขึ้นสำหรับธนาคารกลางสหรัฐฯ
อัตราเงินเฟ้อ CPI ล่าสุดกำลังเคลื่อนไหวห่างจากเป้าหมายเงินเฟ้อรายปีของ Fed (PCE ที่ 2.7%) อย่างชัดเจน
ที่มา: XTB Research
ความหวังด้านการทูตเริ่มจางหาย
ราคาพลังงานกลับมาปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง โดย WTI พุ่งเหนือระดับ 104 ดอลลาร์ หลังการประชุมระหว่าง Donald Trump และ Xi Jinping จบลงโดยไม่มีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมต่อประเด็นความขัดแย้งอิหร่าน
นักลงทุนกำลัง “Price in” ผลกระทบจากความเสี่ยงที่การปิดกั้นเส้นทางขนส่งอาจยืดเยื้อ โดยมองว่าการขาดความคืบหน้าทางการทูตครั้งนี้ เป็นปัจจัยโดยตรงที่อาจทำให้ต้นทุนพลังงานและการขนส่งอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องในระยะยาว
OIL.WTI ยังคงปรับตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 10 วัน (EMA10 สีเหลือง) สะท้อนโมเมนตัมขาขึ้นที่ยังแข็งแกร่ง
ที่มา: xStation5
แรงกดดันด้านการคลังลุกลามทั่วโลก
แรงขายในตลาดพันธบัตรไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในสหรัฐฯ เท่านั้น แต่ยังลามไปยังพันธบัตรรัฐบาลเยอรมนี (Bunds), อังกฤษ (Gilts) และญี่ปุ่น ซึ่งอัตราผลตอบแทนต่างพุ่งขึ้นพร้อมกัน
ขณะเดียวกัน สถานะการคลังของสหรัฐฯ ก็กำลังน่ากังวลมากขึ้น โดยปัจจุบัน “ดอกเบี้ยที่รัฐบาลต้องจ่ายจากหนี้สาธารณะ” ได้กลายเป็นรายจ่ายภาครัฐที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากระบบประกันสังคม (Social Security) ซึ่งยิ่งเพิ่มความกังวลให้กับผู้ถือพันธบัตรและตลาดการเงินทั่วโลก
ความกังวลในตลาดพันธบัตรทั่วโลก แม้จะเกิดขึ้นในหลายประเทศพร้อมกัน แต่กลับยิ่งหนุนให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นในฐานะ “สินทรัพย์ปลอดภัย” ที่นักลงทุนเลือกถือ ส่งผลให้สกุลเงินหลักอื่น ๆ ในกลุ่ม G10 อ่อนค่าลงอย่างหนัก หลังจากก่อนหน้านี้เคยฟื้นตัวขึ้นเมื่อเดือนเมษายนจากความหวังว่าสงครามอิหร่านจะคลี่คลาย
ที่มา: XTB Research
ก่อนหน้านี้ หลายสกุลเงินในกลุ่ม G10 เช่น AUD, NZD และ GBP เคยแข็งค่ากลับขึ้นมาเมื่อความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ลดลง แต่ล่าสุดกระแสเงินทุนได้ไหลกลับเข้าสู่ดอลลาร์อีกครั้ง หลังตลาดเริ่มมองว่าความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อและสงครามอาจยืดเยื้อกว่าคาด
