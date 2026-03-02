อ่านเพิ่มเติม
08:29 · 2 มีนาคม 2026

ข่าวเด่นวันนี้ 2 ม.ค.

📉 ตลาดสหรัฐฯ ปิดสัปดาห์ด้วยแนวโน้มลดลงเล็กน้อย
แม้จะมีข่าวบวกเฉพาะกิจของบริษัทหลายแห่ง นักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับภาคเทคโนโลยี ดัชนี Russell 2000 ร่วงกว่า 1.5% สะท้อนความกังวลเกี่ยวกับความเร็วในการปรับลดดอกเบี้ยของ Fed

💥 หุ้นเด่นประจำวัน

  • Block พุ่งกว่า 15% หลังรายงานผลประกอบการและประกาศลดพนักงาน 40%

  • Netflix ขึ้นกว่า 10% หลังยกเลิกแผนเข้าซื้อ Warner Bros.

  • Dell โตแรงกว่า 20% จากความต้องการเซิร์ฟเวอร์สูงและความสำเร็จเบื้องต้นในโครงการ AI

📊 เศรษฐกิจ/เงินเฟ้อ

  • สหรัฐฯ: PPI ปีต่อปี +3.6%, เดือนต่อเดือน +0.8% เป็นตัวเลขเงินเฟ้อ “ร้อนแรง” ครั้งที่สอง หลังจาก PCE สัปดาห์ก่อน

  • ยุโรป: ตลาดผสม ดัชนี STOXX 600 ปิดบวกเล็กน้อย แต่ดัชนีอื่นส่วนใหญ่ปรับลด

  • สเปน: CPI +2.5% เกินคาด

💱 ตลาดเงิน

  • ฟรังก์สวิสอ่อนค่าเด่นหลังตัวเลขเศรษฐกิจน่าผิดหวัง

🌾 สินค้าเกษตร

  • ข้าวสาลี +4% จาก short covering และความกังวลสภาพอากาศ

  • โกโก้ ลดลงต่อเนื่องเพราะอุปทานล้น

🛢️ น้ำมัน +2% จากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง

💎 โลหะมีค่า

  • เงิน พุ่ง +5% กลับสู่ระดับ $92–93

  • ทองคำและแพลตตินัม ปรับขึ้นเล็กน้อย

💻 คริปโต ปิดสัปดาห์ในโหมดลบ

  • Bitcoin -3% ปิดราว $65k

  • Ethereum -5% ราว $1,900

  • Solana -5% ราว $81

3 มีนาคม 2026, 21:16

🚨DE40 ร่วง 3% 📉
3 มีนาคม 2026, 16:36

📊 ตลาดเด่นวันนี้🚨 ราคาน้ำมันพุ่ง 5% กดดัน Wall Street
3 มีนาคม 2026, 15:46

🚨 EURUSD ปรับตัวลงลึกลง สู่โซนแนวรับสำคัญ
3 มีนาคม 2026, 14:35

สรุปข่าวเช้า 3 มี.คใ
