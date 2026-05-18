Market Wrap: พลังงานกลับมาโดดเด่นอีกครั้ง ⚡ นักลงทุนกังวลความขัดแย้งในตะวันออกกลางอาจปะทุรอบใหม่ 💥

Market Overview:
ดัชนีหุ้นยุโรป รวมถึงดัชนี STOXX 600 ปรับตัวลงเป็นส่วนใหญ่ ขณะที่ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ก็อ่อนตัวลงเช่นกัน จากความกังวลรอบใหม่เกี่ยวกับเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มเร่งตัวขึ้น
อย่างไรก็ตาม สัญญา DE40 ของเยอรมนีกลับสามารถสวนทางตลาดได้ โดยปรับตัวขึ้นราว 0.36%
ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อน sentiment ของตลาดในขณะนี้ยังคงเป็นสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ซึ่งดำเนินต่อเนื่องมานานกว่า 2 เดือน และส่งผลให้ช่องแคบฮอร์มุซ (Strait of Hormuz) ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญ ถูกปิดกั้น
ความขัดแย้งดังกล่าวกำลังกระตุ้นความกังวลของตลาดเกี่ยวกับการพุ่งขึ้นของราคาพลังงาน ซึ่งอาจบีบให้ธนาคารกลางรายใหญ่ทั่วโลกต้องคงจุดยืนแบบ hawkish และรักษาดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับสูงต่อไป
จากความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์นี้ ราคาน้ำมันยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง โดย Brent crude ทะลุระดับ 110 ดอลลาร์ และบวกเพิ่มมากกว่า 0.5%
ในขณะเดียวกัน ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเล็กน้อยในวันนี้ (ดัชนี USDIDX ลดลง 0.14%) ซึ่งเปิดทางให้ EUR/USD ฟื้นตัวขึ้นได้เล็กน้อย
หากกลับมาดูตลาดหุ้น กลุ่มพลังงานถือเป็น sector ที่โดดเด่นที่สุดในภาวะปัจจุบัน และเป็นเพียง sector เดียวในยูโรโซนที่ยังแสดงโมเมนตัมการเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง โดยได้รับแรงหนุนจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวสูงขึ้น
ในทางกลับกัน กลุ่มที่อ่อนแอที่สุด ได้แก่ วัสดุ (Materials), สินค้าฟุ่มเฟือย (Consumer Discretionary) และ Healthcare ซึ่งได้รับแรงกดดันอย่างหนักจากความกังวลเรื่องอุปสงค์ชะลอตัว และต้นทุนทางการเงินที่ยังอยู่ในระดับสูง
กราฟดัชนีและ Sector – อะไรคือแรงขับเคลื่อนตลาดในตอนนี้?
ภาพรวมราย sector ของดัชนี Euro Stoxx 50 สะท้อนให้เห็นถึงแรงขายที่เกิดขึ้นในวงกว้างของตลาดวันนี้ โดยมีเพียงกลุ่มพลังงานเท่านั้นที่สามารถยืนเหนือแรงกดดันได้ แม้จะปรับตัวขึ้นเพียงเล็กน้อยก็ตาม
Source: XTB
แผนที่ sentiment ของหุ้นบลูชิปรายใหญ่ในยุโรปแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าฝั่งขายเป็นฝ่ายครองตลาดในวันนี้ โดยเฉพาะในกลุ่มการเงินและอุตสาหกรรม ขณะที่มีเพียงไม่กี่หุ้นเท่านั้นที่ยังสามารถปรับตัวอยู่ในแดนบวกได้
Source: XTB
การเคลื่อนไหวของหุ้นที่ปรับตัวขึ้นและลงแรงที่สุดในวันนี้สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่า Intesa Sanpaolo และ BNP Paribas เป็นหุ้นที่กดดันตลาดมากที่สุด โดยร่วงลงกว่า 3% ขณะที่อีกด้านหนึ่ง Deutsche Boerse และ Infineon Technologies ถือเป็นหุ้นที่สามารถต้านแรงขายได้ดีที่สุด
Source: XTB
Company information:
- นักลงทุนให้ความสนใจอย่างมากกับ Samsung Electronics (SMSN.UK) ในวันนี้ หลังราคาหุ้นฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง ช่วยพยุงดัชนีหุ้นเกาหลีใต้ไม่ให้เข้าสู่ภาวะปรับฐานรุนแรง
- การรีบาวด์ของหุ้นยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีรายนี้เกิดจากการกลับมาเจรจากับสหภาพแรงงานหลักอีกครั้ง โดยนักลงทุนตอบรับเชิงบวกต่อท่าทีประนีประนอมของทั้งสองฝ่าย รวมถึงคำตัดสินของศาลที่จำกัดความเป็นไปได้ในการนัดหยุดงาน ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงต่อการหยุดชะงักของอุปทานชิปหน่วยความจำทั่วโลก
- ในฝั่งยุโรป Ryanair กลายเป็นหุ้นที่ถูกกดดันมากที่สุดตัวหนึ่ง โดยราคาหุ้นร่วงกว่า 4% หลังบริษัทเตือนถึงต้นทุนการดำเนินงานและต้นทุนน้ำมันที่สูงขึ้น รวมถึงคาดการณ์ราคาตั๋วเครื่องบินในช่วงฤดูท่องเที่ยวฤดูร้อนที่อ่อนแอกว่าคาด
- ในทางกลับกัน Deutsche Boerse (DB1.DE) ปรับตัวขึ้นกว่า 3% หลังตลาดตอบรับเชิงบวกต่อข่าวที่กองทุนชื่อดัง TCI เข้าถือหุ้นมากกว่า 5% ในผู้ดำเนินการตลาดหลักทรัพย์เยอรมนีรายนี้
- ขณะที่ Publicis (PUB.FR) บริษัทโฆษณายักษ์ใหญ่จากฝรั่งเศส ก็มีผลงานโดดเด่นเช่นกัน โดยหุ้นปรับตัวขึ้นราว 2.7% หลังประกาศเข้าซื้อกิจการบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลจากสหรัฐฯ อย่าง LiveRamp มูลค่า 2.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
