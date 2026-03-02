ข่าวเด่นวันนี้ 2 ม.ค.

📉 ตลาดสหรัฐฯ ปิดสัปดาห์ด้วยแนวโน้มลดลงเล็กน้อย
แม้จะมีข่าวบวกเฉพาะกิจของบริษัทหลายแห่ง นักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับภาคเทคโนโลยี ดัชนี Russell 2000 ร่วงกว่า 1.5% สะท้อนความกังวลเกี่ยวกับความเร็วในการปรับลดดอกเบี้ยของ Fed
💥 หุ้นเด่นประจำวัน
-
Block พุ่งกว่า 15% หลังรายงานผลประกอบการและประกาศลดพนักงาน 40%
-
Netflix ขึ้นกว่า 10% หลังยกเลิกแผนเข้าซื้อ Warner Bros.
-
Dell โตแรงกว่า 20% จากความต้องการเซิร์ฟเวอร์สูงและความสำเร็จเบื้องต้นในโครงการ AI
📊 เศรษฐกิจ/เงินเฟ้อ
-
สหรัฐฯ: PPI ปีต่อปี +3.6%, เดือนต่อเดือน +0.8% เป็นตัวเลขเงินเฟ้อ “ร้อนแรง” ครั้งที่สอง หลังจาก PCE สัปดาห์ก่อน
-
ยุโรป: ตลาดผสม ดัชนี STOXX 600 ปิดบวกเล็กน้อย แต่ดัชนีอื่นส่วนใหญ่ปรับลด
-
สเปน: CPI +2.5% เกินคาด
💱 ตลาดเงิน
-
ฟรังก์สวิสอ่อนค่าเด่นหลังตัวเลขเศรษฐกิจน่าผิดหวัง
🌾 สินค้าเกษตร
-
ข้าวสาลี +4% จาก short covering และความกังวลสภาพอากาศ
-
โกโก้ ลดลงต่อเนื่องเพราะอุปทานล้น
🛢️ น้ำมัน +2% จากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง
💎 โลหะมีค่า
-
เงิน พุ่ง +5% กลับสู่ระดับ $92–93
-
ทองคำและแพลตตินัม ปรับขึ้นเล็กน้อย
💻 คริปโต ปิดสัปดาห์ในโหมดลบ
-
Bitcoin -3% ปิดราว $65k
-
Ethereum -5% ราว $1,900
-
Solana -5% ราว $81
🚨DE40 ร่วง 3% 📉
📊 ตลาดเด่นวันนี้🚨 ราคาน้ำมันพุ่ง 5% กดดัน Wall Street
🚨 EURUSD ปรับตัวลงลึกลง สู่โซนแนวรับสำคัญ
สรุปข่าวเช้า 3 มี.คใ