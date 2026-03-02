อ่านเพิ่มเติม
08:24 · 2 มีนาคม 2026

Jane Street บริษัท Market Maker ระดับตำนาน ขึ้นศาลแล้ว

Jane Street เป็นหนึ่งในบริษัท proprietary trading และ market maker รายใหญ่ที่สุดของโลก โดยเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (quantitative analysis) และมีบทบาทอย่างมากในตลาดอนุพันธ์ ความซับซ้อนของกลยุทธ์ ขนาดการดำเนินงานที่มหาศาล รวมถึงวัฒนธรรมองค์กรที่โดดเด่น ทำให้บริษัทถูกยกให้เป็น “ตำนาน” ของตลาดการเงิน

อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา บริษัทกลับมาเป็นที่จับตามองอีกครั้ง จากข้อกล่าวหาด้านกฎระเบียบและคดีความที่มีความร้ายแรง

ในช่วงฤดูร้อนปี 2025 หน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนอินเดีย Securities and Exchange Board of India (SEBI) ได้ออกคำสั่งชั่วคราวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ Jane Street ซึ่งส่งผลให้ถูกจำกัดการเข้าถึงตลาดท้องถิ่นในทางปฏิบัติ โดย SEBI กล่าวหาว่าบริษัทใช้ประโยชน์จากโครงสร้างจุลภาคของตลาด (market microstructure) ในวันหมดอายุของสัญญา ผ่านการส่งคำสั่งซื้อขายเชิงรุกในหุ้นองค์ประกอบของดัชนี NIFTY Bank (Bank Nifty) และ/หรือสัญญาฟิวเจอร์ส ก่อนจะทำกำไรในตลาดออปชัน

หน่วยงานกำกับดูแลระบุว่ามีกำไรที่อาจเข้าข่าย “ได้มาโดยมิชอบ” คิดเป็นมูลค่าประมาณ 567 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ต้องเน้นว่านี่เป็นเพียงขั้นตอนของกระบวนการกล่าวหา ยังไม่ใช่คำตัดสินสุดท้ายที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย

ขณะเดียวกัน บริษัทเผชิญแรงกดดันเพิ่มขึ้นจากคดีที่ยื่นฟ้องในสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2026 โดยผู้ดูแลกระบวนการชำระบัญชีของ Terraform Labs คำฟ้องกล่าวหาว่าบริษัทใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ (material nonpublic information) และทำ front-running ต่อธุรกรรมสภาพคล่องในระบบนิเวศ TerraUSD / LUNA ในเดือนพฤษภาคม 2022

ทฤษฎีของฝ่ายโจทก์ระบุว่าการกระทำดังกล่าวเร่งให้วิกฤตรุนแรงขึ้น และนำไปสู่การล่มสลายของโครงการในที่สุด อย่างไรก็ตาม Jane Street ได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาอย่างชัดเจน โดยระบุว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลและฉวยโอกาส พร้อมยืนยันว่าความเสียหายของนักลงทุนมีสาเหตุหลักจากการบริหารจัดการที่ผิดพลาดของ Terraform เอง

การล่มสลายของ Terraform ถือเป็นเหตุการณ์ซับซ้อน และเป็นส่วนหนึ่งของวิกฤตสภาพคล่องในตลาดคริปโตปี 2022 ซึ่งต่อมานำไปสู่การลดเลเวอเรจในวงกว้าง และปิดฉากด้วยการล้มละลายของ FTX การที่ชื่อของ Jane Street ถูกเชื่อมโยงกับคดีนี้ รวมถึงเอกสารบางส่วนที่ถูกปกปิด (redacted) ทำให้เกิดการคาดเดาและทฤษฎีสมคบคิดในชุมชนคริปโตจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม “กระแสข่าวลือ” เหล่านี้ไม่ใช่หลักฐาน และควรแยกออกจากข้อเท็จจริงทางกฎหมาย

โดยสรุป ปัจจุบันควรแยกสองประเด็นนี้ออกจากกันอย่างชัดเจน
• ในอินเดีย: เป็นกระบวนการกำกับดูแลในขั้นตอนชั่วคราว เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ถูกกล่าวหาในวันหมดอายุสัญญา
• ในสหรัฐฯ: เป็นคดีแพ่งเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะในช่วงเวลาวิกฤตของ Terra/LUNA

ผลลัพธ์สุดท้ายจะขึ้นอยู่กับหลักฐานและคำตัดสินของหน่วยงานกำกับดูแลและศาล ดังนั้นจึงไม่ควรสรุปแบบเด็ดขาดจนกว่ากระบวนการพิจารณาจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติม

3 มีนาคม 2026, 21:16

🚨DE40 ร่วง 3% 📉
3 มีนาคม 2026, 16:36

📊 ตลาดเด่นวันนี้🚨 ราคาน้ำมันพุ่ง 5% กดดัน Wall Street
3 มีนาคม 2026, 15:46

🚨 EURUSD ปรับตัวลงลึกลง สู่โซนแนวรับสำคัญ
3 มีนาคม 2026, 08:27

ข่าวเด่นวันนี้ 3 มี.ค.
เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย
เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก