3 ตลาดสำคัญที่ต้องจับตาในสัปดาห์: US100, GBPUSD และ GOLD

- NVIDIA เตรียมประกาศผลประกอบการ ซึ่งอาจกลายเป็นตัวแปรสำคัญต่อทิศทางตลาดเทคโนโลยีในสัปดาห์หน้า
- หลายบริษัทในกลุ่ม “Magnificent Seven” ยังคงซื้อขายต่ำกว่าระดับ All-Time High แม้ตลาดหุ้นสหรัฐจะฟื้นตัวต่อเนื่อง
- สัญญาน้ำมันดิบ Brent ส่งมอบเดือนกรกฎาคม ปิดเหนือระดับ 110 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล สะท้อนแรงกังวลด้านอุปทานและความตึงเครียดภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังร้อนแรง
- NVIDIA เตรียมประกาศผลประกอบการ ซึ่งอาจกลายเป็นตัวแปรสำคัญต่อทิศทางตลาดเทคโนโลยีในสัปดาห์หน้า
- หลายบริษัทในกลุ่ม “Magnificent Seven” ยังคงซื้อขายต่ำกว่าระดับ All-Time High แม้ตลาดหุ้นสหรัฐจะฟื้นตัวต่อเนื่อง
- สัญญาน้ำมันดิบ Brent ส่งมอบเดือนกรกฎาคม ปิดเหนือระดับ 110 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล สะท้อนแรงกังวลด้านอุปทานและความตึงเครียดภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังร้อนแรง
3 ตลาดสำคัญที่ต้องจับตาในสัปดาห์หน้า: US100, GBPUSD และ GOLD 📊🔥
ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนตลาดในช่วงที่ผ่านมา คือข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐที่ออกมาสูงกว่าคาด ส่งผลให้นักลงทุนกลับมาให้น้ำหนักกับแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้นอีกครั้ง ขณะเดียวกัน การเยือนจีนของ Donald Trump ก็ยังไม่สามารถสร้างความคืบหน้าสำคัญได้ และความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงไร้ทางออก
สัปดาห์หน้าจึงน่าจับตามองเป็นพิเศษ โดยไฮไลต์สำคัญอยู่ที่ผลประกอบการของ NVIDIA รวมถึงตัวเลขเงินเฟ้ออังกฤษ รายงานการประชุม Fed และดัชนี PMI เบื้องต้นจากทั้งยุโรปและสหรัฐ
US100 (Nasdaq 100 Futures)
หุ้น Big Tech สหรัฐยังคงผลักดันดัชนีขึ้นทำ All-Time High ต่อเนื่อง แต่บททดสอบสำคัญกำลังจะมาถึงกับงบของ NVIDIA
ตลาดคาดรายได้จะโตทะลุ 78 พันล้านดอลลาร์ และบางส่วนเริ่มมองถึงระดับมากกว่า 80 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่กำไรต่อหุ้น (GAAP EPS) คาดที่ 1.75 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นมากกว่า 100% YoY
นักลงทุนยังจับตาความคืบหน้าของชิป “Vera Rubin” ซึ่งอาจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ AI และลดต้นทุนการประมวลผลได้อย่างมีนัยสำคัญ
GBPUSD
ดอลลาร์แข็งค่าหลังเงินเฟ้อสหรัฐออกมาร้อนแรง แต่สัปดาห์นี้ฝั่งอังกฤษก็มีโอกาสสร้างเซอร์ไพรส์เช่นกัน
ตลาดจะจับตา:
• ตัวเลขแรงงานอังกฤษ (อังคาร)
• CPI อังกฤษ (พุธ)
• PMI เบื้องต้น UK/US (พฤหัส)
• Retail Sales อังกฤษ (ศุกร์)
ปัจจุบันตลาดยังไม่ได้ให้น้ำหนักสูงกับการขึ้นดอกเบี้ยของ BOE ในเดือนมิถุนายน แต่เริ่มมองว่ามีโอกาสสูงมากในเดือนกรกฎาคม ทำให้ GBPUSD อาจผันผวนหนักตลอดสัปดาห์
GOLD
ทองคำกำลังเผชิญแรงขายหนัก หลังตลาดกลับมา Price in ความเป็นไปได้ที่ Fed อาจขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งภายในปีนี้ ส่งผลให้ราคาทองปรับฐานมากกว่า 200 ดอลลาร์
ปัจจัยสำคัญที่สุดของทองในสัปดาห์หน้า คือรายงานการประชุม FOMC ซึ่งจะสะท้อนมุมมองภายในของกรรมการ Fed ท่ามกลางความเห็นที่แตกแยกมากที่สุดนับตั้งแต่ยุค 1990s
แม้การประชุมครั้งดังกล่าวจะยังเกิดขึ้นภายใต้การนำของ Jerome Powell แต่ตลาดกำลังจับตาสัญญาณต่อไปก่อนการปรากฏตัวครั้งแรกของ Kevin Warsh ในฐานะประธาน Fed คนใหม่
—
Michał Stajniak
Deputy Director of Research Department at XTB
ข่าวเด่นวันนี้ 18 พ.ค.
ตลาดพันธบัตรเผชิญแรงขายหนัก❗️TNOTE ร่วงต่ำกว่าระดับต่ำสุดในรอบ 1 ปี 📉
🔴LIVE : สัญญาณจากปักกิ่ง ตลาดจะผันผวนแค่ไหน?
เควิน วอร์ช กำลังเผชิญบททดสอบครั้งใหญ่ของ Fed ขณะที่ Trump ต้องการลดดอกเบี้ย แต่เงินเฟ้อยัง “ไม่ยอมลง”