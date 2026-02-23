อ่านเพิ่มเติม
08:29 · 23 กุมภาพันธ์ 2026

ข่าวเด่นวันนี้ 23 ก.พ.

  • ศาลสูงสุดสหรัฐฯ หยุดมาตรการภาษีของ Donald Trump แต่… จะหยุดได้นานแค่ไหน?

  • แถลงข่าวทรัมป์: Donald Trump ประกาศเก็บภาษีใหม่ 10% สำหรับการนำเข้าทั่วโลกเป็นเวลา 5 เดือน และเตือนว่ารถยนต์อาจถูกเก็บภาษี 15–30% เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศ ขณะที่สินค้านำเข้าจากจีนจะถูกเก็บเพิ่ม 20% เพื่อแก้ปัญหาฟีตานิล ส่วนภาษีตาม Section 232 และ 301 ยังคงบังคับใช้

  • ความไม่แน่นอนทางกฎหมาย: การคืนเงินภาษีจากมาตรการเดิมที่ถูกยกเลิกจะเข้าสู่ศาลการค้าสหรัฐฯ และอาจใช้เวลาหลายปี นำไปสู่ช่วงเวลาความไม่แน่นอนทางกฎหมาย

  • ตลาดหุ้นและค่าเงิน: แม้ Wall Street ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย แต่ดอลลาร์อ่อนค่าที่สุด ขณะที่ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้น

  • เศรษฐกิจสหรัฐฯ: การเติบโตไตรมาส 4 ปี 2025 ชะลอลงจาก 4.4% เหลือ 1.4% ดัชนี PMI ออกมาต่ำกว่าคาด แต่เป็นผลกระทบจากการปิดหน่วยงานชั่วคราวมากกว่าสะท้อนเศรษฐกิจจริง

  • โลหะมีค่า: เงิน (SILVER) ขึ้น 5% ทะลุ 82.7 USD/oz ขณะที่ทองคำ (GOLD) ขึ้น 1.4% รักษาระดับเหนือ 5,000 USD/oz นักลงทุนยังคงชื่นชอบสินทรัพย์ปลอดภัยจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และสถานการณ์สงครามยูเครน

  • ยุโรป: ดัชนี PMI รวมของยูโรโซนเดือนก.พ. อยู่ที่ 51.9 จุด สูงสุดในรอบ 3 เดือน ภาคการผลิตทำระดับสูงสุดในรอบ 44 เดือน แม้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น แต่ราคาขายชะลอตัวและความเชื่อมั่นธุรกิจเพิ่มขึ้น

  • หุ้น Moncler: ปรับขึ้น 13% หลังรายได้ (€3.13B) และเงินปันผล (€1.40) เกินคาด เติบโตในเอเชีย +11% และแบรนด์ Moncler/Stone Island แข็งแกร่ง ส่งผลบวกต่อ sentiment ของกลุ่มสินค้าหรู เช่น LVMH และ Hermes

สรุปภาพรวม: ตลาดยังเผชิญความไม่แน่นอนด้านนโยบายการค้าและภูมิรัฐศาสตร์ แต่สินทรัพย์ปลอดภัยและหุ้นกลุ่มหรูยังคงได้รับแรงหนุน

25 กุมภาพันธ์ 2026, 16:00

คลาดเด่นวันนี้: US100 พุ่งขึ้นก่อนงบกำไรของ NVIDIA 📈
25 กุมภาพันธ์ 2026, 14:52

BREAKING: เยอรมนี ความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลง แต่ GDP ตรงตามคาด
25 กุมภาพันธ์ 2026, 09:02

ข่าวเด่นวันนี้ 25 ก.พ.
24 กุมภาพันธ์ 2026, 21:41

โกโก้ร่วง 5% ต่ำกว่า $3,000 ครั้งแรกตั้งแต่พฤษภาคม 2023 📉
