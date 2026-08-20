🔼 ทองคำพุ่ง 2.5% ท่ามกลางแรงซื้อคึกคัก แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ 5 มิ.ย. หลังบอนด์ยีลด์สหรัฐฯ ปรับตัวลง

เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่อ่อนค่าลงกำลังช่วยหนุนการฟื้นตัวของราคาทองคำ โดยทองคำแท่งปรับขึ้นสู่ระดับที่ไม่เคยเห็นนับตั้งแต่วันที่ 5 มิ.ย. ใกล้ $4,450 ต่อออนซ์ ที่น่าสนใจคือ ดอลลาร์กำลังอ่อนค่าลงและบอนด์ยีลด์ปรับตัวลดลง แม้ราคาน้ำมัน Brent (OIL) ยังคงรักษาระดับที่เพิ่มขึ้น โดยซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $91.5 ต่อบาร์เรล
- บอนด์ยีลด์ที่ลดลงช่วยหนุนการฟื้นตัวของทองคำ หลังจากเมื่อวานราคาทองคำร่วงเกือบ 2% ท่ามกลางบอนด์ยีลด์ระยะยาวที่ปรับตัวขึ้นในสหรัฐฯ เยอรมนี และญี่ปุ่น
- ตลาดกำลังจับตา รายงานการประชุม Fed (FOMC Minutes) เดือน ก.ค. ซึ่งอาจให้เบาะแสเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยในระยะต่อไป
- ข้อมูลจาก CME FedWatch ระบุว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 65% ที่ Fed จะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือน ก.ย. ขณะที่ความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยลดลง หลังข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ หลายรายการออกมาอ่อนแอกว่าที่คาด
- การคงอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ โดยทั่วไปเป็นปัจจัยบวกต่อทองคำ เนื่องจากช่วยลดต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย
- ความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญ โดย ราคาน้ำมันพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ ท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
GOLD (กราฟ D1)
ภาพทางเทคนิคของทองคำเริ่มส่งสัญญาณเชิงบวกมากขึ้น โดยราคาทะลุขึ้นเหนือแนวรับสำคัญ EMA200 (เส้นสีแดง) ได้อย่างชัดเจน และกำลังทดสอบบริเวณ 4,460 ขณะที่ RSI อยู่ต่ำกว่า 65 เพียงเล็กน้อย จึงยังมีพื้นที่สำหรับการปรับตัวขึ้นต่อได้
แหล่งที่มา: xStation5
Positioning ตลาดทองคำ: นักลงทุนเก็งกำไรยังคงถือสถานะ Long
ข้อมูล Commitment of Traders (COT) ณ วันที่ 11 ส.ค. แสดงให้เห็นว่า กองทุนในกลุ่ม Managed Money ยังคงถือสถานะ Long ในตลาดทองคำอย่างหนาแน่น โดยมีสถานะ Long อยู่ที่ 148.6k สัญญา เทียบกับ Short เพียง 11.0k สัญญา ส่งผลให้มีสถานะ Net Long ประมาณ 137.7k สัญญา สะท้อนการวางสถานะที่เอนเอียงไปในทิศทางเดียวอย่างชัดเจน โดยกองทุนยังมองว่าแนวโน้มขาขึ้นของทองคำยังไม่สิ้นสุด
นอกจากระดับของ Positioning แล้ว การเปลี่ยนแปลงรายสัปดาห์ก็มีความสำคัญเช่นกัน โดย Managed Money เพิ่มสถานะ Long 8.8k สัญญา ขณะที่ Short เพิ่มเพียง 1.9k สัญญา ส่งผลให้สถานะ Net Long เพิ่มขึ้นเกือบ 6.9k สัญญา กล่าวได้ว่าเงินทุนเก็งกำไรไม่ได้ลดสถานะหลังจากราคาทองคำปรับขึ้น แต่ยังคงเพิ่มสถานะในทิศทางเดิม
