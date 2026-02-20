อ่านเพิ่มเติม
22:59 · 20 กุมภาพันธ์ 2026

ศาลสูงสหรัฐฯ ตัดสินยกเลิกภาษีโลกของทรัมป์

ประเด็นหลัก
-
-
Open account Download free app
ประเด็นหลัก
  • US100 พุ่ง / ดอลลาร์อ่อนเล็กน้อย

🏛️ ศาลสูงสุดสหรัฐฯ ตัดสิน 6-3 ยกเลิกมาตรการภาษีของทรัมป์

  • ศาลชี้ว่า ประธานาธิบดีไม่มีอำนาจตาม IEEPA ในการกำหนดภาษีนำเข้า

  • IEEPA ไม่มอบอำนาจให้ฝ่ายบริหารเรียกเก็บภาษีดังกล่าวโดยตรง

  • ไม่มีคำสั่งอัตโนมัติให้คืนภาษี แต่ ผู้นำเข้าสามารถฟ้องร้องเรียกร้องผ่าน US Court of International Trade

  • ศาลไม่ได้ระบุถึง สิทธิ์การขอคืนเงินภาษีโดยตรง

📊 ผลกระทบตลาด

  • นักเทรดคาดว่า Fed อาจรอถึงเดือนกรกฎาคมก่อนลดดอกเบี้ย

  • US100 (Nasdaq 100) ปรับตัวขึ้นจากข่าว

  • ดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวลงเล็กน้อย

24 กุมภาพันธ์ 2026, 00:20

EU ระงับข้อตกลงการค้าครั้งสำคัญ – ทองคำปรับขึ้น 2% 📈
24 กุมภาพันธ์ 2026, 00:18

ข่าวคริปโต: Bitcoin ลดลง 2% 🚩 คริปโตจะร่วงต่อหรือไม่?
24 กุมภาพันธ์ 2026, 00:13

Market wrap: ตลาดยุโรปปรับตัวหลังความไม่แน่นอนทางการค้า – จุดน่าจับตา 🔎
24 กุมภาพันธ์ 2026, 00:10

⛔ ภาษี Trump ผิดกฎหมาย — ภาคธุรกิจมีสิทธิ์ได้เงินคืนหลักพันล้านดอลลาร์หรือเปล่า?
เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย
เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก