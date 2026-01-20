สรุปข่าวเช้า 20 มกราคม 2026

ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐปรับตัวลงต่อเนื่องจากเมื่อวาน โดย US100, US500 และ US30 ลดลงราว 0.5%
ก่อนตลาดหุ้นสหรัฐเปิดวันนี้ นักลงทุนจับตาผลประกอบการของ US Bancorp และ 3M ขณะที่หลังตลาดปิด โฟกัสหลักจะอยู่ที่ Netflix ซึ่งราคาหุ้นปรับตัวลงมากกว่า 6% ตั้งแต่ต้นปี และยังซื้อขายต่ำกว่าจุดสูงสุดตลอดกาลเกือบ 30%
นอกจากนี้ Interactive Brokers และ United Airlines ก็เตรียมรายงานผลประกอบการเช่นกัน
บรรยากาศการลงทุนในยุโรปยังคงอ่อนแรง หลังจากตลาดเพิ่งเผชิญวันที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน
ดัชนี DE40 ของเยอรมนี ปรับตัวลงมาแล้วกว่า 700 จุดจากจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และลดลงเกือบ 0.7% ก่อนตลาดยุโรปเปิด
ความสนใจของนักลงทุนเริ่มหันไปที่ World Economic Forum ที่เมืองดาวอส โดยมีกำหนดที่ Donald Trump จะกล่าวสุนทรพจน์ในวันพรุ่งนี้
ฝั่งข้อมูลเศรษฐกิจ วันนี้ตลาดจับตา
-
ตัวเลขตลาดแรงงานสหราชอาณาจักร
-
ดัชนีความเชื่อมั่น ZEW ของเยอรมนี
-
ตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐ (ADP)
นอกจากนี้ ศาลสูงสุดสหรัฐอาจมีคำตัดสินเกี่ยวกับ มาตรการภาษีนำเข้า ในวันนี้ด้วย
ทองคำ พุ่งทำจุดสูงสุดใหม่อีกครั้ง สะท้อนการไหลเข้าสินทรัพย์ปลอดภัย
ด้าน เงิน (Silver) ปรับขึ้นแรงตามทองและทำสถิติสูงสุดใหม่เช่นกัน อย่างไรก็ตาม วันนี้ราคาย่อตัวลงมากกว่า 0.7% แม้ทองคำจะยังบวกอยู่ราว 0.8%
พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวลง สอดคล้องกับแรงขายในตลาดตราสารหนี้ทั่วโลก
นักลงทุนเริ่มระมัดระวังต่อสินทรัพย์สหรัฐมากขึ้น หลังตลาดกลับมาเปิดทำการอีกครั้งหลังวันหยุดวันจันทร์
ต้นตอหลักของความกังวลในตลาดยังคงเป็น คำขู่เรื่องภาษีนำเข้าของ Donald Trump รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ Greenland ซึ่งจุดชนวนความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และความตึงเครียดทางการค้าอีกครั้ง
ทาง Fitch Ratings เตือนว่าประเด็น Greenland เพิ่มความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ในยุโรปอย่างมีนัยสำคัญ หลังจากก่อนหน้านี้ตลาดเพิ่งได้แรงหนุนจากกระแส AI-driven bullrun
ตลาดหุ้นเอเชียก็ไม่รอดแรงกดดัน ดัชนีหุ้นโดยรวมปรับลงราว 0.4% บรรยากาศการลงทุนชะลอตัวลงอย่างชัดเจน
ญี่ปุ่นเป็นจุดสนใจสำคัญ โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 40 ปี พุ่งขึ้นแตะระดับ 4% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่มีการออกตราสารนี้ในปี 2007
ขณะที่ ธนาคารกลางจีน (PBoC) ตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.5%
พันธบัตรระยะยาวได้รับแรงกระแทกหนักที่สุด
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 30 ปี เพิ่มขึ้นราว 4 bps สู่ระดับ 4.88% สะท้อนราคาพันธบัตรที่ปรับตัวลง
ด้าน ดัชนีดอลลาร์ (DXY) อ่อนค่าลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ ตอกย้ำมุมมองเชิงลบต่อสินทรัพย์สหรัฐ
ในญี่ปุ่น ความต้องการพันธบัตรยังอ่อนแอ โดยการประมูลพันธบัตรอายุ 20 ปีมีอุปสงค์ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 12 เดือน
แรงขายในตลาดตราสารหนี้เกิดขึ้นในวงกว้าง ทั้งออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และฟิวเจอร์สพันธบัตรเยอรมนี (Bund) ต่างอ่อนตัว ยืนยันว่าเป็นการปรับฐานในระดับโลก
ด้านพลังงาน
-
น้ำมัน ปรับตัวลงเล็กน้อย
-
ขณะที่ ก๊าซธรรมชาติสหรัฐ (Henry Hub / NATGAS) ปรับขึ้นแรงต่อเนื่อง มากกว่า 3% ในวันนี้
ปฏิทินเศรษฐกิจ: PMI ของยุโรปและสหรัฐฯ จับตาเป็นพิเศษ (
ข่าวเด่นวันนี้ 23 มกราคม
ปฏิทินเศรษฐกิจ: ข้อมูลสำคัญของสหรัฐที่จะดึงความสนใจจากประเด็นภูมิรัฐศาสตร์
วอลล์สตรีทและยุโรปลดลง ตลาดรอการปรากฏตัวของทรัมป์ที่ดาวอส