ความไม่สมดุลดังกล่าวเห็นได้ชัดจากโครงสร้างของ Open Interest โดยสถานะ Long ของ Managed Money คิดเป็น 37.1% ของ Open Interest ทั้งหมด ขณะที่ Short อยู่ที่เพียง 2.7% สะท้อนความเชื่อมั่นอย่างมากของกองทุนต่อทิศทางตลาด อย่างไรก็ตาม ยิ่ง Positioning กระจุกตัวไปในด้านใดด้านหนึ่งมากเท่าไร ความเสี่ยงที่จะเกิดการปิดสถานะอย่างรวดเร็วก็ยิ่งเพิ่มขึ้น หากโมเมนตัมของตลาดเริ่มอ่อนแรง
Commercials ใช้ราคาทองคำที่สูงขึ้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงมากขึ้น
อีกด้านหนึ่งของตลาดคือกลุ่ม Commercials โดยเฉพาะ Producer/Merchant/Processor/User ซึ่งเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับผู้ผลิตและธุรกิจทองคำในตลาดจริง ปัจจุบันถือสถานะ Long 15.7k สัญญา และ Short 43.7k สัญญา ส่งผลให้มีสถานะ Net Short ประมาณ 27.9k สัญญา
การที่ Short มีมากกว่า Long ไม่ใช่เรื่องผิดปกติสำหรับกลุ่มนี้ เนื่องจากการขาย Futures เป็นเครื่องมือปกติในการป้องกันความเสี่ยงจากราคาขายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
สิ่งที่น่าสนใจกว่าคือการเปลี่ยนแปลงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยสถานะ Long ลดลงเพียง 22 สัญญา ขณะที่ Short เพิ่มขึ้นมากถึง 9.1k สัญญา สะท้อนว่ากิจกรรม Hedging เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในระดับราคาปัจจุบัน Commercials ไม่จำเป็นต้องคาดว่าทองคำจะร่วงลงทันทีจึงจะมองว่าระดับราคาปัจจุบันน่าสนใจสำหรับการเพิ่มสถานะป้องกันความเสี่ยง
ภาพดังกล่าวยิ่งชัดเจนในกลุ่ม Swap Dealers ซึ่งมี Long เพียง 19.1k สัญญา เทียบกับ Short ถึง 243.8k สัญญา ส่งผลให้มี Net Short ประมาณ 224.7k สัญญา ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา Short เพิ่มขึ้นอีก 15.5k สัญญา ขณะที่ Long ลดลงประมาณ 1.7k สัญญา การเคลื่อนไหวนี้สะท้อนว่า Supply ในตลาด Futures จากฝั่ง Commercials กำลังเพิ่มขึ้นพร้อมกับกิจกรรมซื้อที่แข็งแกร่งจากนักเก็งกำไร
ช่องว่างระหว่าง Funds และ Commercials กว้างขึ้น
หากรวม Producer/Merchant และ Swap Dealers เข้าด้วยกันในกลุ่ม Commercials จะเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น โดยทั้งสองกลุ่มถือ Long รวมประมาณ 34.8k สัญญา เทียบกับ Short 287.4k สัญญา ส่งผลให้มีสถานะ Net Short รวมประมาณ 252.6k สัญญา และในสัปดาห์ที่ผ่านมา Net Short เพิ่มขึ้นประมาณ 26k สัญญา
ขณะเดียวกัน Managed Money มี Net Long ประมาณ 137.7k สัญญา ซึ่งเป็นโครงสร้างที่พบได้ในตลาดขาขึ้นที่แข็งแกร่ง โดยเงินทุนเก็งกำไรเข้าซื้อเพื่อเกาะโมเมนตัม ขณะที่ Commercials เพิ่ม Supply ในตลาด Futures เพื่อบริหารความเสี่ยง
อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าฝั่งใดถูกหรือผิด เพราะทั้งสองกลุ่มมีเป้าหมายและกรอบเวลาการลงทุนที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน
อีกปัจจัยสำคัญคือ Open Interest รวมเพิ่มขึ้น 28.8k สัญญา ดังนั้นการปรับขึ้นของตลาดไม่ได้เกิดจากการปิดสถานะ Short เดิมเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีการเปิดสถานะใหม่เข้ามาในตลาดด้วย
จุดนี้มีความสำคัญ เพราะการเพิ่มขึ้นของ Open Interest พร้อมกับ Positioning ที่แข็งแกร่งของ Managed Money ยืนยันว่ามีเงินทุนใหม่เข้ามาร่วมในแนวโน้มขาขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็เพิ่มขนาดของความเสี่ยงในการลด Leverage หากทิศทางตลาดเกิดการกลับตัว
