สรุปข่าวเช้า 20 ก.พ.

ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือน ขณะที่ตลาดหุ้นทั่วโลกเผชิญแรงกดดัน หลังความตึงเครียดรอบอิหร่านเพิ่มสูงขึ้น บั่นทอนความต้องการสินทรัพย์เสี่ยง
น้ำมัน Brent Crude ปรับขึ้น 0.5% แตะ 72 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลัง Donald Trump ระบุว่าอิหร่านมีเวลาไม่เกิน 15 วันในการบรรลุข้อตกลงนิวเคลียร์ และสหรัฐฯ ได้ส่งกำลังนาวิกโยธินเพิ่มเติมเข้าสู่ตะวันออกกลาง ทำให้สัปดาห์นี้ราคาน้ำมันปรับขึ้นรวมแล้วมากกว่า 6%
นอกเหนือจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ นักลงทุนจะจับตาข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในวันศุกร์ ทั้งตัวเลขกิจกรรมทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ PCE โดยความสนใจเพิ่มขึ้นหลังรายงานการประชุมล่าสุดของ Federal Reserve สะท้อนว่าผู้กำหนดนโยบายยังคงกังวลต่อแรงกดดันด้านราคา
ขณะเดียวกัน Supreme Court of the United States กำหนดวันศุกร์เป็นวันประกาศความเห็นเกี่ยวกับมาตรการภาษีนำเข้าเพิ่มเติม ซึ่งตลาดทั่วโลกกำลังรอผลการตัดสินดังกล่าว
ตลาดหุ้นเอเชียเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวัง ดัชนี MSCI Asia Index ลดลง 0.4% ตามทิศทางวอลล์สตรีท อย่างไรก็ตาม ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ และยุโรปกลับปรับขึ้นราว 0.3% บ่งชี้ว่า Sentiment เริ่มทรงตัวหลังแรงขายรอบแรกจากภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
เกาหลีใต้ยังคงโดดเด่นในระดับโลก โดยตลาดหุ้นท้องถิ่นพุ่งขึ้น 2% ทำให้เป็นตลาดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดของโลกตั้งแต่ต้นปี แรงหนุนหลักมาจาก Samsung Electronics และ SK Hynix ซึ่งได้ประโยชน์จากภาวะตึงตัวอีกครั้งในตลาดชิปหน่วยความจำ
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐกำลังมุ่งหน้าสู่สัปดาห์ที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบ 4 เดือน เนื่องจากตลาดลดความคาดหวังต่อการปรับลดดอกเบี้ยของ Fed ในอนาคต ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยยังคงหนุนดอลลาร์ ท่ามกลางความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ที่สูง ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการกลับมาของแรงกดดันเงินเฟ้อ และอาจทำให้ Fed ชะลอการลดดอกเบี้ยนานขึ้น
ในอีกประเด็นหนึ่ง Donald Trump ประกาศว่าได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเริ่มกระบวนการเปิดเผยเอกสารของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตนอกโลก ปรากฏการณ์ทางอากาศที่ไม่สามารถระบุได้ (UAP) และวัตถุบินลึกลับ (UFO)
OIL (กราฟ D1)
ราคาน้ำมันได้ทดสอบแนวรับบริเวณ 58–60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลถึงสองครั้ง และปัจจุบันดีดตัวขึ้นราว 20% จากจุดต่ำสุดดังกล่าว
ก่อนหน้านี้ หลังทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 200 วัน (EMA200) ราคาปรับตัวขึ้นทั้งในเดือนธันวาคม 2024 และมิถุนายน 2025 อย่างไรก็ตาม ในทั้งสองครั้ง การปรับขึ้นไม่สามารถยืนระยะได้ และแรงขายกลับมาควบคุมตลาดในที่สุด
Source: xStation5
