สรุปข่าวเช้า 3 มี.คใ

📉 หุ้นเอเชียเผชิญแรงกดดันหนัก
ดัชนี MSCI Asia Pacific Index ร่วงลงมากสุดถึง 2.8% ถือเป็นการปรับตัวลงสองวันแรงที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน
🇰🇷 เกาหลีใต้ถูกเทขายหนัก
ดัชนี KOSPI ดิ่งลงสูงสุด 6.8% หลังตลาดกลับมาเปิดทำการหลังวันหยุดยาว
ทั้งที่ก่อนหน้านี้เคยเป็นหนึ่งในดัชนีที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดของโลกในปีนี้
📉 ฟิวเจอร์สฝั่งตะวันตกส่งสัญญาณลงต่อ
ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นในสหรัฐฯ และยุโรปลดลงราว 1%
บ่งชี้ว่าการปรับฐานของตลาดอาจดำเนินต่อเนื่อง
🛢️ ความตึงเครียด อิหร่าน–สหรัฐฯ/อิสราเอล ดันราคาน้ำมัน
นักลงทุนโฟกัสความเสี่ยงด้านอุปทาน โดยเฉพาะหลัง อิหร่าน ขู่ปิด ช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญของโลก
🛢️ Brent กลับมายืนเหนือ $80/บาร์เรล
ราคาน้ำมันปรับขึ้นเหนือ $80 อีกครั้ง หลังพุ่งขึ้นมากกว่า 7% แบบ “ปานกลาง” ในวันจันทร์
💵 ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า
ภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk-off) และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ สนับสนุนการแข็งค่าของเงินดอลลาร์
📉 พันธบัตรอ่อนตัว แม้เป็นสินทรัพย์ปลอดภัย
แม้ปกติพันธบัตรถือเป็น Safe Haven แต่ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นทำให้ความกังวลเงินเฟ้อกลับมา
ส่งผลให้ตลาดคาดการณ์ดอกเบี้ยสูงขึ้น และกดดันตลาดตราสารหนี้ทั่วโลก
🌏 แรงขายพันธบัตรรัฐบาลจากซิดนีย์ถึงโตเกียว
นักลงทุนเทขายพันธบัตรรัฐบาล เนื่องจากกังวลว่าสงครามตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อจะทำให้แรงกดดันเงินเฟ้อคงอยู่นาน
📊 พันธบัตรร่วงทั่วกระดาน
พันธบัตรรัฐบาลใน
-
สหรัฐอเมริกา
-
ญี่ปุ่น
-
ออสเตรเลีย
-
นิวซีแลนด์
-
เกาหลีใต้
ต่างปรับตัวลดลงในสัปดาห์นี้
🔥 เงินเฟ้อกลับมาเป็นประเด็นหลัก
ตลาดเริ่มสะท้อนความเสี่ยงว่าต้นทุนพลังงานที่สูง อาจทำลายแนวโน้มบวกของตลาดพันธบัตรโลก
ซึ่งก่อนหน้านี้เพิ่งมีการเริ่มต้นปีที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่ช่วงโควิด
🗣️ ความเห็นของ โดนัลด์ ทรัมป์ เกี่ยวกับอิหร่าน
อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ ระบุว่า
-
การโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดอาจยังมาไม่ถึง
-
ไม่ตัดความเป็นไปได้ของการบุกภาคพื้นดิน
-
เชื่อว่าศักยภาพทางทหารและอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ เพียงพอสำหรับสงครามยืดเยื้อและชัยชนะในท้ายที่สุด
📈 เทคนิคน้ำมัน (กราฟ OIL – Timeframe D1)
แหล่งที่มา: xStation5
