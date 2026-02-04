อ่านเพิ่มเติม
15:58 · 4 กุมภาพันธ์ 2026

ราคาทองพุ่ง 2.5% หลังทำสถิติสูงสุดตั้งแต่ปี 2008 📈

-
-
ทองคำยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม วันนี้ปรับขึ้นเกือบ 3% และยังคงไต่ระดับไปใกล้สถิติสูงสุดราว $5,100 ต่อออนซ์

ราคาทองคำเพิ่งทำ การปรับขึ้นวันเดียวที่แข็งแกร่งที่สุดตั้งแต่ปี 2008 เพิ่มกว่า 5.2% ในหนึ่งวัน สะท้อนถึง แรงซื้อที่เข้มแข็ง และปริมาณเงินทุนไหลเข้าสู่ตลาดทองคำอย่างมาก
ข้อมูลจากจีนชี้ให้เห็นว่า นักลงทุนยังคงสะสมทองคำจริง ก่อนเทศกาลตรุษจีน ซึ่งมีกำหนดในวันที่ 16 กุมภาพันธ์

น่าสนใจว่า แรงซื้อทองคำยังดำเนินต่อแม้ว่าตลาดหุ้นสหรัฐจะซบเซา และราคาทองดูเหมือนจะแยกตัวออกจากความสัมพันธ์แบบเดิมหลายประการ
บ่งชี้ว่า พื้นฐานของโลหะมีค่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนัก แม้ว่าจะเกิดความตื่นตระหนกในสัปดาห์ก่อน
เงินทุนจากทั่วโลกยังไหลเข้าสู่ทองคำอย่างต่อเนื่อง
อีกทั้ง ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นวันที่สอง ซึ่งเป็นแรงสนับสนุนการปรับขึ้นเพิ่มเติม

(กราฟ GOLD, SILVER, ช่วงเวลา D1)

จากมุมมอง ทางเทคนิค

  • ราคาทองคำเคลื่อนตัวเหนือ Fibonacci retracement 38.2% ของแรงขายวันศุกร์ และกำลังมุ่งไปยังระดับ 61.8% ใกล้ $5,150 ต่อออนซ์

  • EMA50 (เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สีส้ม) ยังคงเป็นแนวรับสำคัญสำหรับแรงโมเมนตัม

  • แท่งเทียนขาลงวันศุกร์มี ไส้ล่างยาว แต่ราคาปิดเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

  • วันจันทร์ทองคำสามารถ ป้องกันแนวรับสำคัญที่ $4,700 ได้สำเร็จ

แหล่งข้อมูล: xStation5

เงิน (Silver) ก็เข้าร่วมการฟื้นตัวเช่นกัน ปรับตัวขึ้นไปใกล้ $90 ต่อออนซ์
ราคายังคง ยืนเหนือแนวรับโมเมนตัมสำคัญที่ EMA50 (เส้นสีส้ม)
ขณะนี้กำลัง เข้าใกล้แนวต้านสำคัญ คือ Fibonacci retracement 38.2% ของแรงขายวันศุกร์ อยู่ที่ประมาณ $91 ต่อออนซ์

Source: xStation5

