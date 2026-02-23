ข่าวเด่นวันนี้ 23 ก.พ.

- ศาลสูงสุดสหรัฐฯ หยุดมาตรการภาษีของ Donald Trump แต่… จะหยุดได้นานแค่ไหน?
แถลงข่าวทรัมป์: Donald Trump ประกาศเก็บภาษีใหม่ 10% สำหรับการนำเข้าทั่วโลกเป็นเวลา 5 เดือน และเตือนว่ารถยนต์อาจถูกเก็บภาษี 15–30% เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศ ขณะที่สินค้านำเข้าจากจีนจะถูกเก็บเพิ่ม 20% เพื่อแก้ปัญหาฟีตานิล ส่วนภาษีตาม Section 232 และ 301 ยังคงบังคับใช้
ความไม่แน่นอนทางกฎหมาย: การคืนเงินภาษีจากมาตรการเดิมที่ถูกยกเลิกจะเข้าสู่ศาลการค้าสหรัฐฯ และอาจใช้เวลาหลายปี นำไปสู่ช่วงเวลาความไม่แน่นอนทางกฎหมาย
ตลาดหุ้นและค่าเงิน: แม้ Wall Street ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย แต่ดอลลาร์อ่อนค่าที่สุด ขณะที่ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้น
เศรษฐกิจสหรัฐฯ: การเติบโตไตรมาส 4 ปี 2025 ชะลอลงจาก 4.4% เหลือ 1.4% ดัชนี PMI ออกมาต่ำกว่าคาด แต่เป็นผลกระทบจากการปิดหน่วยงานชั่วคราวมากกว่าสะท้อนเศรษฐกิจจริง
โลหะมีค่า: เงิน (SILVER) ขึ้น 5% ทะลุ 82.7 USD/oz ขณะที่ทองคำ (GOLD) ขึ้น 1.4% รักษาระดับเหนือ 5,000 USD/oz นักลงทุนยังคงชื่นชอบสินทรัพย์ปลอดภัยจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และสถานการณ์สงครามยูเครน
ยุโรป: ดัชนี PMI รวมของยูโรโซนเดือนก.พ. อยู่ที่ 51.9 จุด สูงสุดในรอบ 3 เดือน ภาคการผลิตทำระดับสูงสุดในรอบ 44 เดือน แม้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น แต่ราคาขายชะลอตัวและความเชื่อมั่นธุรกิจเพิ่มขึ้น
หุ้น Moncler: ปรับขึ้น 13% หลังรายได้ (€3.13B) และเงินปันผล (€1.40) เกินคาด เติบโตในเอเชีย +11% และแบรนด์ Moncler/Stone Island แข็งแกร่ง ส่งผลบวกต่อ sentiment ของกลุ่มสินค้าหรู เช่น LVMH และ Hermes
สรุปภาพรวม: ตลาดยังเผชิญความไม่แน่นอนด้านนโยบายการค้าและภูมิรัฐศาสตร์ แต่สินทรัพย์ปลอดภัยและหุ้นกลุ่มหรูยังคงได้รับแรงหนุน
