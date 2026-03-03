อ่านเพิ่มเติม
14:35 · 3 มีนาคม 2026

สรุปข่าวเช้า 3 มี.คใ

📉 หุ้นเอเชียเผชิญแรงกดดันหนัก

ดัชนี MSCI Asia Pacific Index ร่วงลงมากสุดถึง 2.8% ถือเป็นการปรับตัวลงสองวันแรงที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน

🇰🇷 เกาหลีใต้ถูกเทขายหนัก

ดัชนี KOSPI ดิ่งลงสูงสุด 6.8% หลังตลาดกลับมาเปิดทำการหลังวันหยุดยาว
ทั้งที่ก่อนหน้านี้เคยเป็นหนึ่งในดัชนีที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดของโลกในปีนี้

📉 ฟิวเจอร์สฝั่งตะวันตกส่งสัญญาณลงต่อ

ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นในสหรัฐฯ และยุโรปลดลงราว 1%
บ่งชี้ว่าการปรับฐานของตลาดอาจดำเนินต่อเนื่อง

🛢️ ความตึงเครียด อิหร่าน–สหรัฐฯ/อิสราเอล ดันราคาน้ำมัน

นักลงทุนโฟกัสความเสี่ยงด้านอุปทาน โดยเฉพาะหลัง อิหร่าน ขู่ปิด ช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญของโลก

🛢️ Brent กลับมายืนเหนือ $80/บาร์เรล

ราคาน้ำมันปรับขึ้นเหนือ $80 อีกครั้ง หลังพุ่งขึ้นมากกว่า 7% แบบ “ปานกลาง” ในวันจันทร์

💵 ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า

ภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk-off) และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ สนับสนุนการแข็งค่าของเงินดอลลาร์

📉 พันธบัตรอ่อนตัว แม้เป็นสินทรัพย์ปลอดภัย

แม้ปกติพันธบัตรถือเป็น Safe Haven แต่ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นทำให้ความกังวลเงินเฟ้อกลับมา
ส่งผลให้ตลาดคาดการณ์ดอกเบี้ยสูงขึ้น และกดดันตลาดตราสารหนี้ทั่วโลก

🌏 แรงขายพันธบัตรรัฐบาลจากซิดนีย์ถึงโตเกียว

นักลงทุนเทขายพันธบัตรรัฐบาล เนื่องจากกังวลว่าสงครามตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อจะทำให้แรงกดดันเงินเฟ้อคงอยู่นาน

📊 พันธบัตรร่วงทั่วกระดาน

พันธบัตรรัฐบาลใน

  • สหรัฐอเมริกา

  • ญี่ปุ่น

  • ออสเตรเลีย

  • นิวซีแลนด์

  • เกาหลีใต้
    ต่างปรับตัวลดลงในสัปดาห์นี้

🔥 เงินเฟ้อกลับมาเป็นประเด็นหลัก

ตลาดเริ่มสะท้อนความเสี่ยงว่าต้นทุนพลังงานที่สูง อาจทำลายแนวโน้มบวกของตลาดพันธบัตรโลก
ซึ่งก่อนหน้านี้เพิ่งมีการเริ่มต้นปีที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่ช่วงโควิด

🗣️ ความเห็นของ โดนัลด์ ทรัมป์ เกี่ยวกับอิหร่าน

อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ ระบุว่า

  • การโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดอาจยังมาไม่ถึง

  • ไม่ตัดความเป็นไปได้ของการบุกภาคพื้นดิน

  • เชื่อว่าศักยภาพทางทหารและอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ เพียงพอสำหรับสงครามยืดเยื้อและชัยชนะในท้ายที่สุด

📈 เทคนิคน้ำมัน (กราฟ OIL – Timeframe D1)

แหล่งที่มา: xStation5

Source: xStation5

