08:54 · 12 มีนาคม 2026

น้ำมันปรับขึ้นเล็กน้อย ท่ามกลางความตึงเครียดอิหร่านและรายงานคลังน้ำมันของ EIA

ข้อมูลคลังน้ำมันสหรัฐ (EIA)

รายงานจาก EIA แสดงให้เห็นว่า ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงในสหรัฐลดลงมากกว่าคาดการณ์ แม้ว่าคลังน้ำมันดิบจะเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดไว้ โดยเฉพาะ น้ำมันเบนซินลดลงอย่างมากเกินกว่าที่ตลาดคาดการณ์

  • Crude oil inventories: 3.824 ล้านบาร์เรล (คาด 2.5 ล้าน, ก่อนหน้า 3.475 ล้าน)

  • Gasoline inventories: -3.654 ล้านบาร์เรล (คาด -2 ล้าน, ก่อนหน้า -1.704 ล้าน)

  • Distillate inventories: -1.349 ล้านบาร์เรล (คาด -0.947 ล้าน, ก่อนหน้า 0.429 ล้าน)

  • Cushing crude inventories: 0.117 ล้านบาร์เรล (ก่อนหน้า 1.564 ล้าน)

สถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์

  • อิหร่านย้ำว่า ช่องแคบฮอร์มุซยังปิดไม่ให้เรือที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐ, อิสราเอล และพันธมิตรผ่าน รวมถึงเรือที่ให้สิทธิการบินแก่เครื่องบินสหรัฐ

  • ตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ มีเรือมากกว่า 10 ลำถูกโจมตีในช่องแคบ แสดงให้เห็นว่าเส้นทางการขนส่งยังคงอันตราย

โครงสร้างพื้นฐานทางเลือก

  • ท่อส่งน้ำมันที่เลี่ยงช่องแคบฮอร์มุซ ปัจจุบันมีกำลังการผลิตประมาณ 9 ล้านบาร์เรลต่อวัน

  • ท่าเรือ Yanbu สามารถรองรับประมาณ 4.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน

  • ปัจจัยนี้ช่วย บรรเทาผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันโลกบางส่วน

