08:59 · 12 มีนาคม 2026

Rheinmetall โตแรง แต่ตลาดยังคาดหวังมากกว่า

Rheinmetall – ผลประกอบการ 2025

บริษัทอุตสาหกรรมป้องกันชั้นนำของยุโรป Rheinmetall รายงานผลประกอบการวันนี้ แม้จะมี รายได้เติบโตแข็งแกร่ง, อัตรากำไรดีขึ้น และคำแนะนำเชิงบวก แต่ยังไม่เป็นไปตาม ความคาดหวังของตลาด หุ้นปรับตัวลงราว 6% หลังการประกาศ

ผลประกอบการเด่นของปี 2025

  • รายได้รวม: 9.9 พันล้านยูโร (+29% YoY)

  • กำไรสุทธิ: 1.84 พันล้านยูโร (+33% YoY)

  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: 18.5%

  • คำสั่งซื้อคงค้าง: 63.76 พันล้านยูโร (+36% YoY)

แม้ผลประกอบการจะยอดเยี่ยมสำหรับบริษัทอุตสาหกรรม แต่ตลาดคาดว่า รายได้ราว 10.2 พันล้านยูโร และกำไร >1.9 พันล้านยูโร ทำให้ราคาหุ้นปรับลงเนื่องจากความคาดหวังสูง

แยกตามหน่วยธุรกิจ

Land Systems

  • รายได้: 4.9 พันล้านยูโร (+31.7%)

  • กำไร: 0.58 พันล้านยูโร (+37.2%)

  • อัตรากำไร: 11.7%

Weapons and Ammunition

  • รายได้: 3.5 พันล้านยูโร (+26.9%)

  • กำไร: 1.03 พันล้านยูโร (+31.2%)

  • อัตรากำไร: 29.3%

Electronics

  • รายได้: 2.5 พันล้านยูโร (+45.1%)

  • กำไร: 0.36 พันล้านยูโร (+68.1%)

  • อัตรากำไร: 14.6%

Guidance และนโยบายเงินปันผล

  • ประกาศ เงินปันผล 11.5 ยูโรต่อหุ้น → อัตราจ่ายกำไรสุทธิ 45.5% (+42% YoY)

  • คาดการณ์ปี 2026:

    • รายได้ > 14 พันล้านยูโร

    • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 19% → EBIT > 2.6 พันล้านยูโร

ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์

  • การนำเสนอผลประกอบการยัง อ้างถึงความขัดแย้งในอิหร่าน

  • ระบบป้องกันภัยทางอากาศ, เครื่องยนต์จรวด, และพอร์ตโฟลิโอ โดรนรบ ของบริษัทอยู่ใน ตำแหน่งที่ได้ประโยชน์จากช่องว่างอุปสงค์ของกองทัพสหรัฐ

สรุปทางเทคนิค (RHM.DE D1)

 

การเคลื่อนไหวของหุ้น Rheinmetall

หุ้น Rheinmetall มักเคลื่อนไหวเป็นรอบ ๆ แต่การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้น ภายในช่องราคาที่ชัดเจน

  • บ่งชี้ว่าบริษัทมี มูลค่าพื้นฐานที่ค่อนข้างมั่นคงและไม่ต่อรองได้

  • แต่ในขณะเดียวกันก็มี ข้อจำกัดเชิงโครงสร้างที่แข็งแรง

สรุปคือ หุ้นมีแนวโน้มแกว่งเป็นรอบ แต่ไม่หลุดกรอบพื้นฐานมากนัก ทำให้สามารถใช้กรอบราคาเป็นตัวช่วยวิเคราะห์แนวรับ-แนวต้านได้

13 มีนาคม 2026, 17:35

Bitcoin ปรับตัวขึ้น 3% กำลังพยายามสร้างสัญญาณกลับตัวของแนวโน้ม 📈
13 มีนาคม 2026, 17:22

เตลาดเด่นวันนี้: US500 เคลื่อนไหวตามข้อมูล PCE และแรงส่งจากกระแส AI
13 มีนาคม 2026, 16:38

Adobe เผชิญทั้งยุค AI และการเปลี่ยนแปลงผู้นำ พร้อมผลประกอบการที่ทำสถิติ แต่ยังมีความท้าทายจริงรออยู่ 📊🚀
13 มีนาคม 2026, 14:20

สรุปข่าวเช้า: ไฟเขียวซื้อน้ำมันรัสเซียได้ 30 วัน