COT สะท้อนความเสี่ยงจาก Positioning ที่เพิ่มขึ้น
สิ่งที่ไม่ควรทำเมื่อตีความรายงานนี้คือมองว่า Net Short ที่สูงของ Commercials เป็นสัญญาณให้ขายทองคำทันที เนื่องจาก Commercials มีแนวโน้มถือ Short เป็นโครงสร้างอยู่แล้ว เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากตลาดจริงหรือ Exposure ของลูกค้า
ในช่วงที่ตลาด Bullish อย่างรุนแรง สถานะ Short ของกลุ่มนี้สามารถอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องได้หลายสัปดาห์ ดังนั้นระดับ Positioning เพียงอย่างเดียวจึงไม่ใช่เครื่องมือที่เหมาะสำหรับจับจังหวะตลาด
สิ่งที่น่าสนใจกว่าคือ ความเร็วในการเปลี่ยนแปลงของ Positioning โดย Managed Money ยังคงเพิ่ม Long ขณะที่ Commercials เร่งเพิ่ม Short และ Open Interest ก็เพิ่มขึ้นพร้อมกัน โครงสร้างดังกล่าวมักสะท้อนว่าแนวโน้มยังคงดำเนินต่อไป แต่ตลาดเริ่มพึ่งพาเงินทุนเก็งกำไรใหม่มากขึ้น
หากกระแสเงินทุนใหม่เริ่มชะลอตัว ความแข็งแกร่งของตลาดในช่วงก่อนหน้าอาจกลายเป็นปัจจัยที่ทำให้ความผันผวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
กลุ่ม Other Reportables ยังช่วยยืนยันภาพการวางสถานะที่เอนเอียงไปในด้านเดียว โดยมี Long 102.3k สัญญา เทียบกับ Short 22.0k สัญญา ส่งผลให้มี Net Long ประมาณ 80.3k สัญญา ซึ่งหมายความว่า Bias ขาขึ้นไม่ได้จำกัดอยู่เพียง Managed Money เท่านั้น แต่กลุ่มนักเก็งกำไรในวงกว้างก็ยังคงถือสถานะเพื่อคาดหวังว่าทองคำจะปรับตัวขึ้นต่อ
พฤติกรรมของ Managed Money จะเป็นสัญญาณสำคัญในรายงานถัดไป
รายงาน COT ล่าสุดยังไม่แสดงสัญญาณชัดเจนว่าฝั่งซื้อกำลังยอมแพ้ โดย Managed Money ยังคงเพิ่ม Exposure สถานะ Short ยังอยู่ในระดับต่ำ และกลุ่มนักเก็งกำไรโดยรวมยังมี Bias แบบ Net Long ที่แข็งแกร่ง
ดังนั้น หากพิจารณาจาก Positioning เพียงอย่างเดียว แนวโน้มขาขึ้นยังได้รับการยืนยัน แต่ความเสี่ยงคือผู้เล่นในตลาดจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ กำลังถือสถานะไปในทิศทางเดียวกัน
สัญญาณเตือนสำคัญจะเกิดขึ้นหากราคาทองคำยังคงอยู่ในระดับสูง แต่ Managed Money เริ่มลดสถานะ Long ลงอย่างมีนัยสำคัญ และสัญญาณจะยิ่งชัดเจนหาก Open Interest ชะลอตัวหรือลดลงพร้อมกัน
สถานการณ์ดังกล่าวจะบ่งชี้ว่าตลาดไม่ได้ดึงดูดเงินทุนเก็งกำไรใหม่เข้ามาอีกต่อไป และแนวโน้มเดิมกำลังสูญเสียโมเมนตัม ในกรณีนั้น ความแตกต่างระหว่าง Funds และ Commercials ในปัจจุบันอาจเริ่มมีนัยสำคัญในเชิง Contrarian มากขึ้น
อย่างไรก็ตาม ข้อสรุปในตอนนี้ยังคงต้องมองอย่างสมดุล: Funds ยังคงยืนยันแนวโน้มขาขึ้น ขณะที่ Commercials ใช้ระดับราคาที่สูงขึ้นเพื่อเพิ่มการป้องกันความเสี่ยงมากขึ้น นี่ยังไม่ใช่สัญญาณว่าตลาด Bullish กำลังสิ้นสุด แต่สะท้อนว่าตลาดทองคำกำลังมีสถานะ Long ที่หนาแน่นมากขึ้น
ดังนั้น รายงาน COT อีก 2–3 ฉบับข้างหน้าจะมีความสำคัญอย่างมาก ในการประเมินว่า Managed Money จะยังคงเพิ่มสถานะต่อ หรือเริ่มทยอยลด Exposure ออกจากตลาด
Source: CFTC
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