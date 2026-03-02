ข้าวสาลีแตะระดับสูงสุดในรอบ 8 เดือน 📈

สัญญาธัญพืชปรับตัวขึ้นมากกว่า 3% ต่อเนื่อง และเร่งตัวตามแนวโน้มขาขึ้นที่เห็นได้ชัดในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา
การปรับขึ้นของราคาธัญพืชในวันนี้มีลักษณะเป็นปัจจัยเชิง “เทคนิค” มากกว่าจะเกิดจากข่าวหรือปัจจัยพื้นฐานเฉพาะใด ๆ ช่วงสิ้นเดือนมักทำให้นักลงทุนปิดสถานะ (position squaring) มากขึ้น และในตลาดข้าวสาลี การเคลื่อนไหวครั้งนี้ดูคล้ายกับการทำ short covering แบบคลาสสิก (การซื้อคืนเพื่อปิดสถานะขายชอร์ต) ซึ่งเป็นแรงหนุนให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น
ขณะเดียวกัน ปัจจัยพื้นฐานเบื้องหลังก็เริ่มมีแรงกดดันเช่นกัน โดยเฉพาะความกังวลเกี่ยวกับสภาพอากาศในพื้นที่เพาะปลูกหลักของสหรัฐฯ โดยเฉพาะแถบ Southern Plains รวมถึงสัญญาณด้านการส่งออกที่ยังคงผสมผสานทั้งบวกและลบ
กราฟ Wheat futures (D1)
แหล่งข้อมูล: xStation5
ค่า EMA100 ใกล้จะตัดขึ้นเหนือ EMA200 จากด้านล่าง ซึ่งสามารถตีความได้ว่าเป็นสัญญาณขาขึ้นเชิงเทคนิคที่แข็งแกร่ง (Strong Bullish Signal)
