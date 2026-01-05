อ่านเพิ่มเติม
08:32 · 5 มกราคม 2026

สถาบันการเงินจะจุดชนวนบูลรันของโกโก้ในปี 2026 ไหม? 📈 ส่องการไหลของเงินใน BCOM

COCOA
สินค้าโภคภัณฑ์
-
-

โกโก้ (COCOA) – ตลาดจับตาสถาบันการเงินจุดชนวนบูลรันในปี 2026 📈

📊 ภาพรวมตลาด:

  • ราคากำลังมี ความผันผวนสูง ในเซสชันแรกของปี 2026

  • นักลงทุนรอดู สัญญาณการซื้อจากสถาบันที่ติดตาม Bloomberg Commodity Index (BCOM)

  • ฤดูกาล 2026 คาดว่าจะเอื้อต่อการผลิตมากขึ้นหลังปี 2025 ที่ย่ำแย่

    • โรคต้นโกโก้ในแอฟริกาสงบลง

    • ราคาสูงกระตุ้นให้เกษตรกร ขยายพื้นที่ปลูกและฉีดพ่นสารเพิ่ม

    • สภาพอากาศเอื้อต่อการเติบโต

    • การเก็บเกี่ยวใน แอฟริกาตะวันตก (กานาและโกตดิวัวร์) เป็นไปอย่างราบรื่น

🌟 ปัจจัยบวกต่อราคาโกโก้:

  1. ความต้องการจากดัชนี (Index-related demand)

    • การรวมสัญญาฟิวเจอร์สโกโก้ใน BCOM ตั้งแต่เดือนมกราคม

    • Citigroup คาดว่าจะดึงเงินซื้อ ประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์ ในตลาดนิวยอร์ก

  2. สต็อก ICE ลดลง

    • คงเหลือในท่าเรือสหรัฐฯ ลดลงเหลือ 1,626,105 กระสอบ ต่ำสุดในรอบ 9.5 เดือน

  3. ความสมดุลโลกตึงตัว

    • ICCO ลดคาดการณ์ ส่วนเกินปี 2024/25 เหลือ 49k MT จาก 142k MT

    • ลดคาดการณ์ ผลผลิตโลก 2024/25 เหลือ 4.69 MMT จาก 4.84 MMT

    • Rabobank ลดคาดการณ์ส่วนเกิน 2025/26 เหลือ 250k MT จาก 328k MT

  4. ไนจีเรียเป็นความเสี่ยงด้านอุปทาน

    • ผลผลิตปี 2025/26 ลดลง 11% y/y เหลือ 305k MT

⚠️ ปัจจัยลบต่อราคาโกโก้:

  1. สภาพอากาศเอื้อต่อการปลูกในแอฟริกาตะวันตก

  2. จำนวนฝักโกโก้สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี +7%

  3. การเลื่อนบังคับใช้ EUDR ของสหภาพยุโรป ทำให้สามารถนำเข้าโกโก้ต่อเนื่อง

  4. ความต้องการโลกอ่อนตัว (grindings)

    • เอเชีย Q3: -17% y/y

    • ยุโรป Q3: -4.8% y/y

    • อเมริกาเหนือ Q3: +3.2% y/y แต่ข้อมูลมีอคติจากบริษัทใหม่

📌 สรุป:

  • ฤดูกาล 2023/24 ขาดแคลนรุนแรง (-494k MT)

  • ฤดูกาล 2024/25 คาดมี ส่วนเกิน 49k MT ผลผลิต 4.69 MMT (+7.4% y/y)

  • ตัวเลขจริงจากแอฟริกาตะวันตกและสต็อก ICE จะทดสอบสมดุลนี้

👀 สิ่งที่ต้องจับตาต่อ:

  • ขนาดและจังหวะของ BCOM index flows

  • ผลกระทบสภาพอากาศแอฟริกาตะวันตกในช่วง harmattan

  • ระดับและแนวโน้ม สต็อก ICE

  • รายงาน grindings จาก เอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ

📈 Technical (H1):

  • ราคาโกโก้ ฟื้นตัวจากการลดลงล่าสุด

  • มีโอกาสสูงที่ การปรับฐาน 1:1 เสร็จสิ้น

  • ราคาอาจ กลับขึ้นเหนือ $6,000 (EMA50) ในระยะใกล้

