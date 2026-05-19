NATGAS ปรับตัวขึ้น จากคาดการณ์สภาพอากาศที่ร้อนขึ้น และภาวะสมดุลตลาดที่ตึงตัวมากขึ้น

ราคาก๊าซธรรมชาติ (NATGAS) ปรับตัวขึ้นในวันนี้ โดยแรงหนุนหลักมาจากการปรับตัวดีขึ้นของปัจจัยพื้นฐานระยะสั้นในตลาด มากกว่าจะเกิดจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งโดยเฉพาะ แต่เป็นผลจากหลายปัจจัยที่ช่วยหนุน sentiment ฝั่งซื้อในช่วงที่ผ่านมา
- ปัจจัยสำคัญที่สุดคือการคาดการณ์ว่าอุณหภูมิในสหรัฐฯ จะปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งหมายถึงความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากการใช้งานเครื่องปรับอากาศ และส่งผลให้ความต้องการก๊าซธรรมชาติสำหรับการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
- ในระยะสั้น ตลาดก๊าซธรรมชาติมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างมาก เพราะแม้การปรับเปลี่ยนคาดการณ์เพียงเล็กน้อย ก็สามารถส่งผลต่อมุมมองด้านการใช้พลังงานได้อย่างมีนัยสำคัญ หากสภาพอากาศร้อนยาวนานกว่าคาด ความต้องการไฟฟ้าสำหรับระบบทำความเย็นจะเพิ่มขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปจะนำไปสู่การใช้ก๊าซในโรงไฟฟ้ามากขึ้น
- ด้วยเหตุนี้ ตลาดจึงไม่ได้ตอบสนองต่อ “ระดับอุณหภูมิ” เพียงอย่างเดียว แต่ตอบสนองต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสมดุลอุปสงค์และอุปทานในช่วงหลายวันหรือหลายสัปดาห์ข้างหน้า
- อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญคือการคาดการณ์ว่าปริมาณก๊าซสำรอง (Inventories) จะเพิ่มขึ้นช้ากว่าที่ตลาดเคยคาดไว้ ซึ่งสะท้อนว่าอุปทานไม่ได้ล้นตลาด ขณะที่อุปสงค์ยังคงทรงตัวหรือแข็งแกร่งกว่าประมาณการเดิม
- ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ โอกาสที่ราคาจะปรับฐานลงจึงเริ่มจำกัด ขณะเดียวกัน ตลาดก็เริ่มมีความเชื่อมั่นมากขึ้นว่าภาวะตลาดอาจ “ตึงตัว” มากกว่าที่ประเมินไว้ก่อนหน้า
- นอกจากนี้ การส่งออก LNG ที่ยังแข็งแกร่งและมีเสถียรภาพ ก็เป็นอีกปัจจัยที่ช่วยหนุนราคา เพราะช่วยลดอุปทานส่วนเกินในตลาดสหรัฐฯ และทำให้ราคาก๊าซมีความอ่อนไหวต่อข้อมูลสภาพอากาศและสต็อกมากขึ้น
- ในทางปฏิบัติ สิ่งนี้หมายความว่า แม้จะไม่มี catalyst ใหญ่เพียงตัวเดียว ตลาดก็ยังสามารถปรับตัวขึ้นต่อได้ หากสมดุลตลาดโลกยังคงอยู่ในภาวะค่อนข้างตึงตัว
- สิ่งสำคัญคือ การปรับขึ้นรอบนี้มีลักษณะ “fundamental-driven” มากกว่าการเก็งกำไรล้วน ๆ โดยก๊าซธรรมชาติถือเป็นหนึ่งในสินค้าโภคภัณฑ์ด้านพลังงานที่มีความผันผวนสูงที่สุด เพราะได้รับอิทธิพลจากทั้งปัจจัยฤดูกาล สภาพอากาศ ข้อมูลสต็อก และกระแสการค้าระหว่างประเทศ
- ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ แม้การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยของคาดการณ์ตลาด ก็สามารถนำไปสู่การเคลื่อนไหวของราคาอย่างมีนัยสำคัญได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีปัจจัยกระตุ้นขนาดใหญ่เพียงปัจจัยเดียว
- ในมุมมองระยะกลาง ตลาดยังคงอยู่ในช่วงที่ข้อมูลสภาพอากาศ ตัวเลขสต็อก และทิศทางการส่งออก LNG จะเป็นตัวแปรสำคัญ หากคาดการณ์อากาศร้อนยังคงอยู่ และปริมาณสต็อกเพิ่มขึ้นต่ำกว่าคาด การฟื้นตัวของราคาในรอบนี้อาจดำเนินต่อได้
- อย่างไรก็ตาม หากตลาดเริ่มประเมินว่าอุปสงค์อ่อนแอลง หรือสต็อกกลับมาเพิ่มขึ้นเร็วกว่าเดิม โอกาสในการปรับขึ้นเพิ่มเติมของราคาก็อาจเริ่มถูกจำกัดลงเช่นกัน
Source: xStation5
