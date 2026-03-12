น้ำมันปรับขึ้นเล็กน้อย ท่ามกลางความตึงเครียดอิหร่านและรายงานคลังน้ำมันของ EIA

ข้อมูลคลังน้ำมันสหรัฐ (EIA)
รายงานจาก EIA แสดงให้เห็นว่า ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงในสหรัฐลดลงมากกว่าคาดการณ์ แม้ว่าคลังน้ำมันดิบจะเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดไว้ โดยเฉพาะ น้ำมันเบนซินลดลงอย่างมากเกินกว่าที่ตลาดคาดการณ์
Crude oil inventories: 3.824 ล้านบาร์เรล (คาด 2.5 ล้าน, ก่อนหน้า 3.475 ล้าน)
Gasoline inventories: -3.654 ล้านบาร์เรล (คาด -2 ล้าน, ก่อนหน้า -1.704 ล้าน)
Distillate inventories: -1.349 ล้านบาร์เรล (คาด -0.947 ล้าน, ก่อนหน้า 0.429 ล้าน)
Cushing crude inventories: 0.117 ล้านบาร์เรล (ก่อนหน้า 1.564 ล้าน)
สถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์
อิหร่านย้ำว่า ช่องแคบฮอร์มุซยังปิดไม่ให้เรือที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐ, อิสราเอล และพันธมิตรผ่าน รวมถึงเรือที่ให้สิทธิการบินแก่เครื่องบินสหรัฐ
ตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ มีเรือมากกว่า 10 ลำถูกโจมตีในช่องแคบ แสดงให้เห็นว่าเส้นทางการขนส่งยังคงอันตราย
โครงสร้างพื้นฐานทางเลือก
ท่อส่งน้ำมันที่เลี่ยงช่องแคบฮอร์มุซ ปัจจุบันมีกำลังการผลิตประมาณ 9 ล้านบาร์เรลต่อวัน
ท่าเรือ Yanbu สามารถรองรับประมาณ 4.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน
ปัจจัยนี้ช่วย บรรเทาผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันโลกบางส่วน
Source: xStation5
