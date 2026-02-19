สรุปข่าวเช้า 19 ก.พ.

- เซสชันในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกเริ่มต้นด้วยความรู้สึกค่อนข้างสงบ การเปลี่ยนแปลงในดัชนีส่วนใหญ่จำกัดอยู่ที่ +/- 0.50% ดัชนี JP225 ของญี่ปุ่นปรับขึ้น 0.02% ดัชนี SG20cash ของสิงคโปร์เพิ่มขึ้น 0.88% และดัชนี AU200.cash ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 0.55%
- ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียเป็นหนึ่งในสกุลเงิน G10 ที่แข็งค่าที่สุดในวันนี้ และแข็งค่าหลังจากมีข้อมูลตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง ซึ่งเพิ่มความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ RBA ในเดือนมีนาคม คู่ AUDUSD ปรับขึ้น 0.25% ไปอยู่ที่ 0.7070 ก่อนที่จะปรับตัวลงบางส่วน
- การจ้างงานเพิ่มขึ้น 17.8k ในเดือนมกราคม ซึ่งถือว่าไม่ใช่ผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ อย่างไรก็ตาม อัตราการว่างงานยังคงอยู่ที่ 4.1% ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ และชั่วโมงการทำงานเพิ่มขึ้น 0.6%
- อัตราการว่างงานลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่สี่ — รูปแบบที่คล้ายกันเคยเกิดขึ้นก่อนรอบการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยปี 2022
- คำสั่งซื้อเครื่องจักรหลักของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 19.1% เมื่อเทียบเดือนต่อเดือน และ 16.8% เมื่อเทียบปีต่อปี สูงกว่าการคาดการณ์อย่างมาก การฟื้นตัวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ลดลงอย่างรุนแรงในเดือนพฤศจิกายน แสดงให้เห็นว่าสภาวะอ่อนแอก่อนหน้านั้นเป็นเพียงชั่วคราว แรงขับเคลื่อนจากการลงทุนสนับสนุนความคาดหวังถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจต่อเนื่อง
- ข้อมูลการลงทุนที่แข็งแกร่งช่วยสนับสนุนแนวโน้มการเติบโตและส่งเสริมตลาดหุ้นญี่ปุ่น การไหลเข้าของเงินทุนต่างชาติในหุ้นญี่ปุ่นเร่งขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้
- บริษัทญี่ปุ่นสองในสามแสดงความกังวลเกี่ยวกับวินัยทางการคลังภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี ทาคาอิจิ แผนการพักภาษีและแผนการใช้จ่ายที่เสนอออกมาส่งผลกระทบต่อตลาดพันธบัตรและผลักดันอัตราผลตอบแทนให้สูงขึ้น ธุรกิจต่างหวั่นวิตกเกี่ยวกับค่าเงินเยนที่อ่อนค่าและต้นทุนการเงินที่เพิ่มขึ้น
- รายงานการประชุม FOMC เดือนมกราคมได้ตัดข้อความอ้างอิงชัดเจนเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อ 2% ภายในปี 2028 ทีมวิเคราะห์ของเฟดประเมินว่าเงินเฟ้อยู่สูงกว่าในการคาดการณ์เดือนธันวาคมเล็กน้อย การตัดข้อความนี้สะท้อนถึงความไม่แน่นอนมากขึ้นเกี่ยวกับ “ขั้นตอนสุดท้าย” ในการต่อสู้กับเงินเฟ้อ ตลาดอาจตีความว่ามีแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย “สูงนานขึ้น”
- รายงานการประชุม FOMC ยืนยันว่านาย เจอโรม พาวเวลล์ จะยังคงดำรงตำแหน่งประธานเฟดจนกว่าผู้สืบทอดจะได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการ กระบวนการยืนยันของเควิน วอรชอาจล่าช้าด้วยเหตุผลทางการเมืองในวุฒิสภา
- รายงานระบุว่ากองทัพสหรัฐฯ พร้อมสำหรับการโจมตีทางทหารต่ออิหร่าน แม้ว่าจะยังไม่มีการตัดสินใจขั้นสุดท้าย สถานการณ์ยังคงเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและมีความอ่อนไหวทางการเมือง
ศาลสูงสหรัฐฯ ตัดสินยกเลิกภาษีโลกของทรัมป์
BREAKING: US GDP growth rate collapse🚨📉
Market Wrap: ยุโรปกลับมาเป็นบวก 🇪🇺 📈 กิจกรรมทางธุรกิจเริ่มเร่งตัวอีกครั้ง ❓
BREAKING: PMI เบื้องต้นยุโรปออกมาดีกว่าคาด 📈 EUR/USD ขยับขึ้นทันที