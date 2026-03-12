Rheinmetall โตแรง แต่ตลาดยังคาดหวังมากกว่า

Rheinmetall – ผลประกอบการ 2025
บริษัทอุตสาหกรรมป้องกันชั้นนำของยุโรป Rheinmetall รายงานผลประกอบการวันนี้ แม้จะมี รายได้เติบโตแข็งแกร่ง, อัตรากำไรดีขึ้น และคำแนะนำเชิงบวก แต่ยังไม่เป็นไปตาม ความคาดหวังของตลาด หุ้นปรับตัวลงราว 6% หลังการประกาศ
ผลประกอบการเด่นของปี 2025
-
รายได้รวม: 9.9 พันล้านยูโร (+29% YoY)
-
กำไรสุทธิ: 1.84 พันล้านยูโร (+33% YoY)
-
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: 18.5%
-
คำสั่งซื้อคงค้าง: 63.76 พันล้านยูโร (+36% YoY)
แม้ผลประกอบการจะยอดเยี่ยมสำหรับบริษัทอุตสาหกรรม แต่ตลาดคาดว่า รายได้ราว 10.2 พันล้านยูโร และกำไร >1.9 พันล้านยูโร ทำให้ราคาหุ้นปรับลงเนื่องจากความคาดหวังสูง
แยกตามหน่วยธุรกิจ
Land Systems
-
รายได้: 4.9 พันล้านยูโร (+31.7%)
-
กำไร: 0.58 พันล้านยูโร (+37.2%)
-
อัตรากำไร: 11.7%
Weapons and Ammunition
-
รายได้: 3.5 พันล้านยูโร (+26.9%)
-
กำไร: 1.03 พันล้านยูโร (+31.2%)
-
อัตรากำไร: 29.3%
Electronics
-
รายได้: 2.5 พันล้านยูโร (+45.1%)
-
กำไร: 0.36 พันล้านยูโร (+68.1%)
-
อัตรากำไร: 14.6%
Guidance และนโยบายเงินปันผล
-
ประกาศ เงินปันผล 11.5 ยูโรต่อหุ้น → อัตราจ่ายกำไรสุทธิ 45.5% (+42% YoY)
-
คาดการณ์ปี 2026:
-
รายได้ > 14 พันล้านยูโร
-
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 19% → EBIT > 2.6 พันล้านยูโร
-
ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์
-
การนำเสนอผลประกอบการยัง อ้างถึงความขัดแย้งในอิหร่าน
-
ระบบป้องกันภัยทางอากาศ, เครื่องยนต์จรวด, และพอร์ตโฟลิโอ โดรนรบ ของบริษัทอยู่ใน ตำแหน่งที่ได้ประโยชน์จากช่องว่างอุปสงค์ของกองทัพสหรัฐ
สรุปทางเทคนิค (RHM.DE D1)
Source: xStation5
การเคลื่อนไหวของหุ้น Rheinmetall
หุ้น Rheinmetall มักเคลื่อนไหวเป็นรอบ ๆ แต่การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้น ภายในช่องราคาที่ชัดเจน
-
บ่งชี้ว่าบริษัทมี มูลค่าพื้นฐานที่ค่อนข้างมั่นคงและไม่ต่อรองได้
-
แต่ในขณะเดียวกันก็มี ข้อจำกัดเชิงโครงสร้างที่แข็งแรง
สรุปคือ หุ้นมีแนวโน้มแกว่งเป็นรอบ แต่ไม่หลุดกรอบพื้นฐานมากนัก ทำให้สามารถใช้กรอบราคาเป็นตัวช่วยวิเคราะห์แนวรับ-แนวต้านได้
