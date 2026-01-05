สถาบันการเงินจะจุดชนวนบูลรันของโกโก้ในปี 2026 ไหม? 📈 ส่องการไหลของเงินใน BCOM

โกโก้ (COCOA) – ตลาดจับตาสถาบันการเงินจุดชนวนบูลรันในปี 2026 📈
📊 ภาพรวมตลาด:
-
ราคากำลังมี ความผันผวนสูง ในเซสชันแรกของปี 2026
-
นักลงทุนรอดู สัญญาณการซื้อจากสถาบันที่ติดตาม Bloomberg Commodity Index (BCOM)
-
ฤดูกาล 2026 คาดว่าจะเอื้อต่อการผลิตมากขึ้นหลังปี 2025 ที่ย่ำแย่
-
โรคต้นโกโก้ในแอฟริกาสงบลง
-
ราคาสูงกระตุ้นให้เกษตรกร ขยายพื้นที่ปลูกและฉีดพ่นสารเพิ่ม
-
สภาพอากาศเอื้อต่อการเติบโต
-
การเก็บเกี่ยวใน แอฟริกาตะวันตก (กานาและโกตดิวัวร์) เป็นไปอย่างราบรื่น
-
🌟 ปัจจัยบวกต่อราคาโกโก้:
-
ความต้องการจากดัชนี (Index-related demand)
-
การรวมสัญญาฟิวเจอร์สโกโก้ใน BCOM ตั้งแต่เดือนมกราคม
-
Citigroup คาดว่าจะดึงเงินซื้อ ประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์ ในตลาดนิวยอร์ก
-
-
สต็อก ICE ลดลง
-
คงเหลือในท่าเรือสหรัฐฯ ลดลงเหลือ 1,626,105 กระสอบ ต่ำสุดในรอบ 9.5 เดือน
-
-
ความสมดุลโลกตึงตัว
-
ICCO ลดคาดการณ์ ส่วนเกินปี 2024/25 เหลือ 49k MT จาก 142k MT
-
ลดคาดการณ์ ผลผลิตโลก 2024/25 เหลือ 4.69 MMT จาก 4.84 MMT
-
Rabobank ลดคาดการณ์ส่วนเกิน 2025/26 เหลือ 250k MT จาก 328k MT
-
-
ไนจีเรียเป็นความเสี่ยงด้านอุปทาน
-
ผลผลิตปี 2025/26 ลดลง 11% y/y เหลือ 305k MT
-
⚠️ ปัจจัยลบต่อราคาโกโก้:
-
สภาพอากาศเอื้อต่อการปลูกในแอฟริกาตะวันตก
-
จำนวนฝักโกโก้สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี +7%
-
การเลื่อนบังคับใช้ EUDR ของสหภาพยุโรป ทำให้สามารถนำเข้าโกโก้ต่อเนื่อง
-
ความต้องการโลกอ่อนตัว (grindings)
-
เอเชีย Q3: -17% y/y
-
ยุโรป Q3: -4.8% y/y
-
อเมริกาเหนือ Q3: +3.2% y/y แต่ข้อมูลมีอคติจากบริษัทใหม่
-
📌 สรุป:
-
ฤดูกาล 2023/24 ขาดแคลนรุนแรง (-494k MT)
-
ฤดูกาล 2024/25 คาดมี ส่วนเกิน 49k MT ผลผลิต 4.69 MMT (+7.4% y/y)
-
ตัวเลขจริงจากแอฟริกาตะวันตกและสต็อก ICE จะทดสอบสมดุลนี้
👀 สิ่งที่ต้องจับตาต่อ:
-
ขนาดและจังหวะของ BCOM index flows
-
ผลกระทบสภาพอากาศแอฟริกาตะวันตกในช่วง harmattan
-
ระดับและแนวโน้ม สต็อก ICE
-
รายงาน grindings จาก เอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ
📈 Technical (H1):
-
ราคาโกโก้ ฟื้นตัวจากการลดลงล่าสุด
-
มีโอกาสสูงที่ การปรับฐาน 1:1 เสร็จสิ้น
-
ราคาอาจ กลับขึ้นเหนือ $6,000 (EMA50) ในระยะใกล้
Source: xStation5
