ศาลสูงสหรัฐฯ ตัดสินยกเลิกภาษีโลกของทรัมป์

- US100 พุ่ง / ดอลลาร์อ่อนเล็กน้อย
- US100 พุ่ง / ดอลลาร์อ่อนเล็กน้อย
🏛️ ศาลสูงสุดสหรัฐฯ ตัดสิน 6-3 ยกเลิกมาตรการภาษีของทรัมป์
-
ศาลชี้ว่า ประธานาธิบดีไม่มีอำนาจตาม IEEPA ในการกำหนดภาษีนำเข้า
-
IEEPA ไม่มอบอำนาจให้ฝ่ายบริหารเรียกเก็บภาษีดังกล่าวโดยตรง
-
ไม่มีคำสั่งอัตโนมัติให้คืนภาษี แต่ ผู้นำเข้าสามารถฟ้องร้องเรียกร้องผ่าน US Court of International Trade
-
ศาลไม่ได้ระบุถึง สิทธิ์การขอคืนเงินภาษีโดยตรง
📊 ผลกระทบตลาด
-
นักเทรดคาดว่า Fed อาจรอถึงเดือนกรกฎาคมก่อนลดดอกเบี้ย
-
US100 (Nasdaq 100) ปรับตัวขึ้นจากข่าว
-
ดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวลงเล็กน้อย
EU ระงับข้อตกลงการค้าครั้งสำคัญ – ทองคำปรับขึ้น 2% 📈
ข่าวคริปโต: Bitcoin ลดลง 2% 🚩 คริปโตจะร่วงต่อหรือไม่?
Market wrap: ตลาดยุโรปปรับตัวหลังความไม่แน่นอนทางการค้า – จุดน่าจับตา 🔎
⛔ ภาษี Trump ผิดกฎหมาย — ภาคธุรกิจมีสิทธิ์ได้เงินคืนหลักพันล้านดอลลาร์หรือเปล่า?