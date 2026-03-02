Jane Street บริษัท Market Maker ระดับตำนาน ขึ้นศาลแล้ว

Jane Street เป็นหนึ่งในบริษัท proprietary trading และ market maker รายใหญ่ที่สุดของโลก โดยเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (quantitative analysis) และมีบทบาทอย่างมากในตลาดอนุพันธ์ ความซับซ้อนของกลยุทธ์ ขนาดการดำเนินงานที่มหาศาล รวมถึงวัฒนธรรมองค์กรที่โดดเด่น ทำให้บริษัทถูกยกให้เป็น “ตำนาน” ของตลาดการเงิน
อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา บริษัทกลับมาเป็นที่จับตามองอีกครั้ง จากข้อกล่าวหาด้านกฎระเบียบและคดีความที่มีความร้ายแรง
ในช่วงฤดูร้อนปี 2025 หน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนอินเดีย Securities and Exchange Board of India (SEBI) ได้ออกคำสั่งชั่วคราวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ Jane Street ซึ่งส่งผลให้ถูกจำกัดการเข้าถึงตลาดท้องถิ่นในทางปฏิบัติ โดย SEBI กล่าวหาว่าบริษัทใช้ประโยชน์จากโครงสร้างจุลภาคของตลาด (market microstructure) ในวันหมดอายุของสัญญา ผ่านการส่งคำสั่งซื้อขายเชิงรุกในหุ้นองค์ประกอบของดัชนี NIFTY Bank (Bank Nifty) และ/หรือสัญญาฟิวเจอร์ส ก่อนจะทำกำไรในตลาดออปชัน
หน่วยงานกำกับดูแลระบุว่ามีกำไรที่อาจเข้าข่าย “ได้มาโดยมิชอบ” คิดเป็นมูลค่าประมาณ 567 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ต้องเน้นว่านี่เป็นเพียงขั้นตอนของกระบวนการกล่าวหา ยังไม่ใช่คำตัดสินสุดท้ายที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
ขณะเดียวกัน บริษัทเผชิญแรงกดดันเพิ่มขึ้นจากคดีที่ยื่นฟ้องในสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2026 โดยผู้ดูแลกระบวนการชำระบัญชีของ Terraform Labs คำฟ้องกล่าวหาว่าบริษัทใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ (material nonpublic information) และทำ front-running ต่อธุรกรรมสภาพคล่องในระบบนิเวศ TerraUSD / LUNA ในเดือนพฤษภาคม 2022
ทฤษฎีของฝ่ายโจทก์ระบุว่าการกระทำดังกล่าวเร่งให้วิกฤตรุนแรงขึ้น และนำไปสู่การล่มสลายของโครงการในที่สุด อย่างไรก็ตาม Jane Street ได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาอย่างชัดเจน โดยระบุว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลและฉวยโอกาส พร้อมยืนยันว่าความเสียหายของนักลงทุนมีสาเหตุหลักจากการบริหารจัดการที่ผิดพลาดของ Terraform เอง
การล่มสลายของ Terraform ถือเป็นเหตุการณ์ซับซ้อน และเป็นส่วนหนึ่งของวิกฤตสภาพคล่องในตลาดคริปโตปี 2022 ซึ่งต่อมานำไปสู่การลดเลเวอเรจในวงกว้าง และปิดฉากด้วยการล้มละลายของ FTX การที่ชื่อของ Jane Street ถูกเชื่อมโยงกับคดีนี้ รวมถึงเอกสารบางส่วนที่ถูกปกปิด (redacted) ทำให้เกิดการคาดเดาและทฤษฎีสมคบคิดในชุมชนคริปโตจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม “กระแสข่าวลือ” เหล่านี้ไม่ใช่หลักฐาน และควรแยกออกจากข้อเท็จจริงทางกฎหมาย
โดยสรุป ปัจจุบันควรแยกสองประเด็นนี้ออกจากกันอย่างชัดเจน
• ในอินเดีย: เป็นกระบวนการกำกับดูแลในขั้นตอนชั่วคราว เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ถูกกล่าวหาในวันหมดอายุสัญญา
• ในสหรัฐฯ: เป็นคดีแพ่งเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะในช่วงเวลาวิกฤตของ Terra/LUNA
ผลลัพธ์สุดท้ายจะขึ้นอยู่กับหลักฐานและคำตัดสินของหน่วยงานกำกับดูแลและศาล ดังนั้นจึงไม่ควรสรุปแบบเด็ดขาดจนกว่ากระบวนการพิจารณาจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติม
